O Farmers State Bank usa IA agêntica para oferecer conveniência digital sem perder o toque pessoal

O que começou como um único agente de IA no Farmers State Bank tornou-se um blueprint para escalar a IA agêntica com confiança, controle e impacto de longo prazo. Uma camada de orquestração aberta e governada conecta agentes em toda a empresa sem lock-in, permitindo essa transformação.
O Farmers State Bank (FSB) é um banco comunitário de confiança, comprometido em oferecer atendimento personalizado, estabilidade financeira e conveniência bancária moderna aos clientes e comunidades que atende. Com uma longa tradição de integridade e foco no relacionamento com o cliente, o FSB combina valores locais com inovação voltada para o futuro, a fim de atender às necessidades em constante evolução de indivíduos, famílias e empresas.
Por meio de investimentos estratégicos em transformação digital (incluindo soluções de IA agêntica como a Penny) o FSB continua expandindo o acesso, aprimorando a qualidade do serviço e proporcionando uma experiência bancária segura e confiável em todos os canais.
O FSB está redefinindo o conceito de banco moderno, aproveitando a IA agêntica para aproximar o banco de seus clientes.
Com a introdução do "Penny", uma assistente conversacional de inteligência artificial (IA) agêntica, alimentada pelo IBM® watsonx Orchestrate e desenvolvida pela Incede.ai, o FSB criou uma experiência perfeita e personalizada. Essa experiência combina a conveniência digital com o acolhimento de um relacionamento com um banco comunitário. O Penny reimagina o engajamento do cliente e moderniza a prestação de serviços internos, posicionando-se como uma conquista definidora na jornada de transformação digital da FSB.
À medida que as grandes instituições financeiras continuam otimizando a escala e a eficiência, a experiência do cliente torna-se frequentemente impessoal e transacional. O FSB reconheceu que seus clientes, tanto atuais quanto potenciais, valorizam algo diferente:
A resposta foi clara: abraçar a inovação digital sem comprometer o toque pessoal que define o FSB.
Os clientes esperam cada vez mais a rapidez, a acessibilidade e a conveniência dos serviços bancários digitais, como respostas imediatas, agendamento fácil e suporte sob demanda. Ao mesmo tempo, continuam valorizando a experiência personalizada e orientada para o relacionamento que define a missão do FSB desde 1907.
Equilibrar essas expectativas representa um desafio estratégico, já que o FSB busca oferecer recursos digitais modernos sem comprometer o atendimento personalizado e de alta qualidade que é fundamental para sua abordagem centrada no cliente. Esse esforço exige uma integração criteriosa entre tecnologia e a participação humana.
Por meio de sessões de descoberta com executivos do FSB, líderes de agências e responsáveis pela conformidade, surgiram diversas oportunidades operacionais:
Essas pressões ficavam especialmente evidentes durante os horários de pico, quando as filas de espera aumentavam e a frustração dos clientes crescia. Ao mesmo tempo, os sistemas subjacentes que davam suporte a essas interações estavam fragmentados, exigindo coordenação manual entre ferramentas que não foram projetadas para interoperar de maneira padronizada e escalável.
A variabilidade nas respostas entre funcionários e canais criou inconsistências na experiência do cliente e na transmissão de informações. Muitas vezes, os clientes não sabiam com qual gerente de banco entrar em contato, o que causava atrasos, encaminhamento incorreto ou uma experiência de serviço abaixo do ideal. Os clientes eram obrigados a navegar entre o site, chamadas telefônicas e visitas às agências sem uma experiência guiada ou integrada.
O site funcionava principalmente como um repositório de informações estáticas, em vez de um canal interativo e orientado para a ação, resultando em oportunidades perdidas de engajar os clientes e conectá-los de forma eficiente ao gerente de banco ou serviço certo.
Diante das crescentes expectativas dos clientes por um suporte mais rápido e conveniente, o FSB decidiu oferecer uma nova experiência bancária, uma que preservasse seu serviço pessoal e focado na comunidade, ao mesmo tempo que incorporasse a tecnologia moderna e inteligente. A liderança reconheceu que os clientes esperam cada vez mais respostas imediatas, agendamento de horário simplificado e orientação consistente em todos os canais. Ao mesmo tempo, o FSB queria reduzir a pressão operacional sobre a equipe da linha de frente, que frequentemente era desviada de atividades de construção de relacionamento para responder a consultas repetitivas.
"O Penny está nos ajudando a reinventar a experiência bancária", diz Scott Falagan, Diretor de Varejo Bancário, "onde os clientes podem interagir em seus próprios termos, receber orientações imediatas e precisas e ainda se sentirem conectados às pessoas que melhor os conhecem."
Para atingir esses objetivos, o FSB buscou uma solução que pudesse responder automaticamente às perguntas dos clientes, agendar reuniões com gerentes de relacionamento e aliviar a pressão sobre a equipe. Essa solução também precisava garantir que cada interação fosse totalmente auditável e estivesse em conformidade com as normas regulamentares.
Essa visão deu origem ao Penny, uma solução de IA agêntica projetada e implementada pela Incede.ai e baseada no IBM watsonx Orchestrate. O Penny funciona como uma camada de orquestração centralizada que controla a forma como os agentes interagem com os sistemas corporativos, os dados e os usuários.
Após avaliar diversas soluções tecnológicas, o FSB selecionou o IBM watsonx Orchestrate devido ao seu forte alinhamento com os objetivos de segurança, operacionais e de atendimento ao cliente do banco. Uma das principais motivações foi sua capacidade de suportar um verdadeiro fluxo de trabalho agêntico automático. Ao contrário de um chatbot simples, o watsonx Orchestrate pode executar tarefas com várias etapas, orquestrar fluxos de trabalho complexos com resultados determinísticos e transferir ações com segurança para sistemas bancários integrados. Isso é feito através do uso de interfaces abertas e padronizadas que evitam o lock-in com fornecedor e permitem flexibilidade no longo prazo.
Essa abordagem de orquestração aberta permite que o FSB conecte agentes em um conjunto diversificado de sistemas corporativos, sejam eles baseados na nuvem ou locais. Ela se estende sem dificuldades por ambientes híbridos sem exigir integrações personalizadas para cada caso de uso.
Igualmente importante foi sua postura de segurança e conformidade de nível empresarial. A solução incorpora controles alinhados com os padrões do setor financeiro, oferece permissões de acesso detalhadas e se integra perfeitamente aos sistemas de identidade e auditoria existentes do FSB. Essa integração garante que cada ação automatizada mantenha total conformidade com as normas e políticas vigentes. Além disso, os modelos de governança são herdados diretamente dos sistemas subjacentes, preservando permissões, aplicando políticas e mantendo total auditabilidade em todas as interações conduzidas pelos agentes.
O FSB escolheu a Incede.ai pela sua vasta experiência em design e implementação de IA agêntica, especialmente para soluções que devem ser seguras, auditáveis e alinhadas com frameworks regulatórios rigorosos. Como IBM Business Partner, a Incede.ai trabalhou lado a lado com líderes do FSB em workshops interativos para documentar fluxo de trabalho reais de clientes, identificar gargalos operacionais e criar jornadas de usuário de alta confiança.
O Penny ajuda os clientes a localizar a agência mais conveniente e os encaminha ao gerente mais adequado às suas necessidades. Ele possibilita o agendamento de consultas sem complicações, solicitações de retorno de chamada sob demanda e interação por SMS em tempo real. Quando as perguntas vão além do seu conhecimento imediato, Penny recupera informações relevantes do site do FSB e documentos internos selecionados para garantir respostas precisas e confiáveis.
Em vez de substituir a conexão humana, o Penny a fortalece, eliminando atritos, orientando interações e garantindo que cada cliente tenha um caminho claro para um engajamento significativo com a equipe do FSB. O watsonx Orchestrate coordena essas interações como um plano de controle unificado entre agentes, sistemas e fluxos de trabalho.
Com a introdução do Penny, o FSB está aproveitando intencionalmente a tecnologia para tornar o setor bancário mais pessoal e mais conectado. O Penny não foi projetada para substituir o gerente bancário, mas para aproximar os clientes dele. Os funcionários se beneficiam de fluxos de trabalho simplificados e da redução do esforço operacional, enquanto os clientes têm uma experiência do cliente mais fácil, respostas mais rápidas e um serviço mais consistente. Uma arquitetura híbrida possibilita esses resultados, ao mesmo tempo que se adapta a outros sistemas, canais e casos de uso sem a necessidade de reengenharia das integrações.
"O Penny foi bem recebida por nossa equipe porque simplifica o trabalho deles e garante um serviço consistente", diz Scott Falagan, Diretor de Banco de Varejo
O Penny representa um investimento estratégico do FSB no fortalecimento do relacionamento com o cliente de longo prazo. A adoção antecipada e o sentimento positivo reforçam que o Penny está gerando valor real hoje, enquanto posiciona o Farmers State Bank para um impacto sustentável de longo prazo.
O sucesso do Farmers State Bank com o Penny demonstra o que é possível quando a IA agêntica é construída sobre uma base projetada para confiança, flexibilidade e escalabilidade.
Impulsionado pelo IBM watsonx Orchestrate, o FSB oferece uma experiência de IA orientada, segura desde a concepção, integrada sem dificuldades com os sistemas existentes e capaz de evoluir conforme as necessidades do cliente.
Com o watsonx Orchestrate como painel de controle para seu ecossistema de agentes, o FSB conecta agentes de forma aberta e padronizada, ampliando os fluxos de trabalho em ambientes híbridos. Além disso, garante a aplicação consistente da governança, assegurando que cada interação seja confiável, auditável e em conformidade com as normas.
O resultado não é apenas uma solução para hoje, mas uma base escalável para serviços bancários personalizados e sempre disponíveis, onde a inovação e a confiança evoluem juntas.