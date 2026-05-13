A IA está remodelando a forma como os dados migram pela empresa e expondo riscos que as plataformas legadas de data loss prevention (DLP) nunca foram projetadas para gerenciar. A Orion Security foi criada para este momento.

Na IBM Ventures, investimos em tecnologias que redefinem os recursos corporativos essenciais para a próxima mudança de plataforma. Na segurança, essa mudança é clara: a proteção eficaz não pode mais ser adaptada aos fluxos de trabalho orientados por IA. Ela deve ser nativa deles. Essa crença é a base do nosso investimento no Orion Security, uma plataforma de DLP nativa da IA criada especificamente para proteger dados confidenciais em endpoints, SaaS e ambientes de nuvem com muito menos complexidade (e precisão muito maior) do que as abordagens legadas.