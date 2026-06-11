Como o Claims Connection Group usa o IBM watsonx para transformar documentos de apólices de seguro em ações mais rápidas para os clientes, quando eles mais precisam

A autenticação é executada pelo IBM Verify usando o OpenID Connect, ou OIDC, um protocolo padrão de login que permite a uma aplicação verificar a identidade de um usuário com um provedor de identidade. Os controles de acesso baseados em funções garantem que um usuário veja apenas as políticas e as produções autorizadas.

Após o carregamento, a aplicação verifica se o texto do PDF pode ser lido diretamente. Algumas políticas são geradas digitalmente e fáceis de analisar. Outras chegam como digitalizações, imagens ou outros formatos inconsistentes. Quando o documento precisa de processamento extra, o Lexxari usa o reconhecimento óptico de caracteres, ou OCR, com recursos de visão no watsonx.ai.

Um back-end da FastAPI em execução no Cloud Code Engine coordena o processamento (caixa azul clara no canto superior esquerdo do diagrama). Aqui, o back-end valida a necessidade de OCR, extrai o texto da política, encaminha os prompts para o IBM watsonx.ai, gera planilhas inteligentes e registra os eventos de uso. Ele também expõe o endpoint de recuperação usado pelo AskLexxari.

Para fluxos de trabalho predefinidos, o usuário seleciona um tipo de dano como incêndio, vento ou granizo. O Lexxari então executa uma tabela de perguntas em relação ao texto da política extraído. Cada tipo de dano pode incluir cerca de 16 a 20 perguntas da apólice (por exemplo, "Qual é a franquia contra incêndio?" ou "Quais são os limites da apólice?"). O modelo extrai respostas como limites de cobertura, datas da apólice, franquias, exclusões e outros metadados, e então os devolve em uma planilha inteligente estruturada.

Para perguntas abertas, o AskLexxari usa a geração aumentada de recuperação, ou RAG, que restringe a entrada a evidências específicas das políticas. Essa abordagem também permite um registro de auditoria para que o agente humano possa verificar rapidamente a resposta. O watsonx Orchestrate conecta a experiência conversacional ao restante do fluxo de trabalho (na caixa azul clara no canto superior direito do diagrama).

Em vez de tratar o chatbot como a aplicação, o Lexxari usa o Orchestrate para direcionar o processo de perguntas e respostas por meio dos dados de políticas, serviços de back-end e etapas de fundamentação de fontes corretos. Essa separação é importante: etapas determinísticas, como upload, validação de OCR e geração de planilhas inteligentes, permanecem determinísticas, enquanto o componente de IA lida com a extração de linguagem complexa e perguntas e respostas.

A arquitetura também deixa espaço para a escolha do modelo. A configuração do modelo pode ser tratada por meio de configurações de implementação, de modo que a aplicação não fique presa a uma família de modelo. Isso oferece à equipe uma maneira prática de testar os modelos quanto à precisão, custo, latência e ajuste sem reescrever todo o fluxo de trabalho.

A camada de análise utiliza o Elasticsearch para armazenar resultados de planilhas inteligentes, atividades de perguntas e respostas, feedback e dados de uso (caixa no canto inferior direito). O Elasticsearch é um mecanismo de busca e análise de dados projetado para indexar dados estruturados e não estruturados. No Lexxari, ele oferece suporte ao monitoramento de uso, análise de feedback e melhorias futuras para as perguntas da planilha inteligente. A aplicação pode rastrear quais tipos de danos os usuários selecionam, quais perguntas eles fazem e onde as respostas recebem feedback positivo ou negativo.