IA mais julgamento humano: um novo modelo para resiliência de plataformas de pagamentos

O IBM Payments Center (IPC) liderou a transformação do CloudFormation, uma base de código de infraestrutura extremamente grande e complexa, sendo compatível com uma plataforma de pagamentos de missão crítica para o Terraform.
A iniciativa foi muito além de um upgrade de rotina; foi necessário desembaraçar metodicamente anos de complexidade arquitetônica e identificar dependências profundamente integradas e, ao mesmo tempo, garantir operações ininterruptas da plataforma. A transformação realizada pela IPC demonstra que o futuro da modernização da infraestrutura financeira não é um compensação entre velocidade e segurança, mas uma busca disciplinada por ambas.
Uma reescrita tradicional poderia ter levado até oito meses, mas os sistemas de pagamentos não podem esperar tanto tempo pela modernização — eles precisam evoluir de forma contínua, segura e rápida.
A IPC projetou um fluxo de trabalho de modernização aumentado por IA e governado por seres humanos que concluiu o projeto em 2,5 meses com uma aceleração de 68%, mantendo os mais altos padrões de resiliência, conformidade e segurança. O resultado? Um backbone de automação altamente robusto, mais consistente e seguro, que fortalece a integridade operacional de longo prazo da plataforma.
No setor de pagamentos, a resiliência não é negociável. Cada componente de infraestrutura, tempo de execução de aplicações, caminho de rede e controle operacional deve estar continuamente disponível, seguro e em conformidade continuamente. A automação que cria e opera esses ambientes, historicamente descritos como infraestrutura como código (IaC) e plataforma como código (PaC), desempenha um papel descomunal em garantir que os sistemas se comportem de forma previsível, se recuperem de forma confiável e escalem sem interrupções.
A automação define como as plataformas de pagamento são criadas, implementadas, governadas e operadas. Ela codifica padrões de resiliência, controles de segurança, topologia de rede, provisionamento de computação, comportamento de middleware e lógica de implementação de aplicações. É a base viva que permite a disponibilidade contínua.
A automação que sustenta uma plataforma de pagamentos como a com que trabalhamos não é simplesmente "configuração". É o blueprint operacional que determina:
O desafio enfrentado pelo IBM Payments Center era urgente e complexo. Qualquer erro nesse esforço de modernização corria o risco de violar requisitos e políticas regulatórias, desencadear falhas de auditoria ou expor dados críticos. As apostas eram altas, porque os padrões de resiliência nunca devem regredir a alta disponibilidade, o isolamento de rede, as implementações multi-AZ e o comportamento de failover. Todos dependem de uma automação precisa que não pode se dar ao luxo de falhar.
A dívida técnica existente estava profundamente integrada na infraestrutura nativa da nuvem. Os modelos do CloudFormation e a automação do Python evoluíram ao longo dos anos, tornando-se fortemente acoplados e cada vez mais complexos de manter. A superfície de dependências era vasta e complexa: mais de 90 funções do Lambda interagiam com quatro armazenamentos de dados distintos, criando uma grande teia de dependências que tornava qualquer alteração arriscada.
A modernização manual teria sido lenta, arriscada e potencialmente insegura. As abordagens tradicionais poderiam ter levado até meses, um prazo inaceitável para um sistema de pagamentos de missão crítica que deve evoluir continuamente. A IPC precisava de uma abordagem fundamentalmente nova que pudesse oferecer velocidade sem sacrificar as rigorosas normas obrigatórias para a infraestrutura financeira.
A abordagem de modernização do IPC combinou a capacidade da IA para analisar e gerar código em escala com a supervisão da engenharia humana para garantir exatidão, conformidade e resiliência. A modernização se desdobrou em duas fases orquestradas.
Na fase 1, nosso foco foi descobrir as dependências ocultas da plataforma. Artefatos de automação legados, incluindo modelos do CloudFormation, lógica do Python incorporada e configurações de ambiente, foram agrupados e analisados utilizando IA. O sistema analisou e interpretou a lógica de automação, extraiu as relações entre a infraestrutura e os dados, detectou dependências implícitas ocultas em caminhos de código aninhados e revelou mudanças operacionais e desvios que se acumularam ao longo do tempo.
O resultado foi a criação de um banco de dados estruturado, de dependência de ponta a ponta — o primeiro mapa preciso e abrangente de como a plataforma de pagamentos funcionava em produção. Esse banco de dados tornou-se um ativo durável e reutilizável, permitindo uma governança mais clara, uma integração mais rápida, prontidão para auditoria e esforços de modernização futuros mais embasados.
Usando o banco de dados de dependência estruturada como base, a IA gerou módulos do Terraform capazes de provisionar e operar o ambiente de nuvem completo. Isso incluiu serviços de computação, armazenamento e dados; configurações de rede e VPC; políticas de IAM alinhadas com os princípios de privilégios mínimos; segredos e variáveis de ambiente; bem como registro, monitoramento, resiliência, escalonamento e lógica de integração de tempo de execução. O objetivo não era apenas a replicação de infraestrutura, mas a criação de artefatos de automação governados prontos para produção.
Então, cada módulo gerado passou por um processo de avaliação de engenharia altamente controlado. As equipes validaram a exatidão e a integridade, avaliaram a postura de segurança e conformidade, garantiram a equivalência operacional e compararam configurações com recursos ativos da AWS para detectar desvios não documentados ou alterações baseadas em console. O feedback de cada ciclo foi usado para refinar os prompts de IA, melhorando progressivamente a qualidade da saída. Esse ciclo de feedback estruturado entre seres humanos e IA possibilitou a entrega consistente e de alta qualidade da automação em escala, mantendo a confiança, a conformidade e a estabilidade operacional.
Juntos, esses resultados demonstram como a combinação da aceleração de IA com a governança humana reduziu significativamente o tempo de entrega e, ao mesmo tempo, fortaleceu a resiliência operacional, a segurança e os recursos das equipes.
A IA acelera a modernização, mas não pode fazer interpretações críticas de arquitetura e conformidade de forma independente. Por exemplo, não é possível determinar quais funções processam dados financeiros confidenciais, quais serviços exigem registro de auditoria aprimorado ou quais políticas devem permanecer alinhadas com os requisitos regulatórios.
Também não é possível avaliar totalmente quais comportamentos de resiliência devem ser preservados ou como as decisões de implementação podem afetar o processamento de picos de carga. Esses julgamentos requerem supervisão humana, conhecimento especializado no domínio, compreensão regulatória e intuição operacional, tudo fornecido pelos engenheiros do IPC. A supervisão humana foi a salvaguarda que garantiu que a velocidade nunca comprometesse a confiança.
O que esse esforço de modernização nos ensinou é que a transformação orientada por IA não se trata apenas de velocidade. Trata-se de construir alicerces mais inteligentes.
Um banco de dados de dependências bem estruturado torna-se um facilitador estratégico, servindo como documentação fundamental para integrações, auditorias e evoluções futuras. Também descobrimos que a IA tem um melhor desempenho quando recebe entradas repletas de contexto; o agrupamento de artefatos relacionados melhora consideravelmente a qualidade da saída.
Além da aceleração técnica, a IA transformou a modernização em um acelerador de aprendizado, ajudando engenheiros a entender padrões em tempo real. Ao mesmo tempo, a validação humana permaneceu essencial. Portas de qualidade integradas garantiram que os problemas fossem identificados precocemente e que as regressões fossem evitadas.
É importante ressaltar que esses princípios se estendem além de uma única migração do CloudFormation para o Terraform. Eles oferecem um blueprint repetível para iniciativas de modernização mais amplas.
O resultado desse projeto demonstra um novo modelo de modernização em três partes para o setor de pagamentos: 1) IA para acelerar, 2) Conhecimento humano especializado com o qual governar 3) Resiliência, conformidade e confiança preservadas por design.
Ao modernizar a automação completa em nuvem que alimenta a plataforma de pagamentos (infraestrutura, lógica da plataforma, comportamento de implementação e operações) a IPC proporcionou não apenas uma modernização mais rápida e maior resiliência, mas também uma melhor governança de segurança e padrões padronizados e reforçados. Também melhorou a experiência do desenvolvedor e do operador e forneceu uma base de longo prazo para inovação.
Para plataformas de pagamentos, a resiliência não é o resultado; é o mandato. A modernização assistida por IA pode acelerar a transformação e, ao mesmo tempo, preservar a segurança, a conformidade ou a integridade operacional.
1. Fonte: estatísticas a partir de dados autorrelatados no relatório interno da IBM (não disponíveis publicamente).
Gostaríamos de agradecer a Remi David, Anil Lewis e Anand Kanakapura Srinivasa Prabhakar pela orientação e apoio nesta iniciativa.