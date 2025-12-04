Inteligência artificial Automação de TI

A Computer Gross avança em inovação de IA na Itália com o IBM watsonx

Para ajudar o ecossistema de parceiros da Itália a desenvolver habilidades para a adoção de IA responsável, a Computer Gross lançou o watsonx Competence Center, um investimento dedicado ao avanço da IA generativa no mercado italiano.

Publicado 04/12/2025
A Computer Gross está ajudando organizações italianas a migrar do interesse na IA para o impacto da IA. Nesta entrevista da IBM TechXchange, a empresa compartilha como a watsonx.data e um dedicado watsonx Competence Center estão preparando parceiros em toda a Itália para a próxima era de IA confiável.

Uma parceria construída para a próxima onda de IA

A Computer Gross é uma das distribuidoras orientadas a soluções mais estabelecidas da Itália e uma colaboradora de longa data da IBM. Durante décadas, a empresa tem apoiado milhares de organizações italianas à medida que elas adotam novas tecnologias e modernizam seus sistemas. Hoje, seu foco está diretamente na IA e na base de dados que a torna útil e confiável.

No IBM TechXchange 2025, conversamos com Davide Bagnoli, líder de equipe de nuvem e IA da Computer Gross, sobre como a empresa está ajudando seu ecossistema de parceiros a navegar por essa mudança. Nossa conversa destacou como os dados e a capacitação de skills se tornaram centrais no cenário italiano da IA.

"Trabalhamos com dados todos os dias", disse Davide. "Isso nos dá uma insight do mercado e nos ajuda a entender onde nossos parceiros precisam de ajuda."

Apoiando o ecossistema de IA em aceleração na Itália

A Computer Gross colabora com quase três centenas de IBM Business Partner em toda a Itália. Esses parceiros variam de grandes integradores de sistemas a pequenas equipes especializadas, incluindo empresas boutique com profunda experiência em tópicos como IA, nuvem e segurança. Independentemente do tamanho, todas elas compartilham o mesmo desafio: acompanhar o ritmo das rápidas mudanças na tecnologia de IA.

Para ajudar o ecossistema de parceiros da Itália a desenvolver as habilidades necessárias para adotar a IA de forma responsável, a Computer Gross criou o watsonx Competence Center. Esse investimento interno significativo é dedicado ao avanço da IA generativa em todo o mercado italiano. 

Sua missão, em suas próprias palavras, é: “Promuovere l’utilizzo dell’AI Generativa nel mercato italiano, facilitando lo sviluppo degli use case allineati ai diversi settori di industria.” (Traduzido: “Promover a adoção da IA generativa no mercado italiano e ajudar a desenvolver casos de uso alinhados aos setores da indústria.”)

Davide explicou como o Centro de Competência fortalece a colaboração em todo o ecossistema: "Se você é um parceiro pequeno, pode não ter todo o conjunto de habilidades para liderar um projeto complexo de IA sozinho. O Centro de Competência coloca os parceiros em contato uns com os outros para que possam compartilhar experiências e crescer juntos.”

Com treinamento estruturado, certificações e acesso direto à tecnologia IBM, o centro está se tornando um catalisador para a prontidão da IA em toda a Itália.

watsonx.data como alicerce

À medida que as empresas italianas digitalizam suas operações, elas geram vastos volumes de dados em diversas ferramentas e formatos. A maioria das organizações reconhece o valor dessas informações, mas tem dificuldade em usá-las de forma eficaz para a IA. É aqui que o watsonx.data se torna essencial para a estratégia da Computer Gross.

"O watsonx.data reúne diferentes tipos de dados em um formato pronto para IA", disse Davide. “Isso evita silos e permite que você use suas informações em projetos reais.”

Com o watsonx.data, podem reunir dados estruturados, como bancos de dados e tabelas de aplicações, e conteúdo não estruturado, como documentos, PDFs ou registros, em um único ambiente de lakehouse governado. Essa abordagem unificada reduz silos de dados e complexidade, melhora qualidade de dados e cria um caminho consistente para dados prontos para IA em nuvem híbrida. Ao simplificar o acesso, a governança e a preparação, o watsonx.data ajuda os parceiros a acelerar a análise de dados, o treinamento de modelos e o desenvolvimento de IA com uma base de dados confiável.

Ferramentas que se adaptam à forma como as equipes trabalham

Davide passou um tempo nos laboratórios práticos do watsonx.data durante o TechXchange e enfatizou a importância das plataformas de IA para suportar diferentes preferências do usuário. Os cientistas de dados geralmente preferem uma interface visual clara, enquanto os desenvolvedores e arquitetos preferem workflows de automação e linha de comando.

"Diferentes profissionais trabalham de maneiras diferentes", disse Davide. "O watsonx.data oferece uma IU limpa e a opção de automatizar por meio da linha de comando. As melhorias em relação ao ano passado foram significativas.""

Essa abordagem dupla facilita a adoção da plataforma pelos parceiros e a integração da IA em seus processos existentes.

Preparando-se para a próxima onda: agentes de IA

Olhando para o futuro, Davide acredita que os agentes de IA se tornarão uma maneira poderosa de automatizar o trabalho e incorporar inteligência às aplicações. Ele comparou o futuro da IA à forma como o software tem sido tradicionalmente construído, dividindo problemas complexos em partes gerenciáveis que podem ser reutilizadas e adaptadas. Mas os agentes precisam de informações confiáveis como base.

“Modelos sozinhos são brinquedos sem bons dados”, disse Davide. "Muitas empresas mantêm informações em bancos de dados e compartilhamentos de arquivos, mas deixam de usá-las. Com o watsonx.data, tudo se junta. Assim, você desbloqueia o valor."

Ao preparar a base de dados e incentivar os parceiros a explorar abordagens baseadas em agentes, a Computer Gross está ajudando as empresas italianas a criar uma IA prática, escalável e alinhada às necessidades reais.

Continuando uma parceria construída para o progresso

A Computer Gross já está vendo fortes resultados de seu investimento em IA. A empresa ganhou o Netcomm Award pelo uso inovador do IBM watsonx Assistant na plataforma de comércio B2B. Esse reconhecimento reflete o que pode acontecer quando a IA é aplicada com uma estratégia de dados forte.

O que se destaca é o compromisso da empresa em ajudar o ecossistema italiano a progredir além da experimentação. Por meio do watsonx Competence Center, watsonx.data e da estreita colaboração com a IBM, a Computer Gross está construindo uma base para a adoção de IA confiável em toda a Itália.

A entrevista completa com Davide Bagnoli abaixo captura esse impulso e ilustra como a IA está moldando novas possibilidades para parceiros e clientes.

