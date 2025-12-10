Use a IA agêntica para resolver incidentes de forma mais rápida com o IBM Instana Intelligent Incident Investigation

A versão de GA se baseia na pré-visualização, oferecendo novos aprimoramentos que aprofundam o processo de investigação, fortalecem o fluxo de trabalho de remediação e melhoram a explicabilidade em todas as fases da resposta a incidentes.

Investigação e raciocínio mais aprofundados envolvendo múltiplas entidades

A versão de GA analisa o gráfico de dependência completo, incluindo serviços, infraestrutura, chamadas, interações com o banco de dados, eventos do Kubernetes e mais, para criar uma cadeia de evidências completa. O Instana descreve como um incidente se propagou, quais foram seus impactos e por que ele aconteceu, apresentando as descobertas em etapas claras e explicáveis.

Planos de remediação mais fortes gerados por IA

Quando a investigação é concluída, o Instana produz orientações de remediação totalmente contextualizadas, informadas pelos resultados da investigação. As equipes podem avaliar, refinar e executar as ações recomendadas ou convertê-las em scripts para automação futura.

“Ações para Scripts” para uma remediação de incidentes mais rápida e controlada

Todas as ações recomendadas agora podem ser transformadas em um script Bash ou Ansible pronto para uso, exportável para o GitHub para controle de versão, testes ou pipelines de automação. Isso preenche a lacuna entre entender o problema e executar correções, especialmente durante incidentes de alta pressão.

Resumo e comunicação instantânea de incidentes

Após a remediação, um único clique gera um resumo completo do incidente que inclui a causa, o impacto, as etapas de investigação e as ações de recuperação, apoiando transições claras, análises pós-incidente, atualizações para os stakeholders e relatórios de conformidade.

Explicabilidade aprimorada por meio de raciocínio de IA transparente

Durante a investigação, o Instana exibe o caminho de raciocínio do agente de IA, permitindo que os engenheiros validem as descobertas, explorem o contexto e mantenham total supervisão humana do processo. Essa transparência é um princípio fundamental da abordagem do Instana à IA agêntica.