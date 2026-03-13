Aprimoramento da observabilidade do Instana: como resolver falhas usando investigação de incidentes multiagêntica

A investigação de incidentes multiagêntica do Instana automatiza a análise da causa raiz em sistemas de TI corporativos modernos, reduzindo o tempo de resolução de horas para minutos.
A IA agêntica para investigação de incidentes faz uma análise autônoma da causa raiz e uma investigação mais aprofundada para encontrar a falha que está causando o incidente. O Instana analisa automaticamente a topologia do sistema, o rastreamento distribuído, as métricas de desempenho das aplicações, os logs e os eventos de infraestrutura em paralelo.
Realiza a investigação multientidades (análise de serviços e infraestrutura relacionados) aproveitando agentes de IA colaborativos para investigação de incidentes de IA agêntica e RCA guiada por gráficos, permitindo uma identificação mais rápida e precisa da causa raiz provável com esforço manual mínimo.
Vamos considerar um exemplo de como esse desafio surge:
Nos fluxos de trabalho tradicionais de resposta a incidentes, Alex enfrentaria um processo de investigação demorado. O trabalho exigiria a exploração manual de dezenas de serviços e cargas de trabalho do Kubernetes, alternando entre dashboards em várias ferramentas de observabilidade, buscando rastreamentos e logs em vários saltos do gráfico de chamadas e tentando reconstruir como a falha se propagou pelo sistema. Mesmo com uma plataforma de observabilidade robusta que fornece dados de telemetria abrangentes, a tarefa cognitiva de correlacionar todas essas informações e identificar a causa raiz mais provável pode levar horas.
Esse desafio se tornou ainda mais grave à medida que as organizações tentaram acelerar a resposta a incidentes adicionando agentes de grandes modelos de linguagem (LLMs) de uso geral além de suas stacks de observabilidade.
Por que os agentes de LLMs genéricos ainda não resolvem isso? Padrões populares de agentes, como ReAct ou "planejar e agir", parecem atraentes: deixe o modelo decidir o que consultar, chamar ferramentas e construir um bloco de notas de raciocínio. Na prática, os cenários de SRE e operações expõem três problemas difíceis:
Incidentes geram grandes quantidades de dados, incluindo rastreamentos, logs, métricas, eventos do Kubernetes e histórico de alterações. Colocar tudo isso em uma única janela de contexto não escala. Pouco contexto significa que o agente perde a pista decisiva, enquanto muito contexto faz com que os sinais fiquem enterrados, a latência e os custos aumentam e o raciocínio se degrada.
Permitir que o LLM chame ferramentas “livremente” pode levar à seleção de comandos ou clusters errados, argumentos inconsistentes com parâmetros (janelas de tempo, namespaces, filtros) errados e chamadas repetidas ou redundantes que aumentam o contexto e o custo.
Tudo isso se agrava com investigações multietapas:
Em produção, não é possível fornecer a um LLM uma superfície de E/S aberta. Os SREs precisam de raciocínio auditável e reproduzível: o que o sistema observou? Por que decidiu que esse nó era a causa raiz? Teríamos a mesma resposta se mudássemos a investigação? Em outras palavras: os incidentes não são um problema de conversa. São um problema de raciocínio estruturado em grafos.
Mesmo com uma plataforma de observabilidade sólida, encontrar a causa raiz mais provável pode levar horas. E as tentativas de "simplesmente adicionar um agente de LLM" no topo do stack de observabilidade frequentemente falham de maneiras sutis: sobrecarga de contexto, chamadas de ferramentas frágeis ou raciocínio opaco no qual nenhum SRE queria confiar no meio de uma interrupção.
Com o IBM Instana, Alex e outros engenheiros de confiabilidade podem fazer algo diferente: ele abre o incidente no Instana, navega até a causa raiz provável e clica em Executar investigação.
Em poucos minutos, a investigação impulsionada por IA identifica a condição precisa da falha, a causa raiz que desencadeou o incidente e mapeia como a falha se propagou pelo sistema. Com esse diagnóstico, as organizações podem agora prosseguir imediatamente com a correção do problema, reduzindo drasticamente o tempo médio de resolução (MTTR).
Os sistemas modernos já sabem como tudo se conecta: serviços que chamam outros serviços, serviços executados em contêineres, nós e clusters, e os sistemas incluem mapas de configurações, filas, bancos de dados e dependências externas. Eventos de alteração como implementações, trocas de configurações, ajuste de escala automático e outros são todos monitorados e conectados.
Você pode pensar nisso como um gráfico operacional: os nós são entidades (serviços, pods, hosts, configurações), edges são relacionamentos (chamadas, execuções, dependências). Os incidentes não são picos isolados; são falhas que se propagam nesse gráfico ao longo do tempo.
A mudança fundamental é permitir que o sistema (topologia, falhas, algoritmos causais) oriente o agente para o raciocínio em fragmentos pequenos e bem definidos. Essa é a ideia por trás do Intelligent Incident Investigation do Instana.
Do ponto de vista do incidente, uma pessoa como Alex pode ver uma provável entidade de causa raiz já identificada pelo Instana usando a IA causal (consulte o blog detalhado) juntamente com o contexto de aplicações e infraestrutura de onde o problema está ocorrendo, topologia e raio de impacto mostrando vários serviços afetados e dependências, detalhes de erros e gráficos de latência.
Em vez de alternar manualmente entre os painéis, ela simplesmente clica em Executar investigação, e os resultados começam a ser enviados.
O Intelligent Incident Investigation é um novo fluxo de trabalho multifases, orientado por gráficos e assistido por LLM.
A investigação de incidentes ocorre em quatro etapas, analisando dados de incidentes no contexto selecionados por IA causal (o que o Instana já descobriu?), análise de eventos de mudança (o que mudou após o incidente?), investigação multientidades (como a falha se propagou?) e relatório gerado por IA (qual é a causa mais provável, evidência e remediação?).
O Instana começa com as entidades alertadas (no caso do Alex, a API Payment Processing e alguns serviços posteriores), os prováveis candidatos a causa raiz atuais e a topologia local, incluindo chamadas anteriores/posteriores, pais/filhos da infraestrutura e recursos do Kubernetes relacionados.
Em vez de inundar o modelo com toda a telemetria, o sistema pergunta: “Dado esse incidente, seria mais promissor inspecionar primeiro quais entidades e relacionamentos?” O controlador semeia uma fila de investigação com essas entidades e começa a buscar pacotes de contexto limitados para cada uma: uma pequena fatia de k saltos do gráfico ao redor da entidade, além de logs, rastreamentos e métricas relevantes.
A maioria dos SREs pergunta instintivamente: "O que mudou pouco antes disso explodir?" A investigação automatiza essa etapa analisando uma janela de tempo (por exemplo, 60 minutos antes e 20 minutos após o início do incidente), coletando implementações, alterações de configurações, escalando eventos e outros sinais de mudança em serviços e infraestrutura relevantes, e revelando quais alterações são as mais suspeitas com o início do incidente.
Em vez de Alex percorrer os históricos de implementação e tentar alinhar os cronogramas a fundo, o mecanismo de investigação agêntica faz essa correlação por ele.
É aqui que o fluxo de trabalho Exploration Over Graph (EOG) permite que o Instana identifique a falha. Para cada entidade na fila de investigação, o sistema faz uma chamada de ferramenta, reunindo pacotes de evidências e pergunta ao agente: essa entidade é a causa raiz, um sintoma, ou a evidência é inconclusiva? As evidências sugerem que a falha está se propagando ao longo de edges específicas (por exemplo, do serviço A para o serviço B, ou de um arquivo mal configurado para um serviço)? Em seguida, o sistema atualiza um subgráfico causal que captura edges de propagação confirmadas (“A falha de A está fazendo com que B falhe”) e entidades classificadas como causas raiz versus sintomas versus exonerados.
O Instana gerencia a fila, garantindo que o LLM veja apenas fatias do sistema focadas e mantenha explicações auditáveis e reproduzíveis. Em várias iterações, a investigação de IA identifica a causa raiz (um pool de conexões mal configurado no serviço de gateway de pagamentos) e rastreia a cadeia de propagação de falhas completa através da API Payment Processing para todos os serviços posteriores, fornecendo etapas de remediação praticáveis.
O impacto da investigação multiagêntica do Instana vai além dos incidentes individuais. Ao automatizar a correlação de topologia, rastreamentos, logs, métricas e eventos de mudança, o Instana reduz o tempo necessário para identificar a causa raiz de horas para minutos, reduzindo diretamente o tempo médio de resolução (MTTR). Para organizações que executam serviços de alta número de transações, onde cada minuto de interrupção afeta a receita e a experiência do cliente, essa melhoria gera valor comercial imediato.
As equipes de SRE recebem explicações coerentes e baseadas em evidências sobre os incidentes, em vez de telemetria bruta espalhada por vários dashboards. Os dados completos de observabilidade permanecem acessíveis para uma investigação mais aprofundada quando necessário, mas o sistema fornece um ponto de partida claro, que elimina horas de trabalho de correlação manual. Como a investigação é auditável e reproduzível, as equipes de SRE podem validar as conclusões da IA e aumentar a confiança no sistema ao longo do tempo. O raciocínio é transparente: quais entidades foram inspecionadas, quais evidências foram coletadas e por que um determinado nó foi identificado como a causa raiz.
Quando a IA lida com o trabalho de correlação demorado durante incidentes, as equipes de SRE podem redirecionar esforços para práticas de confiabilidade proativas, como objetivos de nível de serviço (SLOs), gerenciamento de orçamento de erros e engenharia do caos. Essa mudança do combate a incêndios reativo para a engenharia de confiabilidade proativa melhora a estabilidade geral do sistema e reduz a frequência de incidentes críticos.
Em avaliações internas no ITBench, um pacote de benchmarking para automação de TI e tarefas de incidentes, a abordagem de investigação orientada por gráficos da Instana produziu gráficos de causa raiz mais precisos com significativamente menos desvios do que os agentes de LLMs tradicionais do estilo ReAct, mantendo o tamanho do contexto pequeno e o comportamento auditável. Essa validação demonstra que a abordagem estruturada e orientada por gráficos oferece resultados superiores em comparação com os padrões de agentes de LLMs genéricos.
Como parte dos nossos recursos Intelligent Incident Investigation do Instana impulsionado por IA, bem como todo o pipeline de causa raiz provável, você poderá acessar Eventos → Incidentes, filtrar alertas inteligentes de aplicações com uma causa raiz provável e clicar em Executar investigação para iniciar uma investigação multientidades impulsionada por IA
A partir daí, você verá: fases de investigação transmitidas em tempo real, uma cadeia de propagação de falhas nos serviços e na infraestrutura e sugestões de remediação baseadas em evidências nas quais você poderá agir imediatamente.
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Com agradecimentos aos colaboradores Dishant Kaushik, Marc Palaci-Olgun, Shivangi Pathak, Chun-Wah Chung, Adwan Syed, Nevil Kandathil Sintho, Melissa Denby, Paul Watkins e Gopika Murali K.