Como a Beacon Mobility gerencia e protege 10 mil tablets para apoiar o transporte seguro de estudantes

A execução de operações de transporte em grande escala depende de muito mais do que veículos e rotas. A Beacon Mobility, uma provedora nacional de transporte escolar, opera aproximadamente 13.000 veículos em 25 estados e dezenas de empresas operacionais, cada uma com rotas, contratos e requisitos regulatórios exclusivos.

Além disso, a necessidade de gerenciar com segurança mais de 10.000 tablets nos veículos, oferecer suporte a múltiplos stakeholders e se adaptar rapidamente às constantes mudanças operacionais, sem introduzir riscos ou downtime, aumenta a complexidade de seus serviços.

No centro de tudo isso está um único resultado inegociável: levar as crianças para a escola e trazê-las de forma segura. Os tablets montados no painel funcionam como a principal interface operacional para motoristas, despachantes, mecânicos, administradores e stakeholder externos. Eles dão suporte à execução de rotas, rastreamento de tempo, comunicações, navegação e monitoramento de conformidade, operando em uma rede que atende pais e distritos escolares que esperam visibilidade e auditabilidade em tempo real.

O IBM MaaS360, um pacote de software de gerenciamento de dispositivos móveis e segurança, permite que a Beacon Mobility orquestre essas interfaces sem dificuldades, cortando as complexidades de atualização, gerenciamento e manutenção dessa frota móvel complexa e distribuída.