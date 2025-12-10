O watsonx.data v2.3 se baseia em uma base sólida pronta para IA e introduz inovações que ajudam as equipes a obterem mais resultados com seus dados todos os dias. Esses recursos permitem uma melhor recuperação de dados, uma governança mais robusta, uma análise de dados mais fluida e maior flexibilidade em diferentes ambientes.
Mais importante ainda, esta versão reflete a direção que a IA empresarial está tomando: rumo aos agentes, à automação e à inteligência que parece natural e proativa. Tudo isso depende de dados que sejam governados, conectados e que estejam disponíveis.
O futuro dos negócios impulsionados por IA passa pela camada de dados. A versão 2.3 ajuda as organizações a migrar mais rapidamente, escalar de forma mais inteligente e desenvolver uma IA confiável.
