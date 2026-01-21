Criando uma experiência do cliente em tempo real no setor de telecomunicações com o watsonx.data no Google Cloud

Ao desenvolver o watsonx.data com o Astra DB no Google Cloud, uma operadora de telecomunicações estabeleceu uma base pronta para o futuro, uma que é compatível com as demandas de experiência do cliente de hoje e permite a inovação contínua à medida que os recursos de IA evoluem.
A experiência do cliente de telecomunicações está sendo redefinida em tempo real. De acordo com o IBM Institute for Business Value (IBV), 69% das operadoras de telecomunicações já implementaram IA generativa na atenção ao cliente, e 77% dos executivos de telecomunicações afirmam que a IA melhora a capacidade de resposta organizacional. No entanto, muitas ainda enfrentam dificuldades para converter a adoção da IA em resultados consistentemente melhores para os clientes.
O motivo é cada vez mais claro: o progresso da IA está superando a prontidão dos dados. Para um operador de telecomunicações, a ambição de oferecer experiências inteligentes e personalizadas ao cliente já existia. O que faltava era uma base de dados em tempo real capaz de ser compatível com essas experiências em escala. Isso mudou com o watsonx.data executado no Google Cloud.
A pesquisa do IBV mostra que o setor de telecomunicações está à frente de muitos outros setores em experimentação com a IA — 44% dos provedores de serviços de comunicações já utilizam a IA agêntica em chatbots voltados para o cliente. No entanto, os executivos também reconhecem que as arquiteturas de dados legados continuam sendo uma restrição crítica.
Essa operadora enfrentava desafios conhecidos:
O resultado foi uma experiência do cliente inteligente, mas reativa. O insight que remodelou a estratégia foi simples e decisivo: a experiência do cliente é um problema de tempo, e o tempo é um problema de dados.
Para preencher a lacuna entre os recursos de IA e os resultados da experiência do cliente, a empresa de telecomunicações modernizou sua camada de dados usando o watsonx.data, A arquitetura de dados abertos e governados da IBM, com o Astra DB como o armazenamento de dados operacionais em tempo real
Implementado nativamente no Google Cloud, o Astra DB (construído no Apache Cassandra) foi projetado para atender aos requisitos de nível de telecomunicações para escala, latência e disponibilidade.
Dentro de watsonx.data, o Astra DB se integra com análise de dados, IA e serviços de governança — criando uma malha de dados confiável em tempo real para casos de uso da experiência do cliente (CX).
Essa arquitetura permite:
Essa mudança levou a operadora de um suporte reativo para um engajamento antecipado, baseado em dados, um passo crítico à medida que a IA se torna mais autônoma e orientada para a ação.
Com uma base de dados em tempo real implementada, a empresa de telecomunicações obteve melhorias tangíveis:
Essa abordagem está alinhada com as descobertas do IBV de que 75% dos executivos de telecomunicações veem a IA como uma vantagem competitiva, mas apenas quando ela é apoiada pela arquitetura de dados correta.
A pesquisa do IBV deixa uma coisa clara: a adoção da IA nas telecomunicações não é mais o diferencial; execução é que é. A IA se diferencia quando os dados são imediatos, confiáveis e disponíveis em escala.
Ao desenvolver o watsonx.data com o Astra DB no Google Cloud, uma operadora de telecomunicações estabeleceu uma base pronta para o futuro, uma que é compatível com as demandas de experiência do cliente de hoje e permite a inovação contínua à medida que os recursos de IA evoluem.
Se você estiver explorando como modernizar sua base de dados de telecomunicações e liberar experiências de cliente em tempo real impulsionadas por IA, o watsonx.data como serviço (Astra DB) está disponível diretamente pelo Google Cloud Marketplace. A experiência do cliente agora se move na velocidade dos dados. A plataforma de dados certa torna isso possível.
Descubra como as telecomunicações passam de pilotos de IA para a produção