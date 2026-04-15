Como a Dynamiq construiu um fluxo de trabalho de pesquisa jurídica consciente dos custos com o IBM® watsonx

O IBM watsonx Orchestrate transformou um fluxo de trabalho multiagentes autônomo em um recurso de toda a empresa, ajudando a reduzir o tempo de avaliação de contratos legais pela metade.
Espera-se que as equipes jurídicas forneçam respostas rápidas e defensáveis em contratos, políticas e questões de conformidade. No entanto, o volume de documentos continua crescendo, enquanto a empresa espera cada vez mais tempos de resposta quase imediatos. Esse foi o principal problema para um cliente de seguros europeu que trabalhava com a IBM Partner Dynamiq.
Para enfrentar o desafio, a IBM Partner Dynamiq usou o IBM watsonx para fornecer uma solução técnica para um problema relacionado a inúmeras informações não estruturadas, transferências e muito esforço manual para avaliações. A Dynamiq implementou um sistema para compatibilidade com a síntese de contratos de multidocumentos, perguntas e respostas de políticas, análise de concorrência e verificações de conformidade em diferentes jurisdições.
A arquitetura resultante combinou orquestração, classificação de consultas de baixo custo e pesquisa aprofundada, reduzindo o tempo de avaliação de contratos de 90 para 45 minutos e diminuindo o tempo de resposta a consultas de negócios de dois dias para uma hora. Além disso, acelerou a identificação de cláusulas (o processo de localizar e extrair disposições, obrigações ou condições específicas ocultas em contratos longos) de 20 minutos para dois.
Em operações legais, essa velocidade é importante. Ela é importante porque uma única cláusula negligenciada pode alterar a responsabilidade, os termos de pagamento ou as obrigações de conformidade, e os advogados frequentemente precisam comparar dezenas de cláusulas em vários acordos sob prazos apertados.
O cliente precisava de um fluxo de trabalho para abranger trabalhos jurídicos que normalmente se espalham por ferramentas desconectadas e avaliações manuais. Precisava resumir vários contratos, responder a perguntas sobre políticas em acordos internos, comparar a linguagem contratual interna com fontes externas e executar verificações de conformidade em várias jurisdições. O objetivo final era simples: ajudar as equipes jurídicas a tomar decisões mais rápidas e mais bem informadas para a empresa, sem aumentar os custos.
O que dificultava o desafio era o conjunto rigoroso de requisitos funcionais. O sistema precisava permanecer rigorosamente otimizado em termos de custos. Ele tinha que direcionar o trabalho por meio de um fluxo agêntico, mas parcialmente determinístico, exigindo que o agente de classificação categorizasse todas as consultas (veja o diagrama) e mantendo a rastreabilidade total em cada etapa do raciocínio e da ferramenta. Também precisava se integrar à infraestrutura de pesquisa e documentos existente e concluir a execução de consultas em menos de quatro minutos.
O sistema também precisava trabalhar com armazenamento de documentos legais proprietários, pesquisa jurídica externa por meio do EXA e controles de acesso alinhados aos requisitos SOC 2. Lidar com essa combinação de restrições é o que transforma uma demonstração em um desafio de produção.
Para os usuários finais, o valor proporcionado pela solução da Dynamiq foi imediato. Os advogados podem migrar da busca manual de cláusulas e da comparação entre documentos para produções guiadas e citadas. Os stakeholders podem obter respostas mais rapidamente. Do ponto de vista do custo total de propriedade (TCO), o ponto importante é que o raciocínio caro é reservado para as perguntas que precisam dele, em vez de ser aplicado uniformemente a cada solicitação.
No centro do projeto, encontra-se um sistema de três partes: um orquestrador, um agente de classificação de consultas jurídicas de baixo custo e um agente avançado de pesquisa jurídica. Cada componente tem uma função e um perfil de custos distintos, que é o que permite que o fluxo de trabalho geral permaneça prático e escalável.
O orquestrador ajuda a garantir que a escolha do agente de menor custo seja feita. O classificador oferece triagem rápida e econômica, roteamento recomendado e resposta a consultas simples. O agente de pesquisa concentra-se na pesquisa jurídica avançada, mas somente se recomendado pelo agente classificador.
A Dynamiq criou um agente de orquestração que impõe uma rota, decide e sintetiza padrões. Ele encaminha cada solicitação ao classificador antes de responder diretamente e, então, decide se o caminho de menor custo é suficiente ou se a solicitação deve ser escalada. Também monitora o consumo de tokens em toda a execução e aplica controles orçamentários de duas maneiras.
Primeiro, ele pede ao agente pesquisador que confirme as suposições quando o classificador vir uma solicitação de inferência de baixa confiança e alto custo. Em seguida, reduz os tokens dos pesquisadores por etapa quando os custos aumentam, retornando um resumo restrito e um controle "continuar?" quando necessário. O orquestrador também usa frases como "nossos termos", "meus contratos" e "políticas internas" em consultas internas.
Ao determinar o melhor modelo para o orquestrador, a equipe descobriu que o Claude 4 Sonnet e o GPT-5 eram relativamente capazes, mas também mais lentos, com um custo de inferência relativamente alto. A equipe escolheu o Grok-4-fast porque entregava o equilíbrio necessário entre velocidade, custo e qualidade em relação às opções de custo mais alto.
O agente de classificação de consulta jurídica (rotulado como "agente 1" no diagrama) foi projetado para triagem rápida e de baixo custo. Ele usa o IBM Granite 4 Small como a primeira parada para cada solicitação e produz saídas estruturadas em seis campos: complexidade, fontes de dados, tipo de tarefa, raciocínio, recomendação e confiança.
Essa saída governa se o sistema permanece local, escala para o agente de pesquisa ou segue um caminho híbrido. Também determina se as chamadas externas são permitidas. Se o classificador marcar uma solicitação como "INTERNAL_ONLY", o acesso ao EXA será desativado.
O roteamento determinístico oferece às equipes uma maneira previsível de separar o trabalho barato do trabalho mais caro antes que o fluxo de trabalho comece a consumir mais tokens.
As consultas simples abrangem definições legais, perguntas simples sobre políticas e consultas de status. Consultas moderadamente complexas podem exigir do agente de pesquisa explicações dos termos do contrato, análise de um único documento e verificações básicas de conformidade. Consultas complexas exigem escalada para análise comparativa de documentos, pontuação de conformidade em nível de cláusula, pesquisa jurídica de várias fontes e tarefas de raciocínio jurídico mais envolvidas.
Na verdade, o classificador torna-se tanto uma camada de roteamento quanto uma camada de controle de despesas. O Granite 4 Small ofereceu relação preço/desempenho e eficiência de custo aproximadamente três vezes melhor do que o modelo Grok-4-fast usado em outras partes do sistema.
O agente de pesquisa jurídica avançada (rotulado como "agente 2" no diagrama anterior) lida com o trabalho semântico mais pesado e é ativado somente quando o classificador recomenda um caminho EXTERNAL_ONLY ou HYBRID. Impulsionado pelo Grok, o agente de pesquisa lida com pesquisas multiferramentas e raciocínios mais exigentes. Ele se conecta a um subsistema de geração aumentada de recuperação (RAG) criado no Milvus para os documentos legais proprietários do cliente. Para contexto sobre lei pública e jurisprudência, o subagente conecta-se ao EXA.
O agente pesquisador oferece quatro saídas principais:
Cada resposta inclui um resumo executivo, uma análise detalhada, recomendações, citações de fontes e uma avaliação de risco que podem sinalizar ambiguidades, conflitos, referências desatualizadas e lacunas de cobertura. Quando o sistema detecta fatos contraditórios, ele apresenta o conflito com citações lado a lado. Quando as recuperações iniciais no Milvus e no EXA são fracas, o agente recorre a embeddings mais amplas ou consultas selecionadas e registra um sinalizador coverage_gap.
Para atender aos requisitos do cliente de rastreabilidade total, o tempo de execução usa um modo de inferência ReAct padronizado por XML para manter o ciclo de raciocínio, ação e observação uniforme e capaz de ser depurado. Essa estrutura cria logs de etapas refinados — registros detalhados e com carimbo de data/hora de cada decisão de raciocínio, chamada de ferramenta e resposta de modelo que ocorre durante uma única execução de fluxo de trabalho. Cria também post-mortems mais claros entre o gerente, os agentes, as ferramentas e os modelos de base.
Ele também preserva a visibilidade de como o sistema multiagentes troca prompts e respostas com o watsonx Orchestrate quando o fluxo de trabalho é acionado por meio da API. Para auditabilidade, as versões do modelo e da embedding são armazenadas ao lado de cada rastreio.
Quando o sistema multiagentes foi criado, a Dynamiq o importou para o IBM watsonx Orchestrate como um agente externo por meio da API usando um token de portador e uma URL de instância de serviço gerada pela plataforma Dynamiq.
A equipe escolheu o watsonx Orchestrate porque ele transforma um fluxo de trabalho multiagentes autônomo em um recurso de toda a empresa. Em vez de limitar o acesso a uma única interface, o Orchestrate permite que cada usuário autorizado invoque o agente de pesquisa jurídica por meio de chat. Além disso, os usuários podem coordená-lo ao lado de agentes conectados a sistemas como SAP, Salesforce e ServiceNow.
Ele também fornece um catálogo governado em que o agente aparece como uma ferramenta de primeira classe, o que significa que as equipes de TI e conformidade mantêm a visibilidade. As equipes podem ver o que está sendo executado, quem está usando e como ele se conecta ao resto do stack corporativo, sem exigir que a Dynamiq reconstrua qualquer lógica de integração.
A solução lida com três preocupações principais com a manutenção e a escalabilidade dos agentes de IA. Primeiro, o sistema multiagentes otimiza os custos com o IBM Granite 4 Small. A triagem jurídica de rotina não consome recursos de raciocínio de alto custo. Em segundo lugar, a equipe jurídica em toda a organização pode aproveitar o sistema de agentes com o IBM watsonx Orchestrate de sua escolha.
Por fim, a arquitetura geral do sistema de agentes oferece a flexibilidade de implementar na nuvem e no local à medida que migra para a produção.
O caso de uso não se trata apenas de responder a perguntas jurídicas mais rapidamente. Trata-se de tornar essas respostas mais fáceis de confiar e mais baratas de operar em escala. O fluxo de trabalho preserva as boundaries de citação entre fontes internas e externas, registra etapas de raciocínio para auditabilidade e sinaliza incerteza em vez de ocultá-la.
Nas operações jurídicas, esse tipo de transparência afeta diretamente a confiança do usuário final. Uma resposta mais rápida é útil, mas uma resposta mais rápida com fundamentação de fontes, sinalizadores de risco visíveis e um perfil de custos previsível é muito mais fácil de operacionalizar.