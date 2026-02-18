A central nacional da Bulgária, BORICA, escala a prevenção de fraudes de última geração com o IBM® Safer Payments e a IBS

Para aumentar a resiliência do ecossistema de pagamentos da Bulgária, a BORICA AD está colaborando com a IBS para implementar o IBM Safer Payments, introduzindo proteção contra fraudes escalável e orientada por IA nas instituições financeiras do país.
A empresa que cria soluções modernas de pagamentos, cartões e fintechs e opera como a central de pagamentos nacional da Bulgária, a BORICA AD, colaborou com a principal integradora de sistemas de consultoria de TI do país, a IBS.
As duas organizações implementarão o IBM Safer Payments e oferecerão uma prevenção aprimorada contra fraudes de pagamento entre canais.Esses recursos protegem e capacitam os clientes da BORICA, proporcionando um maior acesso a experiências bancárias avançadas, seguras e inovadoras.
A BORICA oferece um grande portfólio de serviços de pagamento inovadores, incluindo pagamentos instantâneos e serviços de cartão. Ela também atua como um departamento de serviços SWIFT e uma processadora de terceiros para a Mastercard e a Visa.
A BORICA entende a importância de fornecer soluções que atendam às expectativas de conveniência de seus clientes. Ela também garante a implementação de uma segurança de última geração, capaz de resistir a ataques cibernéticos cada vez mais sofisticados e a violações de fraude em grande escala.
Para isso, a BORICA selecionou o IBM Safer Payments, uma solução moderna de detecção de fraudes que permite aos usuários interceptar transações fraudulentas em tempo real, garantindo que as transações legítimas dos clientes não sejam interrompidas por engano.
O IBM Safer Payments usa aprendizado de máquina e inteligência artificial para analisar padrões de comportamento e fraude, criar e adaptar modelos para impedir ameaças de fraude emergentes e recomendar medidas de resposta.
O IBM Safer Payments pode ser configurado para monitorar bilhões de transações por ano, incluindo mais de 4.000 transações por segundo com um tempo de resposta inferior a 10 milissegundos, em todos os canais de pagamento. Para alcançar esse nível de desempenho, o IBM Safer Payments utiliza computação paralela massiva com opções de escalabilidade tanto vertical quanto horizontal. A BORICA escolheu o IBM Safer Payments para garantir uma infraestrutura moderna, escalável e de alto desempenho, projetada para se adaptar às necessidades em constante evolução de seus clientes e negócios.
A BORICA implementou o IBM Safer Payments para serviços de cartão, com planos de incluir em breve sistemas de pagamentos instantâneos para seus clientes, que incluem bancos de todos os tamanhos, provedores de serviços de pagamento e adquirentes de cartões. Essa implementação representa um passo importante para a BORICA rumo à continuidade da prestação de serviços bancários seguros e inovadores em escala e já demonstrou sucesso na detecção de transações fraudulentas.
"Ao implementar o IBM Safer Payments, a BORICA criou uma camada centralizada e multilocatária de prevenção contra fraudes e crimes financeiros para a infraestrutura nacional de pagamentos da Bulgária", disse Albena Petkova, diretora de serviços de prevenção contra fraudes financeiras da BORICA. "A plataforma agora protege a maioria das transações domésticas com cartão (mais de 70%) em tempo real, oferecendo monitoramento de detecção de fraudes orientado por riscos comportamentais em todos os bancos e provedores de pagamento participantes. A integração com o sistema antifraude para pagamentos sem cartão e operações de canais digitais está em desenvolvimento.Esse modelo de serviço compartilhado permite controles consistentes de AML e antifraude em escala nacional, reduzindo significativamente as perdas por fraude e, ao mesmo tempo, melhorando a experiência do cliente ao minimizar as recusas indevidas de transações."
A IBS auxiliou na integração perfeita da solução aos fluxos de trabalho de pagamento, permitindo que a BORICA obtivesse uma visão unificada do comportamento do cliente e melhorasse a eficácia de suas medidas de proteção contra fraudes. "A confiança dos nossos clientes é fundamental para o nosso sucesso. Colocamos a segurança em primeiro lugar para que os clientes possam ter certeza de que seu dinheiro e suas informações pessoais estão bem protegidos. Essa tecnologia está trazendo resultados positivos para nós", disse a Sra. Petkova.
Com os serviços de modernização e integração de aplicações da IBS, que ajudam os clientes a liberar aplicações legadas e criar novos recursos digitais projetados para a era da nuvem, a solução foi implementada em poucas semanas. "Na IBS, temos a oportunidade de ajudar nossos clientes a inovar ainda mais rápido e liberar mais possibilidades", disse Goran Angelov, CEO da IBS. "Nossa colaboração com a BORICA exemplifica nosso compromisso em capacitar as organizações com soluções seguras e de ponta."
Como central nacional de pagamentos da Bulgária, a BORICA AD necessitava de uma plataforma moderna de prevenção contra fraudes capaz de substituir os sistemas legados baseados em lotes por proteção em tempo real em escala nacional. Ao trabalhar com a IBM e a parceira de implementação IBS, a BORICA implementou o IBM Safer Payments como uma camada centralizada e multilocatária de prevenção contra fraudes e crimes financeiros em toda a sua infraestrutura de pagamentos.
A plataforma agora protege mais de 70% das transações domésticas com cartão em tempo real, sendo compatível com mais de 16 bancos e provedores de serviços de pagamento em uma plataforma nacional compartilhada. Ela processa mais de 4.000 transações por segundo com menos de 10 milissegundos de latência, oferecendo detecção de fraude comportamental e orientada por riscos em todas as instituições participantes.
O IBM Safer Payments foi selecionado para fornecer monitoramento entre canais com detecção baseada em máquina, permitindo que a BORICA intercepte transações fraudulentas e minimize as recusas indevidas. A implementação para os serviços de cartão está concluída e a integração com sistemas de pagamento instantâneo e canais digitais está em desenvolvimento. Com a IBS liderando a integração nos fluxos de trabalho de pagamento existentes, a BORICA fortaleceu os controles contra lavagem de dinheiro e antifraude em escala nacional, mantendo o desempenho, a resiliência e a confiança do cliente.
O resultado é uma base de prevenção contra fraudes escalável e de alto desempenho, projetada para dar suporte ao ecossistema de pagamentos digitais em evolução da Bulgária.
Sobre a BORICA AD
A BORICA AD é uma empresa de capital aberto e seus acionistas são 19 bancos do país. A empresa desenvolveu e agora fornece e opera a moderna infraestrutura de tecnologia do setor de pagamentos da Bulgária. Ao fazer isso, a BORICA tem sido uma parceira confiável do setor público, bancos e instituições de pagamento há mais de 35 anos.A empresa está empenhada em fornecer soluções modernas e inovadoras para as instituições financeiras. Seu amplo portfólio abrange serviços de pagamento, incluindo pagamentos instantâneos, serviços de cartão, departamento de serviços SWIFT, serviços de confiança, serviços de infraestrutura e o Sistema Nacional de Cartões e Pagamentos. A BORICA AD atua como processadora de terceiros (TPP) para a Mastercard e a VISA.O Banco Nacional da Bulgária licencia a empresa para operar três sistemas de pagamento: o sistema de pagamento BORICA para pagamentos com cartão, BISERA para transferências de crédito na área única de pagamentos em euros (SEPA) e débito direto em euros.Para saber mais, visite a página inicial da BORICA AD.
Sobre a IBS
A IBS Bulgaria é uma empresa líder em consultoria de TI, integração de sistemas e desenvolvimento de software fundada na Bulgária e que presta serviços para as melhores empresas e agências governamentais desde 2003. A IBS acredita que os dados e as tecnologias digitais estão mudando as formas como vivemos e trabalhamos, e a IBS tem orgulho de liderar essa transformação para seus clientes.No setor financeiro, suas áreas de foco incluem integração e gerenciamento de API, dados e IA, soluções de fintech e Regtech e combate a fraudes e crimes financeiros.Para saber mais, acesse a página inicial da IBS