O principal caso de uso da Airy no Confluent é a IA agêntica, permitindo que os usuários interajam com dados de streaming em linguagem natural e transformando os trabalhos do Flink em agentes que monitoram continuamente os fluxos de dados.

Os usuários podem fazer perguntas ao copiloto tão simples quanto "Qual tópico contém dados de pedidos?" e instruções como "Descreva o tópico de compras" até perguntas e instruções mais complexas, como:

Qual é o nosso faturamento atual nas lojas por categoria de produto? Você poderia enviar uma atualização sobre esse aspecto sempre que ele superar nossas metas?

Para uma RFP, forneça uma lista de fornecedores de vitamina C. Classifique-os na ordem: 1) Taxa de defeitos, 2) OTIF e 3) SRI.

Com o Confluent, a Airy permite que os agentes monitorem tarefas simples e evoluam para fluxos de trabalho mais complexos e de várias etapas para atender à solicitação.

A Airy utiliza conectores Confluent para obter eventos continuamente, inclusive do MongoDB, PostgreSQL e Salesforce. Quando os dados são ingeridos, eles precisam ser transformados antes de serem usados para tarefas como segmentação ou personalização. A Airy usa o Flink para filtrar ruídos, agregar métricas importantes e enriquecer fluxos de dados com mais contexto.

Para dados estruturados em tópicos, a Airy permite que os LLMs gerem um Flink SQL preciso usando contratos de dados, desenvolvendo esquemas e gerenciando metadados com o Stream Governance. Fornecer contexto ao LLM sobre o esquema mais recente de tópicos ajuda a gerar instruções Flink SQL mais robustas.

Para dados semiestruturados e não estruturados (por exemplo: texto, JSON), a Airy usa o processamento de fluxo Flink e a inferência de modelo de IA para criar embeddings e armazená-las em bancos de dados de vetores para geração aumentada de recuperação (RAG). De acordo com a IDC, mais de 90% dos dados empresariais não são estruturados. O copiloto da Airy permite que as equipes extraiam e analisem esses dados de maneira rápida e eficiente, tudo por meio de linguagem natural, tornando o conhecimento instantaneamente acessível para uma organização.

O Flink AI Model Inference simplificou o stack da Airy — a equipe criou anteriormente componentes que tinham que executar de forma manual, mas desde então os aposentaram.

A Airy também utiliza o Tableflow para ajudar os clientes a aproveitar o Iceberg e armazenar dados históricos e recentes. O Tableflow também ajuda a gerenciar melhor o catálogo de dados e alimentá-los facilmente em tempo real em qualquer data lake ou warehouse de sua escolha.

Finalmente, a Airy pode realizar a etapa de pós-processamento. Por exemplo, se um copiloto estivesse fazendo recomendações com base em dados de produtos, a Airy poderia verificar essas informações em um tópico de inventário em tempo real para garantir a precisão e reduzir o risco de alucinação, passando apenas dados recentes e relevantes para os LLMs dos clientes.