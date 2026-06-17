Como a Careerforce Pro transforma eventos de contratação em sinais governados de IA

A Careerforce Pro utiliza o IBM watsonx.ai e o IBM watsonx.governance para ajudar as equipes de contratação a reduzir o tempo de contratação em quase 96%, sinalizar inconsistências de candidatos e manter os recrutadores no controle das decisões finais.
Na contratação no setor de saúde, a velocidade é fundamental. Vagas em aberto que não são preenchidas por apenas três semanas podem contribuir para a escassez de pessoal, pressão por horas extras, esgotamento profissional e atraso no atendimento ao paciente. Enquanto isso, para os recrutadores, o gargalo geralmente começa antes da primeira conversa significativa: avaliações de currículo, triagem inicial, agendamento e filtragem de candidatos que não deveriam ter chegado ao processo seletivo.
A Careerforce Pro desenvolveu sua plataforma de aquisição de talentos impulsionada por IA para lidar com os obstáculos iniciais e oferecer um pipeline de candidatos adequados. A empresa sediada em Walnut Creek, Califórnia, concentra-se em fluxos de trabalho de contratação de alto volume, onde os recrutadores precisam de sinais mais rápidos, não apenas de automação.
O Careerforce Pro usa o IBM watsonx.ai e o IBM watsonx.governance para potencializar a triagem automatizada, entrevistas estruturadas, correspondência contextual de candidatos e inteligência de contratação governada em uma ampla gama de setores com alta rotatividade de empregos.
Em vez de substituir o julgamento do recrutador, a plataforma traz estrutura para o processo de contratação, organizando as evidências de currículos, entrevistas e interações com candidatos em sinais explicáveis.
Os recrutadores podem avaliar, questionar e agir com base nesses insights com confiança. O resultado é uma plataforma projetada para ajudar as equipes de contratação a agir mais rapidamente, mantendo as pessoas no controle das decisões finais.
A Careerforce Pro foi criada em torno de um desafio prático enfrentado por muitas equipes de recrutamento: os recrutadores gastam muito tempo com candidatos não qualificados ou difíceis de avaliar em um processo de contratação fragmentado. A plataforma ajuda a simplificar a triagem inicial, verificar as qualificações e habilidades, conduzir entrevistas estruturadas assistidas por IA e associar candidatos a funções com base no contexto, em vez de apenas na correspondência por palavras-chave.
O impacto é mais visível na experiência do recrutador. Agora, as equipes de contratação podem responder aos candidatos mais rapidamente, reduzir o tempo gasto em tarefas administrativas e obter insights estruturados, em vez de reunir manualmente currículos, anotações de chamadas, respostas em vídeo e registros de agendamento. Em funções na área da saúde, como enfermagem, áreas clínicas e de cuidados afins, a plataforma pode ajudar a reduzir o tempo de contratação em até 50%.
A Careerforce Pro também aborda um risco emergente de contratação: a falsificação de identidade do candidato. As ferramentas de IA permitiram que candidatos fraudulentos se tornassem mais difíceis de identificar. De acordo com a Gartner, até 2028, um em cada quatro perfis de candidatos a emprego será falso. A plataforma cruza informações do currículo, respostas da entrevista em áudio e respostas da entrevistas em vídeo para sinalizar discrepâncias antes que uma decisão de contratação seja tomada. Esse recurso se torna mais importante à medida que a contratação remota, os currículos gerados por IA e as respostas treinadas tornam a validação de candidatos em estágio inicial mais complexa.
É importante ter em mente que a plataforma não toma as decisões finais de contratação. Ela estrutura as evidências, revela sinais e envolve o recrutador ou o líder de RH no processo.
O diagrama a seguir conta a história da esquerda para a direita: os dados brutos de contratação entram no ambiente do cliente, as tecnologias da IBM alimentam a camada de inteligência e os insights auditados fluem para as equipes de contratação.
No lado esquerdo, a Careerforce Pro realiza a ingestão dos dados de contratação de vários canais: currículos, telas de voz, entrevistas em vídeo e QR codes capturados pelos candidatos em feiras de emprego, vitrines ou sites de emprego. O agente de mensagens e streaming RabbitMQ é compatível com o pipeline de eventos assíncrono.
Essa escolha do projeto é importante para contratações de alto volume, porque a atividade de candidatos pode aumentar rapidamente após um anúncio de emprego, especialmente na área da saúde ou em funções baseadas em campo. Ao separar a ingestão do processamento subsequente, a Careerforce Pro pode lidar com picos de dados sem forçar cada evento a passar por um caminho frágil em tempo real.
A base da aplicação é executada em um stack nativo da nuvem (parte inferior do diagrama). A camada de apresentação usa uma interface baseada em React executada no AWS EKS, com o AWS Certificate Manager e o Web Application Firewall (WAF) oferecendo suporte ao acesso seguro. A camada de API e autenticação inclui o Spring Cloud Gateway, descoberta de serviços por meio do código aberto Netflix Eureka e autenticação baseada em JWT.
A camada de aplicação usa EKS, ECR e GitHub Actions, com Java Spring Boot compatível com a orquestração de fluxo de trabalho empresarial e Python FastAPI compatível com inferência de IA, serviços de NLP e iteração mais rápida de funcionalidades de IA.
A camada de dados foi projetada para separar o armazenamento por carga de trabalho. O PostgreSQL no Amazon RDS lida com dados transacionais estruturados. O Redis e o Amazon ElastiCache são compatíveis com interações de baixa latência. O Amazon S3 armazena currículos, gravações e artefatos. O Amazon EFS fornece persistência de arquivos compartilhados. O CloudWatch, Grafana e Prometheus oferecem visibilidade da integridade do sistema, latência, comportamento de escala e confiabilidade do fluxo de trabalho.
O centro do diagrama mostra onde o stack da IBM aparece. O IBM watsonx.ai impulsiona a avaliação de candidatos com IA, incluindo análise de currículo, extração de dados estruturados, correspondência contextual entre candidatos e funções e fluxos de trabalho de entrevistas assistidos por IA por meio do Agent Iris, um agente de entrevista autônomo desenvolvido pela Careerforce. A arquitetura se baseia nos modelos de base Llama 3.3 70B e Llama Maverick para tarefas de triagem, correspondência e avaliação. O Agent Iris conduz entrevistas por voz estruturadas, captura as respostas dos candidatos e alimenta as transcrições de volta no fluxo de trabalho de avaliação.
O AWS Transcribe e o AWS Translate são compatíveis com as partes de voz, vídeo e multilíngues do fluxo. O AWS Transcribe converte a fala para texto e separa os falantes, o que permite ao sistema distinguir entre o entrevistador de IA e o candidato. Essas transcrições alimentam a análise de sentimento, verificações de consistência e avaliações estruturadas. O AWS Translate é compatível com fluxos de trabalho multilíngues, incluindo entrevistas em espanhol.
O IBM watsonx.governance está localizado abaixo da camada de avaliação de IA. Ele oferece suporte ao monitoramento no nível da decisão, à explicabilidade e à detecção de viés em atributos protegidos, trilhas de auditoria, monitoramento do desempenho do modelo e monitoramento de desvios. Para contratações, essa camada de governança é crítica. Ela ajuda os recrutadores e líderes de RH a entender por que um candidato recebeu uma pontuação, quais evidências influenciaram a recomendação e se o sistema está se comportando conforme o esperado em todos os grupos.
No lado direito do diagrama, a Careerforce Pro fornece às equipes de recrutamento informações auditadas sobre o processo de contratação. Os recrutadores podem avaliar resumos estruturados de candidatos, sinais de correspondência, indicadores de inconsistência e inteligência das entrevistas dentro do portal Careerforce Pro.
O roteiro estende essas saídas a recursos mais amplos de inteligência da força de trabalho, incluindo consultas culturais (pesquisas que fornecem insights para melhoria do moral) e entrevistas de saída. Inclui também a avaliação comparativa de candidatos semelhantes (em que os candidatos de alto desempenho criam um parâmetro para outros candidatos), entrevistas em vídeo baseadas em avatares e fluxos de trabalho de verificação de experiência.
A lição mais forte da criação da Careerforce Pro é que a velocidade por si só não é suficiente. As equipes de contratação também precisam de transparência, explicabilidade, compatibilidade com o fluxo de trabalho e supervisão humana. Com o watsonx.ai e o watsonx.governance, a Careerforce Pro pode combinar a automação orientada por IA com os controles necessários para a contratação.
A plataforma foi projetada para reduzir as dificuldades de adoção. Em vez de exigir que as equipes de contratação substituam os sistemas existentes, a Careerforce Pro pode funcionar com as ferramentas que elas já usam. Esse processo permite que as organizações introduzam fluxos de trabalho assistidos por IA nos processos de recrutamento conhecidos sem realizar uma migração completa do sistema.
O impacto é claro: os recrutadores podem conduzir os candidatos qualificados pelo processo seletivo mais rapidamente, gastar menos tempo com triagem e coordenação de baixo valor e concentrar mais tempo em conversas em que o julgamento humano é mais importante. Os resultados operacionais são impressionantes: um tempo de contratação até 96% mais rápido, avaliação contínua dos candidatos, entrevistas multilíngues e redução dos indícios de informações falsas por parte dos candidatos.
A plataforma de recrutamento está expandindo suas funcionalidades: a mesma arquitetura suporta um roteiro mais amplo de inteligência de talentos.
A correspondência entre candidatos semelhantes é um exemplo disso. Funcionários de alto desempenho podem servir como benchmark para uma avaliação futura de candidatos. À medida que os candidatos avançam pelas avaliações de currículo, entrevistas assistidas por IA e avaliações em vídeo, a plataforma pode comparar seus sinais com perfis comprovados de funcionários que obtiveram sucesso em funções semelhantes. Isso oferece às equipes de contratação outra maneira de identificar candidatos que não apenas atendem aos requisitos da função, mas demonstram características associadas a um forte desempenho na área.
O quadro de candidatos é outro exemplo. Nem todo candidato qualificado se encaixa na função, horário ou localização atuais. O roteiro da Careerforce Pro inclui maneiras de encaminhar esses candidatos para um quadro mais amplo, onde podem corresponder a vagas futuras ou outros empregadores. Isso altera o fluxo de trabalho de contratação de um filtro único para uma rede de talentos reutilizável.
Com base no watsonx.ai e watsonx.governance, a Careerforce Pro transformou um processo de recrutamento complexto em uma plataforma de contratação escalável e habilitada por IA.
O stack da IBM oferece à empresa a camada de inteligência para triagem e correspondência, e a camada de governança para explicabilidade e auditabilidade. Isso também estabelece a base para expandir para uma inteligência mais ampla da força de trabalho, sem a necessidade de reconstruir a plataforma para cada novo caso de uso. Para os recrutadores e gerentes de contratação, isso significa decisões mais rápidas, sinais mais fortes e mais tempo dedicado aos candidatos com maior probabilidade de sucesso.
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