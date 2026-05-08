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Coloque seus agentes do LangGraph em produção com o watsonx Orchestrate

Temos o prazer de anunciar que o watsonx Orchestrate agora é compatível com a importação de agentes do LangGraph personalizados diretamente para a plataforma. Se você está criando agentes personalizados com o LangGraph, mas tem dificuldades com a implementação em produção, essa opção é para você.

Publicado 08/05/2026

O LangGraph tornou-se um framework ideal para desenvolvedores que criam agentes de IA, ampliando o LangChain com recursos poderosos, como padrões de raciocínio cíclico, gerenciamento de estado personalizado e fluxos de trabalho complexos multietapas. Mas levar esses agentes do seu ambiente de desenvolvimento para produção com segurança, monitoramento e escalabilidade adequados sempre foi uma tarefa pesada.

Com a funcionalidade de importação do LangGraph do watsonx Orchestrate, é possível pegar o código existente dos agentes do LangGraph e implementar diretamente na infraestrutura de produção sem reescrevê-lo.

Sua lógica permanece a mesma

A beleza de importar seus agentes existentes do LangGraph para o watsonx Orchestrate é o que você não precisa mudar. Sua lógica do LangGraph permanece exatamente como você escreveu — não é necessário se adaptar a um novo framework ou reescrever seus padrões de raciocínio. As ferramentas e funções que você incorporou ao seu agente funcionam como estão, e você mantém controle total sobre o comportamento, o gerenciamento de estado e a lógica de tomada de decisão do agente.

Você obtém tudo aquilo de que precisa para produção: hospedagem de nível empresarial, segurança integrada, monitoramento e visibilidade operacional, integração com outros agentes do watsonx Orchestrate e acesso a funcionalidades da plataforma, como serviços de memória de longo prazo e gateway de IA.

Captura de tela do agente do LangGraph de importação

Casos de uso do mundo real

Esse recurso foi desenvolvido para três situações distintas que os clientes do watsonx Orchestrate enfrentam atualmente.

  1. Se você já investiu na criação de agentes do LangGraph e simplesmente precisa de um caminho para produção com governança, segurança e monitoramento incluídos, você pode importar seu agente como está e entrar em operação sem recomeçar.
  2. Se seu caso de uso exigir lógica de raciocínio além do que os agentes ReAct padrão oferecem, como análise em vários estágios, fluxos de trabalho condicionais ou árvores de decisão especializadas, você pode criar essa lógica no LangGraph e executá-la nativamente junto com outros agentes do watsonx Orchestrate.
  3. Se você estiver gerenciando agentes externos criados no protocolo A2A e hospedados fora da plataforma, esses agentes ainda podem aproveitar os serviços do watsonx Orchestrate, como LLMs gerenciados, gerenciamento de memória e contexto, enquanto aparecem no dashboard unificado do painel de controle.

Expansão da compatibilidade com o LangGraph

Estamos expandindo ativamente a compatibilidade com o LangGraph com base no feedback dos desenvolvedores. O LangGraph é o framework atualmente compatível com esse recurso, com o LangChain e frameworks e linguagens adicionais, além do Python no roteiro. Se você está criando agentes com o LangGraph e precisa de infraestrutura de produção, essa funcionalidade pode economizar semanas de trabalho de implementação.

Tudo pronto para colocar seus agentes do LangGraph em produção?

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Gauri Mathur

Product Marketing Manager, watsonx Orchestrate