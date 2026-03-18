Por que a IBM Ventures investiu na Atolio

Capacitando a pesquisa corporativa segura e impulsionada por IA para a era da nuvem híbrida.
Na IBM Ventures, acreditamos que o futuro da produtividade empresarial está em experiências de pesquisa inteligentes, seguras e flexíveis que respeitem a soberania dos dados, integrem-se perfeitamente entre plataformas e sejam impulsionadas pelos mais recentes avanços em IA. É por isso que temos o prazer de anunciar nosso investimento na Atolio, a única plataforma de enterprise search totalmente auto-hospedada e impulsionada por IA, projetada para organizações que se preocupam com a segurança.
Os dados empresariais estão espalhados por inúmeras ferramentas, e as soluções de pesquisa tradicionais enfrentam dificuldades para unificar essas informações, especialmente em setores em que a privacidade, a conformidade e o controle de dados não são negociáveis. Na verdade, 38% dos líderes de TI citam preocupações com segurança e governança como barreiras fundamentais para escalar a IA, de acordo com um estudo da Forrester Consulting encomendado pela Tines.
A Atolio resolve esse problema de frente com uma plataforma que permite que as organizações implementem a pesquisa impulsionada por IA inteiramente em sua própria infraestrutura, seja no local ou em sua nuvem privada, garantindo controle total sobre dados confidenciais. Com indexação com reconhecimento de permissão, conectores nativos e compatibilidade com LLMs de código aberto e proprietários, o Atolio oferece uma experiência de pesquisa unificada e segura, adaptada aos direitos de acesso de cada usuário.
A arquitetura da Atolio se alinha diretamente à estratégia de nuvem híbrida e IA da IBM. Assim como o Red Hat OpenShift permite uma implementação consistente em todos os ambientes, a Atolio capacita as empresas a levar a IA para seus dados onde quer que estejam. Sua abordagem independente de modelo é compatível com a integração com o watsonx, Anthropic, OpenAI, Gemini e modelos de código aberto, como o Llama da Meta, dando aos clientes a flexibilidade de escolher o modelo certo para suas necessidades.
A equipe fundadora da Atolio traz uma profunda experiência em software corporativo e infraestrutura de IA. O CEO David Lanstein e o CRO Mark Matta ajudaram a escalar a PagerDuty de US$ 1 milhão para mais de US$ 100 milhões em ARR. O CTO Gareth Watts foi fundamental na construção dos primeiros produtos em nuvem e das camadas de ingestão segura do Splunk.
Juntos, eles reuniram uma equipe que compreende os desafios técnicos e de entrada no mercado de atender grandes empresas regulamentadas. O avanço inicial diz muito: clientes como a Cengage, Cribl e a Força Aérea dos EUA já estão obtendo ganhos de produtividade mensuráveis (até 62% em algumas equipes) ao usar a Atolio para unificar e proteger o conhecimento empresarial.
Na IBM Ventures, investimos em empresas que estão construindo a infraestrutura para a próxima era da tecnologia empresarial. A Atolio está fazendo exatamente isso: redefinindo como as organizações acessam e interagem com seu conhecimento, de forma segura e inteligente.
Temos orgulho de apoiar a Atolio enquanto ela amplia seus esforços de entrada no mercado e continua inovando na enterprise search impulsionada por IA. Acreditamos que a plataforma deles se tornará fundamental para a forma como as empresas aproveitam o poder da IA de forma segura, flexível e em escala.