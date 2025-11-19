O feedback dos usuários mostra que o IBM SPSS Statistics é bastante intuitivo e acessível; os críticos destacam sua facilidade de uso e forte recurso de gerenciamento de dados. Para as pequenas e médias empresas, isso significa menos tempo perdido aprendendo a usar a ferramenta e menos dependência de programação pesada ou codificação especializada. Ele até ajuda a interpretar produções estatísticas complexas. E como é um produto bem estabelecido e confiável, com muitos usuários acadêmicos e comerciais, você ganha credibilidade quando apresenta decisões baseadas em dados internamente ou para stakeholders externos.

O IBM SPSS Statistics oferece uma ponte sólida para uma PME que tenta passar de uma fase em que temos dados, mas não sabemos ao certo o que fazer com eles,para uma tomada de decisões baseada em dados. Você tem acesso mais fácil a análise de dados, ferramentas para prever e otimizar, licenciamento flexível para testar e dimensionar e um produto com usabilidade e uma reputação sólida.

Se quiser explorar mais, inscreva-se para uma avaliação sem custo de 14 dias do IBM SPSS Statistics, mapeie uma ou duas perguntas importantes de negócios (como quais segmentos de clientes provavelmente migrarão? ou quais canais de marketing geram o melhor ROI ?) e, em seguida, avalie como os insights podem afetar seu planejamento do próximo trimestre.

De agora até 15 de dezembro de 2025, você pode obter 30% de desconto em uma nova assinatura mensal ou anual do IBM SPSS Statistics.