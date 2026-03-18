Como a Athena Intelligence cria automação agêntica de back-office para empresas regulamentadas com o IBM HashiCorp Terraform

A solução de infraestrutura como código da IBM ajuda a Athena Intelligence a criar rapidamente plataformas agênticas que podem escalar fluxos de trabalho de dados empresariais, independentemente de onde ou como são implementados.
A Athena Intelligence, provedora de plataformas de IA que transforma as operações de dados, definiu uma meta de projeto que rapidamente descartou a maioria das arquiteturas de agentes de IA. Ela precisava implementar em ambientes regulamentados, como os setores financeiro ou jurídico, onde o estado final pode ser qualquer coisa, desde desconectado no local ou a execução em várias nuvens simultaneamente. As atualizações são extraídas na programação do cliente, enquanto as permissões, aprovações e trilhas de auditoria governam sua autonomia.
Esse design foi aplicado ao tipo de caso de uso empresarial desafiador que está pronto para transformação: ciclos de análise mensais ou semanais que exigem a extração de entradas dos sistemas de registro Excel, PowerPoint, e-mail, SharePoint e SQL de registro e, em seguida, sintetizá-los em previsões que impulsionam a compra e decisões da cadeia de suprimentos.
A Athena oferece um "colaborador" digital pronto para empresas, criado para setores regulamentados: um tipo de analista de dados artificial projetado para assumir análises trabalhosas e tarefas operacionais comuns em empresas. Ele se baseia no IBM HashiCorp Terraform, uma ferramenta de infraestrutura como código que permite aos desenvolvedores provisionar, atualizar e gerenciar componentes de infraestrutura local e na nuvem, incluindo máquinas virtuais e clusters do Kubernetes. Os desenvolvedores realizam essa tarefa escrevendo arquivos de configuração legíveis por seres humanos.
Os resultados são claros: a variabilidade decorrente de processos manuais é eliminada, e os agentes gerenciam a aplicação de patches na infraestrutura. As implementações que antes levavam até quatro semanas para serem concluídas agora são feitas em apenas dois dias.
Na análise de dados empresariais, os stakeholders distribuídos por diferentes regiões contribuem com atualizações em quaisquer ferramentas que já utilizem. Em seguida, uma equipe central se concentra em normalizar as entradas, conciliar inconsistências, construir uma narrativa e produzir artefatos prontos para execução.
Infelizmente, a alta expectativa e a necessidade crítica de uma tomada de decisão estratégica baseada em dados muitas vezes se deparam com a realidade confusa de vastas quantidades de dados heterogêneos. Esses dados estão dispersos e isolados em toda a organização.
A plataforma de análise orientada por IA da Athena Intelligence concentra-se no suporte e na simplificação do fluxo de trabalho de análise de dados de ponta a ponta: ingestão de várias fontes corporativas comuns, análise e sintetização e, em seguida, produção dos mesmos resultados dos quais a organização já depende (planilhas, decks, e-mails e mensagens).
O valor da Athena para os usuários finais está na remoção das partes mais propensas a falhas do processo. As melhorias incluem:
Três camadas principais definem a arquitetura da Athena Intelligence, e as restrições de implementação do cliente moldam fundamentalmente cada uma delas.
Os clientes podem exigir implementações em ambientes AWS, Azure, GCP ou no local, tornando a infraestrutura como código fundamental. O Terraform é usado para provisionar ou se integrar aos serviços necessários. O Postgres, por exemplo, difere entre nuvens, e a implementação no local também parece diferente. O objetivo é uma plataforma com "bateria incluída" que ainda ofereça aos usuários a flexibilidade de fazer alterações quando necessário por motivos regulatórios ou legados.
Uma escolha de design recorrente é a computação efêmera e em área de testes. Os agentes geram recursos isolados para realizar o trabalho e, em seguida, os encerram para reduzir a exposição e controlar as despesas. Alguns exemplos:
Por exemplo, uma empresa precisa migrar a infraestrutura do GCP para a AWS, onde funcionalidades ou recursos podem ser diferentes. Gerenciar isso geralmente exigiria que um ser humano desenvolvesse uma ferramenta ou conector para traduzir a funcionalidade para o novo ambiente. A solução da Athena permite que os agentes façam exatamente isso: criem ferramentas compatíveis com a autocura e a autocorreção.
Em cenários sem conexões de APIs, um agente pode ativar uma VM inteira, fazer login com suas próprias credenciais e criar automaticamente uma solução alternativa.
Essa abordagem gera um requisito operacional: observabilidade que funciona mesmo quando o fornecedor não pode acessar o ambiente do cliente. Sem telemetria vindo do sistema do cliente para ajudar o fornecedor a depurar um problema, a Athena capacita os agentes a consultar os logs que geraram, para que as equipes de infraestrutura possam resolver os problemas mais rapidamente.
Em vez de forçar os usuários a seguir uma nova interface, a plataforma se conecta a sistemas já incorporados nas operações diárias:
Um diferencial técnico importante é o "potencial de ação": não apenas recuperar informações, mas executar tarefas como redigir decks, editar planilhas, executar consultas em banco de dados ou operar dentro dos canais de comunicação existentes. Um sistema de governança limita essas ações, permitindo rastreamento de atividades, reversões seletivas, acompanhamento de alterações e controle de versão. Leia mais sobre o Athena Governance System neste post de blog.
Alguns clientes da Athena empregam um padrão de adoção de "duas vias". Uma equipe trabalha para tornar os fluxos de trabalho existentes baseados em ETL e dashboards "melhores, mais rápidos, mais fortes". Outros são executados em paralelo, perguntando se o modelo de dashboard ainda é necessário quando os agentes podem consultar os sistemas diretamente e retornar respostas de forma conversacional. Isso equivale a obter valor hoje com um trabalho já definido, ao mesmo tempo em que assume um estado futuro de redefinição completa dos fluxos de trabalho.
O Terraform é adequado para a Athena Intelligence devido à sua capacidade de implementar e manter stacks complexos em vários ambientes, preservando o controle do cliente.
Diversos benefícios se destacam:
Essas vantagens se traduzem em uma implementação mais rápida em ambientes restritos. O que antes levaria até um mês foi refinado e tornou-se um processo simplificado. Começando com o reconhecimento da infraestrutura e terminando com o lançamento dos aplicativos em um cluster do Kubernetes, todo o fluxo de trabalho agora pode ser concluído em apenas dois dias.
Há menos transições manuais entre equipes e menor custo marginal para estabelecer novos fluxos de trabalho quando a base está implementada. Os clientes têm um caminho mais rápido para obter valor e podem responder às necessidades comerciais com maior agilidade.
A estratégia da Athena Intelligence engloba uma abordagem pragmática para agentes de IA empresariais. A estratégia se concentra na implementação em qualquer lugar em que os clientes precisem e na integração com suas ferramentas existentes. Em seguida, permite a autonomia por meio de permissões, aprovações e auditabilidade em camadas. Os controles de governança podem operar nos níveis de organização, equipe e usuário, com atribuições e trilhas de auditoria projetadas para realizar avaliações e desfazer seletivamente os fluxos de trabalho dos agentes quando necessário.
Essa combinação é o que torna o escalonamento viável. As implementações multinuvem e no local não são mais projetos de engenharia únicos. Novos casos de uso deixam de desencadear novos ciclos de aquisição. As equipes podem executar o caminho de aceleração atual em paralelo com o caminho de reinvenção do fluxo de trabalho de amanhã e, em seguida, convergir para o que proporciona a melhor experiência ao usuário final e eficiência operacional.
Ao desenvolver a base de automação de infraestrutura da IBM por meio do IBM Terraform, a Athena Intelligence pode tratar restrições de implementação regulamentadas, versões controladas e ambientes repetíveis como funcionalidades dos produtos, em vez de trabalho de serviço personalizado. Essa mudança libera as equipes para se concentrarem na expansão dos fluxos de trabalho agênticos que entregam resultados (não apenas recomendações) aos usuários corporativos.