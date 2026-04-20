A Iterate.ai agora oferece sua plataforma privada de IA, Generate for Healthcare, para análise de sinistros e fluxos de trabalho de ciclo de receita em conformidade, implementada no IBM Cloud e construída com aceleradores de IA Intel.
As organizações de saúde estão sob crescente pressão para gerenciar sinistros negados e mal pagos, enquanto mantêm a conformidade e a eficiência operacional. À medida que o volume de sinistros aumenta e as regras dos pagadores se tornam mais complexas, os hospitais buscam soluções de IA que proporcionem resultados reais sem comprometer a confiança, a segurança ou o controle.
Os prestadores de serviços de saúde enfrentam uma tempestade perfeita de desafios operacionais e financeiros. As equipes de gerenciamento de sinistros e negações são sobrecarregadas por volumes enormes de dados, muitas vezes espalhados por longos documentos que devem ser avaliados manualmente para determinar por que um sinistro foi negado ou pago de forma insuficiente. Uma única reclamação pode envolver de 10 a 25 páginas de linguagem densa, multiplicadas por milhares de sinistros pendentes.
Ao mesmo tempo, as organizações estão enfrentando a escassez de pessoal, o esgotamento administrativo, a redução das margens e o aumento do escrutínio regulatório. Embora muitos líderes da área da saúde vejam o potencial da IA, frequentemente há uma lacuna entre a experimentação da IA e os resultados de negócios mensuráveis. Preocupações com privacidade de dados, conformidade e governança frequentemente atrasam ou paralisam completamente as implementações.
Essas realidades estão criando demanda por uma nova classe de soluções de IA: que sejam seguras por design, desenvolvidas para requisitos de conformidade e capazes de agregar valor rapidamente em ambientes altamente regulamentados.
Para enfrentar esses desafios, a Iterate.ai integrou sua solução de software como serviço (SaaS) Generate for Healthcare ao IBM Cloud, aproveitando os aceleradores de IA Intel Gaudi 3 para aceleração de IA de alto desempenho.
O caso de uso concentra-se na recuperação de receita para hospitais, onde a IA pode analisar dados de sinistros, políticas de pagadores e documentação comprobatória — projetado para descobrir sinistros não pagos ou mal pagos com mais rapidez e precisão do que os processos manuais.
Ao contrário das implementações tradicionais de IA, que exigem longos ciclos de integração, essa solução foi desenvolvida para estar pronta para produção e ser implementável em poucas semanas, não meses. Ela foi projetada especificamente para organizações de saúde que precisam de desempenho previsível, governança robusta e proteção de informações de saúde protegidas (PHI).
O Generate for Healthcare permite que os sistemas de IA analisem sinistros, identifiquem problemas e ofereçam suporte às ações das próximas etapas dentro de um fluxo de trabalho definido. Implementada no IBM Cloud, a plataforma atua como uma plataforma privada de força de trabalho de IA para equipes de ciclo de receita de hospitais. Ela vem com agentes de fluxos de trabalho de IA prontos para uso, chamados de “cartões”, que são projetados automaticamente para:
Como a plataforma é agêntica, as organizações de saúde também podem criar fluxos de trabalho personalizados para lidar com outros processos com muitos dados e orientados por decisões ao longo do tempo. Segurança e conformidade são fundamentais para o design. As ações de IA são rastreáveis e projetadas para estarem prontas para auditoria, ajudando as organizações a manter o controle e a conformidade enquanto escalam a adoção da IA.
O Generate for Healthcare da Iterate.ai no IBM Cloud é fornecido com os pontos fortes da IBM, Intel e Iterate.ai, com cada uma desempenhando um papel distinto e crítico:
Além da tecnologia, a estratégia de ecossistema da IBM acelera a adoção. Ao listar a solução no IBM Cloud Catalog, ela permite que ISVs como a Iterate.ai adotem um modelo de revenda de e-commerce que apoia a execução de entrada no mercado e alcancem clientes corporativos de saúde mais rapidamente, ao mesmo tempo em que dá aos clientes confiança na prontidão e na credibilidade da solução.
A resposta das organizações de saúde ao Iterate.ai tem sido forte. A Iterate.ai compartilha que as implementações iniciais de sua solução (antes de sua disponibilidade na IBM) demonstraram resultados operacionais e financeiros mensuráveis para seus clientes nos primeiros 90 dias, incluindo:
A Iterate.ai também relata que um sistema regional de saúde no Centro-Oeste dos EUA obteve um retorno sobre o investimento de 10 vezes em três meses, impulsionado pela identificação mais rápida de oportunidades de recuperação e pela redução do esforço administrativo. 1
Esses resultados estão ressoando junto a CFOs, CIOs e equipes de gerenciamento do ciclo de receita (RCM), que buscam soluções de IA que ofereçam um ROI rápido e defensável, sem aumentar os riscos.
À medida que a adoção da IA amadurece, os setores regulamentados irão além da experimentação em direção à IA de nível de produção e específica de domínio. Os avanços na aceleração de IA (como os aceleradores de IA Intel Gaudi 3) estão tornando possível executar modelos mais complexos de forma eficiente, abrindo a porta para novos casos de uso na área da saúde, que antes eram muito caros ou tinham uso intenso de computação.
No setor de saúde, isso significa expandir a IA da recuperação de receita para áreas como automação de conformidade, inteligência operacional e suporte a decisões, mantendo a privacidade, a governança e a previsibilidade que o setor exige.
"As organizações do setor de saúde têm enfrentado dificuldades com o ROI da IA generativa porque a maioria das soluções promete ganhos de eficiência difíceis de quantificar", disse Steven J. Darrah, Gerente Geral de Vendas de Soluções Empresariais na América do Norte da Intel. "A recuperação de receita é fundamentalmente diferente, pois cada reembolso perdido que ajudamos a identificar se traduz diretamente em dólares recuperados para nossos sistemas hospitalares limitados. A Intel, a Iterate e a IBM oferecem às organizações de saúde a oportunidade de obter esses benefícios em um hardware disponível e de alto desempenho, mantendo o ambiente seguro e em conformidade que suas demandas de dados exigem.”
As organizações de saúde precisam de uma IA desenvolvida especificamente para a conformidade, não adaptada para ela. A combinação do Generate for Healthcare da Iterate.ai, dos aceleradores de IA Intel Gaudi 3 e do IBM Cloud oferecem IA de alto desempenho, com rápido time to value e uma abordagem que prioriza a segurança.
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