watsonx.data v2.3: Novas inovações que impulsionam a IA corporativa em escala

Com a versão 2.3, o watsonx.data está dando mais um grande passo à frente. Esta versão oferece recursos que parecem práticos e poderosos, fortalecendo três áreas de extrema importância para as empresas.

Publicado 10/12/2025
Ilustração com cubos e elementos gráficos em tons de azul e branco
By Isabella Rocha

  1. Recursos aprimorados para IA agêntica
  2. Desempenho e usabilidade aprimorados
  3. Ecossistema mais amplo e flexibilidade de implementação

Essas inovações se apoiam nos pontos fortes já existentes do watsonx.data e oferecem às organizações novas formas de ativar seus dados, acelerar os insights e impulsionar a IA em escala.

1. Avanço da IA agêntica com dados mais inteligentes e conectados

A IA agêntica está reformulando a maneira como as empresas descobrem, navegam e usam as informações. As equipes querem uma IA que possa observar, recuperar, raciocinar e agir. Nada disso é possível sem dados controlados, de alta qualidade e bem conectados como base.

O watsonx.data já aceita cargas de trabalho de IA avançadas. A versão 2.3 apresenta novos recursos que tornam essas experiências mais intuitivas, mais confiáveis e mais adaptáveis.

  • Recuperação e descoberta inteligentes: uma forma mais flexível de a IA consultar e analisar dados empresariais. Os agentes podem usar linguagem natural, pesquisa vetorial ou sintaxe específica do mecanismo sem dificuldades, facilitando a conexão de insights entre sistemas e departamentos.
Recuperação inteligente por meio de dashboards da IU do protocolo de contexto de modelo
  • Aplicação inteligente: propagação aprimorada do controle de acesso que fortalece a governança em dados estruturados e dados não estruturados. As políticas permanecem consistentes em todos os lugares, ajudando as equipes a dimensionar a IA sem aumentar o risco.
  • Pontuação de confiabilidade inteligente: uma nova camada de visibilidade sobre o desempenho da IA em condições do mundo real. As equipes podem acompanhar a precisão, a eficiência e o custo para aprimorar continuamente seus sistemas.
Dashboard da IU do IBM® watsonx Prompt Lab

Essas inovações proporcionam às organizações uma abordagem mais sólida e unificada à IA agêntica, baseada na confiança, na observabilidade e no controle de nível empresarial.

2. Desempenho e usabilidade projetados para cargas de trabalho reais

As pessoas que desenvolvem sistemas de análise de dados e IA buscam ferramentas que respondam rapidamente e funcionem sem problemas. Elas querem plataformas que as ajudem a se concentrar na resolução de problemas em vez de gerenciar a infraestrutura.

O watsonx.data v2.3 introduz melhorias que tornam os fluxos de trabalho diários mais rápidos, mais simples e mais eficientes em termos de custo.

  • Serverless Spark no IBM Cloud: escalabilidade e gerenciamento automatizados para que as cargas de trabalho do Spark exijam menos ajustes manuais e entreguem um desempenho mais consistente.
  • dashboard de FinOps: visibilidade ampliada do uso da nuvem para ajudar as equipes a tomar decisões informadas sobre desempenho e gastos.
Dashboard da IU de transparência de uso de FinOps
  • Assistente do Lakehouse: nova navegação conversacional e recursos de texto para ação que ajudam as equipes a explorar dados e concluir tarefas com mais eficiência.
Dashboard da IU do Lakehouse Assistant
  • Experiência integrada do watsonx BI: um fluxo de trabalho de dashboard simplificado e integrado que reduz o atrito e acelera a geração de insights.

Essas melhorias proporcionam às equipes maior agilidade e confiança à medida que suas cargas de trabalho e pegadas de carbono de dados aumentam.

3. Suporte expandido ao mercado e ao ecossistema

As empresas operam em diversos ambientes, incluindo nuvem híbrida, ambientes locais, regulamentados e isolados. Suas plataformas de dados precisam dar suporte a essa realidade.

A versão 2.3 do watsonx.data amplia sua flexibilidade com novas opções que expandem onde e como as organizações podem adotar a plataforma.

  • Conformidade com o FedRAMP no AWS GovCloud: o suporte expandido à conformidade oferece acesso seguro e autorizado pelo FedRAMP ao watsonx.data no AWS GovCloud, permitindo que agências governamentais dos EUA e setores regulamentados modernizem a análise de dados e as cargas de trabalho de IA, atendendo aos rigorosos requisitos de segurança federais.
  • Suporte a sistemas IBM® Power: O watsonx.data agora está disponível para o público geral no IBM Power, proporcionando cargas de trabalho de IA rápidas e consistentes para configurações híbridas e locais
Visão geral do diagrama do gerenciador de infraestrutura no IBM watsonx.data

Essas adições facilitam o uso da mesma plataforma de dados confiável pelas organizações em diversos ambientes e cenários regulatórios.

Desenvolvido para empresas orientadas por IA

O watsonx.data v2.3 se baseia em uma base sólida pronta para IA e introduz inovações que ajudam as equipes a obterem mais resultados com seus dados todos os dias. Esses recursos permitem uma melhor recuperação de dados, uma governança mais robusta, uma análise de dados mais fluida e maior flexibilidade em diferentes ambientes.

Mais importante ainda, esta versão reflete a direção que a IA empresarial está tomando: rumo aos agentes, à automação e à inteligência que parece natural e proativa. Tudo isso depende de dados que sejam governados, conectados e que estejam disponíveis.

O futuro dos negócios impulsionados por IA passa pela camada de dados. A versão 2.3 ajuda as organizações a migrar mais rapidamente, escalar de forma mais inteligente e desenvolver uma IA confiável.

