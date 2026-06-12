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Focal Systems: impulsionando o desempenho da loja com um sistema operacional de varejo de IA e dados em tempo real

A Focal Systems mostra como a IA de varejo se apresenta quando desenvolvida no IBM Confluent como um sistema operacional em tempo real: sinais de inventário e armazenamento de dados que fluem através do Kafka e do Flink para que as equipes possam detectar quando o inventário está baixo, acionar o reabastecimento e medir a execução em tempo real.

Publicado 12/06/2026

A cada segundo que um produto fica fora de estoque em uma prateleira, a receita desaparece silenciosamente. Os clientes saem de mãos vazias e as empresas perdem clientes, bem como informações valiosas sobre o que está acontecendo no chão de fábrica.

A Focal Systems criou o Shelf AI, uma solução que "vê" continuamente as prateleiras das lojas, detecta falta de estoque e orienta as equipes a reabastecer a tempo, para que os produtos estejam na prateleira quando os clientes precisarem deles.

A missão da empresa sediada em São Francisco é modernizar o varejo, automatizando as operações das lojas com visão computacional, IA e fluxo de dados para maximizar a lucratividade e minimizar o desperdício de alimentos. A IA não é um complemento, é o mecanismo central que alimenta os recursos de inteligência de varejo da Focal.

Ao analisar imagens de prateleira em tempo real, a solução da empresa ajuda as lojas a reduzir o desperdício e aumentar as vendas por meio de insights precisos e imediatos sobre a disponibilidade das prateleiras e o inventário da loja. A Focal alcança esse resultado criando uma solução simples e perfeita para impulsionar o desempenho da loja com um sistema operacional de varejo de IA que usa dados de alta qualidade em tempo real e em escala.

Cada imagem fornece vários dados para embasar as decisões

No varejo, o frescor não se limita apenas aos produtos; trata-se do contexto em tempo real que a IA precisa para agir agora. Se houver um contexto que dê significado aos dados brutos, a IA da Focal fornece uma orientação confiável. Esses dados incluem novas imagens de prateleira, alterações de produtos e planograma, sinais de inventário e vendas e fluem continuamente, sendo processados à medida que chegam.

O fluxo de dados é o que permite que a solução consuma novas imagens de prateleira, execute inferência de modelo, calcule agregados e publique insights e ações com o mínimo de atraso. É assim que o sistema consegue direcionar os funcionários para o corredor certo no momento certo, em vez de horas depois. É também assim que os gerentes obtêm métricas de disponibilidade em tempo real nas prateleiras para decisões operacionais que impactam positivamente os resultados no mesmo dia.

A solução integra câmeras com modelos deep learning para inteligência em tempo real e consiste em quatro componentes principais:

  • Visão computacional: câmeras proprietárias discretas projetadas especificamente para as demandas do ambiente de varejo. A Focal consegue cobrir toda a loja, capturando imagens de cada produto em todas as prateleiras ao longo do dia de compras.
  • Shelf AI: o mecanismo de IA exclusivo da Focal interpreta os dados capturados por suas câmeras para identificar quais produtos estão em estoque, quais estão esgotados e quais estão com estoque baixo. Essa abordagem permite que os clientes vejam a disponibilidade real do produto da mesma forma que seus clientes. O modelo da Focal identifica incompatibilidades entre os planogramas corporativos e o que está (ou não) nas prateleiras da loja.
  • Ferramenta de ação: a ferramenta de ação da Focal coloca a IA avançada ao alcance da equipe da loja, priorizando e atribuindo tarefas em tempo real para melhorar a conformidade, a disponibilidade do produto e a eficiência dos funcionários. Usando a aplicação, os funcionários da loja podem atualizar o inventário em tempo real, reduzindo o desperdício de alimentos e gerando pedidos mais precisos.
  • Impact: o Impact é o dashboard de gestão da Focal para medir e gerenciar as enormes melhorias que a visão computacional pode trazer para as operações de varejo: mão de obra desperdiçada realocada, redução do tempo de falta de estoque, recuperação de vendas, tarefas concluídas, conformidade garantida e apresentação aprimorada. O Impact inclui o Store Walk, a plataforma imersiva da Focal que permite que líderes do varejo percorram virtualmente os corredores de qualquer loja, de qualquer lugar. Essa ferramenta permite que eles obtenham uma visão abrangente da disponibilidade do produto, da conformidade nas prateleiras e do desempenho operacional.

Em resumo, a plataforma Focal combina câmeras proprietárias montadas em prateleiras, IA avançada e fluxo de dados em tempo real para transformar as operações de varejo. As câmeras de visão computacional escaneiam as prateleiras continuamente e o Shelf IA interpreta milhões de imagens diariamente. O aplicativo móvel Action Tool orienta os colaboradores a repor o estoque e o dashboard Impact oferece visibilidade em tempo real e até mesmo visualizações em tempo real das condições das prateleiras.

Desafios enfrentados na criação de um sistema operacional de varejo com IA em tempo real

Antes da Focal Systems padronizar uma plataforma de fluxo de dados gerenciada, a equipe desenvolveu serviços personalizados e um framework interno que tinha dificuldades para acompanhar as rápidas demandas do varejo, incluindo:

  • Dados de alta cardinalidade: era difícil processar e visualizar grandes quantidades de dados de alta cardinalidade (por loja, por câmera, por imagem) de forma eficiente e a tempo de agir.
  • Falta de escalabilidade: o framework personalizado apresentava problemas para lidar com o alto volume e cardinalidade dos dados de entrada, o que sobrecarregava os pipelines ponto a ponto e tornava o gerenciamento agregado inflexível. Essa abordagem atrasou a iteração de métricas e novas funcionalidades.
  • Necessidade de soluções gerenciadas e prontas para as empresas: como uma equipe enxuta, a Focal precisava de uma plataforma gerenciada e altamente disponível para acelerar o desenvolvimento. No entanto, essas soluções também devem oferecer personalização suficiente para evitar se tornarem becos sem saída técnicos à medida que a plataforma cresce. Dado o trabalho da Focal com os principais varejistas corporativos, a prontidão empresarial e a garantia de um alto tempo de atividade eram requisitos inegociáveis.
  • Equilíbrio da eficiência de custos e da economia unitária: a eficiência de custos é fundamental. As escolhas de arquitetura e tecnologia da Focal são rigorosamente avaliadas em relação ao modelo econômico interno da unidade, para garantir um crescimento sustentável.

Uso do IBM Confluent como a espinha dorsal da IA de streaming

Um serviço totalmente gerenciado, nativo da nuvem e escalável era um requisito fundamental para a Focal, e o sistema robusto da IBM Confluent acelerou o caminho do protótipo à produção sem aumentar a carga operacional. Como a equipe já estava usando o Apache Kafka nativo da nuvem no Confluent Cloud, isso facilitou a ativação do Apache Flink sem servidor junto com o stack existente.

  • Backbone de streaming orientado a eventos: o Kafka no Confluent é a camada de comunicação entre os estágios e serviços do pipeline de IA/ML no fluxo de processamento de imagens.
  • Processamento de fluxo com o Flink: a Focal calcula métricas por loja e por câmera em tempo real com o Flink SQL e abstrações de tabela mapeadas para tópicos Kafka.
  • Conectores e governança: a arquitetura depende de conectores para coletores operacionais (por exemplo, MongoDB) e para migrar os dados selecionados para o Snowflake; a governança e a catalogação são importantes à medida que a Focal expande os conjuntos de dados e as equipes que interagem com eles.

O gráfico mostra a arquitetura resumidamente:

Diagrama de arquitetura dos clientes da Focal Systems

Em um nível mais elevado, veja como os dados migram da prateleira da loja para a inteligência praticável:

Ingestão

Os dados de varejo chegam ao MySQL por meio de APIs e são transmitidos para tópicos do Kafka. Esses dados incluem imagens de prateleiras (e metadados associados), atualizações de produtos, níveis de inventário, dados de vendas e muito mais do pipeline de visão computacional.

Visão computacional e inferência

‎Os modelos de LLMs e ML proprietários da Focal são executados no GCP (caixa rosa no diagrama do arco acima). As funcionalidades e detecções de imagens (por exemplo, presença de produtos, lacunas, itens fora do lugar) são extraídas e publicadas nos tópicos do Kafka e, em seguida, processadas com o Flink.

Processamento de fluxo em tempo real para preparar os dados para a IA

‎Embora o pipeline principal seja o processamento de imagens, a solução também processa dados de produtos, inventário, compras e saídas de inferência de modelo. A Focal usa o Flink para calcular métricas e agregações em tempo real, transformando as detecções em informações sobre disponibilidade nas prateleiras, eventos de falta de estoque e sinais de conformidade com o planograma. A camada de streaming também funciona como a estrutura de comunicação de microsserviços para o pipeline de imagens orientado a eventos.

As etapas de preparação de dados pré-IA incluem a remoção de informações pessoais identificáveis, mascaramento, OCR, extração de funcionalidades e outros pré-processamentos de imagens. Essas etapas garantem que o que chega aos modelos e sistemas subsequentes seja seguro em termos de privacidade e esteja pronto para uso nos modelos.

Coletores operacionais e analíticos

A Focal grava resultados operacionais de baixa latência no MongoDB e transmite conjuntos de dados selecionados para o Snowflake para análise de dados e geração de relatórios. Ela também usa o fluxo para CDC para data warehouses e data lakes, para que os sistemas subsequentes permaneçam atualizados sem a necessidade de ETL em lote.

Experiências do Store Walk e do Impact

As diretrizes praticáveis fluem para a experiência móvel do Store Walk da Focal Systems (orientando a equipe a reabastecer) e são acumuladas como métricas do Impact para dashboards de eficiência da loja e disponibilidade na prateleira.

Análise de casos de uso da IA no varejo

O stack de IA da Focal Systems inclui vários modelos proprietários de LLM e ML. Escolher o modelo certo para a tarefa, mantendo a propriedade intelectual crítica e o treinamento internos, é mais importante.

As principais aplicações impulsionadas por dados de streaming combinados com o stack de IA da Focal Systems são:

  • Monitoramento de disponibilidade de prateleira (detecção de falta de estoque): a inferência contínua transforma fluxos de imagens em sinais confiáveis e com registro de data e hora, que impulsionam os fluxos de trabalho de reposição na Action Tool.
  • Auditoria automática de inventário (contagem cíclica): a Focal calcula discrepâncias e tendências a partir de detecções e metadados para reduzir as auditorias manuais e melhorar a precisão.
  • Conformidade e otimização de merchandising do planograma: a solução detecta itens extraviados e problemas de conformidade a partir do fluxo de visão ao vivo e apresenta as ações de maior impacto.
  • "Tempo de viagem" do Store Walk: as equipes podem avaliar como qualquer seção estava ao longo do dia, combinada com métricas calculadas em tempo real, porque os dados são processados e disponibilizados em tempo real, não no lote do dia seguinte.

Impacto da IA de varejo nos negócios em tempo real

A maior mudança é que as decisões das lojas são orientadas pelo contexto em tempo real. Novas imagens chegam, o sistema infere, agrega e publica e, em seguida, os funcionários agem. Os gerentes veem que a mesma verdade fundamentada se reflete no Impact, tudo em sintonia com o estado real da loja.

Esse ciclo virtuoso depende de um contexto novo e de alta qualidade de ponta a ponta, e é por isso que o streaming está no centro da arquitetura. Em última análise, a Focal está realizando o armazenamenento autogerenciado do futuro, impulsionada por IA avançada.

A combinação do Kafka gerenciado e do Flink no Confluent permite que a Focal migre rapidamente, simplifique a arquitetura de streaming e se concentre na lógica de negócios em vez da gestão da infraestrutura. A equipe substituiu os serviços personalizados e os frameworks anteriormente não escaláveis pelo processamento de fluxo SQL do Flink e acelerou a entrega, reduzindo a barreira à produção.

Do ponto de vista do cliente, a Focal capacita as equipes das lojas a receber orientações oportunas e confiáveis por meio da Action Tool. Ela também permite que os stakeholders do varejo obtenham insights em tempo real sobre a disponibilidade nas prateleiras e a precisão do inventário por meio do Impact, ambos impulsionados por fluxos de dados enriquecidos que melhoram os resultados dos modelos. O resultado é menos falta de estoque, maior disponibilidade nas prateleiras e precisão do inventário, reabastecimento e contagens de ciclo mais rápidas e aumento nas vendas, entregues com menos desperdício e maior confiabilidade empresarial em todas as lojas.

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Tobias Behre

Vice President of Product

Focal Systems

Marcin Stachura

Senior Software Engineer

Focal Systems

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