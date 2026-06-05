Conheça por dentro a arquitetura de copiloto em tempo real da Airy para ver como o IBM Confluent, Apache Flink e os fluxos de dados governados fornecem aos LLMs contexto atualizado, ajudando as empresas a reduzir a latência, conter alucinações e dimensionar fluxos de trabalho de IA agêntica de forma econômica.
Nota do editor: a versão original deste post de blog foi publicada pela Confluent antes de adquirir a Airy em outubro de 2025.
Desde a automação de tarefas rotineiras até o fornecimento de insights em tempo real para informar decisões complexas, os agentes de IA e copilotos estão prontos para se tornarem parte integrante das operações empresariais. Pelo menos isso vale para as organizações que conseguem descobrir como fornecer grandes modelos de linguagem (LLMs) com dados em tempo real, contextualizados e confiáveis de forma segura e escalável.
A Airy desenvolveu um framework que ajuda os desenvolvedores a criar copilotos como uma nova interface para explorar e trabalhar com seus dados. Juntamente com o IBM Confluent, a empresa sediada em São Francisco faz a ponte entre os LLMs e os dados em tempo real. Essa abordagem permite que os usuários façam perguntas em linguagem natural sobre o fluxo de dados em sistemas operacionais e analíticos. Essa tarefa envolve o uso do Apache Kafka, Apache Flink e Apache Iceberg para tornar os copilotos de IA com recursos agentivos uma realidade para casos de uso corporativos.
Este post mostra como Airy resolveu os pontos críticos comuns que desenvolvedores e arquitetos enfrentam quando tentam passar do uso de chatbots simples para a criação de copilotos de IA inteligentes.
Seja prevendo o comportamento do cliente em finanças, personalizando estratégias de marketing no varejo ou otimizando as operações de suporte ao cliente, as empresas precisam de copilotos. Essas ferramentas precisam fornecer às equipes de engenharia e negócios informações precisas e oportunas.
Para tornar isso possível, a equipe da Airy enfrentou os seguintes desafios:
Para empresas com necessidades de dados crescentes e um número cada vez maior de integrações ponto a ponto, os desafios de acesso a dados, linhagem e segurança aumentam à medida que o número de interconexões aumenta e à medida que diferentes equipes em várias linhas de negócios compartilham dados umas com as outras. É importante considerar como os fluxos de dados são governados e protegidos para reduzir os riscos e obter os resultados desejados.
Os LLMs têm uma enorme quantidade de conhecimento baseada em dados publicamente disponíveis e podem não ter dados com reconhecimento de contexto ou específicos da empresa. Quando há uma lacuna de conhecimento, os LLMs podem alucinar e gerar resultados imprecisos.
Para as empresas, os riscos são altos. Alucinações em um copiloto de IA generativa projetado para auxiliar em tarefas jurídicas, financeiras ou voltadas para o cliente podem ter sérias consequências. Garantir que os dados fornecidos à IA sejam confiáveis e verificáveis é fundamental.
Os clientes empresariais precisam de uma escala de arquitetura de dados que possa processar milhões de eventos. Essa abordagem garante que os sistemas ainda possam lidar com grandes volumes de dados históricos e em tempo real com latência mínima durante cargas de pico — sem gastar excessivamente em casos de uso em grande escala com demanda variável.
Para resolver todos esses desafios, precisávamos de uma plataforma de fluxo de dados altamente escalável e rica em funcionalidades que nos permitisse alimentar a inferência em tempo real com produções confiáveis em escala. Essa plataforma deve atender a esses aspectos sem comprometer a segurança, a precisão ou os custos.
A Confluent Data Streaming Platform permite que a Airy preencha a lacuna analítico-operacional. A plataforma também possibilita que a Airy integre dados de aplicações SaaS de seus clientes, como Salesforce, bancos de dados como MongoDB e PostgreSQL e sistemas como Apache Iceberg, Snowflake e Delta Lake. Isso significa que os copilotos de IA que os clientes desejam construir não precisam mais esperar pelo processamento em lote ou depender de dados desatualizados.
O principal caso de uso da Airy no Confluent é a IA agêntica, permitindo que os usuários interajam com dados de streaming em linguagem natural e transformando os trabalhos do Flink em agentes que monitoram continuamente os fluxos de dados.
Os usuários podem fazer perguntas ao copiloto tão simples quanto "Qual tópico contém dados de pedidos?" e instruções como "Descreva o tópico de compras" até perguntas e instruções mais complexas, como:
Com o Confluent, a Airy permite que os agentes monitorem tarefas simples e evoluam para fluxos de trabalho mais complexos e de várias etapas para atender à solicitação.
A Airy utiliza conectores Confluent para obter eventos continuamente, inclusive do MongoDB, PostgreSQL e Salesforce. Quando os dados são ingeridos, eles precisam ser transformados antes de serem usados para tarefas como segmentação ou personalização. A Airy usa o Flink para filtrar ruídos, agregar métricas importantes e enriquecer fluxos de dados com mais contexto.
Para dados estruturados em tópicos, a Airy permite que os LLMs gerem um Flink SQL preciso usando contratos de dados, desenvolvendo esquemas e gerenciando metadados com o Stream Governance. Fornecer contexto ao LLM sobre o esquema mais recente de tópicos ajuda a gerar instruções Flink SQL mais robustas.
Para dados semiestruturados e não estruturados (por exemplo: texto, JSON), a Airy usa o processamento de fluxo Flink e a inferência de modelo de IA para criar embeddings e armazená-las em bancos de dados de vetores para geração aumentada de recuperação (RAG). De acordo com a IDC, mais de 90% dos dados empresariais não são estruturados. O copiloto da Airy permite que as equipes extraiam e analisem esses dados de maneira rápida e eficiente, tudo por meio de linguagem natural, tornando o conhecimento instantaneamente acessível para uma organização.
O Flink AI Model Inference simplificou o stack da Airy — a equipe criou anteriormente componentes que tinham que executar de forma manual, mas desde então os aposentaram.
A Airy também utiliza o Tableflow para ajudar os clientes a aproveitar o Iceberg e armazenar dados históricos e recentes. O Tableflow também ajuda a gerenciar melhor o catálogo de dados e alimentá-los facilmente em tempo real em qualquer data lake ou warehouse de sua escolha.
Finalmente, a Airy pode realizar a etapa de pós-processamento. Por exemplo, se um copiloto estivesse fazendo recomendações com base em dados de produtos, a Airy poderia verificar essas informações em um tópico de inventário em tempo real para garantir a precisão e reduzir o risco de alucinação, passando apenas dados recentes e relevantes para os LLMs dos clientes.
Os benefícios que a Airy observou até agora usando o IBM Confluent incluem:
Criar agentes de IA e copilotos para a empresa não é uma tarefa simples. Requer processamento de dados em tempo real, precisão, segurança robusta e escalabilidade com boa relação custo-benefício. Mas com a infraestrutura certa, é possível enfrentar esses desafios e fornecer soluções impulsionadas por IA que geram valor real para as empresas.
A Confluent Data Streaming Platform da IBM foi um divisor de águas para a Airy. Ao utilizar o processamento de fluxo do Flink e a inferência de modelos de IA, juntamente com a governança de fluxo e conectores, a Airy ajuda os clientes a criar uma IA confiável que acelera a adoção de copilotos empresarias.
À medida que a Airy evolui, a equipe está procurando habilitar sistemas de IA compostos que automatizem a seleção de ferramentas. Em vez de gastar tempo para decidir, os usuários podem comunicar o objetivo em linguagem natural e o sistema selecionará de forma autônoma as ferramentas certas, como o Flink para processamento de fluxos, quais fontes de dados consultar, quais LLMs econômicos usar, com base no tarefa em questão.