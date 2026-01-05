Qualquer agente, qualquer framework: Por dentro do IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog
A próxima onda da IA empresarial não será mais um aplicativo. Trata-se de uma força de trabalho de agentes de IA integrados à sua empresa.
Equipes em toda a empresa estão experimentando os agentes de IA para RH, vendas, suporte de TI, cadeia de suprimentos e muito mais. Mas os líderes de IA agora estão enfrentando um novo desafio: como fazer com que todos esses agentes trabalhem juntos de forma segura, governada e escalável, em vez de soluções pontuais desconectadas.
O IBM watsonx Orchestrate foi criado exatamente para esse momento. No centro dessa visão está o IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog: uma coleção crescente de agentes de IA e ferramentas pré-criados da IBM e parceiros confiáveis, projetados para se conectar a fluxos de trabalho orquestrados com o mínimo de atrito.
A maioria dos catálogos de agentes disponíveis no mercado compartilham algumas características: partem do pressuposto de que você usa exclusivamente um pacote de nuvem ou produtividade; enfatizam um kit de desenvolvimento de software (SDK) de agente preferencial e um tempo de execução específico; e facilitam a descoberta, mas principalmente dentro desse sistema.
Por outro lado, o IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog foi criado para empresas heterogêneas do mundo real:
O Agent Catalog é seu ponto de entrada em um sistema curado de agentes e ferramentas que estão prontos para uso desde o primeiro dia. Ele reúne:
Em vez de começar do zero toda vez que surge um novo caso de uso, os líderes de IA podem navegar pelo catálogo em busca de agentes alinhados a tarefas de negócios específicas. Alguns desses exemplos incluem agentes para engajamento de vendas, aquisição de talentos de RH ou otimização da cadeia de suprimentos. Eles acessam agentes de domínio pré-construídos que começaram como casos de uso de "cliente zero" da IBM, onde já aumentaram a produtividade.
Esses padrões oferecem às organizações um ponto de partida muito necessário quando ainda estão buscando o primeiro caso de uso certo com retorno sobre o investimento (ROI) claro e demonstrável e podem ser incorporados ao ambiente delas de forma rápida e consistente.
Nos detalhes técnicos, o watsonx Orchestrate é aberto e extensível. Ele é compatível com agentes desenvolvidos nativamente com base na tecnologia IBM e agentes criados em outros frameworks, conectados por meio de interfaces padrão.
Ao usar um Agent Connect Framework consistente, agentes externos podem ser conectados ao watsonx Orchestrate e depois expostos através do Agent Catalog — para que eles pareçam e se comportem como cidadãos de primeira classe no ambiente.
Para os líderes de IA, isso significa que:
Resumindo, o Agent Catalog não é apenas uma lista; é uma camada de interoperabilidade que permite compor soluções de vários agentes e ferramentas, independentemente de onde foram criadas.
A maioria dos líderes de IA está sob pressão para gerar impacto rapidamente, mantendo a governança. O Agent Catalog foi projetado para reduzir o tempo e o risco:
O resultado? Suas equipes passem menos tempo com elementos técnicos de baixo nível e mais tempo criando experiências diferenciadas para funcionários e clientes.
O mecanismo desse sistema é o Agent Connect, o programa de parceria da IBM para organizações que criam agentes de IA. Por meio do Agent Connect, fornecedores independentes de software (ISVs) e outros parceiros podem integrar seus agentes ao watsonx Orchestrate e listá-los no Agent Catalog. Esse processo cria uma nova rota para o mercado apoiada pelos canais de vendas e pela rede de parceiros da IBM.
Explore o IBM watsonx Orchestrate e o Agent Catalog para descobrir agentes e ferramentas criados previamente que resolvem suas necessidades de negócios.
Se você é um ISV que busca aproveitar o mercado em expansão de agentes de IA e automação inteligente, junte-se ao nosso sistema em crescimento e traga seus melhores agentes de IA para o IBM watsonx Orchestrate.
