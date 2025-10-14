O que tornou a IBM Líder no 2025 IDC MarketScape

A IDC reconheceu a orquestração como um diferencial central para a IBM. Diferentemente das plataformas de IA conversacional tradicionais, que se concentram principalmente em interações, o watsonx Orchestrate coordena as ações entre agentes, assistentes e ferramentas, para que funcionários e clientes possam concluir tarefas do início ao fim em uma única experiência conversacional.

Os principais recursos destacados no relatório da IDC incluem:

Orquestração multiagentes : permitindo que vários agente e assistentes de IA colaborem em tempo real para resolver fluxos de trabalho complexos.

: permitindo que vários agente e assistentes de IA colaborem em tempo real para resolver fluxos de trabalho complexos. Catálogo de agentes criado previamente: agentes prontos para uso para RH, aquisição, vendas e atenção ao cliente, além do Agent Connect Kit, que permite aos parceiros projetar, testar, certificar e publicar seus próprios agentes.

agentes prontos para uso para RH, aquisição, vendas e atenção ao cliente, além do Agent Connect Kit, que permite aos parceiros projetar, testar, certificar e publicar seus próprios agentes. Integração com sistemas empresariais: compatibilidade com SSO, chamadas de ferramentas e conectividade com plataformas como Slack e Microsoft Teams.

compatibilidade com SSO, chamadas de ferramentas e conectividade com plataformas como Slack e Microsoft Teams. Automação impulsionada por IA generativa: aproveita qualquer modelo de LLM por meio do AI Gateway e os principais LLMs de código aberto (como LLaMA e Mistral) para criar fluxos de conversa, gerar dados de treinamento sintéticos, resumir informações e automatizar a criação de perguntas frequentes.

aproveita qualquer modelo de LLM por meio do AI Gateway e os principais LLMs de código aberto (como LLaMA e Mistral) para criar fluxos de conversa, gerar dados de treinamento sintéticos, resumir informações e automatizar a criação de perguntas frequentes. Implementação flexível: opções para execução no IBM Cloud, AWS ou no local, como um produto de software ou um serviço totalmente gerenciado.

opções para execução no IBM Cloud, AWS ou no local, como um produto de software ou um serviço totalmente gerenciado. Ferramentas para cada tipo de usuário: De ambientes pro-code para desenvolvedores a GUIs no-code para usuários corporativos, o Orchestrate simplifica o projeto, a implementação e o gerenciamento da IA de nível empresarial.

Ao combinar essas funcionalidades, o watsonx Orchestrate vai além de responder perguntas; ele conecta as conversas aos fluxos de trabalho empresariais, possibilitando uma produtividade mensurável e um impacto nos negócios. Com base no compromisso duradouro da IBM com abertura, integração e confiança, esses diferenciais garantem que os clientes obtenham o valor total da IA em suas empresas.