Como os clientes fazem parceria com o IBM Bob para transformar projetos de modernização em uma vantagem no desenvolvimento de software com agentes de IA

Bastaram apenas três meses desde o lançamento do IBM Bob para que sua base de usuários ultrapassasse os 100.000. Desde seu lançamento, o Bob se destacou como muito mais do que um assistente de programação impulsionado por IA. Os clientes que já utilizaram a plataforma a descrevem como uma parceira de desenvolvimento de software que atua de forma proativa, auxiliando no planejamento, execução, validação, segurança e operação de software em todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC).

Entrevistas com quatro dos primeiros clientes do IBM Bob – Blue Pearl, Novadoc, Novacomp e CrushBank – revelaram desafios técnicos. Esses desafios variaram desde a modernização do Java e o gerenciamento de configuração do FileNet até a descoberta de dados legados e a preparação de dados para ingestão de IA. Todas essas empresas compartilhavam problemas comuns: as equipes precisavam inspecionar sistemas complexos, preservar a lógica de negócios, reduzir riscos e migrar com mais rapidez do que o trabalho de modernização tradicional normalmente permite.

Muitas equipes passam semanas rastreando dependências, documentando comportamentos não documentados, desenvolvendo cobertura de testes e decidindo quais mudanças são seguras para implementar. O IBM Bob ajuda a compactar esse trabalho em um ciclo de desenvolvimento mais estruturado. Ela pode analisar bases de código, responder a perguntas sobre o comportamento do sistema, gerar ou atualizar documentação, propor planos de implementação, refatorar código e criar testes. Também é compatível com fluxos de trabalho repetíveis por meio de modos específicos de função, regras, automação de linha de comando, controles de aprovação e integrações extensíveis.

As histórias de clientes detalhadas abaixo apontam para quatro vantagens práticas:

O Bob ajuda equipes a transformar sistemas desconhecidos em contextos praticáveis Acelera o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, garante resultados confiáveis Torna a documentação, os testes e a governança parte do projeto desde o início Transforma ganhos de conhecimento pontuais em padrões de entrega reutilizáveis

Este post analisa as implementações de clientes do IBM Bob para mostrar como esses padrões aparecem em projetos reais e o que as equipes de engenharia podem aprender com eles.