Além do hype: acelere a inovação em um labirinto de nuvem híbrida multi-era

Espera-se que a IA agêntica gere quase USD 6 trilhões em valor econômico até 2028, acelerando seu papel na tomada de decisão, operações e automação nas empresas.

A integração dos agentes de IA aos fluxos de trabalho exige a reavaliação dos processos tradicionais de TI e das integrações de sistemas para viabilizar a transformação em uma empresa agentiva. Um elemento fundamental dessa mudança é a adoção de uma abordagem padronizada para conectar sistemas de IA agêntica a softwares, infraestruturas e ferramentas empresariais.

O Model Context Protocol (MCP) é o que possibilita essa abordagem. Um ótimo exemplo é o IBM Cloud MCP Server, que traz o poder da IA agêntica para o IBM Cloud Management, transformando as interações tradicionais de linha de comando e API em experiências intuitivas e conversacionais.

A inovação em IA prospera na colaboração, como evidenciado pelo nosso ecossistema em expansão de parceiros de IA agêntica, incluindo ISVs como Millionways, Streebo, Netomi, Tavily, Maven AGI, Beam AI, Symplistic.ai, entre outros.

"Nossa experiência trabalhando na IBM Cloud foi fenomenal", disse o professor Flávio du Pin Calmon, da Harvard School of Engineering and Applied Sciences. "Os recursos e a experiência da IBM nos ajudaram a executar grandes modelos que exigem grandes clusters de GPU de forma rápida e eficiente, permitindo alcançar novos resultados de pesquisa, relacionados à segurança de IA, em tempo recorde."

Os avanços modernos de IA são inseparáveis do poder das GPUs e dos aceleradores de IA. A IBM oferece aos clientes um espectro de opções, desde uma variedade de GPUs e aceleradores de IA até nossos próprios chips de IA personalizados, desenvolvidos para treinamento de modelos de base em grande escala.

Recentemente anunciamos uma colaboração com a AMD para entregar um enorme cluster de GPUs MI300X na IBM Cloud para o Zyphra, impulsionando o treinamento de código aberto de modelos de IA multimodais de ponta. Também integramos os padrões OCP AI (Open Compute Project AI) à arquitetura da IBM Cloud, garantindo interoperabilidade e eficiência para clientes que criam sistemas de IA.