Além do hype: acelere a inovação em um labirinto de nuvem híbrida multi-era
A IBM fez uma série de anúncios importantes em 2025 com o objetivo de ajudar as organizações a acelerar a transformação.
A aquisição da HashiCorp, por exemplo, está permitindo que as empresas acelerem a inovação, fortaleçam a segurança e obtenham mais valor da nuvem.
A Red Hat AI está ajudando as empresas a acelerar o desenvolvimento e a implementação de soluções de IA em ambientes de nuvem híbrida. Além disso, com o Red Hat InstructLab na IBM Cloud, estamos promovendo uma abordagem orientada pela comunidade para o desenvolvimento de modelos de linguagem e IA por meio de treinamento de habilidades e conhecimento.
Com a expectativa de que a IA generativa adicione mais de 1 bilhão de aplicativos até 2028, as empresas precisam ser mais intencionais em relação à nuvem híbrida e à estratégia de posicionamento de carga de trabalho. A IBM ajuda as empresas a fazer isso com sua abordagem híbrida por design, sustentada pela IBM Cloud. A análise da IBM de mais de 50 organizações clientes mostra que as organizações que aplicam os princípios híbridos por design aos programas de TI podem gerar um ROI três vezes maior em cinco anos.
As principais empresas de análise reconhecem nossos pontos fortes: a Gartner nos nomeou líder em vários Magic Quadrants, incluindo Infraestrutura de nuvem especializada em IA generativa, fornecedores de modelos de IA generativa engenharia de IA generativa, serviços de desenvolvimento de IA em nuvem e ciência de dados e aprendizado de máquina. A Omdia, por sua vez, nomeou a IBM líder no relatório recentemente publicado Omdia Universe: Global Cloud Service Provider, 2025.
O foco intenso da IBM em seis fatores-chave, projetados para o sucesso do cliente, reforça esse momento.
Espera-se que a IA agêntica gere quase USD 6 trilhões em valor econômico até 2028, acelerando seu papel na tomada de decisão, operações e automação nas empresas.
A integração dos agentes de IA aos fluxos de trabalho exige a reavaliação dos processos tradicionais de TI e das integrações de sistemas para viabilizar a transformação em uma empresa agentiva. Um elemento fundamental dessa mudança é a adoção de uma abordagem padronizada para conectar sistemas de IA agêntica a softwares, infraestruturas e ferramentas empresariais.
O Model Context Protocol (MCP) é o que possibilita essa abordagem. Um ótimo exemplo é o IBM Cloud MCP Server, que traz o poder da IA agêntica para o IBM Cloud Management, transformando as interações tradicionais de linha de comando e API em experiências intuitivas e conversacionais.
A inovação em IA prospera na colaboração, como evidenciado pelo nosso ecossistema em expansão de parceiros de IA agêntica, incluindo ISVs como Millionways, Streebo, Netomi, Tavily, Maven AGI, Beam AI, Symplistic.ai, entre outros.
"Nossa experiência trabalhando na IBM Cloud foi fenomenal", disse o professor Flávio du Pin Calmon, da Harvard School of Engineering and Applied Sciences. "Os recursos e a experiência da IBM nos ajudaram a executar grandes modelos que exigem grandes clusters de GPU de forma rápida e eficiente, permitindo alcançar novos resultados de pesquisa, relacionados à segurança de IA, em tempo recorde."
Os avanços modernos de IA são inseparáveis do poder das GPUs e dos aceleradores de IA. A IBM oferece aos clientes um espectro de opções, desde uma variedade de GPUs e aceleradores de IA até nossos próprios chips de IA personalizados, desenvolvidos para treinamento de modelos de base em grande escala.
Recentemente anunciamos uma colaboração com a AMD para entregar um enorme cluster de GPUs MI300X na IBM Cloud para o Zyphra, impulsionando o treinamento de código aberto de modelos de IA multimodais de ponta. Também integramos os padrões OCP AI (Open Compute Project AI) à arquitetura da IBM Cloud, garantindo interoperabilidade e eficiência para clientes que criam sistemas de IA.
À medida que a IA amadurece, os contêineres estão se tornando a plataforma de lançamento padrão para a maioria das aplicações de IA generativa. A abordagem híbrida por design da IBM Cloud tem como objetivo oferecer a flexibilidade de implementação que essas aplicações exigem inerentemente.
Nosso tempo de execução de contêiner Red Hat OpenShift oferece uma base consistente para executar aplicações Kubernetes, possibilitando a portabilidade de carga de trabalho sem necessidade de reestruturação. As GPUs podem ser facilmente aproveitadas para suportar cargas de trabalho de IA com o Red Hat OpenShift AI e o InstructLab. Além disso, frotas sem servidor permitem que as empresas executem cargas de trabalho de IA com uso intensivo de computação em grande escala em uma plataforma sem servidor totalmente gerenciada.
"A IBM não serviu apenas como um provedor de nuvem, mas como nosso parceiro, trabalhando em conjunto para melhorar e evoluir. Esperamos que continuem com essa abordagem, atendendo às necessidades dos clientes", disse Junya Souda, gerente geral do departamento Cloud CoE da Kampo System Solutions Co Ltd.
Mais de 70% dos líderes dos setores em todo o mundo concordam que a implementação híbrida é fundamental para aproveitar todo o potencial da transformação digital. É por isso que temos investido muito no IBM Power Virtual Server, uma plataforma híbrida de nível empresarial desenvolvida especificamente para cargas de trabalho de missão crítica. Em julho, o IBM Power11 foi disponibilizado para todo o portfólio de servidores, incluindo o IBM Power Virtual Server, permitindo que as empresas ganhassem ainda mais desempenho e agilidade.
Outra atualização interessante é que a IBM Cloud agora está disponível como uma opção de hyperscaler para SAP Cloud ERP Private. Essa opção permite que os clientes se modernizem para o Cloud ERP em uma plataforma reconhecida por oferecer os mais altos níveis de disponibilidade e segurança entre os servidores certificados pela SAP.
Além disso, com IBM watsonx, os usuários que executam SAP Cloud ERP Private no IBM Power Virtual Server podem criar agentes para automatizar finanças, manufatura, compras e fluxos de trabalho da cadeia de suprimentos que exigem dados de sistemas SAP e não SAP.
“Com mais de 3.500 filiais em todo o mundo, ficou claro para nós que a migração para SAP S/4HANA precisava ser segura, escalável e preparada para o futuro”, disse Thomas Jensen, diretor de desenvolvimento de SAP e TI da JYSK. "O IBM Power Virtual Server como hyperscaler do RISE nos convenceu – com alto desempenho, infraestrutura resiliente e um pacote robusto de investimento que dá suporte a nossa transformação de negócios."
Atualmente, as empresas enfrentam pressão não apenas para modernizar, mas também para projetar seus ambientes de TI para serem escaláveis, reduzindo a dependência de stacks. A IBM ajuda as empresas a acelerar a jornada de virtualização e modernização por meio de dois caminhos complementares:
"O tempo é essencial e você quer migrar para a nuvem o mais rápido possível", disse Paul Cunningham, vice-presidente sênior e gerente geral do grupo de verificação e sistema da Cadence. "Há vários anos, não havia como fazer isso. Você tinha que lidar com obstáculos, seja em relação à segurança, migração e mudanças ou outros aspectos. Agora, com a Cadence OnCloud, podemos realmente fazer isso.”
Atualmente, as empresas enfrentam cada vez mais outro desafio crítico: os requisitos de soberania digital estão evoluindo mais rápido do que os padrões criados para governá-los. Na IBM, vemos a soberania como uma postura estratégica, projetada em uma abordagem híbrida que capacita as empresas a manter a autonomia estratégica, aproveitando a escala, a velocidade e a inovação de plataformas globais confiáveis.
Nossa presença global continua expandindo para oferecer aos clientes acesso local, baixa latência e segurança certificada. Por exemplo, na Europa, nossa Multi-Zone Region (MZR) de Frankfurt agora servirá como um data center privado do SAP Cloud ERP. Ele atende às necessidades de soberania operacional e residência de dados para o RISE with SAP no IBM Power Virtual Server.
Nosso recurso de computação confidencial também deu um grande passo adiante. Com as Intel Trust Domain Extensions (Intel TDX) agora ativas em Frankfurt, os clientes da UE podem executar cargas de trabalho confidenciais com isolamento baseado em hardware, protegendo os dados mesmo durante o uso.
Nossa MZR em Montreal foi inaugurada em abril deste ano, abrindo caminho para oferecer suporte a empresas dos setores regulamentados no Canadá. Na Índia, a IBM e a Bharti Airtel, uma dos principais provedoras de serviços de telecomunicações da Índia, firmaram uma parceria para permitir que as empresas regulamentadas escalassem as cargas de trabalho de IA com mais eficiência. Com essa colaboração, nossa presença na Índia é reforçada com MZRs em Chennai e Mumbai.
O futuro da nuvem não é único para todos; é personalizado. São soluções desenvolvidas para as regulamentações exclusivas do seu setor. Considere o setor de serviços financeiros, onde ajudamos bancos centrais, reguladores e operadores de pagamento a impulsionar a inovação sem comprometer a segurança, a conformidade e a resiliência. Exemplos importantes incluem:
"Estamos entusiasmados que nosso Payment HSMaaS esteja disponível na IBM Cloud, reforçando nosso compromisso de fornecer soluções de segurança de ponta para o setor financeiro", disse Håcan Tiwemark, COO da Utimaco. Ao oferecer nossa solução na IBM Cloud, estamos proporcionando às instituições financeiras um framework de segurança de pagamentos implementável, escalável e aprimorado."
O IBM Cloud for Financial Services capacita empresas do setor de serviços financeiros a enfrentar seus principais desafios e a construir, implementar e escalar com confiança na nuvem. No núcleo dessa plataforma está o IBM Cloud Framework for Financial Services, uma sólida base de controles operacionais e de segurança criados especificamente para o setor financeiro.
Agora, a IBM tem o orgulho de anunciar o lançamento do IBM Cloud Framework for Financial Services 2.0, uma demonstração do nosso compromisso em acompanhar a evolução das regulamentações globais, o avanço das ameaças à cibersegurança e as mudanças nos requisitos de resiliência operacional. Esse framework serve também como um blueprint valioso para outros setores regulamentados.
Acelere sua jornada de IA e modernização agora, sem gastar muito.