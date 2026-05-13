A InnovMarine é uma parceira de tecnologia e consultoria marítima que ajuda construtores navais e organizações do setor de defesa a trabalharem de forma mais inteligente e a construírem navios melhores mais rapidamente. Com uma abordagem centrada nas pessoas, eles combinam o profundo conhecimento setorial com soluções digitais práticas, incluindo consultoria especializada em benefícios industriais e tecnológicos (ITB) por meio de sua prática InnovConsultants.

Os programas de benefícios industriais e tecnológicos (ITB) são requisitos exigidos pelo governo vinculados às principais aquisições da defesa, garantindo que os prestadores de serviços reinvistam na economia local por meio da participação industrial, do desenvolvimento de tecnologia e de parcerias na cadeia de suprimentos. Esses programas são estrategicamente importantes, mas complexos de gerenciar.

A missão da InnovMarine é simples: simplificar essa complexidade, aumentar a produtividade e impulsionar o setor de construção naval, uma equipe de cada vez. Em ambientes como este, orientados por especialistas, um único gargalo é o que frequentemente limita o crescimento: o esforço concentrado do SME no início do processo. Para alcançar esse objetivo, a InnovMarine precisava de mais do que automação, ela necessitava de uma camada de orquestração padronizada que pudesse conectar sistemas, dados e fluxos de trabalho sem introduzir complexidade ou dependência de fornecedor.

Cada novo cliente possível do ITB precisa de ensino básico, verificações de elegibilidade diferenciadas e captura estruturada de informações antes que a estratégia possa começar. Com o aumento da demanda, a equipe de especialistas em TI da InnovMarine passou a dedicar um tempo desproporcional à entrada manual de dados, explicações repetitivas e coleta de dados inconsistente, o que criava atrito para os possíveis clientes e limitava a escalabilidade.