Guardium para identidades não humanas na era da IA agêntica

Como o Guardium protege dados estruturados, não estruturados e semiestruturados quando seus usuários de crescimento mais rápido não são seres humanos.
As organizações há muito tempo dependem de identidades não humanas (NHIs) — credenciais de máquinas, entidades de serviço, contas de bots — para alimentar os fluxos de trabalho automatizados que mantêm a empresa funcionando. Na maioria das empresas, o número de NHIs já supera o de usuários humanos em cerca de 45 para 1.
O que mudou foi a natureza desses atores não humanos. As NHIs têm sido tradicionalmente estáticas — contas de serviço de longa duração, chaves de API persistentes e funções permanentes do IAM que raramente rotacionam, acarretando riscos como credenciais obsoletas e permissões superprovisionadas. Mas a IA agêntica está gerando uma onda de NHIs dinâmicos: tokens de curta duração, credenciais de sessões e identidades geradas por agentes criadas na hora. Essas NHIs dinâmicas são efêmeras, de alto volume e muito mais difíceis de rastrear.
Um agente não executa apenas uma consulta programada — ele descobre dados dinamicamente, percorre repositórios e age com base no que encontra, tudo na velocidade de uma máquina, com credenciais que podem existir por apenas alguns minutos. O Guardium monitora os NHIs estáticos e dinâmicos, mas o desafio é diferente para cada um: os NHIs estáticos exigem governança do ciclo de vida e a aplicação de rotação, enquanto os NHIs dinâmicos exigem uma linha de base comportamental em tempo real em escala que as ferramentas legadas nunca foram projetadas para lidar.
Os dados são o combustível que impulsiona a IA, e os sistemas agênticos os estão consumindo em um volume, velocidade e autonomia sem precedentes — lendo registros confidenciais, combinando fontes para gerar saídas e alimentando informações de volta aos modelos e fluxos de trabalho posteriores.
A pergunta evoluiu de "Quem tem acesso?" para "O que o agente está fazendo com os dados, para onde ele os está enviando, e podemos confiar no resultado?" O IBM Guardium foi desenvolvido especificamente para esse desafio: monitoramento contínuo e em tempo real de cada interação de dados (humana ou de máquina) em armazenamentos estruturados, não estruturados e semiestruturados.
Os sistemas de IA agêntica não acessam dados diretamente; eles operam por meio de credenciais de NHIs: contas de serviço, chaves de APIs, funções de IAM e certificados. Essas credenciais se conectam a bancos de dados estruturados, como o PostgreSQL, armazenamentos semiestruturados como o MongoDB e Kafka e repositórios não estruturados como o S3 e SharePoint. O Guardium fica abaixo de todos os três, analisando SQL queries, capturando protocolos NoSQL e registrando o acesso no nível de objeto em tempo real — aplicando políticas, estabelecendo linhas de base comportamentais, detectando vulnerabilidades e acionando respostas automatizadas antes que o dano ocorra.
Sem um monitoramento das atividades de dados calibrado para acesso na velocidade de uma máquina, os riscos são concretos e imediatos:
Cada um desses cenários mapeia diretamente para a arquitetura acima. Os agentes são legítimos. As credenciais são autorizadas. Os padrões de acesso são o problema — e somente o monitoramento contínuo da atividade dos dados os detecta
Comece mapeando cada armazenamento de dados e sua cobertura de monitoramento atual — as lacunas são sua lista de prioridades. Faça o inventário de todas as NHIs com acesso a dados sigilosos. Em seguida, implemente o Guardium em armazenamentos estruturados, não estruturados e semiestruturados para estabelecer referências comportamentais de NHI, impor políticas conscientes de confidencialidade e preencher as lacunas de visibilidade que a IA agêntica está ampliando rapidamente.
As organizações que construírem essa base agora serão as que implementarão a IA agêntica em escala, com a postura de confiança, governança e conformidade que os stakeholders e reguladores exigem.