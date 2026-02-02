Habilitação da aceleração da redação regulatória colaborativa com o Regulate.AI

A redação regulatória continua sendo uma das atividades mais complexas e demoradas para o lançamento de produtos no mercado. Os documentos regulamentares são extensos, altamente estruturados e sujeitos a avaliações rigorosas, exigindo precisão científica e estrita observância dos padrões de formatação e conformidade.

À medida que os requisitos regulatórios se tornam cada vez mais complexos, as organizações de ciências da vida estão sob crescente pressão para entregar os documentos mais rapidamente, mantendo a qualidade, a consistência e a rastreabilidade. Portanto, acelerar esse processo usando IA tem sido uma área de foco para muitas organizações; essa mesma abordagem pode ser aplicada em todos os setores.

Para responder a esse desafio, a IBM colaborou com organizações farmacêuticas globais para codesenvolver e testar o Regulate.AI, nosso Acelerador de Redação Regulatória da IBM. O Regulate.AI é uma ferramenta de redação multiagente impulsionada por IA agêntica e projetada para viabilizar a criação de documentos escaláveis e de alta qualidade em casos de uso regulatórios. Nossa colaboração se concentra em levar a IA além da prova de conceito, incorporando-a aos fluxos de trabalho reais e cotidianos de redação regulatória e projetando-a para operar em escala empresarial em múltiplos casos de uso de relatórios.

De forma mais ampla, na sua forma atual, esse acelerador pode ser aplicado a uma ampla gama de casos de uso de relatórios de sustentabilidade, relatórios financeiros e anuais ou desenvolvimento de relatórios científicos. A flexibilidade da ferramenta e a abordagem independente do modelo e da entrada permitirão que ela seja usada em todos os setores.