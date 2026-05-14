Como a Cogniware criou uma plataforma de combate a crimes financeiros assistida por IA com o IBM® watsonx

O IBM® watsonx.data e watsonx.ai, a análise de dados baseada em gráficos e um conjunto modular de APIs ajudam os investigadores a analisar conjuntos de dados complexos e descobrir pistas de financiamentos ilícitos e lavagem de dinheiro 60% mais rápido.
Os investigadores de crimes financeiros raramente começam com um processo sem irregularidades. Em vez disso, eles se deparam com uma enxurrada de relatórios de transações e atividades suspeitas que se acumulam mais rápido do que a maioria das equipes consegue avaliar manualmente. Com o aumento do volume de dados, mais tempo é gasto na triagem, filtragem e organização das informações, restando menos tempo para o trabalho investigativo de rastreamento do financiamento ilícito.
A Cogniware criou a plataforma Argos para resolver esse problema. A solução da empresa sediada em Praga traz grandes volumes de dados financeiros para um ambiente de dados governados impulsionado pelo IBM watsonx.data. Em seguida, conecta indivíduos, contas, transações e locais suspeitos em um gráfico e avalia esse gráfico em busca de padrões, como esquemas de lavagem de dinheiro e cadeias de financiamento ilícito.
Com o IBM watsonx.ai, os investigadores podem consultar resultados em linguagem natural, gerar resumos, identificar anomalias e produzir relatórios mais rapidamente, enquanto a detecção central permanece baseada na análise de gráficos e padrões em vez da automação de caixa-preta.
O resultado é uma plataforma segura que ajuda os investigadores a migrar da sobrecarga de dados para pistas priorizadas 60% mais rápido. Essa melhoria é alcançada sem eliminar os humanos do processo de tomada de decisão. Isso oferece às equipes de investigação financeira uma maneira de acompanhar o crescente volume de casos sem precisar aumentar o número de funcionários na mesma proporção. Em certos casos, isso permitiu que as equipes reabrissem investigações que estavam paralisadas por falta de provas.
O caso de uso começa com um problema empresarial comum: muitos dados e poucos sinais. À medida que as instituições financeiras enviam grandes volumes de relatórios de transações e atividades suspeitas, os investigadores perdem um tempo valioso para classificar, filtrar e organizar os registos em vez de os analisar.
Os usuários-alvo da Cogniware são unidades de inteligência financeira e equipes de aplicação da lei que tentam identificar padrões na movimentação de dinheiro, especialmente sinais associados à lavagem de dinheiro e ao financiamento ilícito. Os investigadores veem dashboards que resumem o caso e, em seguida, migram para uma exibição de análise de links baseada em gráficos que torna visíveis as visíveis relações entre pessoas, contas, transações e locais.
É no gráfico que os padrões surgem. A lavagem de dinheiro pode parecer um ciclo, já que o lavador de dinheiro recebe os fundos de volta depois que eles foram "limpos". Em contrapartida, o financiamento ilícito pode se apresentar como uma cadeia que direciona fundos para fins prejudiciais.
A interface do usuário do Argos ilustra, no canto inferior esquerdo, uma representação visual do gráfico. Este exemplo mostra um ciclo do dinheiro, que pode indicar lavagem de dinheiro. Esse reconhecimento de padrões ajuda os investigadores a encontrar transações ilícitas.
As equipes podem configurar dezenas de padrões para pontuar e sinalizar comportamentos suspeitos em escala. Isso significa menos buscas manuais em registros desconexos e mais tempo dedicado a decidir se um caso merece uma investigação mais aprofundada.
O primeiro princípio de design é que todos esses sistemas precisam ser capazes de serem implementados tanto localmente quanto na nuvem. Os clientes têm diretrizes de implementação extremamente rigorosas, portanto a Cogniware precisa implementar onde quer que o usuário precise. Essa flexibilidade é crítica e é um dos principais motivos pelos quais a Cogniware escolheu uma solução IBM.
A arquitetura técnica segue uma sequência pragmática. Os dados entram por meio de pipelines ETL em um lakehouse construído no IBM watsonx.data, escolhido pela escalabilidade e por sua capacidade de gerenciar dados estruturados e não estruturados, e no Object Storage. Lá, os registros são preparados para análise (na caixa da esquerda no diagrama).
A partir daí, o sistema migra os dados para uma camada operacional (a caixa do meio no diagrama) que torna os dados utilizáveis para investigação através de armazenamento em gráficos, índices e componentes do fluxo de trabalho. O banco de dados do gráfico da plataforma, ArangoDB, atua como o núcleo, porque a verdadeira unidade de análise é a relação entre as entidades em todo o caso. É crucial, por exemplo, que a pessoa certa esteja ligada à conta financeira certa.
Um conjunto de APIs modulares (por exemplo, uma API que envia alertas para a IU e outra que lida com todos os dados em tempo real) conecta as camadas de armazenamento e gráfico à lógica de investigação. Essas APIs são acionadas quando o sistema detecta uma necessidade de o usuário responder imediatamente. A camada de processamento de negócios e investigações (na caixa à direita no diagrama) inclui:
A arquitetura também inclui componentes de armazenamento de vetores (Milvus) e armazenamento de anotações para pesquisa orientada por IA e revisão por humanos, além de um catálogo de governança de dados e uma API de data lakehouse construída em SQL e Presto. É um projeto modular. Novos modelos, novos fluxos de trabalho e novas fontes podem ser inseridos sem a necessidade de reescrever toda a plataforma.
Veja como funciona o fluxo de solicitação de ponta a ponta. Um usuário faz uma pergunta ou aciona uma análise no Argos e a solicitação passa pelas APIs do Argos. Os dados são então recuperados e avaliados no gráfico, os padrões são verificados, os alertas ou insights são gerados e os resultados retornam para a interface do usuário.
A camada de IA generativa permite consultas de linguagem natural, aprendizado de máquina e análise de dados avançada para aprimorar a forma como os usuários interagem com o sistema. Esta parte da plataforma Argos também é modular:
Trata-se de uma clara separação de responsabilidades: ingerir e governar os dados em uma camada, raciocinar sobre as relações em outra e, em seguida, expor a IA assistiva por meio de serviços com um escopo bem definido, em vez de uma caixa-preta monolítica.
As tecnologias da IBM fornecem um tratamento escalável dos dados e assistência de IA bem limitada. O watsonx.data fornece a base do lakehouse para grandes volumes de dados não estruturados. O watsonx.ai adiciona recursos de processamento de linguagem natural, aprendizado de máquina e IA generativa que ajudam a tornar o sistema mais fácil de usar por investigadores não técnicos. A modularidade da plataforma foi um fator importante para a Cogniware. A equipe pôde escolher diferentes modelos em idiomas específicos e alterná-los quando necessário.
O componente de IA da plataforma Argos ajuda na resolução de entidades, detecção de anomalias e padrões, sumarização, geração de relatórios, resposta a perguntas e adesão orientada aos procedimentos internos.
A arquitetura também utiliza protocolos de segurança, fundamentação contextual e mecanismos de verificação de fatos para reduzir o risco de alucinação e manter as produções relevantes ao contexto do caso. Esses fatores são importantes em um fluxo de trabalho em que respostas ruins podem distorcer uma investigação.
A decisão real de que o comportamento suspeito ocorreu permanece ancorada na estrutura do gráfico, na lógica de padrões e na avaliação humana. Essa escolha protege a confiança do usuário e ajuda a gerenciar o custo total de propriedade. Os investigadores obtêm ganhos de produtividade. Eles evitam o risco operacional de permitir que um modelo estocástico faça a determinação final do comportamento suspeito.
O impacto que a plataforma Argos tem nas investigações é claro. Em um cenário de investigação financeira, o volume de dados que exigiam avaliações dobrou em dois anos, mas foi facilmente tratado sem a necessidade de contratação de outros investigadores. Em outro exemplo, um caso que havia sido adiado e arquivado por falta de provas foi resolvido em minutos assim que o Argos e suas ferramentas de IA foram aplicadas.
O resultado mais amplo é a agilização das investigações, a facilitação da análise automatizada para usuários não técnicos e a redução do tempo de resposta, de meses para dias, em casos complexos de fraude.
Ao desenvolver o stack de dados e IA da IBM, a Cogniware transformou um fluxo de trabalho de crimes financeiros de alta pressão em uma plataforma de investigação escalável. Ela consegue processar mais dados e identificar mais padrões, mantendo os analistas totalmente informados.