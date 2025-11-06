Enfrentando a tempestade: por que o Outage Prediction é o futuro da resiliência da rede

As previsões meteorológicas por si só não orientam as decisões; os insights sim. O Outage Prediction transforma previsões em inteligência operacional, ajudando as empresas de serviços públicos a mobilizar equipes e proteger ativos antes que a tempestade chegue.
O Outage Prediction aproveita dados históricos e em tempo real para prever o volume, a localização e o momento de interrupções. Ele analisa três coisas em particular:
- Padrões meteorológicos históricos e previsões hiperlocais
- Tickets de interrupções anteriores e danos à infraestrutura
- Insights sobre a vegetação e condições ambientais
Essas entradas alimentam modelos analíticos avançados que fornecem previsões de alta confiança adaptadas à área de atendimento de cada empresa de serviços públicos. O resultado? Insights praticáveis para tomar decisões mais rápidas e inteligentes.
As empresas de serviços públicos podem monitorar os impactos previstos por meio de seu dashboard, alinhando previsões de interrupção com estratégias de mobilização de equipes e fluxos de trabalho de gestão de ativos.