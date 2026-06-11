Como o Claims Connection Group usa o IBM watsonx para transformar documentos de apólices de seguro em ações mais rápidas para os clientes, quando eles mais precisam

O Claims Connection Group criou a aplicação Lexxari na IBM para converter apólices de seguro complexas em inteligência estruturada e pesquisável, ajudando as agências a substituir os lentos e manuais ciclos de avaliações de apólices por respostas fundamentadas em minutos.
A avaliação de apólices de seguros é um problema de recuperação de informações de alto risco. Um proprietário de imóvel pode ligar para uma seguradora após um incêndio, chuva de granizo, vazamento de água ou queda de árvore e fazer uma pergunta simples: "Estou coberto?" Por trás dessa pergunta há um longo documento de apólices com limites de cobertura, exclusões, condições e exceções espalhados por dezenas de páginas. O Lexaari obtém respostas precisas rapidamente.
O Claims Connection Group atua no ecossistema de sinistros de seguros imobiliários e de automóveis, ajudando a conectar os segurados com prestadores de serviços qualificados e coordenando entre todas as partes envolvidas. Nesse fluxo de trabalho, uma operadora é a seguradora, um agente ou corretor que ajuda o segurado a gerenciar a cobertura e um perito avalia o sinistro. O segurado só precisa de orientações claras e um próximo passo seguro.
O Claims Connection Group criou o Lexxari para reduzir o tempo necessário para entender a linguagem das políticas e tomar as medidas corretas. A aplicação transforma as apólices de seguros em informações estruturadas e pesquisáveis por meio de planilhas inteligentes (resumos específicos por danos que extraem informações de cobertura, limites e exclusões fundamentais). Ela faz isso por meio do AskLexxari, uma interface conversacional para perguntas que não se encaixam em uma lista de verificação predefinida.
O IBM watsonx.ai, o IBM watsonx Orchestrate, o IBM Code Engine e o IBM Verify fornecem ao Claims Connection Group e ao Lexxari uma base modular para a análise de políticas baseada na fonte, acesso seguro de usuários e implementação escalável. Esse stack da IBM também oferece ao Lexxari espaço para crescer à medida que o volume de sinistros ou as exigências do cliente mudam, preservando os controles exigidos por um fluxo de trabalho de seguros.
Esta publicação apresenta o caso de uso de seguros, a arquitetura IBM watsonx por trás do Lexxari e as opções de design que ajudam a aplicação a escalar sem perder a rastreabilidade.
O caso de uso principal é a interpretação de apólices durante um sinistro. Por exemplo, quando uma árvore cai, o segurado pode precisar saber se a remoção da árvore, a limpeza dos destroços ou o reparo do telhado estão cobertos. O empreiteiro precisa das mesmas informações antes do início do trabalho para que o serviço permaneça dentro dos limites de cobertura da apólice.
O desafio aumenta durante um evento catastrófico. Em uma grande tempestade em Minnesota em 2025 (um "derecho", ou linha de tempestades severas de movimento rápido), ventos de 209 a 233 quilômetros por hora derrubaram cerca de 9 milhões de árvores.
Alguns segurados tiveram dezenas de árvores caídas em suas propriedades, os agentes enfrentaram um alto volume de chamadas urgentes e a linguagem sutil da apólice alterou a resposta para cada situação. Uma cláusula que parecia permitir o reembolso dos custos de remoção das árvores poderia se aplicar apenas quando a árvore estivesse em chamas, e não quando o vento a derrubasse, por exemplo.
É nesse tipo de exceção que as avaliações manuais falham sob pressão. Um revisor experiente pode encontrar a resposta, mas isso pode levar até 45 minutos. O Lexxari foi projetado para simplificar esse processo, carregando a apólice, selecionando o tipo de dano e gerando um resumo baseado nos dados de origem que um usuário treinado pode avaliar antes de aconselhar o segurado.
O valor para os usuários finais não se resume à velocidade. Os agentes obtêm respostas mais consistentes, os peritos e empreiteiros recebem orientações mais precisas para lidar com os sinistros e os segurados obtêm informações mais claras antes de apresentar uma reclamação. Essa abordagem também pode reduzir as solicitações de reembolso não cobertas desnecessárias (aquelas que não são pagas).
A arquitetura da Lexxari começa com uma interface de usuário baseada em navegador rodando no IBM Cloud Code Engine, o tempo de execução sem servidor da IBM Cloud para aplicações e trabalhos conteinerizados. Essa arquitetura ajuda a equipe a implementar serviços sem gerenciar os servidores diretamente. A interface (descrita na caixa superior do diagrama) permite que os usuários (agentes de seguros, por exemplo) carreguem um PDF da apólice e selecionem um tipo de dano. Eles podem gerar uma planilha inteligente ou fazer uma pergunta por meio do AskLexxari.
A autenticação é executada pelo IBM Verify usando o OpenID Connect, ou OIDC, um protocolo padrão de login que permite a uma aplicação verificar a identidade de um usuário com um provedor de identidade. Os controles de acesso baseados em funções garantem que um usuário veja apenas as políticas e as produções autorizadas.
Após o carregamento, a aplicação verifica se o texto do PDF pode ser lido diretamente. Algumas políticas são geradas digitalmente e fáceis de analisar. Outras chegam como digitalizações, imagens ou outros formatos inconsistentes. Quando o documento precisa de processamento extra, o Lexxari usa o reconhecimento óptico de caracteres, ou OCR, com recursos de visão no watsonx.ai.
Um back-end da FastAPI em execução no Cloud Code Engine coordena o processamento (caixa azul clara no canto superior esquerdo do diagrama). Aqui, o back-end valida a necessidade de OCR, extrai o texto da política, encaminha os prompts para o IBM watsonx.ai, gera planilhas inteligentes e registra os eventos de uso. Ele também expõe o endpoint de recuperação usado pelo AskLexxari.
Para fluxos de trabalho predefinidos, o usuário seleciona um tipo de dano como incêndio, vento ou granizo. O Lexxari então executa uma tabela de perguntas em relação ao texto da política extraído. Cada tipo de dano pode incluir cerca de 16 a 20 perguntas da apólice (por exemplo, "Qual é a franquia contra incêndio?" ou "Quais são os limites da apólice?"). O modelo extrai respostas como limites de cobertura, datas da apólice, franquias, exclusões e outros metadados, e então os devolve em uma planilha inteligente estruturada.
Para perguntas abertas, o AskLexxari usa a geração aumentada de recuperação, ou RAG, que restringe a entrada a evidências específicas das políticas. Essa abordagem também permite um registro de auditoria para que o agente humano possa verificar rapidamente a resposta. O watsonx Orchestrate conecta a experiência conversacional ao restante do fluxo de trabalho (na caixa azul clara no canto superior direito do diagrama).
Em vez de tratar o chatbot como a aplicação, o Lexxari usa o Orchestrate para direcionar o processo de perguntas e respostas por meio dos dados de políticas, serviços de back-end e etapas de fundamentação de fontes corretos. Essa separação é importante: etapas determinísticas, como upload, validação de OCR e geração de planilhas inteligentes, permanecem determinísticas, enquanto o componente de IA lida com a extração de linguagem complexa e perguntas e respostas.
A arquitetura também deixa espaço para a escolha do modelo. A configuração do modelo pode ser tratada por meio de configurações de implementação, de modo que a aplicação não fique presa a uma família de modelo. Isso oferece à equipe uma maneira prática de testar os modelos quanto à precisão, custo, latência e ajuste sem reescrever todo o fluxo de trabalho.
A camada de análise utiliza o Elasticsearch para armazenar resultados de planilhas inteligentes, atividades de perguntas e respostas, feedback e dados de uso (caixa no canto inferior direito). O Elasticsearch é um mecanismo de busca e análise de dados projetado para indexar dados estruturados e não estruturados. No Lexxari, ele oferece suporte ao monitoramento de uso, análise de feedback e melhorias futuras para as perguntas da planilha inteligente. A aplicação pode rastrear quais tipos de danos os usuários selecionam, quais perguntas eles fazem e onde as respostas recebem feedback positivo ou negativo.
Os principais requisitos de design foram modularidade, precisão, explicabilidade, revisão humana, segurança e escalabilidade.
Modularidade
Modularidade significa que cada parte da arquitetura pode mudar sem forçar uma reconstrução completa. Esse requisito é importante porque o Claims Connection Group atende a diferentes usuários, desde agências menores até operadoras maiores, cada um com diferentes sistemas, necessidades de conformidade e preferências de implementação.
Precisão
A precisão começa com a fundamentação da apólice. O Lexxari instrui o modelo a responder com base na linguagem da apólice, não com base no conhecimento geral. Para as planilhas inteligentes geradas, as respostas são vinculadas às informações da fonte no nível da página. Para perguntas e respostas conversacionais, o fluxo de trabalho de RAG fornece uma fundamentação de origem mais detalhada para que os usuários possam inspecionar de onde veio a resposta.
Explicabilidade
Explicabilidade significa que o usuário pode entender por que a aplicação produziu uma resposta específica. No setor de seguros, isso é crucial, porque uma resposta sobre a cobertura pode afetar se um segurado abrirá uma reclamação, se um empreiteiro iniciará o trabalho ou se um cliente terá que arcar com custos extras. Uma resposta respaldada por fontes permite que um revisor profissional compare a resposta com o texto da apólice antes de agir.
Os humanos mantêm a autoridade.
A Lexxari auxilia os agentes de seguros, os vistoriadores e a equipe do Claims Connection Group, mas não substitui o julgamento profissional. Os usuários podem validar a resposta, inspecionar a fonte, dar feedback e tomar a decisão final. Essa escolha de design mantém a responsabilidade clara e, ao mesmo tempo, reduz o trabalho da pesquisa manual.
Segurança
A segurança também precisou ser projetada na arquitetura desde o início, pois a Lexxari trabalha com informações de identificação pessoal (PII) em documentos de apólices, contexto de sinistros e dados específicos do usuário. O IBM Verify fornece gerenciamento de acesso e identidade por meio do OIDC, enquanto os controles baseados em funções ajudam a manter os usuários limitados às políticas e produções que eles estão autorizados a acessar.
Escalabilidade
A escalabilidade foi igualmente importante porque a demanda por seguros não cresce em linha reta. Um dia normal pode envolver um número gerenciável de perguntas sobre a apólice, enquanto uma grande tempestade pode causar um pico repentino de chamadas, uploads e verificações de cobertura. Executar a IU e o backend da FastAPI no IBM Code Engine ajuda a aplicação a escalar nesses picos. O design modular permite que o Claims Connection Group adicione novos tipos de danos, ambientes de clientes e integrações sem reconstruir o fluxo de trabalho principal.
A principal lição da Lexxari é que a IA empresarial nem sempre precisa de mais agentes ou de uma lógica de modelo mais complexa. Em muitas implementações, o design previsível dos fluxos de trabalho é mais importante. A arquitetura do Lexxari usa etapas determinísticas em que o processo é conhecido, como carregamento de documentos, validação de OCR, seleção do tipo de dano e registro. Ela usa a IA onde a compreensão da linguagem gera valor, como na extração de informações de cobertura e na resposta a perguntas baseadas na fonte.
Esse design facilita a extensão da aplicação. O Claims Connection Group pode adicionar tipos de danos, formulários de apólices, linhas de seguro, fluxos de trabalho de triagem de cotações, pontos de entrada da central de atendimento ou integrações mais profundas com operadoras sem reconstruir a base. O mesmo padrão também pode ser compatível com diferentes ambientes de implementação à medida que os requisitos dos clientes corporativos mudam.
Para os usuários finais, as escolhas técnicas se mostram como respostas mais rápidas, comunicação mais clara e menos erros de sinistros evitáveis. Para o Claims Connection Group, o stack da IBM oferece suporte a uma aplicação que pode começar com um fluxo de trabalho urgente de seguros e se transformar em um negócio de inteligência de políticas mais amplo. Ao desenvolver o Lexxari na IBM, o Claims Connection Group obtém uma base modular para escalar a IA em todo o trabalho de sinistros, mantendo as evidências de origem, a segurança e o julgamento humano no centro.