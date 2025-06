A primeira onda da IA empresarial girava em torno do acesso a modelos de base. A próxima onda será definida por quão bem as empresas podem adaptar esses modelos para atender às suas necessidades exclusivas. É por isso que o Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud é uma inovação tão crítica. Ele transforma o poder do InstructLab em um serviço totalmente gerenciado, exclusivo para a IBM. Atualmente, a IBM é a única provedora que oferece o InstructLab como serviço para empresas, o que proporciona uma vantagem estratégica ao construir modelos de IA que podem ser consumidos de forma flexível e personalizada para atender às necessidades de seus clientes.

O InstructLab permite que as empresas façam um ajuste fino dos LLMs evitando retreinamento em grande escala e ensinando novos comportamentos e fatos usando instruções sintéticas. Isso permite uma personalização mais rápida, melhor controle de dados e custos significativamente mais baixos do que o ajuste fino tradicional. E, como é fornecido como serviço no IBM Cloud, os clientes podem ignorar a complexidade operacional e ir direto aos resultados.