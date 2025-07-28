Verizon homenageada com o Stevie Award for Service Excellence em parceria com a IBM

Por mais de uma década, a Verizon e a IBM trabalharam juntas para gerenciar e evoluir as operações financeiras internacionais da Verizon. Com centros de entrega na Europa e na Ásia, a parceria oferece suporte a uma ampla gama de serviços, incluindo cobranças, gestão de disputas, faturamento e operações de recuperação, atendendo clientes em várias regiões e idiomas.

Essa colaboração de longa data foi construída com base em valores compartilhados de responsabilidade, inovação e melhoria contínua.