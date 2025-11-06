Enfrentando a tempestade: por que o Outage Prediction é o futuro da resiliência da rede

De acordo com a Climate Central, 80% das principais interrupções de energia nos EUA (afetando mais de 50 mil clientes) de 2000 a 2023 foram causadas por condições climáticas. Estados como Texas, Michigan e Califórnia foram os mais atingidos, ressaltando a necessidade urgente de as empresas de serviços públicos repensarem a forma como se preparam e respondem a esses eventos.

O US Department of Energy estima que os indisponibilidades de energia custam às empresas americanas US$ 150 bilhões por ano. E com o aumento dos desastres bilionários, as empresas de serviços públicos enfrentam uma pressão crescente para melhorar a resiliência da rede e a satisfação do cliente, além de gerenciar os custos operacionais.

O desafio? Nossa rede elétrica não foi construída para resistir ao clima atual. Os sistemas tradicionais de gerenciamento de interrupções são reativos, muitas vezes mobilizando as equipes somente após a ocorrência de danos. Mas e se as empresas de serviços públicos pudessem prever interrupções antes que acontecessem?