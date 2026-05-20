Conforme ilustrado no diagrama acima, a arquitetura está organizada em quatro camadas verticais, além de dois componentes de middleware. O gerenciamento de acesso e identidade da IBM autentica cada chamada para o stack por meio da camada de autorização, e o mecanismo de políticas do Brighthive lida com a camada de governança:

1. A camada de aplicação:

É a área de superfície exposta aos usuários finais e plataformas de host. O BrightAgent é fornecido dentro do IBM watsonx Orchestrate, de modo que os usuários corporativos o acessam por meio do mesmo console do Orchestrate que já usam para seus outros agentes, sem a necessidade de adotar uma IU separada. O provisionamento é executado pela API do IBM Cloud Open Service Broker (OSB v2.12). Esse processo permite que o Orchestrate inicie um tenant do Brighthive, crie usuários e gere uma URL assinada para o dashboard exatamente da mesma forma que implementa qualquer outro serviço catalogado. O gerenciamento de acesso e identidade (IAM) da IBM fica na frente de cada chamada OSB como a camada de autenticação. Após o provisionamento, a camada realiza a ingestão de dados a partir de mais de 600 conectores de origem (tanto tabelas estruturadas quanto arquivos não estruturados) e disponibiliza um catálogo de dados governado para os agentes das camadas subsequentes. Ele também hospeda o hub de IU dos agentes, em que os humanos configuram, aprovam e inspecionam as execuções.

2. A camada de dados:

Essa camada agrupa dados que residem em silos organizacionais sem forçar uma migração. O design é uma data mesh descentralizada: cada equipe de domínio possui seus próprios conjuntos de dados, esquemas e verificações de qualidade. Enquanto isso, a mesh fabric fornece capacidades compartilhadas para toda a organização — como aplicação de controles RBAC/ABAC, rastreabilidade dos dados e controles de qualidade — permitindo que a governança seja implementada uma única vez nessa camada, em vez de ser recriada em cada pipeline. A AWS é a espinha dorsal do warehouse e da segurança aqui: S3 e Redshift para armazenamento e computação, Lake Formation para controle de acesso refinado e KMS/IAM para gerenciamento de chaves e identidade. As verificações de qualidade são executadas em todo o ciclo de vida dos dados. Quando um agente acessa um conjunto de dados, ele já foi validado quanto ao esquema, à atualização dos dados e às regras de sensibilidade, em vez de passar por verificações pontuais durante o processo de inferência.

3. A camada do agente:

É aqui que o trabalho do agente acontece. O LangChain fornece os componentes fundamentais de orquestração (ferramentas, cadeias, grafos e interfaces de memória) enquanto o AWS Bedrock hospeda os modelos de base acionados por essas orquestrações. Além desse tempo de execução, o BrightAgent compõe agentes específicos para cada função (recuperação, geração de SQL, visualização, sumarização e monitoramento em segundo plano) em fluxos de trabalho voltados para o usuário e em tarefas proativas em segundo plano que são executadas de acordo com agendamentos ou gatilhos. A divisão entre primeiro plano e segundo plano é intencional. Enquanto os agentes síncronos respondem às perguntas dos usuários no chat, os agentes em segundo plano pré-computam sinais de atualização, alertas de anomalia e contexto estabilizado. Os agentes em primeiro plano podem então recorrer a esse contexto sem incorrer no custo de latência no momento da solicitação.

4. A camada de contexto:

Os agentes são tão eficazes quanto o contexto que recebem; por isso, essa camada é responsável pela infraestrutura de recuperação de informações e memória. Ela inclui uma arquitetura de embeddings ajustada para recuperações complexas em corpora mistos de dados estruturados e não estruturados, além de bases de conhecimento interconectadas, com um modelo dedicado para cada escopo e finalidade. Dessa forma, uma consulta de geração de SQL não recupera dados no mesmo índice que uma consulta de visualização. Inclui também um contexto explícito de diretrizes de segurança que é adicionado como prefixo a cada inferência. Um banco de dados de grafos sustenta o raciocínio relacional sobre entidades, políticas, relacionamentos de linhagem de dados e a topologia dos espaços de trabalho. Enquanto isso, o framework proprietário da Brighthive gerencia a memória de longo e curto prazo entre as sessões, orça o custo do token por prioridade e rastreia a procedência, para que a produção de cada agente seja rastreável até suas fontes.