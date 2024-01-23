Atualmente, estamos desenvolvendo vários casos de uso, incluindo:

Obtenção de autorização prévia para procedimentos médicos.

Administração de benefícios de saúde.

Explicação de decisões de sinistros e benefícios aos segurados.

Sumarização do histórico de sinistros.

Assistência ao agente de seguros/agente da central de atendimento: as seguradoras implementaram amplamente unidades de resposta por voz, aplicativos móveis e soluções online e baseadas na web que os clientes podem usar para consultas simples, como informações de saldo devedor e verificações de status de pagamento de sinistros. No entanto, o conjunto atual de soluções tem funcionalidade limitada e não pode responder a consultas mais complexas de clientes, conforme listado em Engajamento do cliente. Como resultado, os clientes geralmente recorrem a ligar para o agente de seguros ou para a central de atendimento da seguradora. As soluções baseadas em IA generativa projetadas para agentes podem reduzir significativamente o tempo de pesquisa dos documentos, resumir informações e permitir recursos de consultoria, levando a um aumento médio da produtividade (link externo a ibm.com) de 14 a 34% (link externo a ibm.com) ou até mesmo 42 % (link externo a ibm.com) e melhores métricas de satisfação do cliente. A IBM vem implementando soluções tradicionais baseadas em IA em seguradoras há vários anos, usando produtos como o IBM watsonx Assistant e o IBM Watson Explorer. Agora estamos iniciando colaborações com algumas seguradoras para incorporar modelos de base e ajustes de prompts para aprimorar os recursos de assistência ao agente.

Gerenciamento de riscos: para tomar decisões de subscrição relacionadas a imóveis, as seguradoras reúnem uma quantidade significativa de dados externos (incluindo os dados imobiliários fornecidos nos formulários de aplicação, registros históricos de inundações, furacões, incidentes de incêndios e estatísticas de crimes) para a localização específica da propriedade. Embora os dados históricos estejam disponíveis publicamente em fontes como data.gov (link externo a ibm.com), seguradoras bem estabelecidas também têm acesso a seus próprios dados de experiência de subscrição e sinistros. Atualmente, o uso desses dados para modelar riscos envolve esforços manuais intensos, e os recursos de IA são subutilizados.

Uma iniciativa atual da IBM envolve a coleta de dados publicamente disponíveis relevantes para a subscrição de seguros imobiliários e investigação de sinistros para aprimorar os modelos de base na plataforma de IA e dados IBM watsonx. Os resultados podem, então, ser usados por nossos clientes, que podem incorporar seus dados de experiência proprietários para refinar ainda mais os modelos. Esses modelos e dados proprietários serão hospedados em um ambiente seguro do IBM Cloud, projetado especificamente para atender aos requisitos de conformidade do setor regulatório para hiperescaladores. A solução de gerenciamento de riscos visa acelerar significativamente os processos de avaliação de riscos e tomada de decisão e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade das decisões.

Modernização do código: muitas seguradoras com mais de 50 anos de história ainda dependem de sistemas desenvolvidos na década de 70, muitas vezes codificados em uma mistura de Cobol, Assembler e PL1. Modernizar esses sistemas requer converter o código legado em Java pronto para produção ou outras linguagens de programação.

A IBM está trabalhando com várias instituições financeiras que usam recursos de IA generativa para entender as business rules e a lógica incorporadas na base de código existente e apoiar sua transformação em um sistema modular. O processo de transformação usa o modelo de negócios de componentes da IBM (para seguros) e o framework BIAN (para bancos) para orientar o projeto reformulado. A IA generativa também ajuda na produção de casos de teste e scripts para testar o código modernizado.