Coloque seus agentes do LangGraph em produção com o watsonx Orchestrate

O LangGraph tornou-se um framework ideal para desenvolvedores que criam agentes de IA, ampliando o LangChain com recursos poderosos, como padrões de raciocínio cíclico, gerenciamento de estado personalizado e fluxos de trabalho complexos multietapas. Mas levar esses agentes do seu ambiente de desenvolvimento para produção com segurança, monitoramento e escalabilidade adequados sempre foi uma tarefa pesada.

Com a funcionalidade de importação do LangGraph do watsonx Orchestrate, é possível pegar o código existente dos agentes do LangGraph e implementar diretamente na infraestrutura de produção sem reescrevê-lo.