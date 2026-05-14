Além de bits e bytes: criando confiança na nuvem com Intel SGX e TDX na IBM Cloud

Na IBM Cloud, o Intel Software Guard Extensions (SGX) e o Intel Trust Domain Extensions (TDX) oferecem duas abordagens distintas para proteger dados em uso, cada uma adequada a necessidades de cargas de trabalho diferentes.
As máquinas virtuais (VMs) tradicionais transformaram a forma como usamos os recursos de computação ao melhorar a eficiência do hardware e fornecer um forte isolamento de carga de trabalho. No entanto, como as organizações executam cada vez mais cargas de trabalho confidenciais, como inferência de modelos de IA/ML, gerenciamento de chaves de blockchain, análise de dados segura, registros de saúde e sistemas financeiros, as preocupações com confiança, confidencialidade de dados e segurança em tempo de execução em ambientes compartilhados multi-inquilino tornaram-se mais urgentes do que nunca.
Quanto se pode confiar em uma infraestrutura de nuvem compartilhada quando os dados estão sendo processados? Historicamente, a segurança em nuvem concentrou-se na proteção dos dados em repouso por meio de criptografia em nível de disco ou arquivo, e dos dados em trânsito por meio de protocolos como o TLS. Embora esses controles continuem sendo essenciais, eles deixam uma lacuna quando os dados estão sendo usados e processados ativamente na memória do sistema.
Em ambientes de nuvem tradicionais, a proteção de dados sigilosos depende, em grande parte, da segurança do software do sistema subjacente. A computação confidencial leva isso um passo adiante, ao incorporar a proteção diretamente no hardware, ajudando a garantir que os dados permaneçam seguros mesmo durante o processamento.
O SGX fornece proteção em nível de enclave para componentes específicos de aplicações, enquanto o TDX oferece isolamento completo em nível de VM. A IBM Cloud integra as duas tecnologias para ajudar as empresas a fortalecer a confiança em ambientes de nuvem compartilhada.
O Intel SGX cria uma região de memória protegida por hardware, conhecida como Enclave Page Cache (EPC), que pode ser utilizada por aplicações convidadas para computação confidencial. Esses enclaves isolam o código e os dados na memória, protegendo-os até mesmo de softwares privilegiados, como o sistema operacional ou o hipervisor.
As instâncias habilitadas para SGX da IBM Cloud são baseadas na extensão de hardware Intel SGX, que permite que os usuários definam enclaves seguros na memória da aplicação. Esses enclaves são:
A IBM Cloud oferece suporte a fluxos de trabalho de atestação remota, permitindo que suas aplicações verifiquem a identidade e a integridade de serviços baseados em enclave antes de compartilhar dados confidenciais.
Conforme mostrado na Figura 1 acima, o processo começa quando um (1) Verificador envia um nonce ao servidor, acionando a (2) Aplicação para solicitar um relatório do enclave. Esse relatório é (3) então enviado ao Quoting Enclave para ser (4) assinado e posteriormente (5) devolvido ao Verificador na forma de uma "Quote" validada. O Verificador então (6) valida essa citação por meio de certificados Intel PCS para confirmar a autenticidade do hardware e, por fim (7) libera os segredos para a aplicação segura.
Existem diversas vantagens em usar o Intel SGX na IBM Cloud:
A IBM Cloud oferece suporte ao Intel Trust Domain Extensions (TDX) para fornecer um novo nível de segurança para máquinas virtuais, permitindo máquinas virtuais isoladas por hardware com criptografia de memória completa. Com o TDX, máquinas virtuais inteiras são executadas como Trust Domains (TDs), em que a memória e o estado da CPU são protegidos pelo processador. Esse modelo é particularmente adequado para empresas que desejam proteger as cargas de trabalho existentes sem refatorar as aplicações, ao mesmo tempo em que reduzem significativamente a confiança depositada no software de infraestrutura de nuvem. Ao contrário da virtualização tradicional, o Intel TDX estabelece um forte isolamento entre as máquinas virtuais convidadas e a infraestrutura de nuvem subjacente, incluindo o hipervisor.
O processo de atestação segue um padrão semelhante ao do SGX, mas o TDX introduz vários elementos de arquitetura distintos, descritos abaixo.
O Intel TDX introduz um novo modelo de confiança ao colocar operações sensíveis dentro do modo SEAM, um modo de CPU dedicado que opera fora dos níveis normais de privilégio do host e do convidado para proteger funções críticas. Esse ambiente confiável é inicializado pelo SEAM Loader no firmware, que carrega e verifica o módulo TDX de forma segura. Executado inteiramente dentro do modo SEAM, o módulo TDX impõe isolamento entre domínios de confiança (TDs) e o hipervisor, gerencia operações de ciclo de vida, como criação e atestação, e garante que todos os dados que cruzam esses limites sejam filtrados e limpos para evitar a exposição.
Conforme mostrado na Figura 2 acima, a principal diferença está em como as cargas de trabalho interagem com a plataforma. Na área A, uma VM tradicional chama diretamente o hipervisor (VMCALL), confiando totalmente nele. Em contraste, a área B mostra o módulo TDX, em que um Trust Domain (TD) não confia no hipervisor e, em vez disso, chama o módulo TDX (TDVMCALL) para fornecer serviços de hipervisor. O módulo TDX valida e filtra as hiperchamadas do TD e as atende independentemente do hipervisor; no entanto, alguns dos serviços, como o agendamento, são repassados ao hipervisor por meio de chamadas seam.
Conforme mostrado na Figura 3 abaixo, o fluxo de atestação segue um padrão semelhante ao do SGX, mas com diferenças importantes na implementação. O processo começa quando um (1) verificador envia um nonce para a plataforma, acionando o (2) agente de atestação dentro do TD para solicitar um relatório TD do módulo TDX usando /dev/tdx-guest. O relatório é então (3) utilizado para gerar uma quote, que é (4) assinada por um Quoting Enclave em execução no host e (5) retornada ao verificador. Em seguida, o verificador (6) verifica a quote usando certificados Intel PCS (incluindo a recuperação de certificados PCK) para confirmar a autenticidade da plataforma e, por fim, (7) libera os segredos para a carga de trabalho confiável.
Existem vários benefícios e casos de uso para o TDX na IBM Cloud:
O Intel SGX e o TDX representam um avanço significativo na forma como a confiança é estabelecida em ambientes de nuvem. Ao ancorar a segurança na política de hardware em vez de software, a IBM Cloud oferece às empresas uma maneira concreta de reduzir sua superfície de ataque para as cargas de trabalho mais importantes.
O SGX atende aos usuários que precisam de proteção detalhada em nível de enclave para componentes específicos de aplicações, enquanto o TDX é a opção de interesse para aqueles que desejam isolamento completo em nível de VM sem modificar o código da aplicação.
À medida que a pressão regulatória e a sensibilidade das cargas de trabalho em nuvem continuam crescendo, ter ambas as opções disponíveis oferece flexibilidade real aos arquitetos. Se você está avaliando onde a computação confidencial se encaixa em seu stack, a documentação da IBM Cloud sobre computação confidencial para VPC é um ponto de partida prático.
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