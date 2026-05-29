Como a Fiducia AI usou IBM watsonx.ai, IBM Cloud Object Storage e IBM Cloud para transformar a Fashion Week em uma experiência de compra escalável

A Fiducia IA contou com IBM para ajudar a grife Kate Barton a criar e lançar uma experiência interativa de provador virtual de roupas. Essa inovação transformou uma interação passageira de um desfile de moda em uma plataforma de comércio e uma base para futuras experiências de varejo impulsionadas por IA.
Com todo o seu glamour e espetáculo, a passarela dos desfiles de moda é projetada para atrair atenção rapidamente. O desafio é como transformar esse momento em engajamento contínuo do cliente, compreensão do produto e confiança na compra. Esse desafio é especialmente crítico para roupas altamente estruturadas, em que a fotografia estática do produto e as tabelas de tamanhos raramente mostram como uma peça se ajusta ou muda com o corpo.
Kate Barton, uma estilista sediada em Nova York, conhecida por suas peças esculturais e altamente elaboradas do ponto de vista técnico, precisava de uma experiência digital que preservasse a integridade de seus designs e, ao mesmo tempo, facilitasse a exploração da coleção online.
A Fiducia AI, sediada em San Ramon, Califórnia, trabalhou com a Kate Barton e a IBM para construir o SpeedShotX, uma lente baseada em IA e uma experiência conversacional para smartphones, apresentadas pela primeira vez durante a New York Fashion Week, em fevereiro de 2026. Os convidados podiam identificar peças da coleção, fazer perguntas em praticamente qualquer idioma por voz ou texto e experimentar as roupas virtualmente de forma fotorrealista, através de uma experiência criada com o IBM watsonx.ai na IBM Cloud.
A implementação ocorreu rapidamente. A ativação criada para Kate Barton durante a New York Fashion Week e para o e-commerce da marca levou cerca de cinco dias para ser desenvolvida e outros dois dias para ser integrada à loja da marca na Shopify. Em menos de dois meses de uso do e-commerce, mais de 2.500 clientes interagiram com a experiência de prova virtual.
O caso de uso começa com uma simples lacuna na experiência de moda. A audiência das passarelas pode ver as roupas, mas geralmente não consegue identificar cada peça em tempo real, fazer perguntas detalhadas ou entender como uma roupa pode ser adequada para eles pessoalmente. Os compradores online enfrentam um problema semelhante: muitas vezes escolhem entre imagens estáticas que não captam a estrutura, a proporção e o movimento de uma peça de roupa.
O SpeedShotX resolveu essa lacuna ao tornar a coleção interativa. Um usuário podia tirar uma foto ou fazer o upload de uma imagem de um vestido Kate Barton e, em seguida, receber uma resposta com informações sobre o design, a inspiração, o acabamento e as possibilidades de estilo.
Os usuários também puderam obter visualizações em tempo real de como ficariam em uma peça de roupa por meio da prova virtual. A experiência também possibilitou a interação multilíngue, para que mais usuários pudessem interagir com a coleção sem depender de assistência pessoal ou de um aplicativo especializado.
Para os clientes da Kate Barton, a experiência era prática e imersiva. O sistema ajudou os usuários a identificar looks de passarelas, explorar detalhes do produto em seu idioma preferido e visualizar roupas antes de prosseguir na jornada de compra. Para a marca, isso representou uma extensão do momento da Fashion Week, transformando-o em um recurso de e-commerce que os clientes poderiam continuar utilizando após o evento.
A Fiducia implementou a solução na IBM Cloud e a construiu sobre o IBM watsonx.ai com uma arquitetura multimodelos que combinou o IBM Granite para fluxo de trabalho estruturado, o Llama para processamento visual e modelos OpenAI para interação conversacional. Os serviços Watsonx Model Gateway coordenavam a camada de modelos, enquanto o IBM Cloud Object Storage suportava o gerenciamento e entrega de ativos visuais em todo o evento ao vivo e na loja Shopify.
O sistema separa os fluxos de trabalho do lado do administrador das interações com o cliente em tempo de execução. No lado do administrador, o Granite e o Llama são compatíveis com ferramentas SpeedShotX para validação de dados de produtos, revisão de conteúdo, aprimoramento de metadados e sugestões inteligentes. Como as coleções de moda mudam sazonalmente, a plataforma precisava de uma maneira gerenciável de atualizar o conteúdo dos produtos e manter a precisão sem reconstruir a experiência a cada vez.
No tempo de execução, os modelos OpenAI GPT acessados por meio do watsonx Gateway processarão imagens tiradas ou carregadas, interpretarão a intenção do usuário e gerarão respostas formatadas para os consumidores. Essa seleção de modelos baseada em tarefas permite que o SpeedShotX use o modelo correto para cada fluxo de trabalho em vez de forçar cada interação por meio de um único modelo. Isso também garante que a Fiducia tenha a flexibilidade de trabalhar na IBM Cloud, watsonx, outros hiperescaladores, LLMs e APIs impulsionadas por IA à medida que o cenário do modelo muda.
O IBM Cloud Object Storage serviu como a espinha dorsal do conteúdo. Imagens das peças, dados da coleção, metadados, conteúdo gerado, resultados de validação e ativos utilizados na ativação em tempo de execução foram armazenados lá. Esta plataforma proporcionou ao sistema um local escalável e seguro para gerenciar o ativo necessário tanto para o fluxo de trabalho administrativo quanto para a experiência do consumidor ao vivo.
O diagrama da arquitetura mostra um projeto da IBM Cloud de nível de produção. O tráfego público passa pelo DNS e controles de edge para uma região da IBM Cloud e uma nuvem privada virtual.
O tráfego da aplicação flui através do balanceamento de carga e da entrada em um cluster Kubernetes, enquanto os serviços de dados permanecem em caminhos de rede privados. Os serviços gerenciados incluem watsonx.ai, watsonx Gateway para rotear solicitações para OpenAI e outros provedores de LLM, HashiCorp Vault para gerenciamento de segredos e PostgreSQL com pgvector para RAG escalável. A arquitetura também utiliza MySQL para dados de configuração, Redis para cache de metadados de alto desempenho e Cloud Object Storage para vídeos, imagens, modelos 3D e documentos.
Os endpoints são protegidos pela Cloudflare, que também ajuda a disponibilizar conteúdo globalmente. Juntos, o armazenamento em cache da Cloudflare e do Redis ajudam a escalar a plataforma para lidar com o alto tráfego e, ao mesmo tempo, oferecer uma experiência contínua e consistente a uma grande base de clientes.
A Fiducia também está trabalhando na ampliação da arquitetura. Uma integração com o OpenCLAW está em andamento para melhorar a orquestração, a automação do fluxo de trabalho e a interoperabilidade entre os serviços de IA. A integração do NVIDIA Video Search and Summarization (VSS) também está em andamento para oferecer suporte à pesquisa visual, compreensão acelerada de imagens e inferência otimizada para GPU para experiências multimodais mais ricas.
O principal desafio técnico do projeto não foi a simples escolha de um modelo. O desafio estava em fazer com que múltiplos modelos, ativos visuais, fluxos de comércio eletrônico e requisitos de eventos ao vivo funcionassem em conjunto de forma responsiva para os usuários. O trabalho mais complicado foi a orquestração, não o ajuste do modelo, que corresponde à estrutura do sistema implementado: seleção de modelos, entrega de ativos, conectividade de serviço segura e desempenho em tempo de execução, todos precisavam se alinhar para que a experiência funcionasse diante de uma audiência ao vivo.
O IBM watsonx.ai e o watsonx Model Gateway ajudaram a Fiducia a coordenar essa camada de modelo, mantendo a arquitetura flexível. A IBM Cloud forneceu a base de implementação para o tráfego de eventos ao vivo e o uso contínuo de comércio eletrônico. O IBM Cloud Object Storage forneceu uma camada de conteúdo escalável para imagens do produto, metadados e ativos gerados. Juntos, esses componentes ajudaram a migrar o SpeedShotX da ativação de eventos para a integração com a loja com retrabalho mínimo.
Essa funcionalidade permitiu que os convidados da Fashion Week identificassem as peças em tempo real, fizessem perguntas sobre as coleções por texto ou voz e experimentassem os looks virtualmente. Os clientes da Shopify podem acessar o provador virtual diretamente na páginas dos produtos selecionados em seu navegador. A experiência tornou a linguagem de design da Kate Barton mais legível online, ajudando os clientes a entender silhueta, proporção e movimento antes da compra.
O projeto também esclareceu uma lição importante para a IA no varejo: a qualidade visual faz parte da experiência do usuário. Durante o desenvolvimento, a equipe da Fiducia aprendeu que detalhes refinados do tecido, caimento, textura, iluminação e reflexos precisavam ser convincentes para uma experiência de moda de luxo. O uso de cache de borda também se tornou importante porque a plataforma depende de imagens ricas, vídeos e fluxos de ativação em tempo real que precisam ser responsivos em diferentes dispositivos e regiões.
O SpeedShotX forneceu a Kate Barton um padrão repetível para o engajamento do varejo impulsionado por IA. A arquitetura suportou uma apresentação na New York Fashion Week e, em seguida, migrou para uma loja online da Shopify em apenas dois dias. Essa mudança transformou a experiência, de uma funcionalidade temporária para eventos, em uma camada de comércio que os clientes podem acessar continuamente enquanto exploram a coleção online.
Ao implementar o SpeedShotX, a Kate Barton conseguiu ampliar o alcance potencial dos desfiles da grife. É nesses eventos que os clientes comerciais (redes de varejo, por exemplo) vêm para comprar novas linhas de design. Graças ao trabalho da Fiducia, as pessoas agora podem transformar a experiência do evento de moda em uma compra imediata.
A arquitetura também foi projetada para ser escalável além de uma única coleção. Os trabalhos futuros podem envolver indexação em escala de terabytes para fundamentação contextual e recuperação, cache avançado, melhorias na orquestração e indexação de vídeo, para que os modelos possam entender cenas, roupas, movimento e contexto de engajamento a partir do conteúdo de vídeo. Esse roteiro é fundamental para varejistas com grandes catálogos, atualizações sazonais e ativos de mídia mais ricos.
Ao construir o SpeedShotX no IBM watsonx.ai e no Cloud Object Storage e implementar na IBM Cloud, a Fiducia criou uma base que pode suportar descoberta visual em tempo real, conversas multilíngues e provador virtual baseado em navegador. Essa base é facilmente configurável para cada nova ativação. Para a Kate Barton, o resultado é uma experiência de compra digital mais útil. Para a Fiducia, é um padrão de comércio de IA escalável que pode acompanhar as marcas desde eventos ao vivo até o engajamento do cliente.
Para os consumidores, as compras de moda se tornam mais visuais, acessíveis e úteis: eles podem descobrir roupas que estão na moda, fazer perguntas em sua linguagem preferida e experimentar virtualmente peças antes de decidir o que comprar.