O que há de novo no Db2 Intelligence Center: destaques da versão de julho de 2025

1. Nova página Monitoramento personalizado (pré-visualização)

Adicionamos uma nova página Monitoramento personalizado que permite aos usuários selecionar entre mais de 50 métricas do Db2 para monitorar vários bancos de dados e visualizar tendências em vários períodos. Esse é o primeiro passo para um framework completo compatível com uma cobertura de métricas mais profunda, visualizações personalizadas, modelos e resolução de problemas orientada por IA. Assim, os usuários agora podem:

Selecionar entre uma ampla variedade de métricas, incluindo indicadores de desempenho, armazenamento e segurança

Criar visualizações personalizadas para vários bancos de dados, permitindo comparações e análises sem esforço

Visualizar tendências e padrões usando tabelas e gráficos intuitivos

Esse marco segue meses de desenvolvimento e testes moldados por comentários diretos de usuários de todos os setores, ajudando a garantir que a plataforma atenda às necessidades operacionais do mundo real desde o primeiro dia. E a cadência contínua de desenvolvimento e lançamento garante que atendamos a essas necessidades à medida que elas evoluem.

2. Correções de segurança críticas e de alta gravidade

Essa versão inclui vários patches para vulnerabilidades de segurança identificadas durante auditorias internas e uso externo. Todos os clientes do Intelligence Center são fortemente aconselhados a fazer upgrade para essa versão para garantir a segurança e integridade contínuas de suas operações de bancos de dados.

Essa atualização está disponível para todos os clientes do Intelligence Center a partir de 28 de julho de 2025.