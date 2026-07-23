De políticas dispersas a respostas fundamentadas: a criação de um assistente de conhecimento com reconhecimento de permissões usando o IBM watsonx Orchestrate

A Swan Christian Education Association combina o IBM watsonx Orchestrate com o Symplistic.ai ContentIQ e seu ambiente Microsoft 365 para oferecer a mais de 800 funcionários acesso mais rápido a informações confiáveis, preservando as permissões dos documentos e a rastreabilidade das fontes.
Para encontrar uma política, não deveria ser necessário saber qual escola a publicou, qual site do SharePoint a contém ou quais filtros exibem a versão atual. No entanto, esse era o desafio prático dos funcionários de toda a Swan Christian Education Association (SCEA), uma rede de sete escolas e um escritório central na Austrália Ocidental.
Professores, administradores, líderes escolares e a equipe do escritório central dependiam de políticas, procedimentos, formulários e documentos operacionais distribuídos por toda a organização. A SCEA já operava um sistema estruturado de gestão empresarial no Microsoft 365, com o SharePoint armazenando os documentos controlados e o Power Platform viabilizando aprovações, publicação e outros fluxos de trabalho. Ainda assim, os funcionários precisavam entender a estrutura do repositório antes de conseguir encontrar uma resposta oficial.
A Origin Digital, consultoria australiana de transformação digital e colaboradora da IBM, trabalhou com a Symplistic.ai, parceira de tecnologia da IBM, para criar um assistente de conhecimento com reconhecimento de permissões para a SCEA. O IBM watsonx Orchestrate interpreta as perguntas e coordena as interações, enquanto o Symplistic.ai ContentIQ recupera um conteúdo autorizado do SharePoint por meio de sua interface de agente conversacional. Os funcionários podem fazer perguntas em linguagem natural e receber respostas respaldadas por citações de documentos de origem aprovados.
O projeto com a SCEA começou como um piloto para validar a arquitetura, o modelo de permissões e a experiência do usuário antes da implementação em produção. O piloto comprovou que o watsonx Orchestrate e o ContentIQ se integram ao sistema de gestão empresarial que a Origin Digital implementou para a SCEA.
Embora os ganhos de produtividade projetados ainda não tenham sido medidos na produção, o caso de negócios da SCEA estima que uma recuperação de informações mais rápida pode liberar aproximadamente 40.000 horas de trabalho por ano. Essa melhoria representa um valor de produtividade anual estimado em AUD 2,2 milhões.
Neste artigo, examinamos por que a busca corporativa convencional não foi suficiente para a SCEA. Também explicamos como as camadas de recuperação e de orquestração funcionam em conjunto e como as escolhas de design tornam a arquitetura reutilizável para futuros assistentes.
O caso de uso parece simples: um funcionário faz uma pergunta sobre uma política ou um procedimento e recebe a resposta correta. Os requisitos subjacentes são mais exigentes.
A SCEA gerencia conteúdo tanto no nível do escritório central quanto no nível das escolas. Alguns documentos se aplicam a toda a associação, enquanto outros são específicos de uma única escola. Em condições específicas, as políticas centrais precisam prevalecer sobre os documentos locais. Perguntas sobre temas trabalhistas, de segurança, jurídicos e de governança também exigem maior precisão e rastreabilidade do que um chatbot de uso geral pode oferecer.
Limites rigorosos de acesso impõem outra restrição. Um funcionário de uma escola não pode recuperar informações restritas de outra, a menos que o acesso tenha sido concedido. Portanto, o assistente precisa entender tanto a pergunta quanto a identidade, a função e as permissões de quem a faz.
A arquitetura preserva o modelo de acesso que a SCEA já mantém por meio do Microsoft Entra ID e do SharePoint. O Entra ID autentica o usuário e fornece informações de identidade, como a associação a grupos e as declarações de função. O SharePoint continua sendo a fonte das permissões em nível de documento. O ContentIQ incorpora essas permissões à recuperação para garantir que retorne um conteúdo que o usuário está autorizado a acessar.
Essa abordagem segue o princípio do privilégio mínimo: conceder aos usuários o acesso necessário para sua função. Ela também evita criar um segundo sistema de autorização para IA, que os administradores teriam de manter separadamente do SharePoint.
O assistente melhora o acesso sem contornar a governança. Em vez de retornar uma longa lista de documentos possíveis, ele pode identificar trechos relevantes, montar uma resposta e citar as fontes utilizadas. Os funcionários passam menos tempo navegando pelos repositórios, enquanto a SCEA mantém o controle sobre a propriedade, a aprovação, a publicação, o versionamento e a revisão dos documentos.
O diagrama de arquitetura divide o sistema em cinco áreas: a interface do usuário, o IBM watsonx Orchestrate, o Symplistic.ai ContentIQ, o Sistema de Gestão Empresarial da SCEA no Microsoft 365 e os controles compartilhados de identidade e governança.
Um funcionário autenticado envia uma pergunta em linguagem natural pelo AI Knowledge Assistant, que foi projetado para operar dentro do Microsoft 365. Manter a interface em um ambiente familiar reduz as barreiras de adoção e evita criar mais um destino independente.
A interface envia a pergunta e o contexto relevante ao watsonx Orchestrate. Esse contexto pode dar suporte à conversa e às verificações de autorização subsequentes.
O watsonx Orchestrate fornece a camada conversacional e de orquestração. Ele determina a intenção do usuário, planeja o próximo passo e envia uma solicitação de recuperação ao ContentIQ.
O diagrama mostra quatro etapas:
Separar a orquestração da recuperação mantém cada camada focada. O watsonx Orchestrate gerencia a interação e o fluxo de trabalho, enquanto o ContentIQ cuida da ingestão de conteúdo, da busca, da classificação e da aplicação de permissões.
Essa separação também dá suporte à expansão futura. Um assistente futuro pode recuperar informações de políticas, consultar um registro empresarial estruturado e invocar um fluxo de trabalho aprovado sem obrigar a equipe a reconstruir a camada conversacional.
O ContentIQ funciona como a camada corporativa de geração aumentada de recuperação, ou RAG.
Uma implementação básica de RAG pode encontrar um texto relevante sem confirmar se o usuário tem acesso a ele. O ContentIQ aplica as verificações de permissão durante a recuperação, e não depois que uma resposta já foi gerada.
O diagrama divide o processo de recuperação em cinco etapas:
Durante a ingestão, os documentos são divididos em trechos menores, chamados fragmentos. Cada fragmento carrega metadados, como sua fonte, o tipo de documento e as regras de acesso. A fragmentação permite que o sistema retorne a seção relevante de uma política, em vez de enviar um documento inteiro ao modelo.
A reclassificação avalia mais de perto os resultados iniciais da busca para melhorar a relevância. O piloto da SCEA não implementou a classificação baseada em hierarquia que prioriza automaticamente uma política do escritório central em detrimento de um documento no nível da escola. Esse recurso, junto com uma ingestão mais rica de metadados de arquivos, continua no roteiro de desenvolvimento da Symplistic.ai.
O ContentIQ busca o conteúdo aprovado armazenado no Sistema de Gestão Empresarial da SCEA, baseado no SharePoint. O repositório inclui políticas, procedimentos, formulários, modelos e documentos operacionais.
O Power Automate e o Power Apps continuam oferecendo suporte às aprovações de documentos, à publicação e aos processos relacionados. A arquitetura de IA não substitui esses controles. Ela consome o conteúdo depois que os processos de governança já existentes na SCEA definiram qual é o documento atual e aprovado.
Essa distinção melhora a qualidade das respostas. Um modelo de linguagem não deve decidir qual política é a oficial. A propriedade dos documentos, o status, o versionamento e os metadados devem estabelecer a autoridade antes que a recuperação comece.
As linhas pontilhadas do diagrama mostram a validação de identidade e de permissões no watsonx Orchestrate, no ContentIQ e no SharePoint. O Microsoft Entra ID fornece logon único (SSO) e controle de acesso baseado em função. O controle de acesso baseado em função atribui permissões com base na função ou na associação a grupos da pessoa, em vez de configurar o acesso para usuários individuais.
O ContentIQ valida as permissões antes de retornar os fragmentos dos documentos. O SharePoint continua aplicando o controle de acesso na origem. Em seguida, o watsonx Orchestrate usa apenas as evidências autorizadas para gerar uma resposta fundamentada com citações.
A fundamentação significa que a resposta se baseia no conteúdo corporativo recuperado, e não apenas nas informações aprendidas durante o treinamento do modelo.
Um dos benefícios da arquitetura escolhida é que ela minimiza o número de componentes que a Origin Digital precisou criar e manter. Um stack de recuperação personalizado exigiria trabalho contínuo com conectores de conteúdo, divisão em fragmentos, atualizações de índice, mapeamento de identidades, sincronização de permissões, integração de modelos e monitoramento. O ContentIQ cuida de grande parte da complexidade da recuperação, enquanto o watsonx Orchestrate fornece a camada de interação e coordenação.
A construção da solução privilegia a configuração repetível em vez da engenharia personalizada. A Origin Digital pode configurar a ingestão e a recuperação pela interface do usuário do ContentIQ com pouco ou nenhum código e, em seguida, usar as APIs disponíveis para conectar o assistente de conhecimento aos fluxos do Power Automate. Essa combinação reduz o esforço necessário para adaptar o padrão a outro cliente, preservando o espaço para integrações específicas do cliente.
A arquitetura também preserva os investimentos existentes da SCEA em tecnologia Microsoft. O SharePoint continua sendo o repositório de documentos. O Power Platform continua gerenciando os processos de negócios e o Entra ID continua sendo a autoridade de identidade. O IBM watsonx Orchestrate amplia esse ambiente em vez de exigir uma migração de conteúdo.
Para os funcionários, essas escolhas tecnológicas produzem um resultado prático: as respostas ficam mais fáceis de obter, sem perda de controle. Um professor pode solicitar um procedimento, receber orientações relevantes e seguir uma citação até o documento aprovado. Um líder escolar pode receber evidências mais abrangentes quando sua função concede acesso mais amplo.
O piloto também reforçou uma lição central para a IA corporativa: a qualidade da recuperação depende da qualidade das informações. A propriedade clara, metadados consistentes e ciclos de vida confiáveis dos documentos ajudam o assistente a distinguir o conteúdo aprovado de material duplicado ou desatualizado.
A primeira implementação da SCEA se concentra em políticas, procedimentos e conhecimento operacional, mas a arquitetura dá suporte a um roteiro mais amplo. Os assistentes futuros podem abranger recursos humanos, finanças, risco e saúde, práticas de ensino e outras funções de negócios.
Cada assistente pode reutilizar os mesmos controles de identidade, o mesmo padrão de orquestração e a mesma base de conteúdo governada, conectando-se às suas próprias fontes e aos seus próprios fluxos de trabalho. O watsonx Orchestrate oferece à Origin Digital uma camada consistente para coordenar esses recursos, em vez de concentrar todas as funções em um único assistente de grande porte.
A repetibilidade também pode reduzir o custo total de propriedade (TCO). A Origin Digital pretende oferecer o mesmo padrão de watsonx Orchestrate e ContentIQ a outros clientes e já tem implementações previstas. A Origin Digital pode reutilizar o mesmo padrão de implementação em ambientes de educação e de governo, em vez de criar um novo pipeline de autenticação, recuperação e resposta para cada implementação. Ambientes separados de desenvolvimento, teste e produção também dão suporte a lançamentos controlados.
Ao combinar o IBM watsonx Orchestrate com o ContentIQ e o ambiente Microsoft 365 já existente na SCEA, a arquitetura transforma um desafio complexo de busca de documentos em um padrão de conhecimento corporativo reutilizável. O piloto da SCEA valida o modelo de integração. O caminho de configuração de pouco código, as APIs do ContentIQ e as conexões reutilizáveis do Power Automate oferecem à Origin Digital uma forma prática de levar esse modelo a futuras implementações em clientes sem reconstruir a base a cada vez.