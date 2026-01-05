Inteligência artificial Automação de TI

Qualquer agente, qualquer framework: Por dentro do IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog

A próxima onda da IA empresarial não será mais um aplicativo. Trata-se de uma força de trabalho de agentes de IA integrados à sua empresa.

Publicado 05/01/2026
Corredores de supermercado cheios de produtos e embalagens coloridos

Equipes em toda a empresa estão experimentando os agentes de IA para RH, vendas, suporte de TI, cadeia de suprimentos e muito mais. Mas os líderes de IA agora estão enfrentando um novo desafio: como fazer com que todos esses agentes trabalhem juntos de forma segura, governada e escalável, em vez de soluções pontuais desconectadas.

O IBM watsonx Orchestrate foi criado exatamente para esse momento. No centro dessa visão está o IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog: uma coleção crescente de agentes de IA e ferramentas pré-criados da IBM e parceiros confiáveis, projetados para se conectar a fluxos de trabalho orquestrados com o mínimo de atrito.

Um catálogo criado para a interoperabilidade

A maioria dos catálogos de agentes disponíveis no mercado compartilham algumas características: partem do pressuposto de que você usa exclusivamente um pacote de nuvem ou produtividade; enfatizam um kit de desenvolvimento de software (SDK) de agente preferencial e um tempo de execução específico; e facilitam a descoberta, mas principalmente dentro desse sistema.

Por outro lado, o IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog foi criado para empresas heterogêneas do mundo real:

  • Qualquer agente, qualquer framework: o catálogo não está vinculado a um único SDK, a um grande modelo de linguagem (LLM) ou a uma nuvem. Agentes criados com base em tecnologias IBM, frameworks de código aberto, stacks ou código desenvolvido internamente podem ser integrados com um framework consistente baseado em interoperabilidade e expostos como cidadãos de primeira classe no catálogo.
  • Entre pacotes e entre nuvens: o catálogo foi projetado para organizações que executam o Workday, SAP, Salesforce, ServiceNow, aplicativos de linha de negócios personalizados e várias nuvens lado a lado e não apenas o pacote de produtividade de um fornecedor.
  • De "prateleira de agentes" a "plataforma de orquestração": os agentes não ficam sentados um ao lado do outro como blocos. Eles são conectados ao mecanismo de orquestração do watsonx Orchestrate, para que possam ser compostos em fluxos de trabalho de ponta a ponta que abrangem domínios, sistemas e equipes.

Um sistema selecionado de agentes

O Agent Catalog é seu ponto de entrada em um sistema curado de agentes e ferramentas que estão prontos para uso desde o primeiro dia. Ele reúne:

  • Agentes especialistas em domínio construídos com base em casos de uso de IA de alto valor: nosso ecossistema de agentes é fortalecido ainda mais por agentes criados previamente de parceiros líderes do setor, resolvendo para ainda mais casos de uso de clientes.
  • Integrações profundas e reutilizáveis: os agentes e ferramentas são enviados com conectores comprovados para sistemas empresariais como Workday, SAP, Salesforce e outros, para que você não tenha que reinventar a roda para autenticação, acesso a dados e tratamento de erros o tempo todo.

Em vez de começar do zero toda vez que surge um novo caso de uso, os líderes de IA podem navegar pelo catálogo em busca de agentes alinhados a tarefas de negócios específicas. Alguns desses exemplos incluem agentes para engajamento de vendas, aquisição de talentos de RH ou otimização da cadeia de suprimentos. Eles acessam agentes de domínio pré-construídos que começaram como casos de uso de "cliente zero" da IBM, onde já aumentaram a produtividade.

Esses padrões oferecem às organizações um ponto de partida muito necessário quando ainda estão buscando o primeiro caso de uso certo com retorno sobre o investimento (ROI) claro e demonstrável e podem ser incorporados ao ambiente delas de forma rápida e consistente.

Projetado para ser aberto e extensível

Nos detalhes técnicos, o watsonx Orchestrate é aberto e extensível. Ele é compatível com agentes desenvolvidos nativamente com base na tecnologia IBM e agentes criados em outros frameworks, conectados por meio de interfaces padrão.

Ao usar um Agent Connect Framework consistente, agentes externos podem ser conectados ao watsonx Orchestrate e depois expostos através do Agent Catalog — para que eles pareçam e se comportem como cidadãos de primeira classe no ambiente.

Para os líderes de IA, isso significa que:

  • Você não está preso a um único framework ou stack de fornecedores.
  • Você pode antecipar seus investimentos existentes em agentes em vez de reconstruí-los.
  • Você pode combinar agentes da IBM, internos e de parceiros em uma única experiência orquestrada.

Resumindo, o Agent Catalog não é apenas uma lista; é uma camada de interoperabilidade que permite compor soluções de vários agentes e ferramentas, independentemente de onde foram criadas.

Time to value mais curto

A maioria dos líderes de IA está sob pressão para gerar impacto rapidamente, mantendo a governança. O Agent Catalog foi projetado para reduzir o tempo e o risco:

  • Reutilizar em vez de reinventar: agentes e ferramentas criados previamente vêm com integrações comprovadas a sistemas e aplicações empresariais. Esses elementos incluem Workday, SAP, Salesforce e outros, com relevância em domínios como RH, finanças, vendas e operações. Essas ferramentas trazem consistência aos fluxos de trabalho, reduzindo o esforço de integração e minimizando erros.
  • Expansão governada: como os agentes e ferramentas são integrados por meio de um processo definido da IBM e apresentados por meio de um catálogo controlado, as empresas ganham mais visibilidade sobre o que está sendo executado, onde e quem é o proprietário.
  • Soluções alinhadas aos negócios: os agentes são organizados em torno de funções de negócios reais e casos de uso, para que os líderes da linha de negócios possam ver rapidamente onde os agentes de IA podem aumentar as equipes hoje e para onde podem ampliar no futuro. Esses agentes e ferramentas também podem ser adaptados às necessidades e políticas específicas de cada organização. Esse processo pode ser feito por meio da personalização pro-code ou de uma IU no-code. Dessa forma, as equipes podem adaptá-las sem precisar começar do zero.

O resultado? Suas equipes passem menos tempo com elementos técnicos de baixo nível e mais tempo criando experiências diferenciadas para funcionários e clientes.

Veja agentes orquestrados em ação.

O mecanismo desse sistema é o Agent Connect, o programa de parceria da IBM para organizações que criam agentes de IA. Por meio do Agent Connect, fornecedores independentes de software (ISVs) e outros parceiros podem integrar seus agentes ao watsonx Orchestrate e listá-los no Agent Catalog. Esse processo cria uma nova rota para o mercado apoiada pelos canais de vendas e pela rede de parceiros da IBM.

Explore o IBM watsonx Orchestrate e o Agent Catalog para descobrir agentes e ferramentas criados previamente que resolvem suas necessidades de negócios.

Se você é um ISV que busca aproveitar o mercado em expansão de agentes de IA e automação inteligente, junte-se ao nosso sistema em crescimento e traga seus melhores agentes de IA para o IBM watsonx Orchestrate.  

Comece uma avaliação sem custo

Seja nosso parceiro

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate