A IA agêntica encontra a segurança de identidade com o IBM Verify Identity Protection

A era da IA agêntica chegou. Os sistemas autônomos fazem mais do que seguir instruções; eles tomam decisões, agem e aceleram a inovação na velocidade de uma máquina. Da automação de transações financeiras à gestão de fluxos de trabalho de cibersegurança, esses colegas de equipe digitais transformam as operações de vendas, finanças, RH, TI e segurança. A IA agêntica atua como um amplificador dos nossos esforços, permitindo que sejamos mais produtivos.

Entretanto, a mesma autonomia que impulsiona a inovação com a IA agêntica também pode abrir portas para vulnerabilidades significativas na segurança, ampliando não só a produtividade, mas também os riscos. De acordo com o relatório do custo das violações de dados de 2025, 63% das organizações não têm uma política de segurança e governança de IA.

O relatório X-Force Threat Intelligence Index da IBM descobriu que 30% das violações de dados começam com ataques baseados em identidade, e as ferramentas legadas de gerenciamento de acesso e identidade (IAM) nunca foram projetadas para identidades autônomas e autodirecionadas. À medida que a adoção da IA agêntica acelera, as organizações enfrentam agentes de IA não gerenciados, riscos de acesso invisível e uma superfície de ataque completamente nova.

Para se manterem à frente nessa era de identidades autônomas e ferramentas automatizadas, as empresas precisam de um novo paradigma de segurança criado para oferecer visibilidade, controle e governança. O IBM Verify Identity Protection (VIP) permite que as organizações protejam a IA agêntica, mantendo a velocidade, a inovação e a confiança.