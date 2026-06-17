Como a Careerforce Pro transforma eventos de contratação em sinais governados de IA

No lado esquerdo, a Careerforce Pro realiza a ingestão dos dados de contratação de vários canais: currículos, telas de voz, entrevistas em vídeo e QR codes capturados pelos candidatos em feiras de emprego, vitrines ou sites de emprego. O agente de mensagens e streaming RabbitMQ é compatível com o pipeline de eventos assíncrono.

Essa escolha do projeto é importante para contratações de alto volume, porque a atividade de candidatos pode aumentar rapidamente após um anúncio de emprego, especialmente na área da saúde ou em funções baseadas em campo. Ao separar a ingestão do processamento subsequente, a Careerforce Pro pode lidar com picos de dados sem forçar cada evento a passar por um caminho frágil em tempo real.

A base da aplicação é executada em um stack nativo da nuvem (parte inferior do diagrama). A camada de apresentação usa uma interface baseada em React executada no AWS EKS, com o AWS Certificate Manager e o Web Application Firewall (WAF) oferecendo suporte ao acesso seguro. A camada de API e autenticação inclui o Spring Cloud Gateway, descoberta de serviços por meio do código aberto Netflix Eureka e autenticação baseada em JWT.

A camada de aplicação usa EKS, ECR e GitHub Actions, com Java Spring Boot compatível com a orquestração de fluxo de trabalho empresarial e Python FastAPI compatível com inferência de IA, serviços de NLP e iteração mais rápida de funcionalidades de IA.

A camada de dados foi projetada para separar o armazenamento por carga de trabalho. O PostgreSQL no Amazon RDS lida com dados transacionais estruturados. O Redis e o Amazon ElastiCache são compatíveis com interações de baixa latência. O Amazon S3 armazena currículos, gravações e artefatos. O Amazon EFS fornece persistência de arquivos compartilhados. O CloudWatch, Grafana e Prometheus oferecem visibilidade da integridade do sistema, latência, comportamento de escala e confiabilidade do fluxo de trabalho.

O centro do diagrama mostra onde o stack da IBM aparece. O IBM watsonx.ai impulsiona a avaliação de candidatos com IA, incluindo análise de currículo, extração de dados estruturados, correspondência contextual entre candidatos e funções e fluxos de trabalho de entrevistas assistidos por IA por meio do Agent Iris, um agente de entrevista autônomo desenvolvido pela Careerforce. A arquitetura se baseia nos modelos de base Llama 3.3 70B e Llama Maverick para tarefas de triagem, correspondência e avaliação. O Agent Iris conduz entrevistas por voz estruturadas, captura as respostas dos candidatos e alimenta as transcrições de volta no fluxo de trabalho de avaliação.

O AWS Transcribe e o AWS Translate são compatíveis com as partes de voz, vídeo e multilíngues do fluxo. O AWS Transcribe converte a fala para texto e separa os falantes, o que permite ao sistema distinguir entre o entrevistador de IA e o candidato. Essas transcrições alimentam a análise de sentimento, verificações de consistência e avaliações estruturadas. O AWS Translate é compatível com fluxos de trabalho multilíngues, incluindo entrevistas em espanhol.

O IBM watsonx.governance está localizado abaixo da camada de avaliação de IA. Ele oferece suporte ao monitoramento no nível da decisão, à explicabilidade e à detecção de viés em atributos protegidos, trilhas de auditoria, monitoramento do desempenho do modelo e monitoramento de desvios. Para contratações, essa camada de governança é crítica. Ela ajuda os recrutadores e líderes de RH a entender por que um candidato recebeu uma pontuação, quais evidências influenciaram a recomendação e se o sistema está se comportando conforme o esperado em todos os grupos.

No lado direito do diagrama, a Careerforce Pro fornece às equipes de recrutamento informações auditadas sobre o processo de contratação. Os recrutadores podem avaliar resumos estruturados de candidatos, sinais de correspondência, indicadores de inconsistência e inteligência das entrevistas dentro do portal Careerforce Pro.

O roteiro estende essas saídas a recursos mais amplos de inteligência da força de trabalho, incluindo consultas culturais (pesquisas que fornecem insights para melhoria do moral) e entrevistas de saída. Inclui também a avaliação comparativa de candidatos semelhantes (em que os candidatos de alto desempenho criam um parâmetro para outros candidatos), entrevistas em vídeo baseadas em avatares e fluxos de trabalho de verificação de experiência.