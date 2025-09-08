O watsonx.ai agora é compatível com o Graph RAG: a evolução estratégica além da pesquisa tradicional

Organizações em todo o mundo enfrentam um desafio fundamental: seus dados contam uma história, mas os sistemas tradicionais de IA não conseguem ler nas entrelinhas. Embora os sistemas convencionais de geração aumentada de recuperação (RAG) se destaquem em encontrar informações, eles falham em entender como essas informações se conectam.

Essa limitação custa às empresas milhões em insights perdidos e decisões inadequadas. Os líderes que reconhecem essa lacuna estão se posicionando para obter vantagem competitiva.