O quanto mais rápido sua equipe de conformidade poderia agir se as trilhas de auditoria e os fluxos de dados se reunissem em uma única visão pronta para auditoria, mapeando automaticamente os dados relevantes para GDPR, HIPAA, PCI e SOX? E se você pudesse resolver os incidentes mais rápido, com um insight imediato sobre como os dados confidenciais são migrados?

Essa forma de eficiência não se refere apenas à velocidade; também pode ajudar a mitigar incertezas e riscos. De acordo com o GDPR, as organizações podem ser multadas em até EUR 20 milhões ou 4% de seu faturamento anual global, o valor que for maior.

Nos EUA, a Health Information Technology for Economic and Clinical Health (HITECH) Act amplifica a aplicação da HIPAA: violações repetidas do mesmo requisito podem incorrer em penalidades civis de até US$ 1,5 milhão por ano. Esses números não são números teóricos, mas exposições substanciais para qualquer organização que perca o controle de seus dados.

Com décadas de experiência em controle e segurança, a IBM fornece a base para dados confiáveis. Com base nessa experiência, o IBM® watsonx.data intelligence fornece linhagem poderosa e coloca a transparência no centro da conformidade, enquanto o IBM® Guardium Data Protection fornece visibilidade detalhada do controle de acesso e da imposição de políticas. Juntas, essas soluções ajudam as organizações a se alinharem às expectativas regulatórias e, ao mesmo tempo, reduzem a carga de trabalho das equipes de auditoria, conformidade e segurança. Elas fornecem dados onde quer que residam em nuvem, locais e ambientes híbridos. A conformidade é um ponto de prova de confiabilidade de dados e começa com a clareza. A linhagem de dados fornece a camada narrativa: a história de seus dados desde a origem até o resultado.