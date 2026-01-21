Criando uma experiência do cliente em tempo real no setor de telecomunicações com o watsonx.data no Google Cloud

A experiência do cliente de telecomunicações está sendo redefinida em tempo real. De acordo com o IBM Institute for Business Value (IBV), 69% das operadoras de telecomunicações já implementaram IA generativa na atenção ao cliente, e 77% dos executivos de telecomunicações afirmam que a IA melhora a capacidade de resposta organizacional. No entanto, muitas ainda enfrentam dificuldades para converter a adoção da IA em resultados consistentemente melhores para os clientes.

O motivo é cada vez mais claro: o progresso da IA está superando a prontidão dos dados. Para um operador de telecomunicações, a ambição de oferecer experiências inteligentes e personalizadas ao cliente já existia. O que faltava era uma base de dados em tempo real capaz de ser compatível com essas experiências em escala. Isso mudou com o watsonx.data executado no Google Cloud.