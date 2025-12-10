Com a versão 2.3, o watsonx.data está dando mais um grande passo à frente. Esta versão oferece recursos que parecem práticos e poderosos, fortalecendo três áreas de extrema importância para as empresas:

Recursos aprimorados para IA agêntica Desempenho e usabilidade aprimorados Ecossistema mais amplo e flexibilidade de implementação

Essas inovações se apoiam nos pontos fortes já existentes do watsonx.data e oferecem às organizações novas formas de ativar seus dados, acelerar os insights e impulsionar a IA em escala.