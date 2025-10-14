Inteligência artificial Automação de TI

O que tornou a IBM Líder no 2025 IDC MarketScape

publicado 10/14/2025
Autora

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate

Estamos empolgados em compartilhar que a IDC posicionou a IBM como Líder no 2025 IDC MarketScape for Worldwide General-Purpose Conversational AI Platforms. 

Esse reconhecimento ressalta a força do IBM watsonx Orchestrate e sua capacidade de ajudar as empresas a migrar além das conversas para alcançar resultados orquestrados.

Orquestração: transformando conversas em ações

A IDC reconheceu a orquestração como um diferencial central para a IBM. Diferentemente das plataformas de IA conversacional tradicionais, que se concentram principalmente em interações, o watsonx Orchestrate coordena as ações entre agentes, assistentes e ferramentas, para que funcionários e clientes possam concluir tarefas do início ao fim em uma única experiência conversacional.

Os principais recursos destacados no relatório da IDC incluem:

  • Orquestração multiagentes: permitindo que vários agente e assistentes de IA colaborem em tempo real para resolver fluxos de trabalho complexos.
  • Catálogo de agentes criado previamente: agentes prontos para uso para RH, aquisição, vendas e atenção ao cliente, além do Agent Connect Kit, que permite aos parceiros projetar, testar, certificar e publicar seus próprios agentes.
  • Integração com sistemas empresariais: compatibilidade com SSO, chamadas de ferramentas e  conectividade com plataformas como Slack e Microsoft Teams.
  • Automação impulsionada por IA generativa: aproveita qualquer modelo de LLM por meio do AI Gateway  e os principais LLMs de código aberto (como LLaMA e Mistral) para criar fluxos de conversa, gerar dados de treinamento sintéticos, resumir informações e automatizar a criação de perguntas frequentes.
  • Implementação flexível: opções para execução no IBM Cloud, AWS ou no local, como um produto de software ou um serviço totalmente gerenciado.
  • Ferramentas para cada tipo de usuário: De ambientes pro-code para desenvolvedores a GUIs no-code para usuários corporativos, o Orchestrate simplifica o projeto, a implementação e o gerenciamento da IA de nível empresarial.

Ao combinar essas funcionalidades, o watsonx Orchestrate vai além de responder perguntas; ele conecta as conversas aos fluxos de trabalho empresariais, possibilitando uma produtividade mensurável e um impacto nos negócios. Com base no compromisso duradouro da IBM com abertura, integração e confiança, esses diferenciais garantem que os clientes obtenham o valor total da IA em suas empresas.

  • Aberto: incorpore o poder da IA agêntica em seus fluxos de trabalho, automações e aplicativos atuais, sem interrupções e sem lock-in com fornecedor.
  • Integrado: acesse todos os sistemas e dados da sua empresa para obter melhores insights, ações e resultados.
  • Confiável: mantenha sua empresa segura em qualquer sistema com segurança, governança e conformidade integradas.

Um legado de inovação em IA que gera confiança

A IDC também destacou o robusto histórico da IBM em pesquisa e desenvolvimento de IA ao longo de mais de 50 anos como um alicerce de força. Esse legado é importante porque se traduz em:

  • Profundidade de conhecimento especializado: décadas de trabalho pioneiro em IA e automação em que os clientes podem confiar.
  • Prontidão empresarial: foco em governança, explicabilidade e precisão — essenciais para adoção de missão crítica.
  • Inovação contínua: a capacidade de se adaptar rapidamente a paradigmas emergentes, como IA generativa e sistemas multiagentes, mantendo as necessidades da empresa no centro.

Para as empresas, o legado da IBM oferece não apenas tecnologia de ponta, mas também a garantia de que soluções como o watsonx Orchestrate sejam desenvolvidas com base em pesquisas comprovadas e entregues com rigor de nível empresarial.

O que os clientes estão dizendo

De acordo com a IDC, os clientes da IBM enfatizaram dois pontos fortes principais:

  • Facilidade de escalonamento para novos casos de uso: com o Orchestrate, as organizações podem estender rapidamente a IA conversacional para RH, aquisição, vendas e atendimento ao cliente.
  • Suporte colaborativo: os recursos de engenharia e treinamento dos clientes da IBM foram citados como claros e eficazes, ajudando as empresas a adotar e expandir o Orchestrate com confiança.

Olhando para o futuro: destacando-se com a IA conversacional

O mercado de IA conversacional é dinâmico e altamente competitivo. A IBM se destaca porque a orquestração está integrada ao núcleo do watsonx Orchestrate, transformando a IA conversacional em uma motivação da transformação empresarial. Juntamente com nossos mais de 50 anos de inovação em IA, isso posiciona a IBM para ajudar os clientes a lidar com mudanças, escalar de forma responsável e liberar novas possibilidades.

O futuro está orquestrado

Na IBM, acreditamos que o futuro da IA é orquestrado: onde as conversas se conectam sem dificuldades às ações e onde agentes e seres humanos colaboram para transformar o trabalho. Com o watsonx Orchestrate, esse futuro está aqui.

Saiba mais sobre o IBM® watsonx Orchestrate

Leia o trecho do IDC MarketScape

