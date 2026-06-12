Em um nível mais elevado, veja como os dados migram da prateleira da loja para a inteligência praticável:

Ingestão

Os dados de varejo chegam ao MySQL por meio de APIs e são transmitidos para tópicos do Kafka. Esses dados incluem imagens de prateleiras (e metadados associados), atualizações de produtos, níveis de inventário, dados de vendas e muito mais do pipeline de visão computacional.

Visão computacional e inferência

‎Os modelos de LLMs e ML proprietários da Focal são executados no GCP (caixa rosa no diagrama do arco acima). As funcionalidades e detecções de imagens (por exemplo, presença de produtos, lacunas, itens fora do lugar) são extraídas e publicadas nos tópicos do Kafka e, em seguida, processadas com o Flink.

Processamento de fluxo em tempo real para preparar os dados para a IA

‎Embora o pipeline principal seja o processamento de imagens, a solução também processa dados de produtos, inventário, compras e saídas de inferência de modelo. A Focal usa o Flink para calcular métricas e agregações em tempo real, transformando as detecções em informações sobre disponibilidade nas prateleiras, eventos de falta de estoque e sinais de conformidade com o planograma. A camada de streaming também funciona como a estrutura de comunicação de microsserviços para o pipeline de imagens orientado a eventos.

As etapas de preparação de dados pré-IA incluem a remoção de informações pessoais identificáveis, mascaramento, OCR, extração de funcionalidades e outros pré-processamentos de imagens. Essas etapas garantem que o que chega aos modelos e sistemas subsequentes seja seguro em termos de privacidade e esteja pronto para uso nos modelos.

Coletores operacionais e analíticos

A Focal grava resultados operacionais de baixa latência no MongoDB e transmite conjuntos de dados selecionados para o Snowflake para análise de dados e geração de relatórios. Ela também usa o fluxo para CDC para data warehouses e data lakes, para que os sistemas subsequentes permaneçam atualizados sem a necessidade de ETL em lote.

Experiências do Store Walk e do Impact

As diretrizes praticáveis fluem para a experiência móvel do Store Walk da Focal Systems (orientando a equipe a reabastecer) e são acumuladas como métricas do Impact para dashboards de eficiência da loja e disponibilidade na prateleira.