Vista aérea de um amplo estacionamento com contêineres organizados na diagonal
Inteligência artificial Automação de TI

Como uma potência industrial, a UNACEM, modernizou operações com a IA agêntica

Ao adotar um modelo operacional de IA agêntica com o watsonx Orchestrate, a UNACEM transformou um gargalo logístico persistente em uma base escalável para a produtividade empresarial.

Publicado 30/03/2026

Avanços na produtividade não virão de mais dashboards, mais aplicativos ou mais automação tradicional. Em vez disso, eles virão de agentes autônomos e orientados por objetivos que entendem o contexto, coordenam o trabalho entre sistemas e encontram os usuários onde o trabalho acontece.

Poucas empresas ilustram essa mudança com mais clareza do que a UNACEM, um grupo industrial sediado no Peru. O grupo opera em cinco países (Peru, Equador, Chile, Colômbia e EUA) e tem mais de 40 subsidiárias nos setores de cimento, agregados, concreto e geração de energia. A jornada dela mostra o que acontece quando uma operação industrial tradicional adota um modelo operacional de IA agêntica, não como um salto gigante, mas como uma evolução pragmática e orientada por ROI do trabalho cotidiano.

O desafio: o paradoxo da produtividade que os líderes industriais devem quebrar

Durante anos, as empresas industriais tentaram extrair mais saídas de operações complexas, recorrendo à automação incremental. O problema não é mais a falta de sistemas ou dados, é o custo de coordenação de pedir às pessoas que naveguem por esses sistemas manualmente, passo após passo, turno após turno.

A UNACEM enfrentava esse problema em um de seus gargalos mais visíveis: a cadeia de entrega de cimento em sua fábrica em Lima. Aqui, os motoristas de caminhões podiam esperar três horas ou mais durante a separação e a preparação dos pedidos, criando longas filas, limitando a produção diária e prejudicando os ETAs para clientes de construção. Roy Pérez, Vice-presidente de TI da UNACEM, enquadrou o mandato de forma clara: reduzir a latência sem adicionar atrito para os usuários da linha de frente — uma restrição que, como ele enfatizou, exigia repensar como as decisões e ações fluíam entre os sistemas.

A solução: por que a IA agêntica e por que agora

A equipe de TI do Global Business Services (GBS) da UNACEM, sob a liderança de Pérez e trabalhando em conjunto com a IBM e a parceira de consultoria EXISOFT, especialista em gerenciamento de processos empresariais, reformulou o desafio: e se cada operador tivesse um colega de equipe digital que pudesse planejar, raciocinar e executar trabalhos entre sistemas — por meio de uma conversa natural?

Isso levou à IA agêntica e à adoção do IBM watsonx Orchestrate como a espinha dorsal da orquestração:

  • Atenda aos usuários onde eles trabalham. Os motoristas não precisavam de outro aplicativo. Eles precisavam de respostas rápidas. Ao expor o assistente de logística por meio do WhatsApp e do chat na web, a UNACEM manteve a experiência familiar enquanto transferia o trabalho pesado para os agentes nos bastidores.
  • Automatize não apenas tarefas, mas decisões. O Orchestrate habilita agentes que podem planejar, encaminhar, refletir e chamar ferramentas para executar trabalho multietapas, indo além de scripts frágeis em direção a fluxos de trabalho adaptáveis.
  • Crie uma vez, escale em diversos casos de uso. Com o Orchestrate como a camada que coordena agentes, ferramentas e dados, a UNACEM pode aplicar a mesma base ao suporte de TI, aquisição, resumos de clientes e muito mais. Dessa forma, transforma uma única vitória em uma estratégia de portfólio.
  • Responsável onde importa. Como os agentes recuperam respostas baseadas nos próprios manuais, documentos de aquisição e conteúdo operacional da UNACEM (indexados como embeddings e consultados por meio de pesquisa vetorial), as respostas refletem o conhecimento aprovado em vez de saídas do modelo não verificadas. Esse processo é crucial para contextos críticos de segurança e voltados para o cliente.

Por dentro da arquitetura da UNACEM: o novo blueprint para operações agênticas

O stack da UNACEM mostra como é a IA agêntica “pronta para empresas” na prática:

  • Canais e interação: a web e o WhatsApp estão conectados por meio de adaptadores de canais. Assim, a mesma lógica do agente é executada de forma consistente em interfaces já familiares aos usuários.
  • Orquestração de agentes: o watsonx Orchestrate lida com pensamento, planejamento, roteamento, reflexão e colaboração multiagentes. Também oferece um Agent Builder de pouco código e um Agent Development Kit (ADK) pro-code para o desenvolvimento personalizado, permitindo que as equipes de negócios e técnicas se movimentem em sintonia.
  • Raciocínio e recuperação: o watsonx.ai fornece LLMs e embeddings, enquanto o pgvector no IBM Databases for PostgreSQL permite a pesquisa vetorial baseada no conteúdo corporativo da UNACEM (SharePoint, manuais do OneDrive, ativos do Excel como “Club Ferretero”), armazenado no IBM Cloud Object Storage.
  • Tempo de execução da integração: os microsserviços do IBM Code Engine gerenciam embeddings, armazenamento de conversas, adaptadores de canais e ganchos de APIs em sistemas operacionais, como status de pedidos e filas de fábricas.
  • Operações e governança: o AgentOps no Orchestrate é compatível com o monitoramento, a governança e o gerenciamento do ciclo de vida à medida que os agentes migram do piloto para escalar.

A arquitetura permite que a UNACEM combine agentes criados previamente e personalizados, reutilize um catálogo de ferramentas (APIs e automação) e aproveite modelos de IA da IBM e de terceiros por meio do watsonx.ai e do AI Model Gateway. Esse método preserva as opções e evita o lock-in à medida que as necessidades evoluem. Essa abertura é um padrão de integração que acelera cada caso de uso subsequente e permite o escalonamento futuro.

Arquitetura de cloud Integration com diagrama de fluxo de usuários e aplicativos ilustrando uma arquitetura de integração em nuvem conectando usuários via navegador, portal da web e WhatsApp a vários serviço do IBM Cloud e aplicações anteriores, destacando o fluxo de dados e as interações do sistema

O resultado: uma redução de 40% no tempo de espera — e um novo modelo operacional

O primeiro agente logístico da UNACEM, exposto pelo WhatsApp, reduziu em até 40% o tempo de espera dos motoristas na porta da fábrica durante a coleta de cimento.¹ Essa mudança aliviou o congestionamento no local, aumentou os descarregamentos diários e melhorou a confiabilidade do ETA para os clientes — resultados que, segundo Pérez, refletem o valor de possibilitar ações mais rápidas e confiáveis no limite operacional.

Mas a lição mais profunda é arquitetônica: a vitória não é o assistente ou o bot, é o blueprint. Com o Orchestrate, a equipe de GBS da UNACEM pode replicar valor em um pipeline de agentes: solicitações de acesso de TI, aquisição e licitações, resumos automatizados de pedidos e compras, casos de uso de help desk e muito mais.

Extensão à segurança: "Ask Safety" como um agente de alto valor

A próxima etapa no roteiro da UNACEM é o Ask Safety, um agente que aplica a mesma arquitetura ao EHS (meio ambiente, saúde e segurança), onde a redução de riscos e a conformidade não são negociáveis.

O que ele faz:

  • Fornece orientações interativas de segurança sobre o uso de EPIs, manuseio de máquinas pesadas e fornos e protocolos de incidentes.
  • Possibilita avaliações rápidas para confirmar o treinamento e a conformidade e responde a perguntas processuais de forma conversacional.
  • Envia alertas por e-mail sobre as ações necessárias e gera KPIs e relatórios de uso para os líderes.

Veja como funciona:

  • Canais: web e WhatsApp para atender trabalhadores em interfaces familiares.
  • Orquestração: o Orchestrate coordena tarefas multietapas, como listas de verificação de orientação e conclusões de registros.
  • Fundamento do conhecimento: os manuais e procedimentos de segurança no OneDrive ou no SharePoint são incorporados ao PostgreSQL ou pgvector e armazenados no IBM Cloud Object Storage, com modelos do watsonx.ai que impulsionam a recuperação semântica.
  • Serviços de tempo de execução: o Code Engine lida com embeddings, armazenamento de conversas e integração com sistemas de segurança internos.

Abertura na prática. O Orchestrate permite que a UNACEM combine agentes criados previamente e personalizados, reutilize um catálogo de ferramentas e integre modelos da IBM ou de terceiros sem reescrever o agente, garantindo que as orientações de segurança permaneçam precisas, atualizadas e portáteis.

Responsável por design. As respostas da Ask Safety são baseadas em procedimentos documentados, e o comportamento do agente é governado por meio do AgentOps — salvaguardas críticas quando a orientação afeta o bem-estar do trabalhador.

Conclusão: o que os líderes empresariais devem aprender com o caso de uso da UNACEM

Os agentes são a primeira tecnologia que reduz a latência operacional em escala. Dashboards informam. Fluxos de trabalho guiam. Agentes agem — preenchendo a lacuna entre o insight e a execução.

A adoção segue o canal. Trazer a experiência para o WhatsApp eliminou o atrito para os motoristas, acelerou a aceitação e entregou valor imediato. O mesmo princípio se aplica a qualquer função da linha de frente: atenda aos usuários onde eles já trabalham para liberar um impacto mais rápido.

A velocidade aumenta quando as organizações começam pequenas e agem rapidamente. A UNACEM concentrou-se em ganhos rápidos que poderiam ser implementados rapidamente, testados em condições reais e iterados continuamente. Essa abordagem de "aprender fazendo" reduziu riscos, construiu confiança interna e criou impulso para uma adoção mais ampla.

A vitória em escala exige padrões, não pilotos. Uma camada de orquestração aberta que tolera uma propriedade híbrida (e impõe práticas responsáveis como governança, linhagem e respostas fundamentadas) torna possível mover-se rapidamente sem perder o controle. Essa base é o que possibilita que as equipes escalem de um único agente para um portfólio de agentes, capturando vitórias rápidas no início e evitando a reformulação de plataformas mais tarde.

O panorama geral: IA agêntica como o próximo sistema operacional empresarial

A mudança da UNACEM sinaliza uma verdade mais ampla do setor: a IA agêntica se tornará o sistema operacional da produtividade empresarial — uma camada de coordenação que unifica pessoas, dados, modelos, APIs, ferramentas e decisões em fluxos de trabalho que são executados onde quer que o trabalho aconteça.

O IBM watsonx Orchestrate fornece essa camada de pensamento, planejamento, roteamento e reflexão em um portfólio de agentes, ao mesmo tempo em que se integra aos sistemas e modelos existentes de uma forma aberta, híbrida e responsável.

A UNACEM mostra como chegar lá: comece com um gargalo de alto impacto, exponha os agentes em canais familiares e desenvolva uma malha de integração aberta que funcione em propriedades híbridas e mantenha as interações responsáveis, fundamentando-as no conhecimento corporativo. É assim que você transforma o tempo na fila em tempo de valor, repetidas vezes.

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Experimente o watsonx Orchestrate em ação

Valentina Rudas Montoya

Product Marketing Manager, watsonx Orchestrate

Notas de rodapé

1 Fonte: métricas internas de desempenho de TI da GBS, validadas por meio de confirmação por escrito com a liderança de TI da UNACEM, incluindo o chefe de TI.