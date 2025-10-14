O que tornou a IBM Líder no 2025 IDC MarketScape

Estamos empolgados em compartilhar que a IDC posicionou a IBM como Líder no 2025 IDC MarketScape for Worldwide General-Purpose Conversational AI Platforms.
Esse reconhecimento ressalta a força do IBM watsonx Orchestrate e sua capacidade de ajudar as empresas a migrar além das conversas para alcançar resultados orquestrados.
A IDC reconheceu a orquestração como um diferencial central para a IBM. Diferentemente das plataformas de IA conversacional tradicionais, que se concentram principalmente em interações, o watsonx Orchestrate coordena as ações entre agentes, assistentes e ferramentas, para que funcionários e clientes possam concluir tarefas do início ao fim em uma única experiência conversacional.
Os principais recursos destacados no relatório da IDC incluem:
Ao combinar essas funcionalidades, o watsonx Orchestrate vai além de responder perguntas; ele conecta as conversas aos fluxos de trabalho empresariais, possibilitando uma produtividade mensurável e um impacto nos negócios. Com base no compromisso duradouro da IBM com abertura, integração e confiança, esses diferenciais garantem que os clientes obtenham o valor total da IA em suas empresas.
A IDC também destacou o robusto histórico da IBM em pesquisa e desenvolvimento de IA ao longo de mais de 50 anos como um alicerce de força. Esse legado é importante porque se traduz em:
Para as empresas, o legado da IBM oferece não apenas tecnologia de ponta, mas também a garantia de que soluções como o watsonx Orchestrate sejam desenvolvidas com base em pesquisas comprovadas e entregues com rigor de nível empresarial.
De acordo com a IDC, os clientes da IBM enfatizaram dois pontos fortes principais:
O mercado de IA conversacional é dinâmico e altamente competitivo. A IBM se destaca porque a orquestração está integrada ao núcleo do watsonx Orchestrate, transformando a IA conversacional em uma motivação da transformação empresarial. Juntamente com nossos mais de 50 anos de inovação em IA, isso posiciona a IBM para ajudar os clientes a lidar com mudanças, escalar de forma responsável e liberar novas possibilidades.
Na IBM, acreditamos que o futuro da IA é orquestrado: onde as conversas se conectam sem dificuldades às ações e onde agentes e seres humanos colaboram para transformar o trabalho. Com o watsonx Orchestrate, esse futuro está aqui.
Saiba mais sobre o IBM® watsonx Orchestrate