Cinco maneiras de obter qualidade de dados com uma arquitetura Medallion

A Medallion Data Architecture (MDA) é a melhor abordagem focada na qualidade, projetada para resolver os desafios significativos que as organizações enfrentam ao se tornarem baseadas em dados.

A MDA é um padrão de design de dados que organiza os dados em zonas distintas e em camadas (Bronze, Silver e Gold) ao longo de todo o ciclo de vida. Esse ciclo progride da ingestão para a transformação de dados, da agregação para o consumo de dados.

Essa abordagem foi projetada para superar as limitações da integração simples, como extrair, transformar e carregar (ETL). Nesse caso, tempo excessivo é gasto na limpeza de dados devido à qualidade inconsistente, o que acaba dificultando a capacidade de extrair insights praticáveis. A estrutura em camadas da arquitetura é o que melhora progressivamente a qualidade de dados e a estrutura, lidando diretamente com as falhas dos métodos tradicionais.