Qualquer agente, qualquer framework: Por dentro do IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog

O Agent Catalog é seu ponto de entrada em um sistema curado de agentes e ferramentas que estão prontos para uso desde o primeiro dia. Ele reúne:

Agentes especialistas em domínio construídos com base em casos de uso de IA de alto valor : nosso ecossistema de agentes é fortalecido ainda mais por agentes criados previamente de parceiros líderes do setor, resolvendo para ainda mais casos de uso de clientes.

Integrações profundas e reutilizáveis: os agentes e ferramentas são enviados com conectores comprovados para sistemas empresariais como Workday, SAP, Salesforce e outros, para que você não tenha que reinventar a roda para autenticação, acesso a dados e tratamento de erros o tempo todo.

Em vez de começar do zero toda vez que surge um novo caso de uso, os líderes de IA podem navegar pelo catálogo em busca de agentes alinhados a tarefas de negócios específicas. Alguns desses exemplos incluem agentes para engajamento de vendas, aquisição de talentos de RH ou otimização da cadeia de suprimentos. Eles acessam agentes de domínio pré-construídos que começaram como casos de uso de "cliente zero" da IBM, onde já aumentaram a produtividade.

Esses padrões oferecem às organizações um ponto de partida muito necessário quando ainda estão buscando o primeiro caso de uso certo com retorno sobre o investimento (ROI) claro e demonstrável e podem ser incorporados ao ambiente delas de forma rápida e consistente.