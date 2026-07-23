De políticas dispersas a respostas fundamentadas: a criação de um assistente de conhecimento com reconhecimento de permissões usando o IBM watsonx Orchestrate

Para encontrar uma política, não deveria ser necessário saber qual escola a publicou, qual site do SharePoint a contém ou quais filtros exibem a versão atual. No entanto, esse era o desafio prático dos funcionários de toda a Swan Christian Education Association (SCEA), uma rede de sete escolas e um escritório central na Austrália Ocidental.

Professores, administradores, líderes escolares e a equipe do escritório central dependiam de políticas, procedimentos, formulários e documentos operacionais distribuídos por toda a organização. A SCEA já operava um sistema estruturado de gestão empresarial no Microsoft 365, com o SharePoint armazenando os documentos controlados e o Power Platform viabilizando aprovações, publicação e outros fluxos de trabalho. Ainda assim, os funcionários precisavam entender a estrutura do repositório antes de conseguir encontrar uma resposta oficial.

A Origin Digital, consultoria australiana de transformação digital e colaboradora da IBM, trabalhou com a Symplistic.ai, parceira de tecnologia da IBM, para criar um assistente de conhecimento com reconhecimento de permissões para a SCEA. O IBM watsonx Orchestrate interpreta as perguntas e coordena as interações, enquanto o Symplistic.ai ContentIQ recupera um conteúdo autorizado do SharePoint por meio de sua interface de agente conversacional. Os funcionários podem fazer perguntas em linguagem natural e receber respostas respaldadas por citações de documentos de origem aprovados.

O projeto com a SCEA começou como um piloto para validar a arquitetura, o modelo de permissões e a experiência do usuário antes da implementação em produção. O piloto comprovou que o watsonx Orchestrate e o ContentIQ se integram ao sistema de gestão empresarial que a Origin Digital implementou para a SCEA.

Embora os ganhos de produtividade projetados ainda não tenham sido medidos na produção, o caso de negócios da SCEA estima que uma recuperação de informações mais rápida pode liberar aproximadamente 40.000 horas de trabalho por ano. Essa melhoria representa um valor de produtividade anual estimado em AUD 2,2 milhões.

Neste artigo, examinamos por que a busca corporativa convencional não foi suficiente para a SCEA. Também explicamos como as camadas de recuperação e de orquestração funcionam em conjunto e como as escolhas de design tornam a arquitetura reutilizável para futuros assistentes.