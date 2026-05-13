A IBM Ventures tem orgulho de apoiar a Orion Security em sua modernização da prevenção contra a perda de dados para a era da IA, mudando a categoria de controles reativos para a proteção proativa e inteligente, projetada para a forma como as empresas operam hoje.
A IA está remodelando a forma como os dados migram pela empresa e expondo riscos que as plataformas legadas de data loss prevention (DLP) nunca foram projetadas para gerenciar. A Orion Security foi criada para este momento.
Na IBM Ventures, investimos em tecnologias que redefinem os recursos corporativos essenciais para a próxima mudança de plataforma. Na segurança, essa mudança é clara: a proteção eficaz não pode mais ser adaptada aos fluxos de trabalho orientados por IA. Ela deve ser nativa deles. Essa crença é a base do nosso investimento no Orion Security, uma plataforma de DLP nativa da IA criada especificamente para proteger dados confidenciais em endpoints, SaaS e ambientes de nuvem com muito menos complexidade (e precisão muito maior) do que as abordagens legadas.
A DLP tradicional tem enfrentado dificuldades há anos. Projeto de políticas rígidas, longos ciclos de implementação, altas taxas de falsos positivos e adaptabilidade limitada prejudicaram a adoção e os resultados. Muitos programas estagnam antes de oferecer proteção significativa, deixando as equipes exaustas e vulneráveis.
A IA aumentou essa lacuna. A IA generativa, os fluxos de trabalho agênticos e o uso da IA oculta introduziram novos caminhos de exfiltração de dados que os sistemas baseados em regras não conseguem ver nem raciocinar. Ao mesmo tempo, a grande escala e o dinamismo dos fluxos de dados corporativos tornaram o ajuste manual de políticas cada vez mais impraticável. O resultado é um risco real: a pesquisa de violação da IBM mostra que o custo médio global de uma violação de dados chegou a US$ 4,44 milhões e a mais de US$ 10 milhões nos EUA, ressaltando o quanto a discrepância se tornou dispendiosa.
A DLP está passando por sua primeira verdadeira transição arquitetônica em décadas. Os avanços em grandes modelos de linguagem agora permitem a classificação sensível ao contexto e a detecção baseada em comportamento, algo impossível com os sistemas legados. As empresas estão retomando iniciativas de DLP há muito adiadas com novas expectativas: valor imediato, sobrecarga operacional mínima e proteção que evolui juntamente com o trabalho habilitado por IA.
O ponto de inflexão da DLP de última geração chegou e a IBM Ventures está investindo nesse segmento porque acreditamos que a liderança da categoria será definida não por melhorias incrementais, mas por uma arquitetura nativa da IA, projetada desde o início para a forma como os dados são usados hoje.
A Orion Security aborda a DLP da mesma forma que as equipes de segurança modernas pensam sobre os endpoints: priorizando o comportamento, orientados por inteligência e resiliente a mudanças. Vemos sua plataforma como "EDR para dados", uma mudança da imposição estática de políticas para a detecção dinâmica de riscos e prevenção de perdas. Três recursos integrados diferenciam a Orion:
A flexibilidade de implementação em endpoints, extensões de navegador e ambientes SaaS torna a plataforma prática para empresas complexas e heterogêneas.
A abordagem da Orion Security se alinha estreitamente com a estratégia de segurança de dados da IBM. Sua visibilidade orientada por linhagem e classificação baseada em IA complementam os pontos fortes da IBM em conformidade e monitoramento, estendendo a plataforma de segurança de dados da IBM para casos de uso agênticos e nativos da nuvem. Em toda a IBM Security Services, o modelo de detecção explicável e com poucas políticas da Orion se alinha bem com as ofertas de consultoria e gerenciamento nas quais os clientes confiam para enfrentar um cenário de ameaças cada vez mais complexo.
A IBM Ventures tem orgulho de apoiar a Orion Security em sua modernização da prevenção contra a perda de dados para a era da IA, mudando a categoria de controles reativos para a proteção proativa e inteligente, projetada para a forma como as empresas operam hoje.