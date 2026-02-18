A central nacional da Bulgária, BORICA, escala a prevenção de fraudes de última geração com o IBM® Safer Payments e a IBS

A BORICA implementou o IBM Safer Payments para serviços de cartão, com planos de incluir em breve sistemas de pagamentos instantâneos para seus clientes, que incluem bancos de todos os tamanhos, provedores de serviços de pagamento e adquirentes de cartões. Essa implementação representa um passo importante para a BORICA rumo à continuidade da prestação de serviços bancários seguros e inovadores em escala e já demonstrou sucesso na detecção de transações fraudulentas.

"Ao implementar o IBM Safer Payments, a BORICA criou uma camada centralizada e multilocatária de prevenção contra fraudes e crimes financeiros para a infraestrutura nacional de pagamentos da Bulgária", disse Albena Petkova, diretora de serviços de prevenção contra fraudes financeiras da BORICA. "A plataforma agora protege a maioria das transações domésticas com cartão (mais de 70%) em tempo real, oferecendo monitoramento de detecção de fraudes orientado por riscos comportamentais em todos os bancos e provedores de pagamento participantes. A integração com o sistema antifraude para pagamentos sem cartão e operações de canais digitais está em desenvolvimento.Esse modelo de serviço compartilhado permite controles consistentes de AML e antifraude em escala nacional, reduzindo significativamente as perdas por fraude e, ao mesmo tempo, melhorando a experiência do cliente ao minimizar as recusas indevidas de transações."

A IBS auxiliou na integração perfeita da solução aos fluxos de trabalho de pagamento, permitindo que a BORICA obtivesse uma visão unificada do comportamento do cliente e melhorasse a eficácia de suas medidas de proteção contra fraudes. "A confiança dos nossos clientes é fundamental para o nosso sucesso. Colocamos a segurança em primeiro lugar para que os clientes possam ter certeza de que seu dinheiro e suas informações pessoais estão bem protegidos. Essa tecnologia está trazendo resultados positivos para nós", disse a Sra. Petkova.

Com os serviços de modernização e integração de aplicações da IBS, que ajudam os clientes a liberar aplicações legadas e criar novos recursos digitais projetados para a era da nuvem, a solução foi implementada em poucas semanas. "Na IBS, temos a oportunidade de ajudar nossos clientes a inovar ainda mais rápido e liberar mais possibilidades", disse Goran Angelov, CEO da IBS. "Nossa colaboração com a BORICA exemplifica nosso compromisso em capacitar as organizações com soluções seguras e de ponta."