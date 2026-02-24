Seu checkout, sua escolha: IBM amplia opções de pagamento globais

Ampliamos e modernizamos nossas opções de pagamento em 29 países, oferecendo ainda mais opções para clientes do mundo todo.
À medida que as empresas se expandem globalmente e o comércio digital continua a evoluir, os clientes esperam experiências de compra que sejam simples, familiares e flexíveis independentemente de onde estejam localizados. Na IBM, estamos comprometidos em atender a essas expectativas, facilitando a compra de produtos e soluções de que você precisa, usando os métodos de pagamento de sua preferência.
É por isso que expandimos e modernizamos nossas opções de pagamento em 29 países, oferecendo aos clientes em todo o mundo mais opções do que nunca.
As preferências de pagamento variam muito em todo o mundo. Enquanto alguns clientes dependem dos principais cartões de crédito, outros preferem carteiras digitais ou sistemas de pagamento locais confiáveis. Para atender melhor a essas necessidades, oIBM.com agora oferece um conjunto ampliado de métodos de pagamento que se alinham às expectativas e hábitos de compra locais.
Dependendo da sua localização, agora você pode concluir sua compra no IBM.com usando:
Essa expansão não se limita a adicionar mais botões no checkout, trata-se de remover atritos, honrar as preferências regionais e tornar a jornada de compra de ponta a ponta mais tranquila para todos os clientes.
Quer você seja uma empresa comprando software para equipes globais ou um desenvolvedor comprando uma assinatura avulsa, a experiência de pagamento não deve ser um obstáculo.
Mais flexibilidade de pagamento significa:
Essa atualização ajuda a garantir que os clientes possam adquirir soluções da IBM da mesma forma que gerenciam o restante de suas vidas digitais — de forma rápida, segura e com controle total.
Embora continuemos a expandir nossos recursos globais, a disponibilidade dos produtos, os tipos de pagamento aceitos e os preços podem diferir de acordo com o país. Ao finalizar a compra, você verá automaticamente as opções que se aplicam à sua região, de acordo com os requisitos e a disponibilidade local.
Com essa expansão de opções de pagamento, continuamos nosso compromisso de criar uma experiência de compra perfeita, moderna e inclusiva para todos os clientes, independentemente de onde estejam ou como prefiram pagar.
Ao alinhar nosso processo de checkout com preferências regionais e métodos locais confiáveis, estamos removendo barreiras, aumentando a flexibilidade e tornando mais fácil do que nunca o acesso aos produtos e soluções da IBM que impulsionam sua empresa. Essa é apenas uma etapa em nosso esforço mais amplo para simplificar e otimizar a maneira como você interage com o IBM.com, hoje e no futuro.
Explore as opções de pagamento atualizadas e compre agora mesmo