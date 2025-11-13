Os recursos fornecidos pela IA agêntica devem ser consumíveis por desenvolvedores, arquitetos com integradores de sistemas (SIs), empresas e CSPs ou ISVs para que eles realmente façam a diferença. O método agêntico para AMM responde a essa pergunta fornecendo compatibilidade integrada com a plataforma de ativos desenvolvida para fins específicos IBM Consulting Advantage (ICA). A ICA fornece uma plataforma centralizada e segura para consumir todos os agentes, ativos, serviços e aplicação da IBM Consulting.

A ICA também hospeda plataformas de subconjunto, que agrupam ativos selecionados, assistentes e agentes, que se concentram em um fluxo de recursos específico, por exemplo, migração e modernização de aplicações.

Como parte do IBM Consulting Advantage, o IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation (ICA for CT) reúne ativos focados na migração e modernização de aplicações. O ICA for CT oferece um framework exclusivo de nuvem híbrida que permite que as organizações migrem diferentes tipos de aplicações de missão crítica para a nuvem com consistência e resultados previsíveis.

Um exemplo de ativo com recursos de IA agêntica impulsionados pela tecnologia IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation e aproveitado pelo método agêntico para AMM é o IBM Consulting Delivery Curator (ICDC). O ICDC é uma camada de orquestração conduzida por IA agêntica que coordena várias atividades de modernização em tempo real. Ele usa insights aprendidos e telemetria de projetos para priorizar tarefas, adaptar planos de onda de migração e otimizar a alocação de recursos, funcionando basicamente como um "cérebro de modernização".

Ativos como o ICDC fazem parte da arquitetura mais ampla de modernização da IA em primeiro lugar da IBM e se integram a outros ativos e plataformas da IBM, como o watsonx, Cloud Transformation Advisor e assim por diante. Essa abordagem ajuda a garantir que cada iniciativa de modernização seja profundamente inteligente, adaptável e focada em resultados.

Com o método agêntico para migração e modernização de aplicações, a IBM reúne um extenso conjunto de ferramentas que pode ser compatível com a abordagem de migração de ponta a ponta, desde a descoberta até a implementação, combinando cadeias de ferramentas da IBM e da Red Hat. Esse processo é totalmente orquestrado pelo Azure IA Foundry.