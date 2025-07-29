O que há de novo no Db2 Intelligence Center: destaques da versão de julho de 2025

29 de julho de 2025
Em 12 de junho de 2025, anunciamos a disponibilidade geral do Db2 Intelligence Center, nosso console nativo de IA de ponta projetado para simplificar as operações de bancos de dados, a observabilidade e a automação.
Com sua interface intuitiva e conjunto robusto de funcionalidades, o Intelligence Center capacita administradores de bancos de dados e equipes de TI a otimizar o desempenho, agilizar a manutenção e aprimorar a eficiência geral. É a plataforma de gerenciamento de bancos de dados impulsionada por IA de próxima geração.
1. Nova página Monitoramento personalizado (pré-visualização)
Adicionamos uma nova página Monitoramento personalizado que permite aos usuários selecionar entre mais de 50 métricas do Db2 para monitorar vários bancos de dados e visualizar tendências em vários períodos. Esse é o primeiro passo para um framework completo compatível com uma cobertura de métricas mais profunda, visualizações personalizadas, modelos e resolução de problemas orientada por IA. Assim, os usuários agora podem:
Esse marco segue meses de desenvolvimento e testes moldados por comentários diretos de usuários de todos os setores, ajudando a garantir que a plataforma atenda às necessidades operacionais do mundo real desde o primeiro dia. E a cadência contínua de desenvolvimento e lançamento garante que atendamos a essas necessidades à medida que elas evoluem.
2. Correções de segurança críticas e de alta gravidade
Essa versão inclui vários patches para vulnerabilidades de segurança identificadas durante auditorias internas e uso externo. Todos os clientes do Intelligence Center são fortemente aconselhados a fazer upgrade para essa versão para garantir a segurança e integridade contínuas de suas operações de bancos de dados.
Essa atualização está disponível para todos os clientes do Intelligence Center a partir de 28 de julho de 2025.
Estamos apenas começando com o Db2 Intelligence Center e queremos ouvir você! Compartilhe suas opiniões sobre as funcionalidades atuais e sugira o que você gostaria de ver em versões futuras. Seu feedback é essencial para moldar o roteiro do produto e garantir que estejamos atendendo às suas necessidades em evolução.
Experimente o novo Db2 Intelligence Center