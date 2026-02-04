Inteligência artificial Automação de TI

Da lista de pendências à inovação: como o CrushBank transforma o suporte de help desk de TI com o IBM® watsonx

O CrushBank criou uma plataforma de serviços de TI impulsionada por IA que reduz o tempo médio de resolução de chamados em 25%.

Publicado 04/02/2026
Mulher em uma sala de escritório de segurança de dados, de pé e segurando um notebook enquanto observa dados analíticos exibidos na tela

Centrais de serviço sobrecarregadas. Dados corporativos dispersos. A pressão para "adicionar IA" sem interromper os fluxos de trabalho existentes. Esses são alguns dos maiores desafios enfrentados pela prestação de serviços de TI, uma área sobrecarregada cargas de trabalho e restrições orçamentárias cada vez maiores.

Há quase uma década, o CrushBank decidiu solucionar esses problemas com uma plataforma impulsionada por IA para otimizar a entrega e o gerenciamento de serviços de TI. O objetivo mais amplo era melhorar a experiência de fornecimento de suporte não apenas do ponto de vista técnico, mas também para os usuários.

A empresa com sede em Hicksville, NY, desenvolveu sua plataforma no IBM watsonx.data, watsonx.ai, watsonx Orchestrate e IBM Cloud. Ela foi projetada para ajudar as equipes internas de TI e os provedores de serviços gerenciados a resolver os chamados com mais rapidez, encaminhá-los de maneira mais inteligente e apresentar recursos orientados por IA aos seus próprios usuários. Os resultados são impressionantes: uma redução de aproximadamente 25% no tempo médio de resolução e um aumento de 20% na resolução no primeiro contato para os clientes que utilizam a plataforma.

O CrushBank alcançou o sucesso de um assistente de suporte de TI impulsionado por IA e o expandiu para uma plataforma multilocatário usada por grandes empresas em todos os setores para uma série de novos casos de uso. Essas instâncias incluem a modernização de aplicações legadas e cenários de atendimento ao cliente, como sinistros de seguros e faturas médicas. Tudo isso é executado na IBM e no watsonx.

O caso de uso: triagem, roteamento e priorização de chamados mais inteligentes

O foco principal do CrushBank visava um conjunto familiar de desafios para as organizações de TI e provedores de serviços gerenciados:

  • Filas de atendimento com alto volume de chamados e muita informação, onde a triagem, categorização e roteamento podem consumir um tempo valioso da equipe de engenharia.
  • Sistemas díspar como ferramentas de gerenciamento de serviços de TI, sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERPs), sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRMs), compartilhamentos de arquivos, bases de conhecimento e aplicações personalizadas que fragmentam os dados necessários para solucionar problemas e resolver incidentes.

A triagem e o encaminhamento manual de chamados são tarefas complexas e demoradas. Isso exige contexto, conhecimento da área e experiência, frequentemente de engenheiros que poderiam inovar e entregar projetos de maior valor agregado. A IA é ideal para esse trabalho de reconhecimento de padrões e classificação, permitindo que a equipe especializada se concentre em questões complexas em vez de ficar remanejando chamados.

Ao usar o stack da IBM, o CrushBank automaticamente:

  • Classifica os chamados recebidos com um alto grau de especificidade (por exemplo, configuração de VPN versus reparo de VPN versus problemas de acesso remoto mais amplos).
  • Atribui prioridade com base no conteúdo (por exemplo, "toda a rede está fora do ar").
  • Incorpora o contexto de negócios, como a importância ou a função do cliente (por exemplo, um diretor executivo) na prioridade final.
  • Encaminha os chamados para a equipe ou engenheiro correto e aplica as categorizações padrão de forma consistente.

Essa automação melhora diretamente o tempo de resolução e a resolução no primeiro contato (a capacidade da equipe de TI de resolver um problema do cliente no primeiro contato). Essa melhoria, por sua vez, reduz os custos de suporte e aumenta a satisfação do usuário. Ao mesmo tempo, os clientes do CrushBank podem exibir esses mesmos recursos de IA como ofertas de valor agregado para seus próprios clientes finais. Essa abordagem abre um novo caminho de receita sem a necessidade de criar uma plataforma de IA do zero.

A arquitetura: um lakehouse e uma camada agêntica criados no watsonx

O CrushBank criou uma arquitetura híbrida agêntica que trata os dados empresariais como a base de cada fluxo de trabalho de IA. As tecnologias da IBM fornecem o plano de dados, o plano de IA e a camada de orquestração que tornam isso possível (veja a imagem apresentada mais à frente).

Diagrama de fluxo de trabalho da arquitetura de dados do CrushBank Componentes fundamentais da arquitetura do CrushBank

1. Processe dados corporativos díspares

No lado esquerdo da arquitetura do CrushBank estão os sistemas existentes do cliente, basicamente qualquer fonte de dados corporativos:

  • Aplicações empresariais: ERP, CRM, ITSM/PSA (por exemplo, plataformas como ServiceNow e ConnectWise)
  • Conteúdo baseado em arquivos: compartilhamento de arquivos, repositórios de documentos, manuais de operação, manuais e guias.
  • Ferramentas de colaboração e conhecimento: SharePoint, Confluence e outras
  • Sistemas legados: nenhuma aplicação SQL Server local sem APIs e até mesmo sistemas financeiros baseados em AS/400.

O CrushBank usa uma combinação de ingestões gerenciadas criadas previamente (para sistemas comuns como SharePoint, Confluence e ferramentas de gerenciamento de serviços de TI (ITSM)) e um conjunto robusto de APIs para fontes de terceiros.

Para sistemas sem APIs, técnicas tradicionais como conexões VPN e acesso a Conectividade de Banco de Dados Aberto (ODBC) podem extrair dados diretamente de bancos de dados não locais. Todos esses fluxos são orquestrados por meio de DAGs (gráficos acíclicos direcionados) do Apache Airflow que impulsionam o processo de ingestão de ponta a ponta no ambiente da IBM.

2. Lakehouse central no IBM Cloud

Após a importação, os dados são armazenados no IBM® Cloud Object Storage, que funciona como o repositório central de dados brutos. A partir daí, o CrushBank usa o watsonx.data e o Apache Airflow Pipelines para transformar, enriquecer e organizar esses dados em três categorias.

dados estruturados

  • Os metadados dos tickets e os registros operacionais (cliente, usuário, problema, tempo gasto, prioridade, impacto) são modelados em tabelas Iceberg gerenciadas pelo watsonx.data, formando a base analítica para relatórios, modelos de treinamento e automações posteriores.

Conteúdo não estruturado

  • Manuais, artigos da base de conhecimento, guias de procedimentos, documentos de configuração e outros conteúdos de formato livre permanecem como objetos, ao mesmo tempo que são processados e vetorizados.
  • As ferramentas de enriquecimento são usadas para ocultar informações sensíveis, adicionar conceitos, categorias e sentimento para melhorar a busca e a recuperação de dados, além de extrair qualquer componente estruturado.
  • Os vetores são armazenados em um índice vetorial dedicado, permitindo a pesquisa semântica e casos de uso de geração aumentada de recuperação (RAG) em uma documentação heterogênea.

Armazenamento de objetos completos

  • Os documentos originais são mantidos como objetos completos no Cloud Object Storage para fins de rastreabilidade, auditoria e recuperação direta quando necessário.

O watsonx.data e o IBM Cloud proporcionam ao CrushBank uma plataforma lógica única para consultar e combinar dados estruturados e não estruturados. Essa abordagem abre caminho para recursos futuros que extraem campos estruturados diretamente de documentos (como faturas ou registros de cobrança médica) com as ferramentas de inteligencia e ingestão de dados do watsonx.data.

3. Camada agêntica com o watsonx Orchestrate, watsonx.ai, Flows Engine e Langflow

Acima da camada de dados, o CrushBank construiu uma camada de orquestração agênticia com tecnologia da IBM.

O watsonx Orchestrate atua como o plano de controle para agentes que sabem como buscar dados, chamar ferramentas subsequentes e executar fluxos de trabalho.

O watsonx.ai e outros modelos de aprendizado de máquina são usados para:

  • Classificação e categorização de tickets
  • Previsão de prioridade com base em padrões históricos
  • Compreensão da linguagem para identificar frases críticas (por exemplo, "está tudo fora do ar" ou "todos os sistemas offline").

O watsonx.ai Flows Engine e os agentes autônomos são executados em segundo plano. Quando um chamado é criado, eles automaticamente:

  • O classificam
  • Definem a prioridade inicial
  • Anexam etiquetas de orçamento ou esforço
  • Encaminham para o engenheiro ou fila apropriado

O suporte ao protocolo A-to-A e a integração com o Langflow expandem a forma como o CrushBank compõe agentes e ferramentas, facilitando a criação, o teste e a iteração de automações complexas em várias etapas.

O resultado é um design híbrido humano + automação:

  • Os usuários humanos interagem por meio de interfaces de linguagem natural, fazendo perguntas e recebendo respostas orientadas.
  • Os agentes em segundo plano processam eventos (como a criação de chamados) de forma autônoma, impondo fluxos de trabalho consistentes em escala.

4. UX integrada: inclusão da IA em ferramentas existentes

Um princípio fundamental do design do CrushBank é atender os usuários onde eles já trabalham, em vez de forçá-los a usar uma nova aplicação. Esse princípio é implementado por meio de várias superfícies de UX:

  • Uma interface de usuário web para busca de documentos e perguntas e respostas conversacionais, onde os usuários podem fazer perguntas em linguagem natural, como "Como configuro uma VPN?", e receber documentos semanticamente correspondentes e instruções guiadas.
  • Um painel incorporado dentro de ferramentas ITSM como o ConnectWise, onde o CrushBank é executado como um pod com reconhecimento de contexto ao lado do chamado em tempo real. O pod visualiza os metadados do chamado (cliente, tipo de problema, descrição) e preenche previamente as consultas relevantes, como "Quais são as etapas para remover o malware desta máquina?"
  • Integrações com ferramentas de colaboração como Microsoft Teams e Slack, onde os usuários podem interagir com os mesmos recursos de IA por meio de interfaces baseadas em chat.
Captura de tela da IU do ConnectWise do CrushBank Um exemplo da interface integrada do CrushBank, aqui integrada com a ferramenta ConnectWise ITSM.

Todas essas experiências de redução de fricção são respaldadas pelos mesmos dados impulsionados pelo watsonx e pela mesma camada de agentes, garantindo consistência nas respostas e nas automações.

5. Segurança, governança e flexibilidade híbrida

O CrushBank também se apoia fortemente nos pontos fortes da IBM em segurança e governança. A plataforma processa dados confidenciais de TI (configurações, processos, informações relacionadas a credenciais) e exige fortes proteções sobre o que é processado, o que é gerado e quem pode ver quais resultados.

Os recursos "híbridos por design" da IBM provaram ser benéficos para os clientes do CrushBank que não podem permitir que alguns dados saiam de seu ambiente. Por exemplo, um cliente do setor de serviços financeiros exige que o CrushBank acesse dados de um IBM AS/400.

O CrushBank emprega recursos de virtualização de dados da IBM para exibir dados locais no lakehouse na nuvem de forma lógica, sem movê-los fisicamente. Se necessário, eles podem implementar componentes no local usando o Red Hat OpenShift, mas a virtualização oferece um compromisso mais econômico e operacionalmente simples que simplifica as implementações híbridas.

Por que isso é importante: impacto nos negócios e aplicabilidade em vários setores

Os clientes do CrushBank se importam com os resultados operacionais tangíveis, não com a IA em si. Dois dos seus principais indicadores de desempenho (KPIs) – tempo de resolução e resolução no primeiro contato – estão diretamente relacionados a custos, capacidade e experiência do usuário:

  • Uma redução de 25% no tempo médio de resolução efetivamente devolve às equipes um quarto de sua capacidade de suporte sem aumentar o número de funcionários.
  • Um aumento de 20% na resolução de problemas no primeiro contato gera redução de custos, diminui o número de escalonamentos, reduz o tempo de espera do cliente e aumenta a satisfação, pois os usuários têm seus problemas resolvidos na primeira tentativa.

Por trás desses números, há um benefício menos visível, mas igualmente importante: dados mais limpos e consistentes. Quando a IA lida com classificação, priorização e roteamento de forma padronizada, a gestão pode confiar em seus relatórios, identificar tendências mais cedo e elaborar planos de treinamento e capacitação com base em sinais confiáveis, em vez de uma rotulagem manual ruidosa.

A arquitetura do CrushBank possui aplicações muito além dos chamados de TI. Os mesmos padrões de triagem, roteamento e priorização orientados por modelos se aplicam a:

  • Processamento de sinistros de seguros
  • Aplicações de empréstimo
  • Atribuições de reivindicações médicas e código de faturamento
  • Filas genéricas de atendimento ao cliente em diversos setores

Em cada um desses casos, o CrushBank treina modelos com dados históricos rotulados, adiciona camadas de compreensão de linguagem para interpretar frases críticas e incorpora contexto de negócios estruturado (valor do cliente, segmento, geografia etc.) para calcular uma prioridade ou rota final. Não importa se o registro é um chamado, uma reclamação ou uma solicitação; o que importa é como ele é representado em vetores e funcionalidades. Essa reutilização é o que transforma a plataforma em uma solução para todos os setores.

Do ponto de vista do TCO, esse processo significa que um cliente do CrushBank pode:

  • Reutilizar o mesmo lakehouse, modelos e agentes para resolver vários problemas de triagem e roteamento.
  • Evite comprar soluções pontuais ou licenciar ferramentas genéricas por usuário quando o que eles realmente precisam é de uma IA multilocatária e específica para o domínio, integrada ao seu fluxo de trabalho principal.

Escalabilidade com a IBM: de chamados de TI a um negócio de plataforma de IA

O CrushBank agora está trabalhando com diversos parceiros que revendem sua plataforma, permitindo que provedores de serviços gerenciados e outros provedores levem recursos de IA a centenas de clientes finais sem precisar construir, proteger e escalar seus próprios stacks de IA e de dados.

Como a arquitetura é agêntica, centrada em dados e integrada por design, o escalonamento normalmente envolve:

  • Adição de novos conectores e conjuntos de dados ao lakehouse apoiado pela IBM.
  • Treinamento ou ajuste fino de modelos usando os registros históricos de um cliente específico.
  • Configurar novas automações e integrações de IU nas ferramentas que cada cliente já utiliza.

Para os clientes do CrushBank, o retorno é simples: tempos de resolução mais rápidos, menos escalonamentos, engenheiros mais produtivos e centrais de serviço impulsionadas por IA que parecem uma extensão das ferramentas existentes, em vez de outro silo. Para os usuários, isso significa resolver problemas de forma mais rápida e precisa, sem a necessidade de conhecimento especializado sobre o watsonx, bancos de dados de vetores ou fluxos de trabalho agênticos.

Ao aproveitar o stack de dados, IA e orquestração da IBM, o CrushBank transformou um único desafio de suporte de TI em um negócio de plataforma de IA escalável. Essa plataforma pode acompanhar seus clientes em novos setores, novas fontes de dados e novos casos de uso sem precisar refazer a base a cada vez.

Saiba mais sobre o IBM watsonx.data

Autores

David Tan

CTO, CrushBank

Fariya Syed-Ali

Global Product Marketing Leader, watsonx.data

IBM