Para enfrentar esses desafios, a Iter​ate.ai integrou sua solução de software como serviço (SaaS) Generate for Healthcare ao IBM Cloud, aproveitando os aceleradores de IA Intel Gaudi 3 para aceleração de IA de alto desempenho.

O caso de uso concentra-se na recuperação de receita para hospitais, onde a IA pode analisar dados de sinistros, políticas de pagadores e documentação comprobatória — projetado para descobrir sinistros não pagos ou mal pagos com mais rapidez e precisão do que os processos manuais.

Ao contrário das implementações tradicionais de IA, que exigem longos ciclos de integração, essa solução foi desenvolvida para estar pronta para produção e ser implementável em poucas semanas, não meses. Ela foi projetada especificamente para organizações de saúde que precisam de desempenho previsível, governança robusta e proteção de informações de saúde protegidas (PHI).

O Generate for Healthcare permite que os sistemas de IA analisem sinistros, identifiquem problemas e ofereçam suporte às ações das próximas etapas dentro de um fluxo de trabalho definido. Implementada no IBM Cloud, a plataforma atua como uma plataforma privada de força de trabalho de IA para equipes de ciclo de receita de hospitais. Ela vem com agentes de fluxos de trabalho de IA prontos para uso, chamados de “cartões”, que são projetados automaticamente para:

Analisar os sinistros e as comunicações dos pagadores

Identificar sinistros negados, não pagos ou mal pagos

Extrair motivos precisos para negação a partir de documentos complexos

Habilitar fluxos de trabalho de acompanhamento, incluindo a redação de cartas médicas de necessidade, que normalmente exigem mais de 30 minutos quando feitas manualmente

Como a plataforma é agêntica, as organizações de saúde também podem criar fluxos de trabalho personalizados para lidar com outros processos com muitos dados e orientados por decisões ao longo do tempo. Segurança e conformidade são fundamentais para o design. As ações de IA são rastreáveis e projetadas para estarem prontas para auditoria, ajudando as organizações a manter o controle e a conformidade enquanto escalam a adoção da IA.