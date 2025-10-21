A IA agêntica encontra a segurança de identidade com o IBM Verify Identity Protection

A era da IA agêntica chegou. Os sistemas autônomos fazem mais do que seguir instruções; eles tomam decisões, agem e aceleram a inovação na velocidade de uma máquina. Da automação de transações financeiras à gestão de fluxos de trabalho de cibersegurança, esses colegas de equipe digitais transformam as operações de vendas, finanças, RH, TI e segurança. A IA agêntica atua como um amplificador dos nossos esforços, permitindo que sejamos mais produtivos.
Entretanto, a mesma autonomia que impulsiona a inovação com a IA agêntica também pode abrir portas para vulnerabilidades significativas na segurança, ampliando não só a produtividade, mas também os riscos. De acordo com o relatório do custo das violações de dados de 2025, 63% das organizações não têm uma política de segurança e governança de IA.
O relatório X-Force Threat Intelligence Index da IBM descobriu que 30% das violações de dados começam com ataques baseados em identidade, e as ferramentas legadas de gerenciamento de acesso e identidade (IAM) nunca foram projetadas para identidades autônomas e autodirecionadas. À medida que a adoção da IA agêntica acelera, as organizações enfrentam agentes de IA não gerenciados, riscos de acesso invisível e uma superfície de ataque completamente nova.
Para se manterem à frente nessa era de identidades autônomas e ferramentas automatizadas, as empresas precisam de um novo paradigma de segurança criado para oferecer visibilidade, controle e governança. O IBM Verify Identity Protection (VIP) permite que as organizações protejam a IA agêntica, mantendo a velocidade, a inovação e a confiança.
As recentes conferências de tecnologia trouxeram uma onda de anúncios de IA agêntica, desde copilotos de segurança até bots de TI automatizados. Mas os analistas alertam sobre a lavagem de agentes: reformulação de automações simples como IA totalmente autônoma.
A Forrester adverte que muitos dos chamados agentes são apenas scripts específicos de tarefa, não sistemas coordenados. E a Gartner prevê que mais de 40% dos projetos de IA agêntica serão cancelados até 2027 devido à falta de valor ou de governança.
Para os líderes de segurança, a clareza é importante. Considere a diferença entre IA agêntica para segurança e segurança para IA agêntica:
Também é importante que os líderes de segurança entendam as diferenças nos tipos de agentes de IA.
Os agentes autônomos representam uma mudança fundamental na TI empresarial:
No entanto, essa velocidade de inovação cria pontos cegos críticos, incluindo os seguintes:
Os sistemas legados de IAM e de governança e administração de identidade (IGA) não foram projetados para este mundo dinâmico e autônomo. As organizações precisam de observabilidade em tempo real, imposição de privilégios mínimos e análise comportamental criada para a IA agêntica.
Proteger a IA agêntica não envolve apenas tecnologia; trata-se de construir uma base sólida para segurança de identidade, visibilidade e controle. Aqui estão quatro etapas que os líderes de segurança podem adotar hoje mesmo:
Com essas quatro melhores práticas, as organizações podem adotar com confiança a IA agêntica, mantendo a segurança, a conformidade e a resiliência operacional. E o IBM Verify Identity Protection é a ferramenta certa para ajudar as organizações a tornar essas melhores práticas uma realidade.
O IBM Verify Identity Protection oferece observabilidade de identidade e detecção de ameaças orientada por IA desenvolvida especificamente para empresas híbridas modernas. Com o VIP, as equipes de segurança ganham:
A IA agêntica oferece potencial transformador ao automatizar fluxos de trabalho, acelerar decisões e liberar a eficiência empresarial. Mas sem os controles adequados, também introduz identidades não gerenciadas, acesso invisível e riscos elevados de violação.
O IBM Verify Identity Protection oferece aos líderes de segurança a visibilidade, a automação e a governança necessárias para escalar a IA agêntica com segurança, possibilitando a inovação sem comprometer a confiança nem a conformidade.