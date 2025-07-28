Verizon homenageada com o Stevie Award for Service Excellence em parceria com a IBM

28 de julho de 2025
A Verizon foi reconhecida com um Stevie Award for Service Excellence de 2025, celebrando seu compromisso contínuo com a inovação, a experiência do cliente e a transformação operacional. Esse reconhecimento destaca o sucesso da colaboração da Verizon com a IBM no aprimoramento de suas operações financeiras internacionais por meio de uma abordagem inovadora baseada em dados.
Por mais de uma década, a Verizon e a IBM trabalharam juntas para gerenciar e evoluir as operações financeiras internacionais da Verizon. Com centros de entrega na Europa e na Ásia, a parceria oferece suporte a uma ampla gama de serviços, incluindo cobranças, gestão de disputas, faturamento e operações de recuperação, atendendo clientes em várias regiões e idiomas.
Essa colaboração de longa data foi construída com base em valores compartilhados de responsabilidade, inovação e melhoria contínua.
Para melhorar a experiência do cliente e a entrega, a Verizon transformou-se proativamente. Ao aproveitar a experiência da IBM em análise preditiva de dados e metodologias ágeis, as equipes identificaram as principais áreas de melhoria e implementaram soluções direcionadas.
Isso incluiu:
O resultado foi uma operação mais responsiva, eficiente e focada no cliente.
Um fator fundamental para o sucesso dessa transformação foi a criação de um capítulo conjunto entre as equipes da Verizon e da IBM. Essa estrutura permitiu uma estreita colaboração entre regiões e funções, incentivando a propriedade compartilhada dos resultados e uma cultura de inovação.
Workshops, sessões de brainstorming e exercícios de design thinking ajudaram a apresentar novas ideias e refinar os processos existentes. Avaliações regulares e práticas de governança garantiram que o progresso fosse medido e sustentado.
O Stevie Award é um testemunho da dedicação da Verizon em prestar serviços de alta qualidade e melhorar continuamente a experiência do cliente. Também reflete a força da parceria Verizon-IBM e o compromisso compartilhado com a excelência operacional.
Stakeholders em toda a organização reconheceram o impacto positivo desses esforços, observando melhorias na capacidade de resposta, resolução de problemas e qualidade geral do serviço.
Com a base dessa transformação firmemente estabelecida, a Verizon está agora explorando novas oportunidades para aproveitar seu sucesso. Iniciativas futuras incluem a integração de tecnologias avançadas, como IA generativa e automação adicional para aprimorar a tomada de decisão e a eficiência.
O reconhecimento do Stevie Awards serve tanto como um marco quanto como um motivador, reforçando a posição da Verizon como líder em excelência de serviço e seu compromisso contínuo com a inovação e a satisfação do cliente.