Como a Fiducia AI usou IBM watsonx.ai, IBM Cloud Object Storage e IBM Cloud para transformar a Fashion Week em uma experiência de compra escalável

Com todo o seu glamour e espetáculo, a passarela dos desfiles de moda é projetada para atrair atenção rapidamente. O desafio é como transformar esse momento em engajamento contínuo do cliente, compreensão do produto e confiança na compra. Esse desafio é especialmente crítico para roupas altamente estruturadas, em que a fotografia estática do produto e as tabelas de tamanhos raramente mostram como uma peça se ajusta ou muda com o corpo.

Kate Barton, uma estilista sediada em Nova York, conhecida por suas peças esculturais e altamente elaboradas do ponto de vista técnico, precisava de uma experiência digital que preservasse a integridade de seus designs e, ao mesmo tempo, facilitasse a exploração da coleção online.

A Fiducia AI, sediada em San Ramon, Califórnia, trabalhou com a Kate Barton e a IBM para construir o SpeedShotX, uma lente baseada em IA e uma experiência conversacional para smartphones, apresentadas pela primeira vez durante a New York Fashion Week, em fevereiro de 2026. Os convidados podiam identificar peças da coleção, fazer perguntas em praticamente qualquer idioma por voz ou texto e experimentar as roupas virtualmente de forma fotorrealista, através de uma experiência criada com o IBM watsonx.ai na IBM Cloud.

A implementação ocorreu rapidamente. A ativação criada para Kate Barton durante a New York Fashion Week e para o e-commerce da marca levou cerca de cinco dias para ser desenvolvida e outros dois dias para ser integrada à loja da marca na Shopify. Em menos de dois meses de uso do e-commerce, mais de 2.500 clientes interagiram com a experiência de prova virtual.