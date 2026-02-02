Habilitação da aceleração da redação regulatória colaborativa com o Regulate.AI

A IBM colaborou com organizações farmacêuticas globais para codesenvolver e testar o Regulate.AI, uma ferramenta de redação multiagentes impulsionada por IA agêntica e projetada para oferecer suporte à criação de documentos regulatórios escaláveis e de alta qualidade adequada para casos de uso em todos os setores.
A redação regulatória continua sendo uma das atividades mais complexas e demoradas para o lançamento de produtos no mercado. Os documentos regulamentares são extensos, altamente estruturados e sujeitos a avaliações rigorosas, exigindo precisão científica e estrita observância dos padrões de formatação e conformidade.
À medida que os requisitos regulatórios se tornam cada vez mais complexos, as organizações de ciências da vida estão sob crescente pressão para entregar os documentos mais rapidamente, mantendo a qualidade, a consistência e a rastreabilidade. Portanto, acelerar esse processo usando IA tem sido uma área de foco para muitas organizações; essa mesma abordagem pode ser aplicada em todos os setores.
Para responder a esse desafio, a IBM colaborou com organizações farmacêuticas globais para codesenvolver e testar o Regulate.AI, nosso Acelerador de Redação Regulatória da IBM. O Regulate.AI é uma ferramenta de redação multiagente impulsionada por IA agêntica e projetada para viabilizar a criação de documentos escaláveis e de alta qualidade em casos de uso regulatórios. Nossa colaboração se concentra em levar a IA além da prova de conceito, incorporando-a aos fluxos de trabalho reais e cotidianos de redação regulatória e projetando-a para operar em escala empresarial em múltiplos casos de uso de relatórios.
De forma mais ampla, na sua forma atual, esse acelerador pode ser aplicado a uma ampla gama de casos de uso de relatórios de sustentabilidade, relatórios financeiros e anuais ou desenvolvimento de relatórios científicos. A flexibilidade da ferramenta e a abordagem independente do modelo e da entrada permitirão que ela seja usada em todos os setores.
A evolução da nossa ferramenta foi impulsionada por meio de sessões de design conjuntas e desenvolvimento iterativo. Esse processo permite que o Regulate.AI execute diferentes abordagens de redação em toda a organização, com base no tipo de documento, na complexidade do conteúdo e nas necessidades do usuário.
Nossa ferramenta oferece duas abordagens: geração baseada em padrões e geração baseada em modelos. A elaboração baseada em padrões oferece flexibilidade e aprende com documentos anteriores como pares de entrada-saída, permitindo que os modelos generalizem em conteúdos variados. No entanto, para muitos casos de uso regulatórios e científicos, uma abordagem baseada em modelos oferece maior controle, escalabilidade e consistência. Ao elaborar estruturas predefinidas, os modelos permitem que os usuários orientem a saída diretamente e apliquem as mesmas normas em vários tipos de documentos e contextos regulatórios.
Essa abordagem colaborativa garante que o Regulate.AI evolua não como uma ferramenta genérica de IA, mas como um acelerador baseado na realidade das necessidades dos membros da equipe regulatória.
A redação regulatória raramente é linear. Os documentos são elaborados, avaliados, revisados e refinados várias vezes, muitas vezes por equipes grandes e distribuídas que trabalham com prazos apertados. O Regulate.IA foi projetado para dar suporte a essa realidade, permitindo a colaboração em todo o ciclo de vida da redação, em vez de funcionar como um plug-in do Word. Ele pode permitir a colaboração entre usuários e os fluxos de trabalho de criação de documentos da organização.
O acelerador oferece experiências baseadas em funções alinhadas a responsabilidades distintas dentro do processo de redação regulatória. Os administradores gerenciam as configurações, os compositores estruturam e preparam os relatórios e modelos e os redatores e revisores elaboram, comentam e refinam o conteúdo.
Esse modelo baseado em funções é essencial em ambientes regulatórios, onde a titularidade clara, o acesso controlado e transferências definidas são necessários para manter a conformidade, ao mesmo tempo em que permitem que as equipes trabalhem em paralelo. Ao equilibrar flexibilidade com governança, o acelerador viabiliza a colaboração eficiente sem comprometer a consistência ou a supervisão.
Recursos robustos de redação, incluindo controle de versões, comentários, reconhecimento de dependências entre seções do documento e exportação de relatórios completos, são igualmente essenciais em um contexto regulatório. Os documentos regulatórios normalmente passam por múltiplos ciclos iterativos de avaliação, frequentemente com atualizações em estágio final motivadas por novos dados, feedback dos revisores ou requisitos de submissão em constante evolução. O reconhecimento de dependência garante que as alterações feitas em uma seção sejam refletidas de forma precisa e consistente em todo o documento, reduzindo o risco de discrepâncias e retrabalho, o que é importante para submissões extensas e complexas.
Esses recursos foram desenvolvidos e validados utilizando exemplos reais de relatórios regulatórios em uma variedade de domínios clínicos e não clínicos das ciências da vida. Essa abordagem garante que a ferramenta não apenas simplifique os processos de redação quando apropriado, mas também leve em consideração as nuances, os controles e a variabilidade inerentes à redação de normas regulatórias. Como resultado, o Regulate.IA foi projetado para escalar entre equipes e casos de uso, permanecendo reutilizável, robusto e adequado para operações regulatórias corporativas.
No cerne do Regulate.IA, está um conjunto de recursos impulsionado por IA generativa, projetados para reduzir o esforço manual e acelerar o processo de autoria, mantendo os humanos firmemente envolvidos e com responsabilidade de tomada de decisão.
Esses recursos auxiliam os autores em todo o ciclo de redação, ajudando-os a migrar de dados brutos para documentos de alta qualidade, prontos para submissão, com muito menos esforço manual:
Em conjunto, esses recursos ajudam a desviar o esforço do autor de tarefas repetitivas, como formatação e revisão, permitindo que mais tempo seja gasto em avaliações, interpretação e tomada de decisão. Essa abordagem melhora a experiência e a motivação do autor, contrabalançando a crescente carga administrativa das submissões regulatórias.
O Regulate.AI foi desenvolvido pensando na implementação empresarial, projetado para se integrar aos sistemas regulatórios existentes, em vez de operar como uma ferramenta independente.
Como parte da colaboração, estamos desenvolvendo a integração com plataformas como o Veeva Vault, orientando os caminhos de integração e as decisões de design técnico. O acelerador pode oferecer suporte à integração com ambientes de armazenamento mais amplos, permitindo a ingestão flexível de dados de origem e o gerenciamento estruturado de relatórios regulatórios.
Embora a colaboração atual se concentre em casos de uso regulatórios específicos, a arquitetura subjacente foi projetada para dar suporte a outros tipos de documentos, áreas terapêuticas e requisitos organizacionais ao longo do tempo.
Uma abordagem de implementação estruturada, porém colaborativa, que combina projeto conjunto, validação da viabilidade técnica e desenvolvimento iterativo, garantiu que o acelerador permaneça robusto, escalável e adequado para ambientes regulamentados.
O Regulate.IA é fornecido como parte do Enterprise Advantage, o serviço da IBM Consulting baseado em ativos para desenvolver, governar e escalar as aplicações agênticas. Desenvolvido com os recursos do IBM® Consulting Advantage, o Regulate.AI é uma das aplicações agênticas criadas previamente disponíveis no mercado Advantage.
Embora o Regulate.AI continue evoluindo, nossa análise sugere ganhos de eficiência significativos, com potencial de reduzir o tempo gasto pelos redatores de documentos regulatórios em mais de 50 a 60%.
Além da eficiência, a colaboração destaca o valor da aplicação responsável da IA generativa, encorporando-a a fluxos de trabalho controlados, mantendo a supervisão humana e alinhando-se estreitamente às normas regulamentares. Essa abordagem possibilita benefícios tangíveis enquanto preserva a qualidade, a conformidade e a confiança.
A IBM está comprometida em continuar investindo no Regulate.AI e em expandir o acelerador por meio de um roteiro de desenvolvimento claro, trabalhando em parceria com nossos clientes do setor farmacêutico para implementá-lo em diversos casos de uso. Esse processo inclui a expansão da cobertura em outros tipos de documentos regulatórios, o aprimoramento dos recursos principais de redação e avaliação, o fortalecimento das integrações (incluindo plataformas de envio e gerenciamento de conteúdo) e o fortalecimento da solução para uma implementação empresarial mais ampla.
Adotando uma abordagem que adapta a ferramenta a cada caso de uso e organização, à medida que o Regulate.AI amadurece, ele se posiciona para se tornar um recurso repetível e escalável. Ele permite que as equipes regulatórias trabalhem mais rapidamente e com maior confiança, mantendo a governança e a qualidade exigidas em ambientes regulamentados.