A Focal Systems mostra como a IA de varejo se apresenta quando desenvolvida no IBM Confluent como um sistema operacional em tempo real: sinais de inventário e armazenamento de dados que fluem através do Kafka e do Flink para que as equipes possam detectar quando o inventário está baixo, acionar o reabastecimento e medir a execução em tempo real.
A cada segundo que um produto fica fora de estoque em uma prateleira, a receita desaparece silenciosamente. Os clientes saem de mãos vazias e as empresas perdem clientes, bem como informações valiosas sobre o que está acontecendo no chão de fábrica.
A Focal Systems criou o Shelf AI, uma solução que "vê" continuamente as prateleiras das lojas, detecta falta de estoque e orienta as equipes a reabastecer a tempo, para que os produtos estejam na prateleira quando os clientes precisarem deles.
A missão da empresa sediada em São Francisco é modernizar o varejo, automatizando as operações das lojas com visão computacional, IA e fluxo de dados para maximizar a lucratividade e minimizar o desperdício de alimentos. A IA não é um complemento, é o mecanismo central que alimenta os recursos de inteligência de varejo da Focal.
Ao analisar imagens de prateleira em tempo real, a solução da empresa ajuda as lojas a reduzir o desperdício e aumentar as vendas por meio de insights precisos e imediatos sobre a disponibilidade das prateleiras e o inventário da loja. A Focal alcança esse resultado criando uma solução simples e perfeita para impulsionar o desempenho da loja com um sistema operacional de varejo de IA que usa dados de alta qualidade em tempo real e em escala.
No varejo, o frescor não se limita apenas aos produtos; trata-se do contexto em tempo real que a IA precisa para agir agora. Se houver um contexto que dê significado aos dados brutos, a IA da Focal fornece uma orientação confiável. Esses dados incluem novas imagens de prateleira, alterações de produtos e planograma, sinais de inventário e vendas e fluem continuamente, sendo processados à medida que chegam.
O fluxo de dados é o que permite que a solução consuma novas imagens de prateleira, execute inferência de modelo, calcule agregados e publique insights e ações com o mínimo de atraso. É assim que o sistema consegue direcionar os funcionários para o corredor certo no momento certo, em vez de horas depois. É também assim que os gerentes obtêm métricas de disponibilidade em tempo real nas prateleiras para decisões operacionais que impactam positivamente os resultados no mesmo dia.
A solução integra câmeras com modelos deep learning para inteligência em tempo real e consiste em quatro componentes principais:
Em resumo, a plataforma Focal combina câmeras proprietárias montadas em prateleiras, IA avançada e fluxo de dados em tempo real para transformar as operações de varejo. As câmeras de visão computacional escaneiam as prateleiras continuamente e o Shelf IA interpreta milhões de imagens diariamente. O aplicativo móvel Action Tool orienta os colaboradores a repor o estoque e o dashboard Impact oferece visibilidade em tempo real e até mesmo visualizações em tempo real das condições das prateleiras.
Antes da Focal Systems padronizar uma plataforma de fluxo de dados gerenciada, a equipe desenvolveu serviços personalizados e um framework interno que tinha dificuldades para acompanhar as rápidas demandas do varejo, incluindo:
Um serviço totalmente gerenciado, nativo da nuvem e escalável era um requisito fundamental para a Focal, e o sistema robusto da IBM Confluent acelerou o caminho do protótipo à produção sem aumentar a carga operacional. Como a equipe já estava usando o Apache Kafka nativo da nuvem no Confluent Cloud, isso facilitou a ativação do Apache Flink sem servidor junto com o stack existente.
O gráfico mostra a arquitetura resumidamente:
Em um nível mais elevado, veja como os dados migram da prateleira da loja para a inteligência praticável:
Ingestão
Os dados de varejo chegam ao MySQL por meio de APIs e são transmitidos para tópicos do Kafka. Esses dados incluem imagens de prateleiras (e metadados associados), atualizações de produtos, níveis de inventário, dados de vendas e muito mais do pipeline de visão computacional.
Visão computacional e inferência
Os modelos de LLMs e ML proprietários da Focal são executados no GCP (caixa rosa no diagrama do arco acima). As funcionalidades e detecções de imagens (por exemplo, presença de produtos, lacunas, itens fora do lugar) são extraídas e publicadas nos tópicos do Kafka e, em seguida, processadas com o Flink.
Processamento de fluxo em tempo real para preparar os dados para a IA
Embora o pipeline principal seja o processamento de imagens, a solução também processa dados de produtos, inventário, compras e saídas de inferência de modelo. A Focal usa o Flink para calcular métricas e agregações em tempo real, transformando as detecções em informações sobre disponibilidade nas prateleiras, eventos de falta de estoque e sinais de conformidade com o planograma. A camada de streaming também funciona como a estrutura de comunicação de microsserviços para o pipeline de imagens orientado a eventos.
As etapas de preparação de dados pré-IA incluem a remoção de informações pessoais identificáveis, mascaramento, OCR, extração de funcionalidades e outros pré-processamentos de imagens. Essas etapas garantem que o que chega aos modelos e sistemas subsequentes seja seguro em termos de privacidade e esteja pronto para uso nos modelos.
Coletores operacionais e analíticos
A Focal grava resultados operacionais de baixa latência no MongoDB e transmite conjuntos de dados selecionados para o Snowflake para análise de dados e geração de relatórios. Ela também usa o fluxo para CDC para data warehouses e data lakes, para que os sistemas subsequentes permaneçam atualizados sem a necessidade de ETL em lote.
Experiências do Store Walk e do Impact
As diretrizes praticáveis fluem para a experiência móvel do Store Walk da Focal Systems (orientando a equipe a reabastecer) e são acumuladas como métricas do Impact para dashboards de eficiência da loja e disponibilidade na prateleira.
O stack de IA da Focal Systems inclui vários modelos proprietários de LLM e ML. Escolher o modelo certo para a tarefa, mantendo a propriedade intelectual crítica e o treinamento internos, é mais importante.
As principais aplicações impulsionadas por dados de streaming combinados com o stack de IA da Focal Systems são:
A maior mudança é que as decisões das lojas são orientadas pelo contexto em tempo real. Novas imagens chegam, o sistema infere, agrega e publica e, em seguida, os funcionários agem. Os gerentes veem que a mesma verdade fundamentada se reflete no Impact, tudo em sintonia com o estado real da loja.
Esse ciclo virtuoso depende de um contexto novo e de alta qualidade de ponta a ponta, e é por isso que o streaming está no centro da arquitetura. Em última análise, a Focal está realizando o armazenamenento autogerenciado do futuro, impulsionada por IA avançada.
A combinação do Kafka gerenciado e do Flink no Confluent permite que a Focal migre rapidamente, simplifique a arquitetura de streaming e se concentre na lógica de negócios em vez da gestão da infraestrutura. A equipe substituiu os serviços personalizados e os frameworks anteriormente não escaláveis pelo processamento de fluxo SQL do Flink e acelerou a entrega, reduzindo a barreira à produção.
Do ponto de vista do cliente, a Focal capacita as equipes das lojas a receber orientações oportunas e confiáveis por meio da Action Tool. Ela também permite que os stakeholders do varejo obtenham insights em tempo real sobre a disponibilidade nas prateleiras e a precisão do inventário por meio do Impact, ambos impulsionados por fluxos de dados enriquecidos que melhoram os resultados dos modelos. O resultado é menos falta de estoque, maior disponibilidade nas prateleiras e precisão do inventário, reabastecimento e contagens de ciclo mais rápidas e aumento nas vendas, entregues com menos desperdício e maior confiabilidade empresarial em todas as lojas.