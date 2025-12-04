A Computer Gross avança em inovação de IA na Itália com o IBM watsonx

A Computer Gross colabora com quase três centenas de IBM Business Partner em toda a Itália. Esses parceiros variam de grandes integradores de sistemas a pequenas equipes especializadas, incluindo empresas boutique com profunda experiência em tópicos como IA, nuvem e segurança. Independentemente do tamanho, todas elas compartilham o mesmo desafio: acompanhar o ritmo das rápidas mudanças na tecnologia de IA.

Para ajudar o ecossistema de parceiros da Itália a desenvolver as habilidades necessárias para adotar a IA de forma responsável, a Computer Gross criou o watsonx Competence Center. Esse investimento interno significativo é dedicado ao avanço da IA generativa em todo o mercado italiano.

Sua missão, em suas próprias palavras, é: “Promuovere l’utilizzo dell’AI Generativa nel mercato italiano, facilitando lo sviluppo degli use case allineati ai diversi settori di industria.” (Traduzido: “Promover a adoção da IA generativa no mercado italiano e ajudar a desenvolver casos de uso alinhados aos setores da indústria.”)

Davide explicou como o Centro de Competência fortalece a colaboração em todo o ecossistema: "Se você é um parceiro pequeno, pode não ter todo o conjunto de habilidades para liderar um projeto complexo de IA sozinho. O Centro de Competência coloca os parceiros em contato uns com os outros para que possam compartilhar experiências e crescer juntos.”

Com treinamento estruturado, certificações e acesso direto à tecnologia IBM, o centro está se tornando um catalisador para a prontidão da IA em toda a Itália.