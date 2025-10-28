Se a linhagem de dados servir de mapa, a proteção de dados será a lupa, revelando exatamente quem interagiu com os dados ao longo do caminho. O Guardium registra o acesso a dados confidenciais — capturando quem os visualizou, quando e de onde. Ele impõe políticas e abordagem de acesso menos privilegiado, sinaliza atividade suspeita do usuário e fornece relatórios de conformidade integrados para GDPR, HIPAA, SOX, PCI-DSS e muito mais para simplificar fluxos de trabalho de auditoria e permitir decisões rápidas de conformidade.
Juntas, a linhagem e a proteção formam uma malha contínua de conformidade, onde a movimentação e o acesso dos dados são contabilizados. Enquanto a linhagem mostra o fluxo, a proteção de dados impõe as regras, transformando a observação em proteção.
O Guardium Data Protection complementa a linhagem de dados no watsonx.data intelligence, concentrando-se em quem acessa os dados, enriquecendo a narrativa de conformidade com a atividade do usuário e o contexto de controle. O resultado é uma história de conformidade – fluxo mais acesso, contexto mais controle.
Usados em conjunto, a linhagem e a proteção reduzem os pontos cegos, transformando as evidências de auditoria em ferramentas de conformidade de ponta a ponta.