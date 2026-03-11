A solução é executada como um serviço no IBM Cloud e também foi projetada para ser executada no watsonx.data, em outros provedores de nuvem e no local, quando necessário. Esse requisito híbrido surgiu no campo: clientes maiores insistiam cada vez mais em implementações em nuvem privada ou no local devido a preocupações regulatórias e de privacidade. A estratégia "híbrida por design" da IBM foi uma das principais razões pelas quais ela atraiu a equipe da Edsvard.

Dentro da camada de sistemas de IA, o pipeline é deliberadamente simples e voltado para a produção: extração de texto para documentos digitais nativos; reconhecimento óptico de caracteres (OCR) para entrada baseada em imagens; preparação do texto; e Named Entity Recognition como parte do processo de normalização antes da inferência do modelo.

Dependendo da etapa, um único componente pode ser atribuído para executar a tarefa, ou pode haver vários, dos quais o mais apropriado é selecionado automaticamente. Por exemplo, a etapa de OCR pode empregar o Tesseract de código aberto, o PaddlePaddle ou outro mecanismo de OCR.

O trabalho diferenciado acontece no ciclo de modelagem e adaptação. A Edsvard emprega um sistema de anotação e uma estratégia de modelo de idioma personalizado: a equipe optou por construir seu próprio modelo personalizado otimizado para idiomas de destino específicos, incluindo inglês, sueco, espanhol, italiano e vários outros. O trabalho incluiu mais treinamento de domínio para tipos de contratos e ajuste fino específico para cada cliente orientado por anotações.

Todas essas ações visam extrair os campos exatos que importam (números de contratos, períodos de validade, área de propriedade, seções de edifícios, aluguel e tempo de renovação ou rescisão, por exemplo).

A Edsvard optou por construir seu próprio modelo para que pudesse otimizar seu tamanho, arquitetura e treinamento, levando a um treinamento e uma inferência mais rápidos. Essa ação também resultou em uma pegada de memória menor. A equipe descobriu que essa abordagem era mais determinística, garantindo a melhor qualidade de dados possível.

Os campos extraídos são montados em um "estado preciso do contrato", persistidos em um armazenamento de séries temporais(watsonx.data) e, depois, obtidos por meio de APIs e dashboards. Para inteligência de contratos, a Edsvard acabou criando um dashboard personalizado para a saída — a equipe inicialmente usou o Elasticsearch Kibana, mas não conseguiu atingir o nível de usabilidade necessário. Para inteligência de faturas, às vezes os clientes preferem que os valores extraídos sejam enviados diretamente de volta para seus próprios sistemas.