Como a Cogniware criou uma plataforma de combate a crimes financeiros assistida por IA com o IBM® watsonx

Os investigadores de crimes financeiros raramente começam com um processo sem irregularidades. Em vez disso, eles se deparam com uma enxurrada de relatórios de transações e atividades suspeitas que se acumulam mais rápido do que a maioria das equipes consegue avaliar manualmente. Com o aumento do volume de dados, mais tempo é gasto na triagem, filtragem e organização das informações, restando menos tempo para o trabalho investigativo de rastreamento do financiamento ilícito.

A Cogniware criou a plataforma Argos para resolver esse problema. A solução da empresa sediada em Praga traz grandes volumes de dados financeiros para um ambiente de dados governados impulsionado pelo IBM watsonx.data. Em seguida, conecta indivíduos, contas, transações e locais suspeitos em um gráfico e avalia esse gráfico em busca de padrões, como esquemas de lavagem de dinheiro e cadeias de financiamento ilícito.

Com o IBM watsonx.ai, os investigadores podem consultar resultados em linguagem natural, gerar resumos, identificar anomalias e produzir relatórios mais rapidamente, enquanto a detecção central permanece baseada na análise de gráficos e padrões em vez da automação de caixa-preta.

O resultado é uma plataforma segura que ajuda os investigadores a migrar da sobrecarga de dados para pistas priorizadas 60% mais rápido. Essa melhoria é alcançada sem eliminar os humanos do processo de tomada de decisão. Isso oferece às equipes de investigação financeira uma maneira de acompanhar o crescente volume de casos sem precisar aumentar o número de funcionários na mesma proporção. Em certos casos, isso permitiu que as equipes reabrissem investigações que estavam paralisadas por falta de provas.