Como seguradoras colaboram com a IBM para implementar soluções baseadas em IA generativa

Engenheiros focados programando em notebook em mesa de escritório

A IBM trabalha com nossos clientes de seguros em diferentes frentes, e os dados do IBM Institute for Business Value (IBV) identificaram três imperativos-chave que orientam as decisões de gerenciamento das seguradoras:

  1. Adote a transformação digital para permitir que as seguradoras entreguem novos produtos, impulsionem o crescimento da receita e melhorem a experiência do cliente.
  2. Melhore a produtividade principal (negócios e TI) e, ao mesmo tempo, reduza os custos.
  3. Adote a modernização incremental de aplicações e dados utilizando nuvem híbrida segura e IA.

As seguradoras devem atender aos seguintes imperativos-chave para facilitar a transformação de suas empresas:

  • Fornecer ofertas digitais a seus clientes.
  • Tornar-se mais eficientes.
  • Utilizar os dados de forma mais inteligente.
  • Enfrentar preocupações relacionadas à cibersegurança.
  • Buscar uma oferta resiliente e estável.

A maioria das seguradoras priorizou a transformação digital e a modernização central da TI, usando infraestrutura e plataformas de nuvem híbrida e de nuvem para alcançar os objetivos mencionados acima. Essa abordagem pode acelerar a entrada rápida no mercado, ao fornecer recursos aprimorados para o desenvolvimento de produtos e serviços inovadores, facilitar o crescimento das empresas e melhorar a experiência do cliente em suas interações com a empresa.

A IBM pode ajudar as seguradoras a inserir a IA generativa em seus processos de negócios.

A IBM está entre as poucas empresas globais que podem reunir a gama de recursos necessários para transformar completamente a forma como o seguro é comercializado, vendido, subscrito, atendido e pago.

Com um forte foco em IA em todo o seu amplo portfólio, a IBM continua sendo líder do setor em recursos relacionados a IA. Em um recente Gartner Magic Quadrant, a IBM foi colocada na seção superior direita por seus recursos relacionados à IA (ou seja, plataforma de IA conversacional, mecanismos de insights e serviço para desenvolvedores de IA).

A plataforma de dados e IA da IBM watsonx, juntamente com seu pacote de assistentes de IA, foi projetada para ajudar a escalar e acelerar o impacto da IA usando dados confiáveis em toda a empresa.

Ilustração do watsonX e seus três componentes; watsonx.data, watsonx.ai e watsonx.governance

A IBM trabalha com várias seguradoras para identificar oportunidades de alto valor com o uso da IA generativa. Os casos de uso mais comuns de seguros incluem a otimização de processos usados para lidar com grandes documentos e blocos de texto ou imagens. Esses casos de uso já representam um quarto das cargas de trabalho de IA atualmente, e há uma mudança significativa para aprimorar sua funcionalidade com a IA generativa. Esse aprimoramento envolve a extração de conteúdo e insights ou a classificação de informações para apoiar a tomada de decisão, como na subscrição e no processamento de sinistros. Concentre-se nas áreas em que o uso de recursos de IA generativa pode fazer uma diferença significativa no setor de seguros, incluindo:

  • Engajamento do cliente
  • Mão de obra digital
  • Modernização de aplicações
  • Operações de TI
  • Cibersegurança

A IBM está criando soluções baseadas em IA generativa para vários casos de uso, incluindo agentes virtuais, pesquisa conversacional, processos regulatórios e de conformidade, investigação de sinistros e modernização de aplicações. Abaixo, fornecemos resumos de algumas de nossas iniciativas atuais de implementação da IA generativa.

Engajamento do cliente: fornecer cobertura de seguro envolve trabalhar com vários documentos. Esses documentos incluem descrições de produtos de seguros detalhando itens cobertos e exclusões, documentos de apólices ou contratos, contas de prêmios e recibos, bem como sinistros enviados, explicações de benefícios, estimativas de reparos, faturas de fornecedores e muito mais. Uma parte significativa das interações do cliente com a seguradora consiste em consultas sobre os termos e condições de cobertura de diversos produtos, a compreensão do valor do pagamento do sinistro aprovado, os motivos para não pagar o valor do sinistro enviado e o status das transações, como recebimentos de prêmios, pagamentos de sinistros, solicitações de mudanças de apólices e muito mais.

Como parte de nossas iniciativas de IA generativa, podemos demonstrar a capacidade de usar um modelo de base com ajuste de prompts para fazer avaliações de dados estruturados e não estruturados nos documentos de seguros (dados associados à consulta do cliente) e fornecer recomendações personalizadas sobre o produto, contrato ou consulta geral de seguros. A solução pode fornecer respostas específicas com base no perfil e no histórico de transações do cliente, acessando os dados subjacentes de administração de apólices e sinistros. A capacidade de analisar instantaneamente uma grande quantidade de dados de clientes, identificar padrões para gerar insights e prever as necessidades dos clientes pode resultar em maior satisfação do cliente.

Um exemplo de engajamento do cliente é um chatbot baseado em IA generativa que desenvolvemos para um cliente multinacional de seguros de vida. O PoC mostra o aumento da personalização das respostas às consultas de produtos de seguros quando os recursos de IA generativa são usados.

Diagrama de aplicabilidade em vários setores, incluindo sem LLM, com LLM (RAG) e com LLM desenvolvido com entendimento de domínio

Outro chatbot que desenvolvemos para um cliente de seguros mostra a capacidade de o segurado obter uma visão abrangente das coberturas oferecidas em um pacote de seguro, incluindo prêmios para cada uma das coberturas de seguro contidas no pacote. Da mesma forma, apresenta a capacidade de executar uma variedade de outras funções, como adicionar documentos necessários (por exemplo, certidões de nascimento), adicionar beneficiários que investigam produtos de seguro e complementar a cobertura atual. Todos esses recursos são auxiliados pela automação e personalizados pela IA tradicional e IA generativa, usando modelos de base seguros e confiáveis.

Captura de tela de um exemplo de chatbot criado para uma seguradora
Captura de tela de um exemplo de chatbot criado para uma seguradora que fornece uma visão abrangente da cobertura

Mostramos a seguir um exemplo de um cliente fazendo uma consulta sobre um procedimento odontológico específico e recebendo uma resposta personalizada com base no conhecimento das coberturas dentárias existentes do cliente, bem como na capacidade do chatbot de IA generativa de ter uma conversa interativa (semelhante à de um agente especializado em atendimento ao cliente) adaptada às necessidades específicas do cliente.

Captura de tela de um exemplo de resposta personalizada que usa o conhecimento existente do cliente

Atualmente, estamos desenvolvendo vários casos de uso, incluindo:

  • Obtenção de autorização prévia para procedimentos médicos.
  • Administração de benefícios de saúde.
  • Explicação de decisões de sinistros e benefícios aos segurados.
  • Sumarização do histórico de sinistros.

Assistência ao agente de seguros/agente da central de atendimento: as seguradoras implementaram amplamente unidades de resposta por voz, aplicativos móveis e soluções online e baseadas na web que os clientes podem usar para consultas simples, como informações de saldo devedor e verificações de status de pagamento de sinistros. No entanto, o conjunto atual de soluções tem funcionalidade limitada e não pode responder a consultas mais complexas de clientes, conforme listado em Engajamento do cliente. Como resultado, os clientes geralmente recorrem a ligar para o agente de seguros ou para a central de atendimento da seguradora. As soluções baseadas em IA generativa projetadas para agentes podem reduzir significativamente o tempo de pesquisa dos documentos, resumir informações e permitir recursos de consultoria, levando a um aumento médio da produtividade (link externo a ibm.com) de 14 a 34% (link externo a ibm.com) ou até mesmo 42 % (link externo a ibm.com) e melhores métricas de satisfação do cliente. A IBM vem implementando soluções tradicionais baseadas em IA em seguradoras há vários anos, usando produtos como o IBM watsonx Assistant e o IBM Watson Explorer. Agora estamos iniciando colaborações com algumas seguradoras para incorporar modelos de base e ajustes de prompts para aprimorar os recursos de assistência ao agente.

Gerenciamento de riscos: para tomar decisões de subscrição relacionadas a imóveis, as seguradoras reúnem uma quantidade significativa de dados externos (incluindo os dados imobiliários fornecidos nos formulários de aplicação, registros históricos de inundações, furacões, incidentes de incêndios e estatísticas de crimes) para a localização específica da propriedade. Embora os dados históricos estejam disponíveis publicamente em fontes como data.gov (link externo a ibm.com), seguradoras bem estabelecidas também têm acesso a seus próprios dados de experiência de subscrição e sinistros. Atualmente, o uso desses dados para modelar riscos envolve esforços manuais intensos, e os recursos de IA são subutilizados.

Uma iniciativa atual da IBM envolve a coleta de dados publicamente disponíveis relevantes para a subscrição de seguros imobiliários e investigação de sinistros para aprimorar os modelos de base na plataforma de IA e dados IBM watsonx. Os resultados podem, então, ser usados por nossos clientes, que podem incorporar seus dados de experiência proprietários para refinar ainda mais os modelos. Esses modelos e dados proprietários serão hospedados em um ambiente seguro do IBM Cloud, projetado especificamente para atender aos requisitos de conformidade do setor regulatório para hiperescaladores. A solução de gerenciamento de riscos visa acelerar significativamente os processos de avaliação de riscos e tomada de decisão e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade das decisões.

Modernização do código: muitas seguradoras com mais de 50 anos de história ainda dependem de sistemas desenvolvidos na década de 70, muitas vezes codificados em uma mistura de Cobol, Assembler e PL1. Modernizar esses sistemas requer converter o código legado em Java pronto para produção ou outras linguagens de programação.

A IBM está trabalhando com várias instituições financeiras que usam recursos de IA generativa para entender as business rules e a lógica incorporadas na base de código existente e apoiar sua transformação em um sistema modular. O processo de transformação usa o modelo de negócios de componentes da IBM (para seguros) e o framework BIAN (para bancos) para orientar o projeto reformulado. A IA generativa também ajuda na produção de casos de teste e scripts para testar o código modernizado.

Como lidar com as preocupações do setor relacionadas ao uso da IA generativa

Em um estudo conduzido pelo Institute for Business Value (IBV) da IBM, os líderes empresariais expressaram preocupações sobre a adoção da IA generativa. As principais preocupações estão relacionadas a:

  • Explicabilidade: 48% dos líderes entrevistados pela IBM acreditam que as decisões tomadas pela IA generativa não são suficientemente explicáveis.
  • Ética: 46% estão preocupados com a segurança e os aspectos éticos da IA generativa.
  • Viés: 46% acreditam que a IA generativa propagará vieses estabelecidos.
  • Confiança: 42% acreditam que a IA generativa não pode ser confiável.
  • Conformidade: 57% acreditam que as restrições regulatórias e a conformidade são barreiras significativas.

A IBM lida com as preocupações acima por meio de seu pacote de componentes da plataforma watsonx: o estúdio de IA IBM watsonx.ai, o armazenamento de dados IBM watsonx.data e o toolkit IBM watsonx.governance para governança de IA. Especificamente, o watsonx.governance fornece os recursos para monitorar e governar todo o ciclo de vida da IA, fornecendo transparência, responsabilidade, linhagem, rastreamento de dados e monitoramento de viés e imparcialidade nos modelos. A solução de ponta a ponta oferece aos líderes das seguradoras funcionalidades que permitem fluxos de trabalho de IA responsáveis, transparentes e explicáveis quando usam tanto a IA tradicional quanto a generativa.

Conforme descrito acima, identificamos muitas oportunidades de alto valor para ajudar as seguradoras a começar a usar a IA generativa para a transformação digital de seus processos de seguros. Além disso, a tecnologia de IA generativa pode ser usada para fornecer novos tipos de conteúdo, como artigos (para comercialização de produtos de seguros), conteúdo personalizado ou e-mails para clientes, e até mesmo ajudar na geração de conteúdo, como código de programação, para aumentar a produtividade do desenvolvedor.

A experiência da IBM trabalhando com clientes indica ganhos significativos de produtividade ao utilizar a IA generativa, incluindo melhorar os processos de RH para simplificar tarefas como aquisição de talentos e gerenciamento do desempenho de funcionários; tornar os agentes de atenção ao cliente mais produtivos, permitindo que se concentrem em interações de maior valor com os clientes (enquanto assistentes virtuais de canais digitais que utilizam a IA generativa lidam com consultas mais simples); e economizar tempo e esforço na modernização de código legado usando a IA generativa para ajudar na refatoração e conversão de código.

Para discutir esses tópicos com mais detalhes, envie um e-mail para Kishore Ramchandani e Anuj Jain.

 

Autora

Kishore Ramchandani

Chief Architect, Insurance Industry, IBM Cloud for Financial Services

Anuj Jain

Senior Solutions Architect - IBM Cloud for Financial Services

Sridhar Iyengar

DE, Account Technical Leader

MetLife IBM Global Sales

