Como os clientes fazem parceria com o IBM Bob para transformar projetos de modernização em uma vantagem no desenvolvimento de software com agentes de IA

Em diversas implementações para clientes, o IBM Bob ajuda as equipes a reduzir os ciclos de modernização, fortalecer os fluxos de trabalho de revisão e transformar o conhecimento especializado em padrões de entrega reutilizáveis.
Bastaram apenas três meses desde o lançamento do IBM Bob para que sua base de usuários ultrapassasse os 100.000. Desde seu lançamento, o Bob se destacou como muito mais do que um assistente de programação impulsionado por IA. Os clientes que já utilizaram a plataforma a descrevem como uma parceira de desenvolvimento de software que atua de forma proativa, auxiliando no planejamento, execução, validação, segurança e operação de software em todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC).
Entrevistas com quatro dos primeiros clientes do IBM Bob – Blue Pearl, Novadoc, Novacomp e CrushBank – revelaram desafios técnicos. Esses desafios variaram desde a modernização do Java e o gerenciamento de configuração do FileNet até a descoberta de dados legados e a preparação de dados para ingestão de IA. Todas essas empresas compartilhavam problemas comuns: as equipes precisavam inspecionar sistemas complexos, preservar a lógica de negócios, reduzir riscos e migrar com mais rapidez do que o trabalho de modernização tradicional normalmente permite.
Muitas equipes passam semanas rastreando dependências, documentando comportamentos não documentados, desenvolvendo cobertura de testes e decidindo quais mudanças são seguras para implementar. O IBM Bob ajuda a compactar esse trabalho em um ciclo de desenvolvimento mais estruturado. Ela pode analisar bases de código, responder a perguntas sobre o comportamento do sistema, gerar ou atualizar documentação, propor planos de implementação, refatorar código e criar testes. Também é compatível com fluxos de trabalho repetíveis por meio de modos específicos de função, regras, automação de linha de comando, controles de aprovação e integrações extensíveis.
As histórias de clientes detalhadas abaixo apontam para quatro vantagens práticas:
Este post analisa as implementações de clientes do IBM Bob para mostrar como esses padrões aparecem em projetos reais e o que as equipes de engenharia podem aprender com eles.
A consultoria de TI e parceira da IBM Blue Pearl usou o IBM Bob para modernizar o Blue App, sua principal plataforma de conexão entre talentos e oportunidades. A aplicação conecta cerca de 26.000 consultores e freelancers com clientes corporativos, mas a base de código Java 11 continha dependências desatualizadas, chamadas de API obsoletas, vulnerabilidades de segurança e nenhuma cobertura formal de testes automatizados.
Um projeto de modernização tradicional como este teria exigido mais de 30 dias de trabalho e acarretaria um risco significativo de regressão. Com a ajuda do Bob, a equipe atualizou do Java 11 para o Java 21 em três dias e resolveu 127 chamadas de API obsoletas. Além disso, estabeleceu uma cobertura de testes automatizados de 92% partindo de uma base de zero testes e implementou o sistema em 26.000 usuários sem problemas na produção.
A abordagem da Blue Pearl mostra por que o contexto é importante. A equipe forneceu ao Bob diagramas de arquitetura, definições de endpoint, mapas de fluxo de dados e descrições de como clientes e consultores utilizavam a plataforma. Essas informações ajudaram o Bob a mapear dependências, identificar APIs obsoletas, destacar bibliotecas desatualizadas e expor pontos de integração não documentados.
O resultado não foi apenas uma atualização mais rápida. Era um sistema mais claro, com limites de serviço mais definidos, lógica de autenticação e autorização mais robusta, melhor validação de inputs e nova observabilidade por meio de registro estruturado e rastreamento distribuído. Isso reflete um dos principais pontos fortes do Bob: permitir que equipes de alto desempenho superem o desenvolvimento isolado e adotem uma entrega coordenada com visão sistêmica.
Com o novo Bob Premium Package for Java Modernization, as equipes podem modernizar e manter aplicações Java corporativas por meio de fluxos de trabalho guiados e repetíveis. Esses fluxos de trabalho oferecem suporte a upgrades de versão, modernização de tempo de execução, transformação de IU, testes e remediação de segurança em ambientes complexos de aplicativos. (Vários novos recursos do Bob e pacotes premium foram lançados recentemente para ajudar as organizações a modernizar, governar e otimizar a engenharia de software impulsionada por IA em escala. Leia mais aqui.)
Obtenha os detalhes técnicos sobre o uso do IBM Bob pela Blue Pearl.
A Novacomp enfrentou um problema de descoberta semelhante, mas em um contexto de modernização diferente. Seu projeto se concentrava em uma API Java REST crítica para os negócios com versões mais antigas de frameworks, árvores de dependência legadas e requisitos rigorosos para preservar a lógica de negócios e os contratos de API.
O Bob analisou o serviço Java em camadas, identificou anotações obsoletas, explicou as principais alterações, inspecionou conflitos de dependências e propôs alterações baseadas na base de código existente. Seus modos específicos para cada função ajudaram a separar o planejamento, a implementação e as revisões, proporcionando ao arquiteto uma maneira mais clara de migrar da análise do sistema para as alterações de código sem condensar cada etapa em um único prompt.
Essa capacidade de raciocinar com base no repositório é importante porque a modernização raramente falha apenas com base na sintaxe. Ela falha quando as equipes ignoram dependências sutis, violam contratos posteriores ou subestimam as mudanças de configuração. O uso do Bob pela Novacomp mostra como um ambiente de desenvolvimento de IA pode ajudar as equipes a substituir atualizações de tentativa e erro por um caminho revisável que abrange análise do sistema, implementação, validação e avaliação arquitetônica pré-fusão.
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As implementações de clientes também mostram que a velocidade só ajuda quando as equipes podem confiar no trabalho. A modernização da Blue Pearl fortaleceu a segurança e as operações como parte do mesmo ciclo de desenvolvimento. O Bob ajudou a sinalizar dependências desatualizadas, recomendar caminhos de modernização, melhorar a lógica de autenticação e autorização, além de introduzir registro estruturado, mecanismos de rastreamento e verificações de integridade.
A base de código modernizada é robusta. Além de adicionar cobertura de testes unitários para 92% da base de código, a aplicação passou pela implementação sem reclamações de clientes ou problemas pós-implementação. Esse resultado é a versão prática da segurança shift-left por design: ela é integrada em todas as etapas do ciclo de vida. Da geração de código à implementação, o Bob aplica governança, conformidade e controles de risco por padrão, garantindo proteção de nível empresarial sem desacelerar as equipes.
A experiência da Novacomp reforça esse ponto. O valor de Bob veio da orientação contextual, não da automação às cegas. Ele revisou a estrutura, configuração e dependências do código e, em seguida, propôs upgrades para Java, Spring Boot, Maven, Gradle e ferramentas relacionadas. O fluxo de trabalho incluiu compilações limpas, resolução de conflitos de dependências, documentação atualizada e testes renovados. Isso tornou a modernização mais rápida, mas também mais explicável. A equipe conseguiu entender por que a mudança foi recomendada e onde ela se encaixava no processo de migração mais amplo.
A CrushBank aplica esse mesmo modelo de controle a dados legados e ao trabalho de implementação de IA. O IBM Bob ajudou a CrushBank a ampliar seu comprovado negócio de suporte de TI orientado por IA para um negócio mais amplo de capacitação de dados.
O Bob acelerou o trabalho necessário para analisar sistemas legados, mapear esquemas, gerar caminhos de ingestão e criar camadas de acesso governadas. Como resultado, é viável para a CrushBank buscar clientes cujo principal desafio não seja a resolução de chamados, mas sim a liberação de sistemas de dados corporativos para pesquisa, análise de dados e IA.
Muitos desses sistemas de origem não foram projetados para IA. Alguns não têm APIs modernas, outros são executadas no local e outros expõem o conhecimento crítico apenas por meio de telas antigas ou exportações manuais. O IBM Bob ajuda os desenvolvedores da CrushBank a analisar esses sistemas, inspecionar esquemas, gerar código de ingestão, criar testes e construir servidores MCP que conectam dados corporativos a experiências de IA.
O Bob não elimina o controle humano no trabalho com dados sensíveis. Em um exemplo da CrushBank envolvendo uma aplicação do SQL Server no local, o Bob não consultou diretamente os dados de produção. Ele sugeriu exemplos de consultas e exportações e, em seguida, um desenvolvedor as revisou e executou. Isso mantém o julgamento humano no processo onde ele deve estar: decisões de acesso, sensibilidade dos dados, interpretação de esquemas e prontidão para produção. Esse modelo de governança é especialmente importante quando o trabalho de desenvolvimento envolve dados de clientes, fluxos de trabalho regulamentados ou padrões de acesso à produção.
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O valor que o IBM Bob agrega aos seus clientes também se reflete nos artefatos criados em torno do código. A Blue Pearl passou de nenhuma cobertura formal de testes automatizados para 92% de cobertura de testes de regressão. A Novacomp gerou documentação e renovou casos de teste como parte de sua modernização. A Novadoc usou o Bob para analisar código legado orientado ao FileNet, criar uma nova documentação e transformar um framework parcialmente desenvolvido em uma aplicação implementável.
Em cada caso, a produção útil não se limitou ao código-fonte. Incluía o material de apoio necessário para revisão, manutenção e expansão do sistema. Nesse contexto, a abordagem de programação alfabetizada do Bob se torna útil: as equipes podem descrever a intenção em linguagem natural e, em seguida, transformar esse contexto em detalhes de implementação, testes e documentação que permanecem próximos ao código.
A história da Novadoc é especialmente útil para equipes que gerenciam plataformas corporativas complexas. A empresa precisava de uma maneira mais segura e repetível de migrar as alterações de configuração do IBM FileNet entre os ambientes de desenvolvimento, teste e produção. Muitas propriedades do FileNet ainda dependem da recriação manual de configurações, da comparação manual entre ambientes e do julgamento manual sobre quais diferenças são importantes. Isso cria riscos relacionados a desvios de configuração, erros de produção e planejamento incompleto de reversão.
Um engenheiro da Novadoc levou um fim de semana para criar uma aplicação funcional com o IBM Bob. Uma demo preliminar normalmente levaria pelo menos duas semanas. A solução de gerenciamento de configuração do FileNet resultante oferece aos administradores um caminho estruturado para extrair o estado atual, comparar os ambientes de origem e destino, visualizar alterações, aprovar a implementação e reverter quando necessário. O Bob ajudou a modernizar a aplicação, melhorar a documentação, adaptar uma base de API e refinar as interações de front-end e back-end.
Esse exemplo destaca uma mudança prática da engenharia. Documentação, diagramas, comparações, lógica de aprovação e design de reversão são frequentemente tratados como elementos separados do desenvolvimento "real". Em ambientes regulamentados ou com grande volume de documentos, eles fazem parte do produto. O Bob ajudou a Novadoc a transformar o conhecimento operacional em um fluxo de trabalho governado que pode dar suporte a administradores interativos por meio de uma IU e equipes orientadas à automação por meio de uma CLI.
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Um tema final abrange todas as quatro implementações: o IBM Bob ajuda as equipes a reutilizar o que aprendem. Esse suporte é importante para consultorias como Blue Pearl, Novadoc e Novacomp, em que cada interação com o cliente pode parecer única, mesmo quando o problema subjacente se repete. Isso também é importante para a CrushBank e sua expansão da IA para suporte de TI para uma habilitação de dados corporativos mais ampla.
O trabalho com o FileNet da Novadoc mostra a transformação na prática. O que começou como uma solução para o desafio de governança de configuração de um cliente tornou-se um acelerador reutilizável para ambientes FileNet semelhantes. Em vez de resolver o mesmo problema de implementação manualmente para cada cliente, a Novadoc pode aplicar uma aplicação modular que incorpora sua experiência em FileNet. O Bob acelerou o primeiro desenvolvimento, mas o valor maior é que o trabalho se tornou um ativo escalável.
A CrushBank estende esse padrão para dados e IA. Um trabalho típico que antes exigia uma equipe de quatro pessoas por quatro a seis semanas agora pode ser concluído em cerca de metade do tempo com um a dois desenvolvedores. O trabalho de prova de conceito que antes levava semanas pode migrar mais rápido e o caminho pós-POC para a implementação agora se aproxima de duas semanas.
O padrão repetível é consistente em todos os ambientes de clientes: descobrir o sistema de origem, mapear o esquema, construir a ingestão, estruturar os dados no IBM watsonx.data. expor o acesso governado por meio de servidores MCP e conectar o resultado à experiência de IA que os usuários precisam. Esse modelo também dá aos clientes espaço para ter agilidade com múltiplos modelos: a base de dados e a camada de acesso podem ser compatíveis com o modelo ou a experiência de IA que melhor se adapte à carga de trabalho, aos requisitos de políticas e ao ambiente do usuário.
A repetibilidade também auxilia no controle de custos. Quando as equipes conseguem codificar as melhores práticas, reutilizar modos e regras, automatizar partes do fluxo de trabalho e medir onde a assistência de IA está ajudando, elas podem reduzir o esforço de entrega sem enfraquecer a área de engenharia.
As histórias mais fortes de clientes do IBM Bob compartilham a mesma lição: o desenvolvimento assistido por IA funciona melhor quando fortalece o processo de engenharia além da assistência de programação, já que o Bob foi projetado para operar em todo o SLDC.
A Blue Pearl usou o Bob para modernizar uma plataforma Java amplamente utilizada, com testes mais robustos, maior segurança e melhor observabilidade. A Novacomp usou o Bob para transformar uma atualização arriscada de Java e Spring Boot em uma modernização controlada em dois dias. A Novadoc usou o Bob para converter a experiência de implementação do FileNet em uma aplicação de gerenciamento de configuração reutilizável. A CrushBank usa o Bob para transformar dados corporativos legados em sistemas governados e preparados para IA.
O IBM Bob não torna a modernização algo fácil. As equipes ainda precisam de bom senso arquitetônico, padrões de acesso seguros, disciplina de testes e revisões de produção. O que as implementações do cliente mostram é que o Bob pode migrar essas práticas mais cedo no fluxo de trabalho e aplicá-las de forma mais rápida. É aqui que a vantagem se concentra: menos tempo gasto em suposições, mais tempo gasto em validação e um caminho mais claro da complexidade herdada para sistemas que as equipes podem manter, expandir e nos quais podem confiar.
Na linguagem do ciclo de vida de desenvolvimento de software, o Bob ajuda as equipes a viabilizar uma engenharia consistente, escalar a entrega entre equipes, otimizar esforços e antecipar a segurança. Ao mesmo tempo, mantém os desenvolvedores no controle do trabalho que chega à produção.
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