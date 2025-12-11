Acelerando a IA no IBM® Z: o watsonx Assistant for Z agora conta com a tecnologia Spyre Accelerator

O Spyre Accelerator, introduzido com o IBM® z17 e o IBM® LinuxONE 5, foi desenvolvido especificamente para lidar com segurança com modelos de linguagem grandes e cargas de trabalho de IA generativa e agêntica dentro dos sistemas corporativos.
Ele traz a inferência de IA em escala empresarial diretamente para o IBM Z, permitindo que grandes modelos de linguagem e agentes sejam executados inteiramente no mainframe. Essa integração permite que as organizações escalem a IA generativa e a agêntica, preservando a privacidade, a governança e a confiabilidade.
Com o watsonx Assistant for Z agora utilizando o Spyre Accelerator, as empresas ganham ainda mais flexibilidade para implementar grandes modelos de linguagem de forma nativa no IBM Z. Esta versão introduz o suporte para os modelos de base do IBM® Granite, começando com o modelo Granite 3.3-8B-instruct, testado e otimizado para execução no IBM Z com placas Spyre para implementações do z17.
Ao mesmo tempo, continuamos oferecendo suporte a implementações baseadas em Llama para clientes que executam seus LLMs na infraestrutura x86, aumentando a escolha e a adaptabilidade em todos os ambientes. Isso permite que as organizações escolham os modelos que melhor se alinham com sua estratégia de desempenho, conformidade e infraestrutura, aproveitando a execução acelerada na plataforma do Spyre para a IA generativa e agêntica em escala.
Quando combinados, o watsonx Assistant for Z e o Spyre permitem:
- Inferência de IA segura e na plataforma, com compatibilidade com residência e criptografia de dados
- Desempenho escalável para solicitações de IA simultâneas e de alto volume
- Automação confiável projetada para cargas de trabalho regulamentadas de missão crítica
Juntos, esses avanços ajudam o watsonx Assistant for Z a proporcionar resultados mais rápidos e seguros com complexidade operacional reduzida, tudo dentro do ambiente confiável do IBM Z.