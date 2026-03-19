Guardium para identidades não humanas na era da IA agêntica

Um agente não executa apenas uma consulta programada — ele descobre dados dinamicamente, percorre repositórios e age com base no que encontra, tudo na velocidade de uma máquina, com credenciais que podem existir por apenas alguns minutos. O Guardium monitora os NHIs estáticos e dinâmicos, mas o desafio é diferente para cada um: os NHIs estáticos exigem governança do ciclo de vida e a aplicação de rotação, enquanto os NHIs dinâmicos exigem uma linha de base comportamental em tempo real em escala que as ferramentas legadas nunca foram projetadas para lidar.

Os dados são o combustível que impulsiona a IA, e os sistemas agênticos os estão consumindo em um volume, velocidade e autonomia sem precedentes — lendo registros confidenciais, combinando fontes para gerar saídas e alimentando informações de volta aos modelos e fluxos de trabalho posteriores.

A pergunta evoluiu de "Quem tem acesso?" para "O que o agente está fazendo com os dados, para onde ele os está enviando, e podemos confiar no resultado?" O IBM Guardium foi desenvolvido especificamente para esse desafio: monitoramento contínuo e em tempo real de cada interação de dados (humana ou de máquina) em armazenamentos estruturados, não estruturados e semiestruturados.