Como a Dynamiq construiu um fluxo de trabalho de pesquisa jurídica consciente dos custos com o IBM® watsonx

Espera-se que as equipes jurídicas forneçam respostas rápidas e defensáveis em contratos, políticas e questões de conformidade. No entanto, o volume de documentos continua crescendo, enquanto a empresa espera cada vez mais tempos de resposta quase imediatos. Esse foi o principal problema para um cliente de seguros europeu que trabalhava com a IBM Partner Dynamiq.

Para enfrentar o desafio, a IBM Partner Dynamiq usou o IBM watsonx para fornecer uma solução técnica para um problema relacionado a inúmeras informações não estruturadas, transferências e muito esforço manual para avaliações. A Dynamiq implementou um sistema para compatibilidade com a síntese de contratos de multidocumentos, perguntas e respostas de políticas, análise de concorrência e verificações de conformidade em diferentes jurisdições.

A arquitetura resultante combinou orquestração, classificação de consultas de baixo custo e pesquisa aprofundada, reduzindo o tempo de avaliação de contratos de 90 para 45 minutos e diminuindo o tempo de resposta a consultas de negócios de dois dias para uma hora. Além disso, acelerou a identificação de cláusulas (o processo de localizar e extrair disposições, obrigações ou condições específicas ocultas em contratos longos) de 20 minutos para dois.

Em operações legais, essa velocidade é importante. Ela é importante porque uma única cláusula negligenciada pode alterar a responsabilidade, os termos de pagamento ou as obrigações de conformidade, e os advogados frequentemente precisam comparar dezenas de cláusulas em vários acordos sob prazos apertados.