Transferências de arquivos mais rápidas e inteligentes para pequenas e médias empresas: agora é a hora de experimentar o IBM® Aspera

Com a tecnologia FASP patenteada da IBM, o Aspera elimina gargalos na transferência de arquivos usando totalmente a largura de banda disponível sem sacrificar a confiabilidade ou a criptografia.
Quando você administra uma pequena ou média empresa (PME), o tempo é tudo. Quer você esteja entregando trabalho criativo aos clientes, migrando grandes conjuntos de dados entre equipes ou compartilhando arquivos de mídia com parceiros em todo o mundo, atrasos nas transferências de arquivos podem significar prazos perdidos e oportunidades perdidas. Os métodos tradicionais como e-mail, FTP ou mesmo serviços de nuvem de nível de consumidor simplesmente não conseguem acompanhar as demandas atuais por velocidade, segurança e confiabilidade.
A maioria das PMEs começa com ferramentas simples de compartilhamento de arquivos que funcionam bem com arquivos pequenos. Mas assim que os arquivos ficam maiores (vídeos de alta resolução, desenhos CAD, imagens médicas ou relatórios com muitos dados), essas ferramentas se tornam um gargalo. Os uploads falham, as transferências se arrastam por horas e a segurança fica para depois. A entrega de arquivos deveria ser tão simples quanto enviar um e-mail, porém infinitamente mais rápida e segura.
O IBM Aspera foi projetado para empresas que precisam migrar dados de qualquer tamanho, por qualquer distância, tão rapidamente quanto a rede permitir. Com a tecnologia FASP patenteada da IBM, o Aspera elimina gargalos na transferência de arquivos usando totalmente a largura de banda disponível sem sacrificar a confiabilidade ou a criptografia.
Para as pequenas e médias empresas, isso significa:
Embora o IBM Aspera seja confiável para algumas das maiores marcas do mundo, seus benefícios se aplicam também às pequenas e médias empresas.
Essas histórias mostram o que é possível quando a velocidade e a segurança não são obstáculos, mas vantagens.
Tecnologia avançada não é mais reservada para as grandes empresas. Com o Aspera agora disponível com 30% de desconto em novas assinaturas mensais e anuais até 15 de dezembro de 2025, pequenas e médias empresas podem adotar as mesmas ferramentas poderosas usadas por líderes do setor por uma fração do custo.
Esta é a sua chance:
Se a migração de grandes arquivos desacelerou sua empresa, é hora de fazer a mudança. O IBM Aspera oferece a velocidade, a segurança e a escalabilidade de que você precisa, sem o preço corporativo.
Saiba mais sobre o IBM Aspera e solicite seu desconto de 30% hoje mesmo.