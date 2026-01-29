Cinco maneiras de obter qualidade de dados com uma arquitetura Medallion

O desafio fundamental no gerenciamento moderno de dados não está apenas nas técnicas comuns de integração, o ato de mover e combinar dados, mas sim em garantir a qualidade deles.
Embora a integração disponibilize os dados, ela muitas vezes apenas transfere a bagunça. A abordagem em várias camadas da Medallion Data Architecture vai além da integração ao implementar controles essenciais de qualidade, garantindo que os dados sejam progressivamente limpos, validados e confiáveis à medida que migram de seu estado bruto para análises prontas para consumo.
A Medallion Data Architecture (MDA) é a melhor abordagem focada na qualidade, projetada para resolver os desafios significativos que as organizações enfrentam ao se tornarem baseadas em dados.
A MDA é um padrão de design de dados que organiza os dados em zonas distintas e em camadas (Bronze, Silver e Gold) ao longo de todo o ciclo de vida. Esse ciclo progride da ingestão para a transformação de dados, da agregação para o consumo de dados.
Essa abordagem foi projetada para superar as limitações da integração simples, como extrair, transformar e carregar (ETL). Nesse caso, tempo excessivo é gasto na limpeza de dados devido à qualidade inconsistente, o que acaba dificultando a capacidade de extrair insights praticáveis. A estrutura em camadas da arquitetura é o que melhora progressivamente a qualidade de dados e a estrutura, lidando diretamente com as falhas dos métodos tradicionais.
Esse framework coesivo, geralmente suportado por sistemas como o IBM watsonx.data, alcança objetivos-chave que vão além da integração básica, incluindo a obtenção de produtos de dados repetíveis e de alta qualidade, governança aprimorada em todas as zonas e maximização do valor dos dados, permitindo que a organização passe de uma situação de dificuldades com dados para uma situação de tomada de decisões baseadas em dados.
Enquanto o ETL tradicional se concentra principalmente em mover dados de forma eficiente da origem para o destino, a arquitetura Medallion é criada especificamente para melhorar a qualidade de dados em todas as etapas. Os cinco pontos apresentados mais à frente detalham como as camadas Bronze, Silver e Gold do MDA resolvem sistematicamente os problemas estruturais e de precisão comuns nos processos clássicos de ETL:
Em um sistema ETL tradicional, os dados são frequentemente alterados enquanto estão em movimento, antes mesmo de chegarem ao armazenamento final. Esse processo "em andamento" tem seus próprios riscos: se houver um erro nas regras de transformação, o arquivo de origem bruto original geralmente é perdido ou substituído. Encontrar um erro posteriormente significa que você pode ter dificuldade em verificar novamente os dados originais, dificultando as correções do problema principal.
A arquitetura Medallion evita totalmente esse risco usando a "camada Bronze" (dados brutos) como uma fonte segura e imutável. Essa camada preserva os dados originais exatamente como foram recebidos, separando o processo de limpeza do carregamento inicial de dados. Isso garante que o arquivo de origem original esteja sempre disponível para reiniciar a limpeza ou validar os resultados, o que nos dá total confiança nos dados.
A etapa “Transformar” (T) no ETL tradicional muitas vezes é apenas um trabalho estrutural: conversão de tipos de dados, aplicação de filtros simples e alinhamento de colunas para se ajustar ao formato de destino. Como o ETL se concentra apenas nesse alinhamento, ele geralmente não faz correções em problemas profundos de qualidade semântica – problemas relacionados ao significado e à identidade real dos dados.
A "camada Silver" (dados limpos, estruturados e enriquecidos) da arquitetura Medallion é onde esse trabalho crítico e mais profundo ocorre. Em vez de apenas mover dados, a camada Silver é dedicada à correção ativa de dados, padronização e resolução de entidades. Esse processo unifica registros conflitantes (como IDs de clientes duplicados) em um único "registro mestre" confiável, o que significa que você faz correções na identidade comercial real dos dados. Esse foco na verdadeira integridade vai muito além do simples alinhamento estrutural.
Um grande problema com o tratamento tradicional de dados é que ele permite que diferentes equipes calculem métricas-chave, como vendas ou taxa de rotatividade, usando fórmulas ligeiramente diferentes e ferramentas separadas. Essa descentralização cria inconsistência imediata nos resultados e causa desconfiança em toda a empresa.
A “camada Gold” (dados de negócios refinados) da arquitetura Medallion foi projetada para acabar com essa confusão. Ela atua como a fonte única da verdade certificada, impondo a lógica de negócios final e correta. Todas as métricas críticas são definidas e pré-calculadas uma vez nessa camada, garantindo que todos os consumidores - de dashboards a modelos de dados - usem a mesma definição validada. Essa abordagem resolve o problema de qualidade organizacional de inconsistência e desconfiança.
Nos sistemas ETL tradicionais, uma grande vulnerabilidade é a "deriva de esquema". Esse erro ocorre quando a fonte de dados original altera repentinamente seu formato (por exemplo, uma coluna é removida ou um campo numérico se torna um caractere). Como a transformação ocorre logo no início na origem, essas alterações podem quebrar silenciosamente a definição de dados ou carregar dados indefinidos sem serem sinalizados até que as aplicações comecem a falhar.
Por outro lado, as camadas Silver e Gold da arquitetura Medallion usam uma aplicação rigorosa do esquema. Essa funcionalidade atua como uma verificação de segurança ativa: se um registro violar a estrutura esperada, o sistema o colocará instantaneamente em quarentena ou o rejeitará. Essa abordagem proativa garante que os dados corrompidos sejam totalmente bloqueados no controle de qualidade, mantendo a camada Gold final, pronta para análise, limpa e confiável.
Em um processo tradicional de ETL, se encontrarmos um erro de dados nos relatórios, rastrearemos o erro até sua origem. Sejam os dados de origem, o código de transformação ou a carga, muitas vezes é um esforço significativo e difícil devido à rastreabilidade ainda em desenvolvimento. Esse desafio dificulta o diagnóstico rápido de erros e a aplicação de responsabilização.
A arquitetura Medallion resolve esse problema porque sua estrutura em camadas fornece inerentemente uma linhagem de dados de ponta a ponta. A progressão explícita e estruturada dos dados da camada bruta Bronze, passando pela camada limpa Silver até a camada final Gold garante que qualquer ponto final de dados possa ser instantaneamente rastreado por todo seu histórico de transformação até seu estado bruto original.
Essa responsabilização simples e integrada é essencial para o controle de qualidade, permitindo que as equipes diagnostiquem rapidamente a causa raiz de qualquer problema.
A arquitetura Medallion faz correções e organiza suas informações em três etapas claras: Bronze, Silver e Gold. Essa configuração simples elimina o estresse causado por dados incorretos, permitindo que você tome decisões rápidas e inteligentes para o seu negócio. Pronto para vê-lo funcionar? Solicite uma demonstração do IBM watsonx.data lakehouse para ver como transformamos arquivos brutos em resultados de alta qualidade nos quais você pode confiar.