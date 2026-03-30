Como uma potência industrial, a UNACEM, modernizou operações com a IA agêntica

Avanços na produtividade não virão de mais dashboards, mais aplicativos ou mais automação tradicional. Em vez disso, eles virão de agentes autônomos e orientados por objetivos que entendem o contexto, coordenam o trabalho entre sistemas e encontram os usuários onde o trabalho acontece.

Poucas empresas ilustram essa mudança com mais clareza do que a UNACEM, um grupo industrial sediado no Peru. O grupo opera em cinco países (Peru, Equador, Chile, Colômbia e EUA) e tem mais de 40 subsidiárias nos setores de cimento, agregados, concreto e geração de energia. A jornada dela mostra o que acontece quando uma operação industrial tradicional adota um modelo operacional de IA agêntica, não como um salto gigante, mas como uma evolução pragmática e orientada por ROI do trabalho cotidiano.