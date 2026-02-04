Da lista de pendências à inovação: como o CrushBank transforma o suporte de help desk de TI com o IBM® watsonx

O CrushBank criou uma plataforma de serviços de TI impulsionada por IA que reduz o tempo médio de resolução de chamados em 25%.
Centrais de serviço sobrecarregadas. Dados corporativos dispersos. A pressão para "adicionar IA" sem interromper os fluxos de trabalho existentes. Esses são alguns dos maiores desafios enfrentados pela prestação de serviços de TI, uma área sobrecarregada cargas de trabalho e restrições orçamentárias cada vez maiores.
Há quase uma década, o CrushBank decidiu solucionar esses problemas com uma plataforma impulsionada por IA para otimizar a entrega e o gerenciamento de serviços de TI. O objetivo mais amplo era melhorar a experiência de fornecimento de suporte não apenas do ponto de vista técnico, mas também para os usuários.
A empresa com sede em Hicksville, NY, desenvolveu sua plataforma no IBM watsonx.data, watsonx.ai, watsonx Orchestrate e IBM Cloud. Ela foi projetada para ajudar as equipes internas de TI e os provedores de serviços gerenciados a resolver os chamados com mais rapidez, encaminhá-los de maneira mais inteligente e apresentar recursos orientados por IA aos seus próprios usuários. Os resultados são impressionantes: uma redução de aproximadamente 25% no tempo médio de resolução e um aumento de 20% na resolução no primeiro contato para os clientes que utilizam a plataforma.
O CrushBank alcançou o sucesso de um assistente de suporte de TI impulsionado por IA e o expandiu para uma plataforma multilocatário usada por grandes empresas em todos os setores para uma série de novos casos de uso. Essas instâncias incluem a modernização de aplicações legadas e cenários de atendimento ao cliente, como sinistros de seguros e faturas médicas. Tudo isso é executado na IBM e no watsonx.
O foco principal do CrushBank visava um conjunto familiar de desafios para as organizações de TI e provedores de serviços gerenciados:
A triagem e o encaminhamento manual de chamados são tarefas complexas e demoradas. Isso exige contexto, conhecimento da área e experiência, frequentemente de engenheiros que poderiam inovar e entregar projetos de maior valor agregado. A IA é ideal para esse trabalho de reconhecimento de padrões e classificação, permitindo que a equipe especializada se concentre em questões complexas em vez de ficar remanejando chamados.
Ao usar o stack da IBM, o CrushBank automaticamente:
Essa automação melhora diretamente o tempo de resolução e a resolução no primeiro contato (a capacidade da equipe de TI de resolver um problema do cliente no primeiro contato). Essa melhoria, por sua vez, reduz os custos de suporte e aumenta a satisfação do usuário. Ao mesmo tempo, os clientes do CrushBank podem exibir esses mesmos recursos de IA como ofertas de valor agregado para seus próprios clientes finais. Essa abordagem abre um novo caminho de receita sem a necessidade de criar uma plataforma de IA do zero.
O CrushBank criou uma arquitetura híbrida agêntica que trata os dados empresariais como a base de cada fluxo de trabalho de IA. As tecnologias da IBM fornecem o plano de dados, o plano de IA e a camada de orquestração que tornam isso possível (veja a imagem apresentada mais à frente).
No lado esquerdo da arquitetura do CrushBank estão os sistemas existentes do cliente, basicamente qualquer fonte de dados corporativos:
O CrushBank usa uma combinação de ingestões gerenciadas criadas previamente (para sistemas comuns como SharePoint, Confluence e ferramentas de gerenciamento de serviços de TI (ITSM)) e um conjunto robusto de APIs para fontes de terceiros.
Para sistemas sem APIs, técnicas tradicionais como conexões VPN e acesso a Conectividade de Banco de Dados Aberto (ODBC) podem extrair dados diretamente de bancos de dados não locais. Todos esses fluxos são orquestrados por meio de DAGs (gráficos acíclicos direcionados) do Apache Airflow que impulsionam o processo de ingestão de ponta a ponta no ambiente da IBM.
Após a importação, os dados são armazenados no IBM® Cloud Object Storage, que funciona como o repositório central de dados brutos. A partir daí, o CrushBank usa o watsonx.data e o Apache Airflow Pipelines para transformar, enriquecer e organizar esses dados em três categorias.
dados estruturados
Os metadados dos tickets e os registros operacionais (cliente, usuário, problema, tempo gasto, prioridade, impacto) são modelados em tabelas Iceberg gerenciadas pelo watsonx.data, formando a base analítica para relatórios, modelos de treinamento e automações posteriores.
Conteúdo não estruturado
Armazenamento de objetos completos
Os documentos originais são mantidos como objetos completos no Cloud Object Storage para fins de rastreabilidade, auditoria e recuperação direta quando necessário.
O watsonx.data e o IBM Cloud proporcionam ao CrushBank uma plataforma lógica única para consultar e combinar dados estruturados e não estruturados. Essa abordagem abre caminho para recursos futuros que extraem campos estruturados diretamente de documentos (como faturas ou registros de cobrança médica) com as ferramentas de inteligencia e ingestão de dados do watsonx.data.
Acima da camada de dados, o CrushBank construiu uma camada de orquestração agênticia com tecnologia da IBM.
O watsonx Orchestrate atua como o plano de controle para agentes que sabem como buscar dados, chamar ferramentas subsequentes e executar fluxos de trabalho.
O watsonx.ai e outros modelos de aprendizado de máquina são usados para:
O watsonx.ai Flows Engine e os agentes autônomos são executados em segundo plano. Quando um chamado é criado, eles automaticamente:
O suporte ao protocolo A-to-A e a integração com o Langflow expandem a forma como o CrushBank compõe agentes e ferramentas, facilitando a criação, o teste e a iteração de automações complexas em várias etapas.
O resultado é um design híbrido humano + automação:
Um princípio fundamental do design do CrushBank é atender os usuários onde eles já trabalham, em vez de forçá-los a usar uma nova aplicação. Esse princípio é implementado por meio de várias superfícies de UX:
Todas essas experiências de redução de fricção são respaldadas pelos mesmos dados impulsionados pelo watsonx e pela mesma camada de agentes, garantindo consistência nas respostas e nas automações.
O CrushBank também se apoia fortemente nos pontos fortes da IBM em segurança e governança. A plataforma processa dados confidenciais de TI (configurações, processos, informações relacionadas a credenciais) e exige fortes proteções sobre o que é processado, o que é gerado e quem pode ver quais resultados.
Os recursos "híbridos por design" da IBM provaram ser benéficos para os clientes do CrushBank que não podem permitir que alguns dados saiam de seu ambiente. Por exemplo, um cliente do setor de serviços financeiros exige que o CrushBank acesse dados de um IBM AS/400.
O CrushBank emprega recursos de virtualização de dados da IBM para exibir dados locais no lakehouse na nuvem de forma lógica, sem movê-los fisicamente. Se necessário, eles podem implementar componentes no local usando o Red Hat OpenShift, mas a virtualização oferece um compromisso mais econômico e operacionalmente simples que simplifica as implementações híbridas.
Os clientes do CrushBank se importam com os resultados operacionais tangíveis, não com a IA em si. Dois dos seus principais indicadores de desempenho (KPIs) – tempo de resolução e resolução no primeiro contato – estão diretamente relacionados a custos, capacidade e experiência do usuário:
Por trás desses números, há um benefício menos visível, mas igualmente importante: dados mais limpos e consistentes. Quando a IA lida com classificação, priorização e roteamento de forma padronizada, a gestão pode confiar em seus relatórios, identificar tendências mais cedo e elaborar planos de treinamento e capacitação com base em sinais confiáveis, em vez de uma rotulagem manual ruidosa.
A arquitetura do CrushBank possui aplicações muito além dos chamados de TI. Os mesmos padrões de triagem, roteamento e priorização orientados por modelos se aplicam a:
Em cada um desses casos, o CrushBank treina modelos com dados históricos rotulados, adiciona camadas de compreensão de linguagem para interpretar frases críticas e incorpora contexto de negócios estruturado (valor do cliente, segmento, geografia etc.) para calcular uma prioridade ou rota final. Não importa se o registro é um chamado, uma reclamação ou uma solicitação; o que importa é como ele é representado em vetores e funcionalidades. Essa reutilização é o que transforma a plataforma em uma solução para todos os setores.
Do ponto de vista do TCO, esse processo significa que um cliente do CrushBank pode:
O CrushBank agora está trabalhando com diversos parceiros que revendem sua plataforma, permitindo que provedores de serviços gerenciados e outros provedores levem recursos de IA a centenas de clientes finais sem precisar construir, proteger e escalar seus próprios stacks de IA e de dados.
Como a arquitetura é agêntica, centrada em dados e integrada por design, o escalonamento normalmente envolve:
Para os clientes do CrushBank, o retorno é simples: tempos de resolução mais rápidos, menos escalonamentos, engenheiros mais produtivos e centrais de serviço impulsionadas por IA que parecem uma extensão das ferramentas existentes, em vez de outro silo. Para os usuários, isso significa resolver problemas de forma mais rápida e precisa, sem a necessidade de conhecimento especializado sobre o watsonx, bancos de dados de vetores ou fluxos de trabalho agênticos.
Ao aproveitar o stack de dados, IA e orquestração da IBM, o CrushBank transformou um único desafio de suporte de TI em um negócio de plataforma de IA escalável. Essa plataforma pode acompanhar seus clientes em novos setores, novas fontes de dados e novos casos de uso sem precisar refazer a base a cada vez.