Como a Beacon Mobility gerencia e protege 10 mil tablets para apoiar o transporte seguro de estudantes

Ao confiar no IBM MaaS360, esse provedor de serviços de transporte escolar reduziu o tempo de provisionamento de dispositivos em implementações de dispositivos móveis em grande escala de semanas para horas.
A execução de operações de transporte em grande escala depende de muito mais do que veículos e rotas. A Beacon Mobility, uma provedora nacional de transporte escolar, opera aproximadamente 13.000 veículos em 25 estados e dezenas de empresas operacionais, cada uma com rotas, contratos e requisitos regulatórios exclusivos.
Além disso, a necessidade de gerenciar com segurança mais de 10.000 tablets nos veículos, oferecer suporte a múltiplos stakeholders e se adaptar rapidamente às constantes mudanças operacionais, sem introduzir riscos ou downtime, aumenta a complexidade de seus serviços.
No centro de tudo isso está um único resultado inegociável: levar as crianças para a escola e trazê-las de forma segura. Os tablets montados no painel funcionam como a principal interface operacional para motoristas, despachantes, mecânicos, administradores e stakeholder externos. Eles dão suporte à execução de rotas, rastreamento de tempo, comunicações, navegação e monitoramento de conformidade, operando em uma rede que atende pais e distritos escolares que esperam visibilidade e auditabilidade em tempo real.
O IBM MaaS360, um pacote de software de gerenciamento de dispositivos móveis e segurança, permite que a Beacon Mobility orquestre essas interfaces sem dificuldades, cortando as complexidades de atualização, gerenciamento e manutenção dessa frota móvel complexa e distribuída.
O tablet dentro de cada veículo é o principal canal entre os motoristas e a organização como um todo:
O provisionamento manual e o gerenciamento inconsistente de dispositivos rapidamente se tornam empecilhos nesse ambiente. Sem controle centralizado, a expansão das operações móveis introduz riscos, atrasos e lacunas de segurança (dispositivos perdidos ou roubados, por exemplo, devem ser protegidos imediatamente). As aplicações devem permanecer em conformidade com os requisitos distritais e estaduais, e os motoristas devem poder entrar em diferentes veículos e rotas sem atrito.
O IBM MaaS360 viabiliza o gerenciamento centralizado em todo esse ecossistema, permitindo que milhares de tablets sejam configurados, protegidos e atualizados remotamente, além de oferecer suporte a uma ampla gama de stakeholders com diferentes necessidades e expectativas.
O IBM MaaS360 é a camada de gerenciamento de dispositivos móveis para a grande frota de tablets Android da Beacon Mobility. Além do registro Enterprise do Android, a plataforma também é compatível com o registro baseado em iOS, MacOS Windows e QR codes e integra-se a frameworks de segurança específicos de OEM, incluindo Samsung Knox, para fortalecer as proteções no nível do dispositivo.
O registro sem toque é um requisito fundamental. Os dispositivos são provisionados de forma rápida e consistente sem necessidade de configuração prática, o que é essencial ao gerenciar mais de 10 mil tablets com uma equipe de TI enxuta.
O IBM MaaS360 é a camada de gerenciamento de dispositivos da Beacon Mobility, oferecendo suporte a uma série de usuários finais com registro, configuração e gerenciamento de aplicativos. O MaaS360 oferece uma arquitetura padronizada e escalável que permite que a TI gerencie as inscrições, a segurança e a entrega de aplicações em um único painel, além de proporcionar compatibilidade com as mudanças operacionais contínuas:
A utilização do IBM MaaS360 oferece cinco benefícios operacionais mensuráveis:
O tempo de provisionamento foi reduzido de dias ou semanas para minutos. Essa melhoria é especialmente crítica durante a estreita janela de verão entre os anos escolares, quando as frotas são atualizadas ou ampliadas. Os tablets são pré-provisionados, enviados e implementados prontos para uso.
Segurança:
A postura de segurança melhora por meio de dashboards de conformidade centralizados, resposta mais rápida a vulnerabilidades e ação imediata sobre dispositivos comprometidos.
Facilidade de uso:
Os motoristas se beneficiam de experiências de tablets consistentes e previsíveis, com os aplicativos que precisam já configurados quando começam uma rota.
Melhorias no suporte:
Os custos de suporte são reduzidos por meio da padronização. Menos configurações incorretas levam a menos tickets de suporte, permitindo que uma pequena equipe de TI se concentre na otimização em vez de na remediação. Atualizações mais rápidas permitem que as alterações de rotas sejam enviadas em tempo real, apoiando o desempenho dentro do prazo e os compromissos de nível de serviço.
Operações mais seguras:
Mais importante ainda, a plataforma possibilita operações mais seguras. O gerenciamento confiável de dispositivos garante que os motoristas sempre tenham as ferramentas necessárias para transportar alunos com segurança, ao mesmo tempo em que oferece transparência e responsabilidade aos distritos escolares e às famílias.
Ao padronizar o gerenciamento de dispositivos móveis no IBM MaaS360, a Beacon Mobility criou uma plataforma que se adapta ao crescimento, à complexidade operacional e às demandas regulatórias. Os motoristas podem mudar de regiões e contratos sem interrupções. Novos veículos e tablets podem ser adicionados rapidamente. Os requisitos de conformidade podem evoluir sem a rearquitetura do sistema. À medida que a organização continua crescendo, a mesma base pode ser compatível com mais aplicativos, fluxos de trabalho e necessidades dos stakeholders sem aumentar a carga operacional.
Ao desenvolver a plataforma de gerenciamento de dispositivos móveis da IBM, uma operação de transporte crítica para a segurança transformou a mobilidade em grande escala em um recurso repetível, seguro e escalável. Dessa forma, a empresa conseguiu reduzir o atrito para motoristas, melhorar o serviço para escolas e famílias e reduzir o custo total de propriedade conforme a frota continuava se expandindo.