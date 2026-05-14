Ilustração digital de uma caixa cinza com fechadura preta e cinco pontos pretos, com um homem barbudo em pé à direita segurando uma chave grande, e outros ícones de nuvem conectados por uma linha
Segurança Infraestrutura de TI

Além de bits e bytes: criando confiança na nuvem com Intel SGX e TDX na IBM Cloud

Na IBM Cloud, o Intel Software Guard Extensions (SGX) e o Intel Trust Domain Extensions (TDX) oferecem duas abordagens distintas para proteger dados em uso, cada uma adequada a necessidades de cargas de trabalho diferentes.

As máquinas virtuais (VMs) tradicionais transformaram a forma como usamos os recursos de computação ao melhorar a eficiência do hardware e fornecer um forte isolamento de carga de trabalho. No entanto, como as organizações executam cada vez mais cargas de trabalho confidenciais, como inferência de modelos de IA/ML, gerenciamento de chaves de blockchain, análise de dados segura, registros de saúde e sistemas financeiros, as preocupações com confiança, confidencialidade de dados e segurança em tempo de execução em ambientes compartilhados multi-inquilino tornaram-se mais urgentes do que nunca.

O desafio: confiar na infraestrutura de nuvem compartilhada

Quanto se pode confiar em uma infraestrutura de nuvem compartilhada quando os dados estão sendo processados? Historicamente, a segurança em nuvem concentrou-se na proteção dos dados em repouso por meio de criptografia em nível de disco ou arquivo, e dos dados em trânsito por meio de protocolos como o TLS. Embora esses controles continuem sendo essenciais, eles deixam uma lacuna quando os dados estão sendo usados e processados ativamente na memória do sistema.

Em ambientes de nuvem tradicionais, a proteção de dados sigilosos depende, em grande parte, da segurança do software do sistema subjacente. A computação confidencial leva isso um passo adiante, ao incorporar a proteção diretamente no hardware, ajudando a garantir que os dados permaneçam seguros mesmo durante o processamento.

A solução: SGX, TDX e IBM Cloud

O SGX fornece proteção em nível de enclave para componentes específicos de aplicações, enquanto o TDX oferece isolamento completo em nível de VM. A IBM Cloud integra as duas tecnologias para ajudar as empresas a fortalecer a confiança em ambientes de nuvem compartilhada.

Intel SGX na IBM Cloud

O Intel SGX cria uma região de memória protegida por hardware, conhecida como Enclave Page Cache (EPC), que pode ser utilizada por aplicações convidadas para computação confidencial. Esses enclaves isolam o código e os dados na memória, protegendo-os até mesmo de softwares privilegiados, como o sistema operacional ou o hipervisor.

As instâncias habilitadas para SGX da IBM Cloud são baseadas na extensão de hardware Intel SGX, que permite que os usuários definam enclaves seguros na memória da aplicação. Esses enclaves são:

  • Isolados: regiões de memória inacessíveis a qualquer outro processo, incluindo aqueles com privilégios administrativos.
  • Medidos: na inicialização do enclave, um hash criptográfico do código do enclave é computado, o que garante que o que está sendo executado é exatamente o que foi planejado.
  • Verificáveis: os recursos de atestação remota do SGX podem ser utilizados na IBM Cloud para verificar a integridade e a autenticidade do código executado dentro do enclave antes de confiar a ele operações sensíveis.

A IBM Cloud oferece suporte a fluxos de trabalho de atestação remota, permitindo que suas aplicações verifiquem a identidade e a integridade de serviços baseados em enclave antes de compartilhar dados confidenciais.

Atestação do SGX: os enclaves geram e assinam quotes, que são verificadas pelo cliente por meio do Intel PCS, utilizando certificados PCK.

Conforme mostrado na Figura 1 acima, o processo começa quando um (1) Verificador envia um nonce ao servidor, acionando a (2) Aplicação para solicitar um relatório do enclave. Esse relatório é (3) então enviado ao Quoting Enclave para ser (4) assinado e posteriormente (5) devolvido ao Verificador na forma de uma "Quote" validada. O Verificador então (6) valida essa citação por meio de certificados Intel PCS para confirmar a autenticidade do hardware e, por fim (7) libera os segredos para a aplicação segura.

Existem diversas vantagens em usar o Intel SGX na IBM Cloud:

  • Segurança em nível de hardware: proteja o código e os dados, mesmo contra softwares de sistema privilegiados.
  • Computação confidencial: realize cálculos em dados criptografados ou sensíveis sem expô-los ao ambiente do host.
  • Infraestrutura preparada para conformidade: simplifica os requisitos de conformidade para setores com necessidades regulatórias e de segurança de dados rigorosas.

Intel TDX e IBM Cloud: aprimorando a segurança da VM com isolamento de hardware

A IBM Cloud oferece suporte ao Intel Trust Domain Extensions (TDX) para fornecer um novo nível de segurança para máquinas virtuais, permitindo máquinas virtuais isoladas por hardware com criptografia de memória completa. Com o TDX, máquinas virtuais inteiras são executadas como Trust Domains (TDs), em que a memória e o estado da CPU são protegidos pelo processador. Esse modelo é particularmente adequado para empresas que desejam proteger as cargas de trabalho existentes sem refatorar as aplicações, ao mesmo tempo em que reduzem significativamente a confiança depositada no software de infraestrutura de nuvem. Ao contrário da virtualização tradicional, o Intel TDX estabelece um forte isolamento entre as máquinas virtuais convidadas e a infraestrutura de nuvem subjacente, incluindo o hipervisor.

O processo de atestação segue um padrão semelhante ao do SGX, mas o TDX introduz vários elementos de arquitetura distintos, descritos abaixo.

Camadas de isolamento do TDX: VMs com proteção VMX, TDs com proteção TDX, modo SEAM, hipervisor adaptado.

O Intel TDX introduz um novo modelo de confiança ao colocar operações sensíveis dentro do modo SEAM, um modo de CPU dedicado que opera fora dos níveis normais de privilégio do host e do convidado para proteger funções críticas. Esse ambiente confiável é inicializado pelo SEAM Loader no firmware, que carrega e verifica o módulo TDX de forma segura. Executado inteiramente dentro do modo SEAM, o módulo TDX impõe isolamento entre domínios de confiança (TDs) e o hipervisor, gerencia operações de ciclo de vida, como criação e atestação, e garante que todos os dados que cruzam esses limites sejam filtrados e limpos para evitar a exposição.

Conforme mostrado na Figura 2 acima, a principal diferença está em como as cargas de trabalho interagem com a plataforma. Na área A, uma VM tradicional chama diretamente o hipervisor (VMCALL), confiando totalmente nele. Em contraste, a área B mostra o módulo TDX, em que um Trust Domain (TD) não confia no hipervisor e, em vez disso, chama o módulo TDX (TDVMCALL) para fornecer serviços de hipervisor. O módulo TDX valida e filtra as hiperchamadas do TD e as atende independentemente do hipervisor; no entanto, alguns dos serviços, como o agendamento, são repassados ao hipervisor por meio de chamadas seam.

Conforme mostrado na Figura 3 abaixo, o fluxo de atestação segue um padrão semelhante ao do SGX, mas com diferenças importantes na implementação. O processo começa quando um (1) verificador envia um nonce para a plataforma, acionando o (2) agente de atestação dentro do TD para solicitar um relatório TD do módulo TDX usando /dev/tdx-guest. O relatório é então (3) utilizado para gerar uma quote, que é (4) assinada por um Quoting Enclave em execução no host e (5) retornada ao verificador. Em seguida, o verificador (6) verifica a quote usando certificados Intel PCS (incluindo a recuperação de certificados PCK) para confirmar a autenticidade da plataforma e, por fim, (7) libera os segredos para a carga de trabalho confiável.

Atestação do TDX: um agente solicita um relatório do TD, um quoting enclave assina a quote e o cliente a verifica por meio do Intel PCS.

Existem vários benefícios e casos de uso para o TDX na IBM Cloud:

  • Isolamento de VM em nível de hardware: o Intel TDX impõe isolamento em nível de CPU para máquinas virtuais inteiras na IBM Cloud, ajudando a proteger cargas de trabalho contra acesso ou modificação não autorizados pelo hipervisor ou outro software de infraestrutura privilegiada.
  • Garantia robusta de integridade e atestação: os recursos integrados de inicialização medida e atestação permitem que os proprietários das cargas de trabalho verifiquem criptograficamente a integridade do estado inicial de inicialização da máquina virtual e do ambiente de execução antes de estabelecer uma relação de confiança.
  • Máquinas virtuais confidenciais na IBM Cloud: as máquinas virtuais com tecnologia TDX na IBM Cloud VPC reduzem a dependência da confiança na infraestrutura ao mesmo tempo em que preservam os modelos operacionais de VM familiares, tornando a computação confidencial acessível sem refatoração da aplicação.
  • Migração segura e direta para a IBM Cloud: as organizações podem migrar cargas de trabalho corporativas existentes, como bancos de dados e aplicativos de linha de negócios, para a IBM Cloud com proteção aprimorada para os dados em uso, sem precisar redesenhar as aplicações.

Construindo a confiança na IBM Cloud com segurança baseada em hardware

O Intel SGX e o TDX representam um avanço significativo na forma como a confiança é estabelecida em ambientes de nuvem. Ao ancorar a segurança na política de hardware em vez de software, a IBM Cloud oferece às empresas uma maneira concreta de reduzir sua superfície de ataque para as cargas de trabalho mais importantes.

O SGX atende aos usuários que precisam de proteção detalhada em nível de enclave para componentes específicos de aplicações, enquanto o TDX é a opção de interesse para aqueles que desejam isolamento completo em nível de VM sem modificar o código da aplicação.

À medida que a pressão regulatória e a sensibilidade das cargas de trabalho em nuvem continuam crescendo, ter ambas as opções disponíveis oferece flexibilidade real aos arquitetos. Se você está avaliando onde a computação confidencial se encaixa em seu stack, a documentação da IBM Cloud sobre computação confidencial para VPC é um ponto de partida prático.

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Venkatramanan Vijayan

Security Architect

IBM

Yogesh Yashwant Thosare

Senior Software Engineer

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