Como o CrushBank transformou dados legados em sistemas preparados para IA com o IBM Bob

Com o IBM Bob, o CrushBank ajuda os clientes a migrar de aplicações e bancos de dados desconectados para dados governados que alimentam pesquisas, assistentes, recuperação de conhecimento e análises. O IBM Bob permitiu que a empresa expandisse um negócio de suporte de TI para soluções de dados e IA que abrangem toda a empresa.
A maioria dos projetos empresariais de IA acaba se deparando com o mesmo dilema: os dados mais úteis geralmente são os mais difíceis de se acessar.
Para muitas empresas, o conhecimento empresarial crítico está dentro de aplicações legadas, bancos de dados locais e armazenamentos de documentos que nunca foram projetados para IA. Alguns sistemas não têm APIs modernas. Alguns são executados dentro de um armário de dados local. Alguns têm anos de contexto operacional, mas o expõem apenas por meio de telas antigas, procedimentos armazenados ou exportações manuais.
O CrushBank tem trabalhado nesse problema na área de suporte de TI há vários anos. A empresa ajuda as equipes de suporte a encontrar respostas mais rápido, resolver tickets de forma mais consistente e melhorar a satisfação do cliente por meio da priorização impulsionada por IA. Agora, o CrushBank está aplicando essa mesma abordagem que prioriza os dados em casos de uso corporativo mais amplos com a ajuda do IBM Bob.
O CrushBank já sabia como transformar dados operacionais confusos em respostas úteis. No entanto, o IBM Bob deu aos desenvolvedores da empresa a liberdade para estender esse padrão a sistemas legados, fontes de dados e setores. Essa abordagem ofereceu uma oportunidade de expandir seu mercado potencial.
O IBM Bob ajuda os desenvolvedores do CrushBank a analisar sistemas legados, inspecionar esquemas e gerar código de ingestão. Eles podem criar testes e desenvolver servidores MCP que conectam dados corporativos a modelos como Claude, ChatGPT, Llama e outros sistemas de IA. Neste post, mostraremos como o CrushBank usa o IBM Bob para transformar a descoberta de dados legados em um processo de engenharia repetível para dados e aplicações preparadas para IA.
Muitas organizações querem usar a IA, mas não veem um caminho claro para o ROI nos negócios. Seus dados podem ser valiosos, mas estão espalhados por aplicações, bancos de dados e documentos antigos de linha de negócios.
Um data lakehouse pode ajudar quando os dados chegam lá. Ele combina armazenamento flexível com recursos de consulta no estilo de warehouse, para que as equipes possam analisar dados estruturados, como registros de clientes, juntamente com dados não estruturados, como documentos e notas. Mas o maior desafio é desenterrar dados legados, entender o que eles significam e remodelá-los para a IA.
É aí que o IBM Bob muda o jogo. Para superar o desafio descrito anteriormente, seria necessário uma equipe de implementação avançada composta por um engenheiro, um representante de conta e um cientista de dados. Eles precisariam de semanas para concluir uma prova de conceito (PoC), demonstrar valor e fechar o negócio.
Agora, o CrushBank pode designar um desenvolvedor para trabalhar com o Bob e criar a PoC em uma tarde. Com o IBM Bob, um projeto completo que normalmente levaria até 6 semanas para uma equipe de quatro pessoas do CrushBank pode ser concluído na metade do tempo e com apenas um ou dois desenvolvedores.
Com o Bob, um único desenvolvedor agora pode percorrer bancos de dados, fazer engenharia reversa de esquemas, escrever código de ingestão e criar testes a partir do zero. O desenvolvedor permanece no controle, enquanto o Bob acelera o trabalho repetitivo necessário para inspecionar sistemas, propor esquemas, gerar código e documentar a implementação.
O tempo necessário para migrar da PoC para a implementação foi reduzido para cerca de duas semanas. Agora, todos os projetos pós-PoC são abordados com um desenvolvedor, uma pequena ajuda de um especialista em dados e do IBM Bob.
O resultado: os usuários podem pesquisar conhecimentos anteriormente desconectados, perguntar a um assistente sobre dados operacionais, recuperar documentos relevantes ou executar análises que combinam vários sistemas. Para a organização do cliente, esse método cria um caminho mais curto dos dados legados para o valor da IA sem substituir cada aplicação primeiro.
Ao analisar o diagrama, o processo começa com a agregação dos dados legados. O desenvolvedor e o IBM Bob revisam os dados e validam sua estrutura para garantir a prontidão para a IA. Essa abordagem permite que os servidores MCP consultem os dados para uso com modelos e aplicações de IA. Veja aqui um passo a passo:
Na camada de dados corporativos legados, o CrushBank começa com aplicações, bancos de dados e documentos que podem não expor pontos de integração limpos. Um exemplo do mundo real envolveu uma empresa de engenharia elétrica que usou uma aplicação SQL Server no local para administrar seus negócios.
Os dados eram úteis, mas a aplicação não tinha um caminho de acesso externo simples. Antes que qualquer aplicação de IA pudesse usar esses dados, a equipe precisava entender o banco de dados, identificar as tabelas certas, definir um método de extração, normalizar os dados e proteger o acesso.
A próxima parte do diagrama é onde o IBM Bob entra em cena. O Bob ajuda os desenvolvedores com análise de sistema, descoberta de dados, criação de esquemas, desenvolvimento de pipeline de ingestão, modernização de Java para Python e geração de testes.
O Bob trabalha dentro do fluxo de trabalho de desenvolvimento, não como uma camada de chat separada. Os desenvolvedores podem usar interações orientadas ao planejamento para perguntar o que o sistema precisa, para quais perguntas a empresa deseja respostas e quais estruturas de banco de dados parecem relevantes antes de partir para a implementação.
Esse fluxo de trabalho mantém o julgamento humano no processo. No exemplo do SQL Server, o Bob não consultou diretamente os dados de produção. Em vez disso, sugeriu exemplos de consultas e exportações. Um desenvolvedor avaliou as solicitações, executou as consultas e retornou os resultados.
"Human-in-the-loop" significa que uma pessoa faz avaliações dos planos, códigos, consultas ou etapas de acesso gerados antes de se tornarem parte do sistema em funcionamento. Para o trabalho de dados legados, essa avaliação protege contra mais do que bugs, ela ajuda a evitar padrões de acesso inseguros, suposições incorretas e exposição de registros confidenciais.
A terceira seção são os dados prontos para IA. O Bob ajudou a gerar um mapeamento de banco de dados e um esquema Apache Iceberg. O Bob também ajudou a gerar o código Python e os Airflow Dags necessários para migrar os dados do SQL Server para o watsonx.data. Um Airflow Dag (grafo acíclico dirigido) é uma definição de pipeline que controla quais tarefas de ETL de dados são executadas e em que ordem.
O ambiente de dados do CrushBank é executado na IBM Cloud e inclui o watsonx.data, Iceberg, o banco de dados vetorial Milvus (para viabilizar a pesquisa e a recuperação semânticas), Presto e Spark. Essa arquitetura permite que os clientes usem uma camada de dados de nível empresarial sem precisar montar e operar toda o stack por conta própria.
A quarta seção no diagrama é a camada do servidor MCP. O CrushBank usa servidores MCP para fornecer acesso seguro, conectividade de modelos e governança. O Bob também ajuda a construir essa camada. Depois que os dados estruturados estiverem disponíveis no Iceberg e o conteúdo não estruturado for representado no Milvus, o Bob poderá ajudar a planejar o servidor MCP. Ele pode gerar código de acesso e criar arquivos de instrução que informam ao sistema de IA como usar o servidor.
Os desenvolvedores do CrushBank contribuem com o conhecimento de domínio, decidindo quais perguntas de negócio são importantes, quais dados são confidenciais e quais padrões de acesso são aceitáveis. Bob lida com a engenharia repetitiva em torno de APIs, código de servidor, instruções e testes.
Depois que os dados forem ingeridos e os servidores MCP estiverem prontos, é hora de criar a camada de análise de dados e de IA. A quinta etapa é a escolha do modelo. A arquitetura de análise do CrushBank não está vinculada a um único modelo. Um cliente pode conectar seus dados ao Claude, ChatGPT, Llama ou outro modelo que ofereça suporte ao padrão de integração necessário. Essa flexibilidade é importante porque muitos clientes já têm assistentes de IA preferenciais implementados.
O estágio final é a aplicação da IA. O CrushBank pode oferecer suporte a pesquisa, assistentes, recuperação de conhecimento e análise de dados. A mesma base pode alimentar a interface do próprio CrushBank, um assistente dentro do ambiente de modelo preferido do cliente ou um fluxo de trabalho agêntico criado com o Langflow da IBM. Para os clientes que precisam de orquestração gerenciada, o CrushBank também pode usar produtos IBM, como o watsonx Orchestrate, quando a orquestração se adequa à implementação.
O valor do IBM Bob não está apenas no fato de ele escrever código. A maior vantagem é ajudar a transformar o trabalho confuso de descoberta em artefatos que os engenheiros podem revisar, testar e reutilizar.
O impacto da entrega pode ser significativo. O trabalho que antes exigia uma equipe maior, nos moldes de consultoria, pode passar para uma equipe menor: muitas vezes, um desenvolvedor em dupla com o Bob, com o apoio de especialistas em dados. A descoberta que antes levava semanas pode ser reduzida a dias em alguns projetos.
Em um caso de uso com análise intensa de dados, o CrushBank combinou dados de sistemas de projetos, de ERP e de CRM para criar um modelo de previsão de rotatividade. O modelo usou exemplos históricos de rotatividade para identificar futuros clientes em risco, dando à empresa a chance de intervir mais cedo. O Bob ajudou a identificar padrões, criar o caminho de ingestão e construir uma interface simples no Streamlit.
O CrushBank alcançou esse resultado treinando o Bob com princípios de programação, padrões e as melhores práticas documentadas do CrushBank. Esse contexto ajuda o Bob a gerar um trabalho alinhado às convenções da equipe, em vez de produzir um código genérico que exige muito retrabalho. Modos personalizados e regras dentro do Bob separam planejamento, codificação e revisão. Os desenvolvedores podem analisar a arquitetura, avançar para a implementação e então inspecionar as alterações geradas sem sair do fluxo de trabalho.
A IA não envia código para produção sem amplos arcabouços de teste e revisão por pares humanos. O CrushBank não aprova o código gerado automaticamente. Revisões de código, varredura de dados sensíveis e revisão humana mantêm a produção do Bob dentro do ciclo de vida de desenvolvimento de software. Essa disciplina é especialmente importante quando o trabalho envolve dados legados, registros de clientes ou sistemas mal documentados.
O uso do IBM Bob pelo CrushBank mostra como o desenvolvimento assistido por IA pode acelerar a automação e, no processo, manter a disciplina de engenharia. A arquitetura ainda depende de revisão humana, acesso seguro, modelagem de dados e boas práticas de implementação. Bob ajuda a aplicar essas práticas mais rápido em mais ambientes de clientes.
Essa repetibilidade é a vantagem da escala. Cada cliente pode trazer aplicações, bancos de dados e documentos legados diferentes, mas o padrão permanece consistente: descobrir o sistema, mapear o esquema, criar a ingestão, estruturar os dados, expô-los por meio de servidores MCP governados e conectá-los à experiência de IA que atende às necessidades dos usuários.
Os produtos da IBM são compatíveis com todas as camadas desse padrão. O IBM Bob acelera o planejamento, o desenvolvimento, a geração de testes e a avaliação, o watsonx.data fornece a camada de dados governados. O IBM Cloud fornece a base da infraestrutura. O watsonx Orchestrate oferece suporte à orquestração gerenciada quando os clientes precisarem.
Para o CrushBank, praticamente qualquer empresa que busque aproveitar seus dados corporativos para a IA passou a ser um cliente em potencial. Ao construir com o IBM Bob e com os produtos de dados e IA da IBM, a empresa expandiu de um negócio de suporte de TI com IA para um negócio mais amplo de capacitação de dados.