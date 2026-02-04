Da lista de pendências à inovação: como o CrushBank transforma o suporte de help desk de TI com o IBM® watsonx

Centrais de serviço sobrecarregadas. Dados corporativos dispersos. A pressão para "adicionar IA" sem interromper os fluxos de trabalho existentes. Esses são alguns dos maiores desafios enfrentados pela prestação de serviços de TI, uma área sobrecarregada cargas de trabalho e restrições orçamentárias cada vez maiores.

Há quase uma década, o CrushBank decidiu solucionar esses problemas com uma plataforma impulsionada por IA para otimizar a entrega e o gerenciamento de serviços de TI. O objetivo mais amplo era melhorar a experiência de fornecimento de suporte não apenas do ponto de vista técnico, mas também para os usuários.

A empresa com sede em Hicksville, NY, desenvolveu sua plataforma no IBM watsonx.data, watsonx.ai, watsonx Orchestrate e IBM Cloud. Ela foi projetada para ajudar as equipes internas de TI e os provedores de serviços gerenciados a resolver os chamados com mais rapidez, encaminhá-los de maneira mais inteligente e apresentar recursos orientados por IA aos seus próprios usuários. Os resultados são impressionantes: uma redução de aproximadamente 25% no tempo médio de resolução e um aumento de 20% na resolução no primeiro contato para os clientes que utilizam a plataforma.

O CrushBank alcançou o sucesso de um assistente de suporte de TI impulsionado por IA e o expandiu para uma plataforma multilocatário usada por grandes empresas em todos os setores para uma série de novos casos de uso. Essas instâncias incluem a modernização de aplicações legadas e cenários de atendimento ao cliente, como sinistros de seguros e faturas médicas. Tudo isso é executado na IBM e no watsonx.