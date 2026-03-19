Homem em uma sala escura com rosto e camisa azul iluminados por dispositivo que ele está usando em sala de dados
Inteligência artificial Automação de TI

Guardium para identidades não humanas na era da IA agêntica

Como o Guardium protege dados estruturados, não estruturados e semiestruturados quando seus usuários de crescimento mais rápido não são seres humanos.

Publicado 19/03/2026

As organizações há muito tempo dependem de identidades não humanas (NHIs) — credenciais de máquinas, entidades de serviço, contas de bots — para alimentar os fluxos de trabalho automatizados que mantêm a empresa funcionando. Na maioria das empresas, o número de NHIs já supera o de usuários humanos em cerca de 45 para 1.

O que mudou foi a natureza desses atores não humanos. As NHIs têm sido tradicionalmente estáticas — contas de serviço de longa duração, chaves de API persistentes e funções permanentes do IAM que raramente rotacionam, acarretando riscos como credenciais obsoletas e permissões superprovisionadas. Mas a IA agêntica está gerando uma onda de NHIs dinâmicos: tokens de curta duração, credenciais de sessões e identidades geradas por agentes criadas na hora. Essas NHIs dinâmicas são efêmeras, de alto volume e muito mais difíceis de rastrear.

O desafio: confiar no resultado

Um agente não executa apenas uma consulta programada — ele descobre dados dinamicamente, percorre repositórios e age com base no que encontra, tudo na velocidade de uma máquina, com credenciais que podem existir por apenas alguns minutos. O Guardium monitora os NHIs estáticos e dinâmicos, mas o desafio é diferente para cada um: os NHIs estáticos exigem governança do ciclo de vida e a aplicação de rotação, enquanto os NHIs dinâmicos exigem uma linha de base comportamental em tempo real em escala que as ferramentas legadas nunca foram projetadas para lidar.

Os dados são o combustível que impulsiona a IA, e os sistemas agênticos os estão consumindo em um volume, velocidade e autonomia sem precedentes — lendo registros confidenciais, combinando fontes para gerar saídas e alimentando informações de volta aos modelos e fluxos de trabalho posteriores.

A pergunta evoluiu de "Quem tem acesso?" para "O que o agente está fazendo com os dados, para onde ele os está enviando, e podemos confiar no resultado?" O IBM Guardium foi desenvolvido especificamente para esse desafio: monitoramento contínuo e em tempo real de cada interação de dados (humana ou de máquina) em armazenamentos estruturados, não estruturados e semiestruturados.

Como funciona: do agente ao armazenamento de dados e ao Guardium

diagrama Como funciona: do agente ao armazenamento de dados e ao Guardium

Os sistemas de IA agêntica não acessam dados diretamente; eles operam por meio de credenciais de NHIs: contas de serviço, chaves de APIs, funções de IAM e certificados. Essas credenciais se conectam a bancos de dados estruturados, como o PostgreSQL, armazenamentos semiestruturados como o MongoDB e Kafka e repositórios não estruturados como o S3 e SharePoint. O Guardium fica abaixo de todos os três, analisando SQL queries, capturando protocolos NoSQL e registrando o acesso no nível de objeto em tempo real — aplicando políticas, estabelecendo linhas de base comportamentais, detectando vulnerabilidades e acionando respostas automatizadas antes que o dano ocorra.

Casos de uso: três exemplos do que pode dar errado sem monitoramento

Sem um monitoramento das atividades de dados calibrado para acesso na velocidade de uma máquina, os riscos são concretos e imediatos:

  • Um agente de RH com uma conta de serviço obsoleta lê silenciosamente 10.000 registros de funcionários em minutos. Nenhum alerta é acionado porque o limite foi ajustado para os volumes de consultas humanas. Dados salariais, SSNs e avaliações de desempenho agora estão no contexto do agente — e potencialmente em suas saídas.
  • Um agente de código copia as credenciais do banco de dados de produção em um ambiente de preparação enquanto automatiza uma implementação. As credenciais ficam sem rotação em um armazenamento menos protegido, criando um backdoor que ignora todos os controles de acesso no banco de dados de produção.
  • Um agente de pesquisa extrai inteligência competitiva confidencial de uma biblioteca do SharePoint, combina-a com dados de CRM do PostgreSQL e escreve um relatório sintetizado em uma coleção compartilhada do MongoDB. Os dados confidenciais ultrapassaram três boundaries de segurança em segundos, sem trilha de auditoria vinculando as movimentações.

Cada um desses cenários mapeia diretamente para a arquitetura acima. Os agentes são legítimos. As credenciais são autorizadas. Os padrões de acesso são o problema — e somente o monitoramento contínuo da atividade dos dados os detecta

IBM Guardium Shadow AI Database
Dashboard do Guardium mostrando atividade unificada de NHIs em armazenamentos de dados estruturados, não estruturados e semiestruturados. Dashboard do Guardium mostrando atividade unificada de NHIs em armazenamentos de dados estruturados, não estruturados e semiestruturados.

A solução: mapeie e monitore seus dados

Comece mapeando cada armazenamento de dados e sua cobertura de monitoramento atual — as lacunas são sua lista de prioridades. Faça o inventário de todas as NHIs com acesso a dados sigilosos. Em seguida, implemente o Guardium em armazenamentos estruturados, não estruturados e semiestruturados para estabelecer referências comportamentais de NHI, impor políticas conscientes de confidencialidade e preencher as lacunas de visibilidade que a IA agêntica está ampliando rapidamente.

As organizações que construírem essa base agora serão as que implementarão a IA agêntica em escala, com a postura de confiança, governança e conformidade que os stakeholders e reguladores exigem.

Explore o IBM Guardium

Devan Shah

Chief Architect - Data Security

Ian Wight

Global Sales Manager - Data Security and AI Governance

IBM

Polly Lau

WW Data Security Global Product Architect

IBM