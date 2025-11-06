Inteligência artificial Cálculo e servidores Automação de TI

Enfrentando a tempestade: por que o Outage Prediction é o futuro da resiliência da rede

O IBM Outage Prediction é uma solução orientada por IA projetada para ajudar as empresas de serviços públicos a migrar da resposta reativa para o planejamento proativo.

publicado 06 novembro 2025
Vista aérea de uma tempestade passando sobre a Terra, com terra e o oceano visíveis

Nos últimos anos, a frequência e a intensidade de eventos climáticos extremos aumentaram, colocando uma pressão sem precedentes nas operaçōes de empresas de serviços públicos nos EUA. De furacões e incêndios florestais a tempestades de gelo e trovoadas, as interrupções causadas pelo clima não são mais anomalias raras; elas estão se tornando a norma.

Ao combinar previsões meteorológicas avançadas com análise preditiva de dados, esta solução permite que as empresas de serviços públicos:

  • Preveja os impactos da interrupção com até sete dias de antecedência
  • Otimize a mobilização da equipe e a alocação de recursos
  • Acelere os esforços de restauração e reduza o downtime
  • Fortaleça a confiabilidade e proteja as comunidades

Uma pressão sem precedentes nas operações de empresas de serviços públicos e no custo da inação

De acordo com a Climate Central, 80% das principais interrupções de energia nos EUA (afetando mais de 50 mil clientes) de 2000 a 2023 foram causadas por condições climáticas. Estados como Texas, Michigan e Califórnia foram os mais atingidos, ressaltando a necessidade urgente de as empresas de serviços públicos repensarem a forma como se preparam e respondem a esses eventos.

O US Department of Energy estima que os indisponibilidades de energia custam às empresas americanas US$ 150 bilhões por ano. E com o aumento dos desastres bilionários, as empresas de serviços públicos enfrentam uma pressão crescente para melhorar a resiliência da rede e a satisfação do cliente, além de gerenciar os custos operacionais.

O desafio? Nossa rede elétrica não foi construída para resistir ao clima atual. Os sistemas tradicionais de gerenciamento de interrupções são reativos, muitas vezes mobilizando as equipes somente após a ocorrência de danos. Mas e se as empresas de serviços públicos pudessem prever interrupções antes que acontecessem?

Apresentando o IBM Outage Prediction

O IBM Outage Prediction é uma solução orientada por IA projetada para ajudar as empresas de serviços públicos a migrar da resposta reativa para o planejamento proativo. Ao combinar previsões meteorológicas avançadas com análise preditiva de dados, a solução capacita as empresas de serviços públicos a:

  • Preveja os impactos da interrupção com até sete dias de antecedência
  • Otimize a mobilização da equipe e a alocação de recursos
  • Acelere os esforços de restauração e reduza o downtime
  • Fortaleça a confiabilidade e proteja as comunidades

Veja como funciona

As previsões meteorológicas por si só não orientam as decisões; os insights sim. O Outage Prediction transforma previsões em inteligência operacional, ajudando as empresas de serviços públicos a mobilizar equipes e proteger ativos antes que a tempestade chegue.

O Outage Prediction aproveita dados históricos e em tempo real para prever o volume, a localização e o momento de interrupções. Ele analisa três coisas em particular:

  • Padrões meteorológicos históricos e previsões hiperlocais
  • Tickets de interrupções anteriores e danos à infraestrutura
  • Insights sobre a vegetação e condições ambientais

Essas entradas alimentam modelos analíticos avançados que fornecem previsões de alta confiança adaptadas à área de atendimento de cada empresa de serviços públicos. O resultado? Insights praticáveis para tomar decisões mais rápidas e inteligentes.

As empresas de serviços públicos podem monitorar os impactos previstos por meio de seu dashboard, alinhando previsões de interrupção com estratégias de mobilização de equipes e fluxos de trabalho de gestão de ativos.

Veja o IBM Outage Prediction em ação

Agende uma demo com nossa equipe para explorar como o IBM Outage Prediction pode transformar sua estratégia de gerenciamento de interrupções e capacitar sua empresa de serviços públicos para enfrentar o que estiver por vir.

Melhore sua estratégia de gerenciamento de ativos

Autora

Alex Klufas

Product Manager, Outage Prediction

Saiba mais Melhore sua estratégia de gerenciamento de ativos