Detalhe da mão de uma pessoa segurando um cartão de crédito preto
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Seu checkout, sua escolha: IBM amplia opções de pagamento globais

Ampliamos e modernizamos nossas opções de pagamento em 29 países, oferecendo ainda mais opções para clientes do mundo todo.

Publicado 24/02/2026

À medida que as empresas se expandem globalmente e o comércio digital continua a evoluir, os clientes esperam experiências de compra que sejam simples, familiares e flexíveis independentemente de onde estejam localizados. Na IBM, estamos comprometidos em atender a essas expectativas, facilitando a compra de produtos e soluções de que você precisa, usando os métodos de pagamento de sua preferência.

É por isso que expandimos e modernizamos nossas opções de pagamento em 29 países, oferecendo aos clientes em todo o mundo mais opções do que nunca.

Mais formas de pagar no IBM.com

As preferências de pagamento variam muito em todo o mundo. Enquanto alguns clientes dependem dos principais cartões de crédito, outros preferem carteiras digitais ou sistemas de pagamento locais confiáveis. Para atender melhor a essas necessidades, oIBM.com agora oferece um conjunto ampliado de métodos de pagamento que se alinham às expectativas e hábitos de compra locais.

Dependendo da sua localização, agora você pode concluir sua compra no IBM.com usando:

  • Principais cartões de crédito e débito
  • Carteiras digitais como Apple Pay, Google Pay e PayPal
  • Métodos regionais e bancários, incluindo débito direto SEPA e UnionPay
  • Outras opções de pagamento local quando compatíveis

Essa expansão não se limita a adicionar mais botões no checkout, trata-se de remover atritos, honrar as preferências regionais e tornar a jornada de compra de ponta a ponta mais tranquila para todos os clientes.

Por que isso é importante

Quer você seja uma empresa comprando software para equipes globais ou um desenvolvedor comprando uma assinatura avulsa, a experiência de pagamento não deve ser um obstáculo.

Mais flexibilidade de pagamento significa:

  • Checkout mais rápido e conveniente
  • Menos interrupções causadas por tipos de pagamento incompatíveis
  • Uma experiência consistente no IBM.com, independentemente da localização geográfica
  • Maior confiança de que seu método de pagamento preferido será aceito

Essa atualização ajuda a garantir que os clientes possam adquirir soluções da IBM da mesma forma que gerenciam o restante de suas vidas digitais — de forma rápida, segura e com controle total.

O que esperar com base na sua localização

Embora continuemos a expandir nossos recursos globais, a disponibilidade dos produtos, os tipos de pagamento aceitos e os preços podem diferir de acordo com o país. Ao finalizar a compra, você verá automaticamente as opções que se aplicam à sua região, de acordo com os requisitos e a disponibilidade local.

Com essa expansão de opções de pagamento, continuamos nosso compromisso de criar uma experiência de compra perfeita, moderna e inclusiva para todos os clientes, independentemente de onde estejam ou como prefiram pagar.

Ao alinhar nosso processo de checkout com preferências regionais e métodos locais confiáveis, estamos removendo barreiras, aumentando a flexibilidade e tornando mais fácil do que nunca o acesso aos produtos e soluções da IBM que impulsionam sua empresa. Essa é apenas uma etapa em nosso esforço mais amplo para simplificar e otimizar a maneira como você interage com o IBM.com, hoje e no futuro.

Explore as opções de pagamento atualizadas e compre agora mesmo

Brittany Manchisi

Brand & Content Strategist

IBM