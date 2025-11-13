Inteligência artificial Automação de TI

Nuvem híbrida pronta para empresas: por que os CIOs escolhem o Red Hat OpenShift Virtualization com base na metodologia de IA agêntica da IBM

Essa abordagem unificada permite uma jornada de modernização gradual e de baixo risco — uma que preserva a continuidade dos negócios e acelera a transformação.

publicado 13 novembro 2025
Os diretores de investimentos (CIOs) estão enfrentando o desafio de como modernizar rapidamente sem interromper as operações ou comprometer a governança. As nuvens híbridas prometem agilidade e inovação, mas muitas empresas ainda dependem de cargas de trabalho críticas baseadas em máquinas virtuais (VM) que não podem ser facilmente refatoradas ou aposentadas. Portanto, a modernização não se trata de abandonar o que funciona; deve tratar-se de integração inteligente.

O Red Hat OpenShift Virtualization on Azure Red Hat OpenShift (ARO) é impulsionado pela IA agêntica da IBM para migração e modernização de aplicações, e oferece aos CIOs um caminho unificado e inteligente para evoluir os ambientes existentes em uma nuvem híbrida mais ágil, segura e pronta para o futuro.

Modernização com confiança, sem comprometimento

Atualmente, a maioria das empresas opera em um estado híbrido, equilibrando aplicações de longa data executadas em VMs com cargas de trabalho novas e nativas da nuvem construídas para contêineres. Para os CIOs, essa realidade dupla cria atrito operacional, complexidade de controle e visibilidade inconsistente.

A complexidade híbrida é um dos maiores desafios operacionais enfrentados pelas organizações de TI. Gerenciar múltiplas plataformas, ferramentas e políticas drena a produtividade e aumenta os custos. E a virtualização tradicional e as plataformas modernas de contêineres geralmente coexistem como silos separados, cada um com suas próprias ferramentas de gerenciamento, políticas e fluxo de trabalho de ciclo de vida.

O Red Hat OpenShift Virtualization on ARO elimina essa divisão reunindo VMs e contêineres em uma plataforma Kubernetes de nível empresarial. As organizações podem executar, gerenciar e escalar ambas as cargas de trabalho lado a lado sem reescrever ou reformular as aplicações. Essa abordagem unificada permite uma jornada de modernização gradual e de baixo risco — uma que preserva a continuidade dos negócios e acelera a transformação.

Simplicidade operacional: uma plataforma, experiência unificada

O Red Hat OpenShift Virtualization on ARO também simplifica as operações, proporcionando às equipes um modelo consistente em todos os ambientes, desde o provisionamento e aplicação de correções até a observabilidade e o dimensionamento. Os engenheiros de plataforma podem monitorar o desempenho, automatizar atualizações e aplicar governança por um único painel de controle.

A vantagem operacional é clara: menos peças móveis, melhor visibilidade e resposta mais rápida às demandas de negócios. Em essência, permite que os CIOs simplifiquem as operações e, ao mesmo tempo, ampliem a agilidade.

Segurança, conformidade e governança de nível empresarial

A modernização não deve ocorrer às custas do controle. As empresas operam em setores regulamentados onde a residência de dados, o gerenciamento de acesso e a auditabilidade não são negociáveis.

Com o Azure Red Hat OpenShift, as empresas ganham um único plano de controle para orquestrar e governar VMs e contêineres. Desenvolvedores e equipes de TI podem usar os mesmos pipelines de CI/CD, frameworks de monitoramento e políticas de automação em todas as cargas de trabalho. Essa integração simplifica as operações, melhora a visibilidade e garante uma governança consistente, desde os data centers no local até a nuvem do Azure. Para os CIOs, isso significa menos fragmentação operacional, menos ferramentas para gerenciar e uma base de nuvem híbrida coesiva.

O Red Hat OpenShift oferece automação orientada por políticas, ferramentas de segurança e conformidade baseadas em SELinux que padronizam o controle em todas as cargas de trabalho. O Azure Red Hat OpenShift (ARO) adiciona a força do portfólio global de conformidade e do gerenciamento de identidade da Microsoft, garantindo o alinhamento da empresa com as normas do setor.

Além disso, os serviços da IBM Consulting fornecem governança diretamente no processo de modernização, garantindo que as verificações de conformidade, as avaliações de risco e as validações de configuração ocorram durante a migração, não após.

Para os CIOs, esse modelo integrado significa modernização segura desde o projeto e em conformidade por padrão.

Acelerando a migração com o método de IA agêntica da IBM

Embora o destino (um ambiente híbrido unificado) seja claro, o caminho para chegar lá geralmente é complexo. É aí que o método agêntico da IBM para migração e modernização de aplicações traz valor único.

O objetivo principal é migrar máquinas virtuais (VMs) com alterações mínimas, preservando o sistema operacional, as configurações e a stack de aplicações. A IA agêntica da IBM usa agentes inteligentes e autônomos para analisar cargas de trabalho, mapear dependências e identificar estratégias de migração ideais para cada aplicação. Esses agentes baseados em raciocínio aprendem com dados, contexto e migrações anteriores para melhorar continuamente as recomendações. O diagrama explica essa mudança e a aceleração provocada pelo método AMM agêntico.

Quando aplicada ao Red Hat OpenShift Virtualization no ARO, essa abordagem agêntica acelera a modernização de três maneiras:

  • Avaliação mais rápida: identifique rapidamente cargas de trabalho que estão prontas para migrar como estão, ou quais precisam de refatoração e quais podem ser conteinerizadas.
  • Execução mais inteligente: automatize os fluxos de trabalho enquanto incorpora verificações de segurança e conformidade durante todo o processo.
  • Otimização contínua: use feedback para ajuste fino do uso de Recursos, políticas de governança e desempenho pós-migração.

O resultado é um programa de modernização inteligente, adaptável e exponencialmente mais rápido, reduzindo riscos, esforço manual e custos.

O IBM Consulting Advantage (ICA) combina recursos de IA agêntica com o método AMM agêntico

Os recursos fornecidos pela IA agêntica devem ser consumíveis por desenvolvedores, arquitetos com integradores de sistemas (SIs), empresas e CSPs ou ISVs para que eles realmente façam a diferença. O método agêntico para AMM responde a essa pergunta fornecendo compatibilidade integrada com a plataforma de ativos desenvolvida para fins específicos IBM Consulting Advantage (ICA). A ICA fornece uma plataforma centralizada e segura para consumir todos os agentes, ativos, serviços e aplicação da IBM Consulting.

A ICA também hospeda plataformas de subconjunto, que agrupam ativos selecionados, assistentes e agentes, que se concentram em um fluxo de recursos específico, por exemplo, migração e modernização de aplicações.

Como parte do IBM Consulting Advantage, o IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation (ICA for CT) reúne ativos focados na migração e modernização de aplicações. O ICA for CT oferece um framework exclusivo de nuvem híbrida que permite que as organizações migrem diferentes tipos de aplicações de missão crítica para a nuvem com consistência e resultados previsíveis.

Um exemplo de ativo com recursos de IA agêntica impulsionados pela tecnologia IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation e aproveitado pelo método agêntico para AMM é o IBM Consulting Delivery Curator (ICDC). O ICDC é uma camada de orquestração conduzida por IA agêntica que coordena várias atividades de modernização em tempo real. Ele usa insights aprendidos e telemetria de projetos para priorizar tarefas, adaptar planos de onda de migração e otimizar a alocação de recursos, funcionando basicamente como um "cérebro de modernização".

Ativos como o ICDC fazem parte da arquitetura mais ampla de modernização da IA em primeiro lugar da IBM e se integram a outros ativos e plataformas da IBM, como o watsonx, Cloud Transformation Advisor e assim por diante. Essa abordagem ajuda a garantir que cada iniciativa de modernização seja profundamente inteligente, adaptável e focada em resultados.

Com o método agêntico para migração e modernização de aplicações, a IBM reúne um extenso conjunto de ferramentas que pode ser compatível com a abordagem de migração de ponta a ponta, desde a descoberta até a implementação, combinando cadeias de ferramentas da IBM e da Red Hat. Esse processo é totalmente orquestrado pelo Azure IA Foundry.

A força da parceria

Por trás dessa transformação reside uma aliança estratégica que combina inovação aberta, escala de nuvem e confiança empresarial.

  • A Red Hat oferece a plataforma híbrida aberta que une cargas de trabalho tradicionais e nativas da nuvem.
  • O Microsoft Azure oferece uma infraestrutura de nuvem global e resiliente, construída para escalabilidade empresarial e conformidade.
  • A IBM traz experiência em modernização e sua abordagem de IA agêntica, permitindo migração inteligente e acelerada e gerenciamento do ciclo de vida.

Juntas, essa parceria oferece um ecossistema em que as organizações podem modernizar de forma segura, inteligente e eficiente, da infraestrutura às aplicações.

O futuro híbrido: integrar, não substituir

O futuro híbrido não significa substituir sistemas legados; trata-se de integrá-las em uma malha mais ágil, governada e inteligente. Com o Red Hat OpenShift Virtualization on ARO, impulsionado pela IA agêntica da IBM, os CIOs têm acesso a uma plataforma que evolui com seus negócios, unificando cargas de trabalho, protegendo operações e acelerando a transformação.

Com o ARO, a Red Hat disponibiliza uma única plataforma no Azure para migrar e modernizar aplicações. A aplicação migrada para a virtualização do Azure Red Hat OpenShift pode ser modernizada na plataforma ARO, aproveitando progressivamente o aumento da produtividade do desenvolvedor oferecido pelo ARO. Portanto, o Azure Red Hat OpenShift Virtualization oferece um caminho atraente para empresas que estão presas em plataformas de virtualização mais antigas e buscam otimização de custos.

Alguns dos outros benefícios convincentes de usar o Red Hat OpenShift Virtualization ou ARO são

  • Licenciamento RHEL integrado com a assinatura ARO
  • Redução de gastos com a rápida migração de cargas de trabalho para o Red Hat OpenShift Virtualization
  • Opções extensas para utilizar serviços envolventes do Azure, como plataformas de IA, segurança, dados e análise de dados
  • Oportunidades para os administradores de virtualização no local existentes para qualificação em habilidades do Kubernetes sob demanda

O método agêntico da IBM para migração e modernização de aplicações pode acelerar significativamente a mudança para o Red Hat OpenShift Virtualization on ARO. Esse método é capaz de proporcionar economias mensuráveis de tempo e custos e, ao mesmo tempo, reduzir os riscos por meio da automação impulsionada por IA e de frameworks de governança comprovados.

Para saber mais sobre o Red Hat OpenShift Virtualization on Azure, desenvolvido com a metodologia de IA agêntica da IBM, encontre-nos no estande nº 1341 no Microsoft Ignite (18 a 21 de novembro de 2025, San Francisco). Visite o Ignite para obter mais detalhes.

Vikas Ganoorkar

Global Cloud Migration Practice leader

IBM Consulting

Franklin Koilpillai

Global Cloud Migration & Modernization Architect

IBM Consulting

