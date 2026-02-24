Seu checkout, sua escolha: IBM amplia opções de pagamento globais

À medida que as empresas se expandem globalmente e o comércio digital continua a evoluir, os clientes esperam experiências de compra que sejam simples, familiares e flexíveis independentemente de onde estejam localizados. Na IBM, estamos comprometidos em atender a essas expectativas, facilitando a compra de produtos e soluções de que você precisa, usando os métodos de pagamento de sua preferência.

É por isso que expandimos e modernizamos nossas opções de pagamento em 29 países, oferecendo aos clientes em todo o mundo mais opções do que nunca.