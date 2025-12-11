Acelerando a IA no IBM® Z: o watsonx Assistant for Z agora conta com a tecnologia Spyre Accelerator

À medida que as organizações adotam sistemas de IA baseados em LLMs, a privacidade de dados se torna de missão crítica. Isso é especialmente verdadeiro para o watsonx Assistant for Z, onde os agentes de IA trabalham diretamente com dados operacionais sensíveis (métricas do sistema, registros, detalhes de configuração e entradas de fluxo de trabalho) para interpretar a intenção e executar tarefas. Os ambientes do IBM Z manipulam os registros dos clientes, transações financeiras e cargas de trabalho regulamentadas que não podem apresentar riscos de exposição. À medida que esses agentes de IA se tornam cada vez mais capazes, garantir que os dados permaneçam protegidos e contidos se torna ainda mais crítico.

Em sistemas de IA agêntica como o watsonx Assistant for Z, os agentes de IA acessam e agem com base em dados operacionais para realizar trabalhos reais, desde a análise do desempenho do sistema até a automatização de fluxos de trabalho complexos. Essa autonomia exige uma arquitetura que ajude a acelerar a inteligência enquanto os dados permanecem privados, em conformidade e sob controle corporativo. O IBM Z fornece essa base.

Executar a inferência de IA diretamente na plataforma ajuda a oferecer suporte à residência de dados, projetada para minimizar a necessidade de migrar informações confidenciais para servidores externos ou nuvens públicas. Com criptografia onipresente, recursos de isolamento e segurança baseada em hardware incorporados à plataforma, o IBM Z ajuda as organizações a escalar a IA e a atender a requisitos rigorosos de segurança e governança.

Com a adição do Spyre Accelerator, alimentado pelo processador IBM® Telum II, o watsonx Assistant for Z pode executar cargas de trabalho de IA agêntica e generativa com segurança onde os dados já residem. O Spyre permite uma inferência de alto desempenho na plataforma, acelerando insights e garantindo que informações operacionais confidenciais permaneçam protegidas pelo IBM Z.