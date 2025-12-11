Inteligência artificial Automação de TI

Acelerando a IA no IBM® Z: o watsonx Assistant for Z agora conta com a tecnologia Spyre Accelerator

O Watsonx Assistant for Z agora funciona com o Spyre Accelerator, trazendo IA generativa e agêntica para a plataforma IBM Z, projetada para oferecer uma opção de implementação confiável e segura para os clientes que demandam privacidade de dados.

Publicado 11/12/2025
Homem sorrindo no escritório trabalhando na mesa com um notebook de frente para a câmera
By Sreekanth Ramakrishnan

Essa melhoria marca a próxima evolução da estratégia da IBM de oferecer uma IA segura e agêntica, além de automação, diretamente no IBM Z, ajudando as empresas a executar agentes de IA baseados em grandes modelos de linguagem (LLMs) de forma nativa no local, dentro do ambiente confiável do IBM Z, com total privacidade de dados, governança e controle.

Incorporando confiança e privacidade de dados na IA agêntica para o mainframe

À medida que as organizações adotam sistemas de IA baseados em LLMs, a privacidade de dados se torna de missão crítica. Isso é especialmente verdadeiro para o watsonx Assistant for Z, onde os agentes de IA trabalham diretamente com dados operacionais sensíveis (métricas do sistema, registros, detalhes de configuração e entradas de fluxo de trabalho) para interpretar a intenção e executar tarefas. Os ambientes do IBM Z manipulam os registros dos clientes, transações financeiras e cargas de trabalho regulamentadas que não podem apresentar riscos de exposição. À medida que esses agentes de IA se tornam cada vez mais capazes, garantir que os dados permaneçam protegidos e contidos se torna ainda mais crítico.

Em sistemas de IA agêntica como o watsonx Assistant for Z, os agentes de IA acessam e agem com base em dados operacionais para realizar trabalhos reais, desde a análise do desempenho do sistema até a automatização de fluxos de trabalho complexos. Essa autonomia exige uma arquitetura que ajude a acelerar a inteligência enquanto os dados permanecem privados, em conformidade e sob controle corporativo. O IBM Z fornece essa base.

Executar a inferência de IA diretamente na plataforma ajuda a oferecer suporte à residência de dados, projetada para minimizar a necessidade de migrar informações confidenciais para servidores externos ou nuvens públicas. Com criptografia onipresente, recursos de isolamento e segurança baseada em hardware incorporados à plataforma, o IBM Z ajuda as organizações a escalar a IA e a atender a requisitos rigorosos de segurança e governança.

Com a adição do Spyre Accelerator, alimentado pelo processador IBM® Telum II, o watsonx Assistant for Z pode executar cargas de trabalho de IA agêntica e generativa com segurança onde os dados já residem. O Spyre permite uma inferência de alto desempenho na plataforma, acelerando insights e garantindo que informações operacionais confidenciais permaneçam protegidas pelo IBM Z.

Como o Spyre Accelerator aprimora o watsonx Assistant for Z

O Spyre Accelerator, introduzido com o IBM® z17 e o IBM® LinuxONE 5, foi desenvolvido especificamente para lidar com segurança com modelos de linguagem grandes e cargas de trabalho de IA generativa e agêntica dentro dos sistemas corporativos.

Ele traz a inferência de IA em escala empresarial diretamente para o IBM Z, permitindo que grandes modelos de linguagem e agentes sejam executados inteiramente no mainframe. Essa integração permite que as organizações escalem a IA generativa e a agêntica, preservando a privacidade, a governança e a confiabilidade.

Com o watsonx Assistant for Z agora utilizando o Spyre Accelerator, as empresas ganham ainda mais flexibilidade para implementar grandes modelos de linguagem de forma nativa no IBM Z. Esta versão introduz o suporte para os modelos de base do IBM® Granite, começando com o modelo Granite 3.3-8B-instruct, testado e otimizado para execução no IBM Z com placas Spyre para implementações do z17.

Ao mesmo tempo, continuamos oferecendo suporte a implementações baseadas em Llama para clientes que executam seus LLMs na infraestrutura x86, aumentando a escolha e a adaptabilidade em todos os ambientes. Isso permite que as organizações escolham os modelos que melhor se alinham com sua estratégia de desempenho, conformidade e infraestrutura, aproveitando a execução acelerada na plataforma do Spyre para a IA generativa e agêntica em escala.

Quando combinados, o watsonx Assistant for Z e o Spyre permitem:

  • Inferência de IA segura e na plataforma, com compatibilidade com residência e criptografia de dados
  • Desempenho escalável para solicitações de IA simultâneas e de alto volume
  • Automação confiável projetada para cargas de trabalho regulamentadas de missão crítica

Juntos, esses avanços ajudam o watsonx Assistant for Z a proporcionar resultados mais rápidos e seguros com complexidade operacional reduzida, tudo dentro do ambiente confiável do IBM Z.

Desbloqueio do poder do watsonx Assistant for Z com o Spyre: disponibilidade geral

O suporte do Spyre Accelerator para watsonx Assistant for Z estará disponível para o público em geral a partir de 12 de dezembro de 2025. Esse marco une a inovação da IBM em hardware e software de IA, combinando o Spyre Accelerator, o processador Telum II e o watsonx Assistant for Z para fornecer inteligência segura e na plataforma para cargas de trabalho corporativas.

Olhando para o futuro: adoção do Agent Builder

Com a rápida expansão dos recursos do Agent Builder, estamos descontinuando o Assistant Builder nesta versão e planejamos removê-lo completamente na próxima versão. Recomendamos que os usuários façam a transição para o Agent Builder para aproveitar suas funcionalidades aprimoradas e roteiros futuros.

Veja o watsonx Assistant for Z em ação

Experimente o futuro das operações de mainframe.

Veja a página do produto watsonx Assistant for Z

Leia como a IBM está reinventando o trabalho com a IA agêntica

Solicite uma demonstração para vê-lo em ação

Assista aos nossos vídeos sobre a IA agêntica para o IBM Z

Sreekanth Ramakrishnan

Director, AIOps on Z

IBM