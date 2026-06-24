Os provedores de transporte há muito tempo dependem de processos manuais para manter suas operações fluindo. Registros físicos, armários de arquivos e agentes de atendimento ao cliente há muito tempo permitem que eles transportem pessoas do ponto A ao ponto B com segurança e eficiência. Embora os processos manuais tenham sustentado as operações dessas empresas por anos, eles também as impediram de crescer.

Essa mudança reflete as expectativas dos viajantes de ônibus de hoje, que desejam uma experiência digital perfeita comparável aos seus aplicativos móveis favoritos, como Uber ou Lyft. Eles querem poder reservar o transporte de grupos com um clique, com preços precisos, estimativas confiáveis de chegada ao destino e uma experiência de reserva on-line tranquila.

A Busie, empresa sediada em Nova York e finalista no primeiro desafio de startups de fluxo de dados da Confluent, permite que os provedores de transporte terrestre ofereçam essa experiência moderna aos seus clientes. A plataforma de fretamento deles oferece uma solução pronta para uso que suporta um processo de reserva online completo, encantando os clientes, reduzindo os custos de aquisição e, em última análise, dobrando as conversões de reservas.

Os provedores de transporte podem digitalizar e agilizar suas operações, desde consultas omnicanal, gerenciamento de inventário e preços dinâmicos até pagamentos, planejamento dinâmico de rotas baseado em veículos e análise de dados de clientes. Na base da sua plataforma está o fluxo de dados com o IBM Confluent.

Continue lendo para saber como a Busie usa o fluxo de dados para levar serviços digitais aos provedores de transporte e por que eles criaram sua plataforma no IBM Confluent.