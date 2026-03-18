Como a Athena Intelligence cria automação agêntica de back-office para empresas regulamentadas com o IBM HashiCorp Terraform

A Athena Intelligence, provedora de plataformas de IA que transforma as operações de dados, definiu uma meta de projeto que rapidamente descartou a maioria das arquiteturas de agentes de IA. Ela precisava implementar em ambientes regulamentados, como os setores financeiro ou jurídico, onde o estado final pode ser qualquer coisa, desde desconectado no local ou a execução em várias nuvens simultaneamente. As atualizações são extraídas na programação do cliente, enquanto as permissões, aprovações e trilhas de auditoria governam sua autonomia.

Esse design foi aplicado ao tipo de caso de uso empresarial desafiador que está pronto para transformação: ciclos de análise mensais ou semanais que exigem a extração de entradas dos sistemas de registro Excel, PowerPoint, e-mail, SharePoint e SQL de registro e, em seguida, sintetizá-los em previsões que impulsionam a compra e decisões da cadeia de suprimentos.

A Athena oferece um "colaborador" digital pronto para empresas, criado para setores regulamentados: um tipo de analista de dados artificial projetado para assumir análises trabalhosas e tarefas operacionais comuns em empresas. Ele se baseia no IBM HashiCorp Terraform, uma ferramenta de infraestrutura como código que permite aos desenvolvedores provisionar, atualizar e gerenciar componentes de infraestrutura local e na nuvem, incluindo máquinas virtuais e clusters do Kubernetes. Os desenvolvedores realizam essa tarefa escrevendo arquivos de configuração legíveis por seres humanos.

Os resultados são claros: a variabilidade decorrente de processos manuais é eliminada, e os agentes gerenciam a aplicação de patches na infraestrutura. As implementações que antes levavam até quatro semanas para serem concluídas agora são feitas em apenas dois dias.