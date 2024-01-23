A IBM trabalha com nossos clientes de seguros em diferentes frentes, e os dados do IBM Institute for Business Value (IBV) identificaram três imperativos-chave que orientam as decisões de gerenciamento das seguradoras:
As seguradoras devem atender aos seguintes imperativos-chave para facilitar a transformação de suas empresas:
A maioria das seguradoras priorizou a transformação digital e a modernização central da TI, usando infraestrutura e plataformas de nuvem híbrida e de nuvem para alcançar os objetivos mencionados acima. Essa abordagem pode acelerar a entrada rápida no mercado, ao fornecer recursos aprimorados para o desenvolvimento de produtos e serviços inovadores, facilitar o crescimento das empresas e melhorar a experiência do cliente em suas interações com a empresa.
A IBM está entre as poucas empresas globais que podem reunir a gama de recursos necessários para transformar completamente a forma como o seguro é comercializado, vendido, subscrito, atendido e pago.
Com um forte foco em IA em todo o seu amplo portfólio, a IBM continua sendo líder do setor em recursos relacionados a IA. Em um recente Gartner Magic Quadrant, a IBM foi colocada na seção superior direita por seus recursos relacionados à IA (ou seja, plataforma de IA conversacional, mecanismos de insights e serviço para desenvolvedores de IA).
A plataforma de dados e IA da IBM watsonx, juntamente com seu pacote de assistentes de IA, foi projetada para ajudar a escalar e acelerar o impacto da IA usando dados confiáveis em toda a empresa.
A IBM trabalha com várias seguradoras para identificar oportunidades de alto valor com o uso da IA generativa. Os casos de uso mais comuns de seguros incluem a otimização de processos usados para lidar com grandes documentos e blocos de texto ou imagens. Esses casos de uso já representam um quarto das cargas de trabalho de IA atualmente, e há uma mudança significativa para aprimorar sua funcionalidade com a IA generativa. Esse aprimoramento envolve a extração de conteúdo e insights ou a classificação de informações para apoiar a tomada de decisão, como na subscrição e no processamento de sinistros. Concentre-se nas áreas em que o uso de recursos de IA generativa pode fazer uma diferença significativa no setor de seguros, incluindo:
A IBM está criando soluções baseadas em IA generativa para vários casos de uso, incluindo agentes virtuais, pesquisa conversacional, processos regulatórios e de conformidade, investigação de sinistros e modernização de aplicações. Abaixo, fornecemos resumos de algumas de nossas iniciativas atuais de implementação da IA generativa.
Engajamento do cliente: fornecer cobertura de seguro envolve trabalhar com vários documentos. Esses documentos incluem descrições de produtos de seguros detalhando itens cobertos e exclusões, documentos de apólices ou contratos, contas de prêmios e recibos, bem como sinistros enviados, explicações de benefícios, estimativas de reparos, faturas de fornecedores e muito mais. Uma parte significativa das interações do cliente com a seguradora consiste em consultas sobre os termos e condições de cobertura de diversos produtos, a compreensão do valor do pagamento do sinistro aprovado, os motivos para não pagar o valor do sinistro enviado e o status das transações, como recebimentos de prêmios, pagamentos de sinistros, solicitações de mudanças de apólices e muito mais.
Como parte de nossas iniciativas de IA generativa, podemos demonstrar a capacidade de usar um modelo de base com ajuste de prompts para fazer avaliações de dados estruturados e não estruturados nos documentos de seguros (dados associados à consulta do cliente) e fornecer recomendações personalizadas sobre o produto, contrato ou consulta geral de seguros. A solução pode fornecer respostas específicas com base no perfil e no histórico de transações do cliente, acessando os dados subjacentes de administração de apólices e sinistros. A capacidade de analisar instantaneamente uma grande quantidade de dados de clientes, identificar padrões para gerar insights e prever as necessidades dos clientes pode resultar em maior satisfação do cliente.
Um exemplo de engajamento do cliente é um chatbot baseado em IA generativa que desenvolvemos para um cliente multinacional de seguros de vida. O PoC mostra o aumento da personalização das respostas às consultas de produtos de seguros quando os recursos de IA generativa são usados.
Outro chatbot que desenvolvemos para um cliente de seguros mostra a capacidade de o segurado obter uma visão abrangente das coberturas oferecidas em um pacote de seguro, incluindo prêmios para cada uma das coberturas de seguro contidas no pacote. Da mesma forma, apresenta a capacidade de executar uma variedade de outras funções, como adicionar documentos necessários (por exemplo, certidões de nascimento), adicionar beneficiários que investigam produtos de seguro e complementar a cobertura atual. Todos esses recursos são auxiliados pela automação e personalizados pela IA tradicional e IA generativa, usando modelos de base seguros e confiáveis.
Mostramos a seguir um exemplo de um cliente fazendo uma consulta sobre um procedimento odontológico específico e recebendo uma resposta personalizada com base no conhecimento das coberturas dentárias existentes do cliente, bem como na capacidade do chatbot de IA generativa de ter uma conversa interativa (semelhante à de um agente especializado em atendimento ao cliente) adaptada às necessidades específicas do cliente.
Atualmente, estamos desenvolvendo vários casos de uso, incluindo:
Assistência ao agente de seguros/agente da central de atendimento: as seguradoras implementaram amplamente unidades de resposta por voz, aplicativos móveis e soluções online e baseadas na web que os clientes podem usar para consultas simples, como informações de saldo devedor e verificações de status de pagamento de sinistros. No entanto, o conjunto atual de soluções tem funcionalidade limitada e não pode responder a consultas mais complexas de clientes, conforme listado em Engajamento do cliente. Como resultado, os clientes geralmente recorrem a ligar para o agente de seguros ou para a central de atendimento da seguradora. As soluções baseadas em IA generativa projetadas para agentes podem reduzir significativamente o tempo de pesquisa dos documentos, resumir informações e permitir recursos de consultoria, levando a um aumento médio da produtividade (link externo a ibm.com) de 14 a 34% (link externo a ibm.com) ou até mesmo 42 % (link externo a ibm.com) e melhores métricas de satisfação do cliente. A IBM vem implementando soluções tradicionais baseadas em IA em seguradoras há vários anos, usando produtos como o IBM watsonx Assistant e o IBM Watson Explorer. Agora estamos iniciando colaborações com algumas seguradoras para incorporar modelos de base e ajustes de prompts para aprimorar os recursos de assistência ao agente.
Gerenciamento de riscos: para tomar decisões de subscrição relacionadas a imóveis, as seguradoras reúnem uma quantidade significativa de dados externos (incluindo os dados imobiliários fornecidos nos formulários de aplicação, registros históricos de inundações, furacões, incidentes de incêndios e estatísticas de crimes) para a localização específica da propriedade. Embora os dados históricos estejam disponíveis publicamente em fontes como data.gov (link externo a ibm.com), seguradoras bem estabelecidas também têm acesso a seus próprios dados de experiência de subscrição e sinistros. Atualmente, o uso desses dados para modelar riscos envolve esforços manuais intensos, e os recursos de IA são subutilizados.
Uma iniciativa atual da IBM envolve a coleta de dados publicamente disponíveis relevantes para a subscrição de seguros imobiliários e investigação de sinistros para aprimorar os modelos de base na plataforma de IA e dados IBM watsonx. Os resultados podem, então, ser usados por nossos clientes, que podem incorporar seus dados de experiência proprietários para refinar ainda mais os modelos. Esses modelos e dados proprietários serão hospedados em um ambiente seguro do IBM Cloud, projetado especificamente para atender aos requisitos de conformidade do setor regulatório para hiperescaladores. A solução de gerenciamento de riscos visa acelerar significativamente os processos de avaliação de riscos e tomada de decisão e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade das decisões.
Modernização do código: muitas seguradoras com mais de 50 anos de história ainda dependem de sistemas desenvolvidos na década de 70, muitas vezes codificados em uma mistura de Cobol, Assembler e PL1. Modernizar esses sistemas requer converter o código legado em Java pronto para produção ou outras linguagens de programação.
A IBM está trabalhando com várias instituições financeiras que usam recursos de IA generativa para entender as business rules e a lógica incorporadas na base de código existente e apoiar sua transformação em um sistema modular. O processo de transformação usa o modelo de negócios de componentes da IBM (para seguros) e o framework BIAN (para bancos) para orientar o projeto reformulado. A IA generativa também ajuda na produção de casos de teste e scripts para testar o código modernizado.
Em um estudo conduzido pelo Institute for Business Value (IBV) da IBM, os líderes empresariais expressaram preocupações sobre a adoção da IA generativa. As principais preocupações estão relacionadas a:
A IBM lida com as preocupações acima por meio de seu pacote de componentes da plataforma watsonx: o estúdio de IA IBM watsonx.ai, o armazenamento de dados IBM watsonx.data e o toolkit IBM watsonx.governance para governança de IA. Especificamente, o watsonx.governance fornece os recursos para monitorar e governar todo o ciclo de vida da IA, fornecendo transparência, responsabilidade, linhagem, rastreamento de dados e monitoramento de viés e imparcialidade nos modelos. A solução de ponta a ponta oferece aos líderes das seguradoras funcionalidades que permitem fluxos de trabalho de IA responsáveis, transparentes e explicáveis quando usam tanto a IA tradicional quanto a generativa.
Conforme descrito acima, identificamos muitas oportunidades de alto valor para ajudar as seguradoras a começar a usar a IA generativa para a transformação digital de seus processos de seguros. Além disso, a tecnologia de IA generativa pode ser usada para fornecer novos tipos de conteúdo, como artigos (para comercialização de produtos de seguros), conteúdo personalizado ou e-mails para clientes, e até mesmo ajudar na geração de conteúdo, como código de programação, para aumentar a produtividade do desenvolvedor.
A experiência da IBM trabalhando com clientes indica ganhos significativos de produtividade ao utilizar a IA generativa, incluindo melhorar os processos de RH para simplificar tarefas como aquisição de talentos e gerenciamento do desempenho de funcionários; tornar os agentes de atenção ao cliente mais produtivos, permitindo que se concentrem em interações de maior valor com os clientes (enquanto assistentes virtuais de canais digitais que utilizam a IA generativa lidam com consultas mais simples); e economizar tempo e esforço na modernização de código legado usando a IA generativa para ajudar na refatoração e conversão de código.
Para discutir esses tópicos com mais detalhes, envie um e-mail para Kishore Ramchandani e Anuj Jain.