IA mais julgamento humano: um novo modelo para resiliência de plataformas de pagamentos

No setor de pagamentos, a resiliência não é negociável. Cada componente de infraestrutura, tempo de execução de aplicações, caminho de rede e controle operacional deve estar continuamente disponível, seguro e em conformidade continuamente. A automação que cria e opera esses ambientes, historicamente descritos como infraestrutura como código (IaC) e plataforma como código (PaC), desempenha um papel descomunal em garantir que os sistemas se comportem de forma previsível, se recuperem de forma confiável e escalem sem interrupções.

A automação define como as plataformas de pagamento são criadas, implementadas, governadas e operadas. Ela codifica padrões de resiliência, controles de segurança, topologia de rede, provisionamento de computação, comportamento de middleware e lógica de implementação de aplicações. É a base viva que permite a disponibilidade contínua.

A automação que sustenta uma plataforma de pagamentos como a com que trabalhamos não é simplesmente "configuração". É o blueprint operacional que determina:

Como cada recurso é criado e protegido

Como as aplicações são implementadas e escaladas

Que os padrões de resiliência garantam disponibilidade contínua

Como a conformidade é aplicada sem exceções

Que os ambientes permaneçam consistentes, repetíveis e auditáveis

O desafio enfrentado pelo IBM Payments Center era urgente e complexo. Qualquer erro nesse esforço de modernização corria o risco de violar requisitos e políticas regulatórias, desencadear falhas de auditoria ou expor dados críticos. As apostas eram altas, porque os padrões de resiliência nunca devem regredir a alta disponibilidade, o isolamento de rede, as implementações multi-AZ e o comportamento de failover. Todos dependem de uma automação precisa que não pode se dar ao luxo de falhar.

A dívida técnica existente estava profundamente integrada na infraestrutura nativa da nuvem. Os modelos do CloudFormation e a automação do Python evoluíram ao longo dos anos, tornando-se fortemente acoplados e cada vez mais complexos de manter. A superfície de dependências era vasta e complexa: mais de 90 funções do Lambda interagiam com quatro armazenamentos de dados distintos, criando uma grande teia de dependências que tornava qualquer alteração arriscada.

A modernização manual teria sido lenta, arriscada e potencialmente insegura. As abordagens tradicionais poderiam ter levado até meses, um prazo inaceitável para um sistema de pagamentos de missão crítica que deve evoluir continuamente. A IPC precisava de uma abordagem fundamentalmente nova que pudesse oferecer velocidade sem sacrificar as rigorosas normas obrigatórias para a infraestrutura financeira.