Como o CrushBank transformou dados legados em sistemas preparados para IA com o IBM Bob

A maioria dos projetos empresariais de IA acaba se deparando com o mesmo dilema: os dados mais úteis geralmente são os mais difíceis de se acessar.

Para muitas empresas, o conhecimento empresarial crítico está dentro de aplicações legadas, bancos de dados locais e armazenamentos de documentos que nunca foram projetados para IA. Alguns sistemas não têm APIs modernas. Alguns são executados dentro de um armário de dados local. Alguns têm anos de contexto operacional, mas o expõem apenas por meio de telas antigas, procedimentos armazenados ou exportações manuais.

O CrushBank tem trabalhado nesse problema na área de suporte de TI há vários anos. A empresa ajuda as equipes de suporte a encontrar respostas mais rápido, resolver tickets de forma mais consistente e melhorar a satisfação do cliente por meio da priorização impulsionada por IA. Agora, o CrushBank está aplicando essa mesma abordagem que prioriza os dados em casos de uso corporativo mais amplos com a ajuda do IBM Bob.

O CrushBank já sabia como transformar dados operacionais confusos em respostas úteis. No entanto, o IBM Bob deu aos desenvolvedores da empresa a liberdade para estender esse padrão a sistemas legados, fontes de dados e setores. Essa abordagem ofereceu uma oportunidade de expandir seu mercado potencial.

O IBM Bob ajuda os desenvolvedores do CrushBank a analisar sistemas legados, inspecionar esquemas e gerar código de ingestão. Eles podem criar testes e desenvolver servidores MCP que conectam dados corporativos a modelos como Claude, ChatGPT, Llama e outros sistemas de IA. Neste post, mostraremos como o CrushBank usa o IBM Bob para transformar a descoberta de dados legados em um processo de engenharia repetível para dados e aplicações preparadas para IA.