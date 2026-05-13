O que acontece quando o trabalho conduzido por especialistas encontra a orquestração agêntica? A história da InnovMarine mostra como as organizações podem aumentar o conhecimento especializado, acelerar os resultados e reduzir o atrito operacional.
A InnovMarine é uma parceira de tecnologia e consultoria marítima que ajuda construtores navais e organizações do setor de defesa a trabalharem de forma mais inteligente e a construírem navios melhores mais rapidamente. Com uma abordagem centrada nas pessoas, eles combinam o profundo conhecimento setorial com soluções digitais práticas, incluindo consultoria especializada em benefícios industriais e tecnológicos (ITB) por meio de sua prática InnovConsultants.
Os programas de benefícios industriais e tecnológicos (ITB) são requisitos exigidos pelo governo vinculados às principais aquisições da defesa, garantindo que os prestadores de serviços reinvistam na economia local por meio da participação industrial, do desenvolvimento de tecnologia e de parcerias na cadeia de suprimentos. Esses programas são estrategicamente importantes, mas complexos de gerenciar.
A missão da InnovMarine é simples: simplificar essa complexidade, aumentar a produtividade e impulsionar o setor de construção naval, uma equipe de cada vez. Em ambientes como este, orientados por especialistas, um único gargalo é o que frequentemente limita o crescimento: o esforço concentrado do SME no início do processo. Para alcançar esse objetivo, a InnovMarine precisava de mais do que automação, ela necessitava de uma camada de orquestração padronizada que pudesse conectar sistemas, dados e fluxos de trabalho sem introduzir complexidade ou dependência de fornecedor.
Cada novo cliente possível do ITB precisa de ensino básico, verificações de elegibilidade diferenciadas e captura estruturada de informações antes que a estratégia possa começar. Com o aumento da demanda, a equipe de especialistas em TI da InnovMarine passou a dedicar um tempo desproporcional à entrada manual de dados, explicações repetitivas e coleta de dados inconsistente, o que criava atrito para os possíveis clientes e limitava a escalabilidade.
Na aquisição de defesa, o tempo do especialista é o recurso mais valioso. Os especialistas de nicho da InnovMarine e seus clientes estavam gastando um tempo desproporcional em tarefas básicas, repetindo explicações, qualificando potenciais clientes e coletando manualmente informações estruturadas antes mesmo de a estratégia poder começar.
A equipe precisava:
Além dos custos, os interesses em jogo eram operacionais. A falta de informações consistentes atrasou a preparação do SME, os atrasos típicos de resposta de 24 horas prejudicaram o ritmo, e a transferência de conhecimento dependia de blocos de treinamento recorrentes que afastavam os especialistas de trabalhos de maior valor agregado. Sem uma maneira consistente e governada de orientar a ingestão e coordenar essas interações iniciais, o conhecimento valioso continuava sendo o gargalo para o crescimento.
A InnovMarine implementou um Virtual SME determinístico e explicável, com tecnologia IBM watsonx Orchestrate. O Orchestrate atua como o painel de controle de seu ecossistema de agentes, coordenando agentes, ferramentas e sistemas empresariais por meio de interfaces padronizadas e abertas. A solução faz duas coisas acima de tudo: ampliar o alcance de um número finito de especialistas em ITB e aumentar o volume de aplicações qualificadas.
O Virtual SME transforma a ingestão em um fluxo de trabalho governado e repetível que ensina ao longo do processo, capturando dados estruturados e orientando os candidatos em relação a requisitos complexos. Ele se integra a sistemas existentes em todos os ambientes, sem exigir integrações personalizadas de ponto a ponto, garantindo que cada interação siga políticas definidas e seja totalmente auditável. Especialistas humanos são acionados somente quando seu julgamento é realmente necessário, permitindo que mais candidatos avancem sem que haja gargalos na disponibilidade de conhecimentos especializados de alto valor.
Estágio 1. Assistente e ferramentas
Tudo começou com uma experiência liderada por assistentes, apoiada por integrações de ferramentas. Isso melhorou a orientação e reduziu o esforço manual, mas os fluxos eram semi-determinísticos e ainda dependiam de intervenção humana para concluir tarefas com várias etapas.
Estágio 2. Assistente híbrido com coleta de LLMs
A recuperação de informações orientada por LLMs foi adicionada para enriquecer a educação e eliminar a ambiguidade dos termos. Isso reduziu o atrito e melhorou a qualidade das respostas, mas a orquestração continuou centrada no assistente, autonomia limitada, raciocínio entre etapas limitado e transições rígidas.
Estágio 3. Totalmente agêntico com o watsonx Orchestrate (onde o impacto real acontece)
A solução inovadora surgiu ao colocar o IBM watsonx Orchestrate no centro, como o orquestrador agêntico. O orquestrador cria e coordena agentes especializados (para resumo de elegibilidade, recuperação de RAG, persistência de dados ou gravação de CRM e e-mail ou notificação) e se adapta em tempo real com base nas entradas, contexto e governança. Ele também possibilita uma coordenação perfeita entre sistemas e ambientes, permitindo que os fluxos de trabalho operem de forma consistente, independentemente de onde os dados ou as aplicações estejam localizados. As ferramentas são utilizadas para manter o estado em todas as etapas e produzir um dossiê pronto para a tomada de decisão para SMEs quando o julgamento é necessário.
Com o watsonx Orchestrate atuando como uma camada de controle, o processo não apenas executa etapas, ele tem um desempenho mais inteligente, se adapta ao contexto e se autogoverna dentro de limites definidos. Os resultados não se resume apenas a um aumento incremental da eficiência, mas sim a uma vantagem estrutural.
Por que isso é importante:
Essa mudança para a orquestração agêntica transforma um fluxo de trabalho orientado em inteligência operacional incorporada no processo da aplicação. É aberto a sistemas existentes, híbrido em todos os ambientes e responsável por design com decisões auditáveis e controles de políticas. Na prática, é a mesma implementação que você já viu anteriormente: ingestão de dados orientada e alinhada aos requisitos; ramificação adaptativa; captura de dados limpa e consistente; e intervenção humana quando necessário.
Com a implementação do Virtual SME, a InnovMarine migrou da ingestão de dados manual para um fluxo de trabalho mais inteligente e orientado pelos agentes: os candidatos adquirem conhecimento mais rapidamente, as entradas são mais consistentes e as transferências para os SMEs são simplificadas. Esse processo permite que uma pequena equipe especializada avalie mais oportunidades sem aumentar o quadro de funcionários.
O volume de atendimento aumentou consideravelmente, proporcionando maior previsibilidade e protegendo o valioso tempo dos especialistas. Ao mesmo tempo, o programa aliviou a carga de trabalho dos especialistas em casos menos complexos, reduzindo significativamente as necessidades de treinamento e diminuindo os custos de treinamento por cliente.
A lição da InnovMarine é clara: quando os processos de desenvolvimento de aplicações são complexos em termos de requisitos e limitados pela escassez de conhecimento especializado, a orquestração agêntica supera consistentemente a automação ad hoc. Os setores regulamentados e orientados pela engenharia se beneficiam especialmente de fluxos controlados, dados estruturados e supervisão humana, ampliando o impacto dos especialistas que já possuem.
Como o watsonx Orchestrate é baseado em APIs e padrões abertos, a InnovMarine pode continuar evoluindo seu cenário de automação. Elas podem fazer isso adicionando novos agentes, modelos e integrações à medida que suas necessidades de negócios mudam, sem incorrer em dívidas técnicas ou lock-in com fornecedor. É uma base preparada para o futuro e que oferece um ROI real e repetível hoje, ao mesmo tempo em que posiciona a organização para a próxima onda de automação inteligente.
Em última análise, a jornada da InnovMarine ilustra a verdadeira promessa da IA agêntica: não substituir o conhecimento, mas multiplicá-lo. Ao incorporar a inteligência nos fluxos de trabalho e orquestrar tarefas com propósito e controle, os sistemas agênticos liberam os especialistas humanos para se concentrarem onde o julgamento, a criatividade e a experiência são mais importantes.
O resultado é um novo modelo operacional, no qual a tecnologia assume a carga cognitiva do trabalho repetível e as equipes aplicam seus talentos em decisões de maior valor agregado. Nesse modelo, a automação não é a única coisa que impulsiona o sucesso, mas também a colaboração intencional entre pessoas e sistemas inteligentes.
As organizações que fizerem isso corretamente, combinando IA agêntica com conhecimento humano, não apenas se manterão competitivas. Elas vão impulsionar o conhecimento, acelerar a tomada de decisões e criar uma vantagem competitiva duradoura em um mundo cada vez mais complexo.