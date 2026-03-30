Como uma potência industrial, a UNACEM, modernizou operações com a IA agêntica

Ao adotar um modelo operacional de IA agêntica com o watsonx Orchestrate, a UNACEM transformou um gargalo logístico persistente em uma base escalável para a produtividade empresarial.
Avanços na produtividade não virão de mais dashboards, mais aplicativos ou mais automação tradicional. Em vez disso, eles virão de agentes autônomos e orientados por objetivos que entendem o contexto, coordenam o trabalho entre sistemas e encontram os usuários onde o trabalho acontece.
Poucas empresas ilustram essa mudança com mais clareza do que a UNACEM, um grupo industrial sediado no Peru. O grupo opera em cinco países (Peru, Equador, Chile, Colômbia e EUA) e tem mais de 40 subsidiárias nos setores de cimento, agregados, concreto e geração de energia. A jornada dela mostra o que acontece quando uma operação industrial tradicional adota um modelo operacional de IA agêntica, não como um salto gigante, mas como uma evolução pragmática e orientada por ROI do trabalho cotidiano.
Durante anos, as empresas industriais tentaram extrair mais saídas de operações complexas, recorrendo à automação incremental. O problema não é mais a falta de sistemas ou dados, é o custo de coordenação de pedir às pessoas que naveguem por esses sistemas manualmente, passo após passo, turno após turno.
A UNACEM enfrentava esse problema em um de seus gargalos mais visíveis: a cadeia de entrega de cimento em sua fábrica em Lima. Aqui, os motoristas de caminhões podiam esperar três horas ou mais durante a separação e a preparação dos pedidos, criando longas filas, limitando a produção diária e prejudicando os ETAs para clientes de construção. Roy Pérez, Vice-presidente de TI da UNACEM, enquadrou o mandato de forma clara: reduzir a latência sem adicionar atrito para os usuários da linha de frente — uma restrição que, como ele enfatizou, exigia repensar como as decisões e ações fluíam entre os sistemas.
A equipe de TI do Global Business Services (GBS) da UNACEM, sob a liderança de Pérez e trabalhando em conjunto com a IBM e a parceira de consultoria EXISOFT, especialista em gerenciamento de processos empresariais, reformulou o desafio: e se cada operador tivesse um colega de equipe digital que pudesse planejar, raciocinar e executar trabalhos entre sistemas — por meio de uma conversa natural?
Isso levou à IA agêntica e à adoção do IBM watsonx Orchestrate como a espinha dorsal da orquestração:
O stack da UNACEM mostra como é a IA agêntica “pronta para empresas” na prática:
A arquitetura permite que a UNACEM combine agentes criados previamente e personalizados, reutilize um catálogo de ferramentas (APIs e automação) e aproveite modelos de IA da IBM e de terceiros por meio do watsonx.ai e do AI Model Gateway. Esse método preserva as opções e evita o lock-in à medida que as necessidades evoluem. Essa abertura é um padrão de integração que acelera cada caso de uso subsequente e permite o escalonamento futuro.
O primeiro agente logístico da UNACEM, exposto pelo WhatsApp, reduziu em até 40% o tempo de espera dos motoristas na porta da fábrica durante a coleta de cimento.¹ Essa mudança aliviou o congestionamento no local, aumentou os descarregamentos diários e melhorou a confiabilidade do ETA para os clientes — resultados que, segundo Pérez, refletem o valor de possibilitar ações mais rápidas e confiáveis no limite operacional.
Mas a lição mais profunda é arquitetônica: a vitória não é o assistente ou o bot, é o blueprint. Com o Orchestrate, a equipe de GBS da UNACEM pode replicar valor em um pipeline de agentes: solicitações de acesso de TI, aquisição e licitações, resumos automatizados de pedidos e compras, casos de uso de help desk e muito mais.
A próxima etapa no roteiro da UNACEM é o Ask Safety, um agente que aplica a mesma arquitetura ao EHS (meio ambiente, saúde e segurança), onde a redução de riscos e a conformidade não são negociáveis.
O que ele faz:
Veja como funciona:
Abertura na prática. O Orchestrate permite que a UNACEM combine agentes criados previamente e personalizados, reutilize um catálogo de ferramentas e integre modelos da IBM ou de terceiros sem reescrever o agente, garantindo que as orientações de segurança permaneçam precisas, atualizadas e portáteis.
Responsável por design. As respostas da Ask Safety são baseadas em procedimentos documentados, e o comportamento do agente é governado por meio do AgentOps — salvaguardas críticas quando a orientação afeta o bem-estar do trabalhador.
Os agentes são a primeira tecnologia que reduz a latência operacional em escala. Dashboards informam. Fluxos de trabalho guiam. Agentes agem — preenchendo a lacuna entre o insight e a execução.
A adoção segue o canal. Trazer a experiência para o WhatsApp eliminou o atrito para os motoristas, acelerou a aceitação e entregou valor imediato. O mesmo princípio se aplica a qualquer função da linha de frente: atenda aos usuários onde eles já trabalham para liberar um impacto mais rápido.
A velocidade aumenta quando as organizações começam pequenas e agem rapidamente. A UNACEM concentrou-se em ganhos rápidos que poderiam ser implementados rapidamente, testados em condições reais e iterados continuamente. Essa abordagem de "aprender fazendo" reduziu riscos, construiu confiança interna e criou impulso para uma adoção mais ampla.
A vitória em escala exige padrões, não pilotos. Uma camada de orquestração aberta que tolera uma propriedade híbrida (e impõe práticas responsáveis como governança, linhagem e respostas fundamentadas) torna possível mover-se rapidamente sem perder o controle. Essa base é o que possibilita que as equipes escalem de um único agente para um portfólio de agentes, capturando vitórias rápidas no início e evitando a reformulação de plataformas mais tarde.
A mudança da UNACEM sinaliza uma verdade mais ampla do setor: a IA agêntica se tornará o sistema operacional da produtividade empresarial — uma camada de coordenação que unifica pessoas, dados, modelos, APIs, ferramentas e decisões em fluxos de trabalho que são executados onde quer que o trabalho aconteça.
O IBM watsonx Orchestrate fornece essa camada de pensamento, planejamento, roteamento e reflexão em um portfólio de agentes, ao mesmo tempo em que se integra aos sistemas e modelos existentes de uma forma aberta, híbrida e responsável.
A UNACEM mostra como chegar lá: comece com um gargalo de alto impacto, exponha os agentes em canais familiares e desenvolva uma malha de integração aberta que funcione em propriedades híbridas e mantenha as interações responsáveis, fundamentando-as no conhecimento corporativo. É assim que você transforma o tempo na fila em tempo de valor, repetidas vezes.
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1 Fonte: métricas internas de desempenho de TI da GBS, validadas por meio de confirmação por escrito com a liderança de TI da UNACEM, incluindo o chefe de TI.