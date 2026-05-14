Além de bits e bytes: criando confiança na nuvem com Intel SGX e TDX na IBM Cloud

O Intel TDX introduz um novo modelo de confiança ao colocar operações sensíveis dentro do modo SEAM, um modo de CPU dedicado que opera fora dos níveis normais de privilégio do host e do convidado para proteger funções críticas. Esse ambiente confiável é inicializado pelo SEAM Loader no firmware, que carrega e verifica o módulo TDX de forma segura. Executado inteiramente dentro do modo SEAM, o módulo TDX impõe isolamento entre domínios de confiança (TDs) e o hipervisor, gerencia operações de ciclo de vida, como criação e atestação, e garante que todos os dados que cruzam esses limites sejam filtrados e limpos para evitar a exposição.

Conforme mostrado na Figura 2 acima, a principal diferença está em como as cargas de trabalho interagem com a plataforma. Na área A, uma VM tradicional chama diretamente o hipervisor (VMCALL), confiando totalmente nele. Em contraste, a área B mostra o módulo TDX, em que um Trust Domain (TD) não confia no hipervisor e, em vez disso, chama o módulo TDX (TDVMCALL) para fornecer serviços de hipervisor. O módulo TDX valida e filtra as hiperchamadas do TD e as atende independentemente do hipervisor; no entanto, alguns dos serviços, como o agendamento, são repassados ao hipervisor por meio de chamadas seam.

Conforme mostrado na Figura 3 abaixo, o fluxo de atestação segue um padrão semelhante ao do SGX, mas com diferenças importantes na implementação. O processo começa quando um (1) verificador envia um nonce para a plataforma, acionando o (2) agente de atestação dentro do TD para solicitar um relatório TD do módulo TDX usando /dev/tdx-guest. O relatório é então (3) utilizado para gerar uma quote, que é (4) assinada por um Quoting Enclave em execução no host e (5) retornada ao verificador. Em seguida, o verificador (6) verifica a quote usando certificados Intel PCS (incluindo a recuperação de certificados PCK) para confirmar a autenticidade da plataforma e, por fim, (7) libera os segredos para a carga de trabalho confiável.