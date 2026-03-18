Por que a IBM Ventures investiu na Atolio

Os dados empresariais estão espalhados por inúmeras ferramentas, e as soluções de pesquisa tradicionais enfrentam dificuldades para unificar essas informações, especialmente em setores em que a privacidade, a conformidade e o controle de dados não são negociáveis. Na verdade, 38% dos líderes de TI citam preocupações com segurança e governança como barreiras fundamentais para escalar a IA, de acordo com um estudo da Forrester Consulting encomendado pela Tines.

A Atolio resolve esse problema de frente com uma plataforma que permite que as organizações implementem a pesquisa impulsionada por IA inteiramente em sua própria infraestrutura, seja no local ou em sua nuvem privada, garantindo controle total sobre dados confidenciais. Com indexação com reconhecimento de permissão, conectores nativos e compatibilidade com LLMs de código aberto e proprietários, o Atolio oferece uma experiência de pesquisa unificada e segura, adaptada aos direitos de acesso de cada usuário.