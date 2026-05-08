Coloque seus agentes do LangGraph em produção com o watsonx Orchestrate

Temos o prazer de anunciar que o watsonx Orchestrate agora é compatível com a importação de agentes do LangGraph personalizados diretamente para a plataforma. Se você está criando agentes personalizados com o LangGraph, mas tem dificuldades com a implementação em produção, essa opção é para você.
O LangGraph tornou-se um framework ideal para desenvolvedores que criam agentes de IA, ampliando o LangChain com recursos poderosos, como padrões de raciocínio cíclico, gerenciamento de estado personalizado e fluxos de trabalho complexos multietapas. Mas levar esses agentes do seu ambiente de desenvolvimento para produção com segurança, monitoramento e escalabilidade adequados sempre foi uma tarefa pesada.
Com a funcionalidade de importação do LangGraph do watsonx Orchestrate, é possível pegar o código existente dos agentes do LangGraph e implementar diretamente na infraestrutura de produção sem reescrevê-lo.
A beleza de importar seus agentes existentes do LangGraph para o watsonx Orchestrate é o que você não precisa mudar. Sua lógica do LangGraph permanece exatamente como você escreveu — não é necessário se adaptar a um novo framework ou reescrever seus padrões de raciocínio. As ferramentas e funções que você incorporou ao seu agente funcionam como estão, e você mantém controle total sobre o comportamento, o gerenciamento de estado e a lógica de tomada de decisão do agente.
Você obtém tudo aquilo de que precisa para produção: hospedagem de nível empresarial, segurança integrada, monitoramento e visibilidade operacional, integração com outros agentes do watsonx Orchestrate e acesso a funcionalidades da plataforma, como serviços de memória de longo prazo e gateway de IA.
Esse recurso foi desenvolvido para três situações distintas que os clientes do watsonx Orchestrate enfrentam atualmente.
Estamos expandindo ativamente a compatibilidade com o LangGraph com base no feedback dos desenvolvedores. O LangGraph é o framework atualmente compatível com esse recurso, com o LangChain e frameworks e linguagens adicionais, além do Python no roteiro. Se você está criando agentes com o LangGraph e precisa de infraestrutura de produção, essa funcionalidade pode economizar semanas de trabalho de implementação.
Tudo pronto para colocar seus agentes do LangGraph em produção?