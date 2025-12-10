Use a IA agêntica para resolver incidentes de forma mais rápida com o IBM Instana Intelligent Incident Investigation
O Intelligent Investigation acelera a forma como as equipes diagnosticam e corrigem incidentes de TI.
O IBM Instana Intelligent Incident Investigation, com tecnologia de IA agêntica, já está disponível. Com base na versão de pré-visualização pública, a disponibilidade geral representa um grande avanço em termos de profundidade e abrangência das investigações, fluxos de trabalho de remediação mais robustos e maior explicabilidade, ajudando as equipes de SRE, DevOps e de plataforma de todos os níveis de habilidades a resolver incidentes complexos mais rapidamente e com menor impacto nos negócios.
As aplicações modernas, que abrangem microsserviços distribuídos, Kubernetes, contêineres e ambientes nativos da nuvem, estão mais interconectadas e dinâmicas do que nunca. A cada nova versão, alteração de configuração e dependência, o impacto de um único problema aumenta. A adoção da IA generativa nessas aplicações está introduzindo complexidade adicional e novos modos de falha inéditos para as equipes de TI.
O Instana já identifica em tempo real o serviço e o componente da aplicação que são a provável causa raiz de um incidente. Mas, durante um incidente, os engenheiros ainda gastam um tempo valioso explorando os sintomas desses componentes por meio de métricas, eventos, logs e rastreamentos para entender por que eles estão falhando e acompanhando o impacto nas dependências para entender onde eles causam falhas em cascata.
A investigação inteligente de incidentes do Instana muda isso completamente, ao usar a IA agêntica para investigar, levantar hipóteses, raciocinar, diagnosticar, validar e compor um quadro completo de um incidente automaticamente enquanto você assiste. Usando uma investigação abrangente, um especialista SRE pode otimizar seu tempo analisando as conclusões e agir de forma rápida. Os novos SREs podem aprender a investigar, as equipes economizam tempo de investigação e desenvolvem habilidades enquanto realizam o trabalho.
A versão de GA se baseia na pré-visualização, oferecendo novos aprimoramentos que aprofundam o processo de investigação, fortalecem o fluxo de trabalho de remediação e melhoram a explicabilidade em todas as fases da resposta a incidentes.
Investigação e raciocínio mais aprofundados envolvendo múltiplas entidades
A versão de GA analisa o gráfico de dependência completo, incluindo serviços, infraestrutura, chamadas, interações com o banco de dados, eventos do Kubernetes e mais, para criar uma cadeia de evidências completa. O Instana descreve como um incidente se propagou, quais foram seus impactos e por que ele aconteceu, apresentando as descobertas em etapas claras e explicáveis.
Planos de remediação mais fortes gerados por IA
Quando a investigação é concluída, o Instana produz orientações de remediação totalmente contextualizadas, informadas pelos resultados da investigação. As equipes podem avaliar, refinar e executar as ações recomendadas ou convertê-las em scripts para automação futura.
“Ações para Scripts” para uma remediação de incidentes mais rápida e controlada
Todas as ações recomendadas agora podem ser transformadas em um script Bash ou Ansible pronto para uso, exportável para o GitHub para controle de versão, testes ou pipelines de automação. Isso preenche a lacuna entre entender o problema e executar correções, especialmente durante incidentes de alta pressão.
Resumo e comunicação instantânea de incidentes
Após a remediação, um único clique gera um resumo completo do incidente que inclui a causa, o impacto, as etapas de investigação e as ações de recuperação, apoiando transições claras, análises pós-incidente, atualizações para os stakeholders e relatórios de conformidade.
Explicabilidade aprimorada por meio de raciocínio de IA transparente
Durante a investigação, o Instana exibe o caminho de raciocínio do agente de IA, permitindo que os engenheiros validem as descobertas, explorem o contexto e mantenham total supervisão humana do processo. Essa transparência é um princípio fundamental da abordagem do Instana à IA agêntica.
Existem 4 benefícios principais:
O Instana continua liderando os setores ao combinar observabilidade em tempo real, contexto full stack, análise e remediação orientadas por IA agêntica. O Instana captura 100% dos rastreamentos em tempo real, suporta mais de 300 tecnologias e fornece streaming analytics com topologia precisa do sistema, garantindo a ausência de pontos cegos e investigações mais rápidas e precisas.
A investigação inteligente de incidentes do Instana já está disponível.