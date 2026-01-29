Inteligência artificial Automação de TI

Cinco maneiras de obter qualidade de dados com uma arquitetura Medallion

O desafio fundamental no gerenciamento moderno de dados não está apenas nas técnicas comuns de integração, o ato de mover e combinar dados, mas sim em garantir a qualidade deles.

Publicado 29/01/2026
Fotografia em close-up de uma mão colocando um post-it azul com as palavras "estratégia de IA" em um quadro branco
By John Thangaraj

Embora a integração disponibilize os dados, ela muitas vezes apenas transfere a bagunça. A abordagem em várias camadas da Medallion Data Architecture vai além da integração ao implementar controles essenciais de qualidade, garantindo que os dados sejam progressivamente limpos, validados e confiáveis à medida que migram de seu estado bruto para análises prontas para consumo.

Projetado para superar as limitações da integração de dados

A Medallion Data Architecture (MDA) é a melhor abordagem focada na qualidade, projetada para resolver os desafios significativos que as organizações enfrentam ao se tornarem baseadas em dados.

A MDA é um padrão de design de dados que organiza os dados em zonas distintas e em camadas (Bronze, Silver e Gold) ao longo de todo o ciclo de vida. Esse ciclo progride da ingestão para a transformação de dados, da agregação para o consumo de dados.

Essa abordagem foi projetada para superar as limitações da integração simples, como extrair, transformar e carregar (ETL). Nesse caso, tempo excessivo é gasto na limpeza de dados devido à qualidade inconsistente, o que acaba dificultando a capacidade de extrair insights praticáveis. A estrutura em camadas da arquitetura é o que melhora progressivamente a qualidade de dados e a estrutura, lidando diretamente com as falhas dos métodos tradicionais.

Fluxo de trabalho do Medallion Architecture Fluxo de trabalho do Medallion Architecture

Esse framework coesivo, geralmente suportado por sistemas como o IBM watsonx.data, alcança objetivos-chave que vão além da integração básica, incluindo a obtenção de produtos de dados repetíveis e de alta qualidade, governança aprimorada em todas as zonas e maximização do valor dos dados, permitindo que a organização passe de uma situação de dificuldades com dados para uma situação de tomada de decisões baseadas em dados.

A diferença: priorizar a qualidade versus priorizar o movimento

Enquanto o ETL tradicional se concentra principalmente em mover dados de forma eficiente da origem para o destino, a arquitetura Medallion é criada especificamente para melhorar a qualidade de dados em todas as etapas. Os cinco pontos apresentados mais à frente detalham como as camadas Bronze, Silver e Gold do MDA resolvem sistematicamente os problemas estruturais e de precisão comuns nos processos clássicos de ETL:

1. Preservação dos dados originais

Em um sistema ETL tradicional, os dados são frequentemente alterados enquanto estão em movimento, antes mesmo de chegarem ao armazenamento final. Esse processo "em andamento" tem seus próprios riscos: se houver um erro nas regras de transformação, o arquivo de origem bruto original geralmente é perdido ou substituído. Encontrar um erro posteriormente significa que você pode ter dificuldade em verificar novamente os dados originais, dificultando as correções do problema principal.

A arquitetura Medallion evita totalmente esse risco usando a "camada Bronze" (dados brutos) como uma fonte segura e imutável. Essa camada preserva os dados originais exatamente como foram recebidos, separando o processo de limpeza do carregamento inicial de dados. Isso garante que o arquivo de origem original esteja sempre disponível para reiniciar a limpeza ou validar os resultados, o que nos dá total confiança nos dados.

2. Limpeza e padronização dos dados

A etapa “Transformar” (T) no ETL tradicional muitas vezes é apenas um trabalho estrutural: conversão de tipos de dados, aplicação de filtros simples e alinhamento de colunas para se ajustar ao formato de destino. Como o ETL se concentra apenas nesse alinhamento, ele geralmente não faz correções em problemas profundos de qualidade semântica – problemas relacionados ao significado e à identidade real dos dados.

A "camada Silver" (dados limpos, estruturados e enriquecidos) da arquitetura Medallion é onde esse trabalho crítico e mais profundo ocorre. Em vez de apenas mover dados, a camada Silver é dedicada à correção ativa de dados, padronização e resolução de entidades. Esse processo unifica registros conflitantes (como IDs de clientes duplicados) em um único "registro mestre" confiável, o que significa que você faz correções na identidade comercial real dos dados. Esse foco na verdadeira integridade vai muito além do simples alinhamento estrutural.

3. Garantir métricas de negócios consistentes

Um grande problema com o tratamento tradicional de dados é que ele permite que diferentes equipes calculem métricas-chave, como vendas ou taxa de rotatividade, usando fórmulas ligeiramente diferentes e ferramentas separadas. Essa descentralização cria inconsistência imediata nos resultados e causa desconfiança em toda a empresa.

A “camada Gold” (dados de negócios refinados) da arquitetura Medallion foi projetada para acabar com essa confusão. Ela atua como a fonte única da verdade certificada, impondo a lógica de negócios final e correta. Todas as métricas críticas são definidas e pré-calculadas uma vez nessa camada, garantindo que todos os consumidores - de dashboards a modelos de dados - usem a mesma definição validada. Essa abordagem resolve o problema de qualidade organizacional de inconsistência e desconfiança.

4. Prevenção de entrada de dados ruins

Nos sistemas ETL tradicionais, uma grande vulnerabilidade é a "deriva de esquema". Esse erro ocorre quando a fonte de dados original altera repentinamente seu formato (por exemplo, uma coluna é removida ou um campo numérico se torna um caractere). Como a transformação ocorre logo no início na origem, essas alterações podem quebrar silenciosamente a definição de dados ou carregar dados indefinidos sem serem sinalizados até que as aplicações comecem a falhar.

Por outro lado, as camadas Silver e Gold da arquitetura Medallion usam uma aplicação rigorosa do esquema. Essa funcionalidade atua como uma verificação de segurança ativa: se um registro violar a estrutura esperada, o sistema o colocará instantaneamente em quarentena ou o rejeitará. Essa abordagem proativa garante que os dados corrompidos sejam totalmente bloqueados no controle de qualidade, mantendo a camada Gold final, pronta para análise, limpa e confiável.

5. Responsabilização integrada ao longo de todo o processo

Em um processo tradicional de ETL, se encontrarmos um erro de dados nos relatórios, rastrearemos o erro até sua origem. Sejam os dados de origem, o código de transformação ou a carga, muitas vezes é um esforço significativo e difícil devido à rastreabilidade ainda em desenvolvimento. Esse desafio dificulta o diagnóstico rápido de erros e a aplicação de responsabilização.

A arquitetura Medallion resolve esse problema porque sua estrutura em camadas fornece inerentemente uma linhagem de dados de ponta a ponta. A progressão explícita e estruturada dos dados da camada bruta Bronze, passando pela camada limpa Silver até a camada final Gold garante que qualquer ponto final de dados possa ser instantaneamente rastreado por todo seu histórico de transformação até seu estado bruto original.

Essa responsabilização simples e integrada é essencial para o controle de qualidade, permitindo que as equipes diagnostiquem rapidamente a causa raiz de qualquer problema.

Introdução

A arquitetura Medallion faz correções e organiza suas informações em três etapas claras: Bronze, Silver e Gold. Essa configuração simples elimina o estresse causado por dados incorretos, permitindo que você tome decisões rápidas e inteligentes para o seu negócio. Pronto para vê-lo funcionar? Solicite uma demonstração do IBM watsonx.data lakehouse para ver como transformamos arquivos brutos em resultados de alta qualidade nos quais você pode confiar.

John Thangaraj

Senior Data technical Architect